Ιράν: Οι βομβαρδισμοί προκαλούν τρόμο στην Τεχεράνη, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις για διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος
Κόσμος 03 Μαρτίου 2026, 18:54

Ιράν: Οι βομβαρδισμοί προκαλούν τρόμο στην Τεχεράνη, αλλά δεν υπάρχουν ενδείξεις για διαδηλώσεις κατά του καθεστώτος

Η οργή για την καταστροφή που ξεδιπλώνεται στο Ιράν απευθύνεται, πάντως, και στους ηγέτες της χώρας

Τρομαγμένοι κάτοικοι της πρωτεύουσας του Ιράν, την περιέγραψαν σήμερα ως πόλη – φάντασμα, με τους δρόμους εν πολλοίς έρημους εξαιτίας της ομοβροντίας αμερικανοϊσραηλινών πυραύλων, εκτός από τα σημεία ελέγχου ασφαλείας και τις περιπολίες των Φρουρών της Επανάστασης.

Τα αεροπορικά πλήγματα έχουν σκοτώσει εκατοντάδες Ιρανούς από το Σάββατο, καθώς Τραμπ και Νετανιάχου εξέφρασαν την ελπίδα ότι οι επιθέσεις ΗΠΑ και Ισραήλ θα πυροδοτούσαν εξέγερση, ωστόσο, όπως σημειώνει το πρακτορείο Reuters, δεν εντόπισε ενδείξεις ότι επίκειται κάτι τέτοιο σε τηλεφωνικές συνδιαλέξεις που είχε με ανθρώπους σε όλη τη χώρα.

«Υπάρχουν σημεία ελέγχου σε κάθε δρόμο, σε κάθε στενό», δήλωσε η Φαρίμπα Γκεράμι, 27 ετών, που εργάζεται σε μια εταιρεία στη βόρεια Τεχεράνη, όπου ο σύζυγός της έχει ένα μικρό καφέ.

Οι διακοπές ηλεκτρικού και νερού αφότου ξεκίνησαν οι βομβαρδισμοί έχουν εντείνει τους φόβους της και, τη νύχτα, η ίδια και οι φίλοι της φοβούνται μήπως κλέφτες μπουν στα διαμερίσματά τους, όπως είπε. Η οικογένεια σχεδιάζει να φύγει από το Ιράν μόλις αυτό είναι ασφαλές, όμως ανησυχεί για την ασφάλεια στους δρόμους.

Κατεστραμμένα κτίρια και αυτοκίνητα

Την εικόνα που δίνει για την πρωτεύουσα επιβεβαιώνουν δύο Ιρανοί που έφθασαν στην Τουρκία μέσω συνοριακής διάβασης σήμερα και οι οποίοι περιέγραψαν σκηνές έντασης και φόβου στην πρωτεύουσα.

«Τα παιδιά φώναζαν και έκλαιγαν», δήλωσε ένας Ιρανός, που αρνήθηκε να πει το όνομά του, τονίζοντας χαρακτηριστικά ότι οι μη στρατιωτικές δομές που χτυπήθηκαν από πλήγματα προκαλούν φόβο στις καρδιές των κατοίκων της πόλης.

Ο δεύτερος άνδρας δήλωσε πως η καταστροφή είναι εκτεταμένη: «Είδαμε πολλά κατεστραμμένα κτίρια, ιδιαίτερα στη διαδρομή καθώ φεύγαμε από τη χώρα. Υπήρχαν κτίρια, αυτοκίνητα και δρόμοι κατεστραμμένοι. Ο κόσμος είναι σε πανικό για να φύγει από τη χώρα. Δεν ξέρει τι να κάνει.

Πλήγμα σε σχολείο και κοντά σε νοσοκομείο

Για όσους δεν μπορούν να φύγουν από την πρωτεύουσα, η αγωνία είναι τεράστια, με πλήγματα να σημειώνονται χθες, Δευτέρα, κοντά σε ένα νοσοκομείο της Τεχεράνης, το οποίο υπέστη ζημιές και χρειάστηκε να εκκενωθεί.

Στους φόβους για περαιτέρω απώλειες μεταξύ των αμάχων προστίθεται το τραγικό παράδειγμα του σχολείου θηλέων στο νότιο Ιράν, που βομβαρδίστηκε τις πρώτες ώρες του πολέμου, με τον απολογισμό των νεκρών να τοποθετείται από τις αρχές στους 168.

Στις κηδείες των κοριτσιών που πραγματοποιήθηκαν την Τρίτη, τα μικρά φέρετρα καλυμμένα με την ιρανική σημαία πέρασαν με φορτηγό μέσα από ένα μεγάλο πλήθος εν μέσω μιας θάλασσας υψωμένων χεριών με κατεύθυνση τον τόπο ταφής.

«Βλέπετε, διεθνής κοινότητα: Μας σκοτώνουν. Ακούστε τη φωνή μας», δήλωσε η Φιρουζέχ Σεράτζ, μιλώντας ανάμεσα σε λυγμούς από την Τεχεράνη. «Η δεκάχρονη κόρη μου κάνει αιμοκάθαρση και τώρα έχουμε εγκλωβιστεί. Φοβάμαι να την πάρω στο νοσοκομείο. Τι θα γίνει αν το βομβαρδίσουν; Γιατί μας βομβαρδίζετε;», ρώτησε με απόγνωση.

Το Ιράν λέει ότι ο απολογισμός των νεκρών από τις επιθέσεις έχει φθάσει τους 787, επικαλούμενο την Ερυθρά Ημισέληνο.

Έλλειψη καταφυγίων, ο κόσμος αποθηκεύει τρόφιμα

Η οργή για την καταστροφή που ξεδιπλώνεται στο Ιράν απευθύνεται επίσης στους ηγέτες της χώρας.

Τα νέα για τον θάνατο του Αλί Χαμενεΐ οδήγησαν σε αυθόρμητους πανηγυρισμούς σε τμήματα της Τεχεράνης, αν και υποστηρικτές των αρχών της Ισλαμικής Δημοκρατίας πραγματοποίησαν επίσης τελετές πένθους.

Ωστόσο, δεν υπήρξε επιστροφή στις μεγάλες διαδηλώσεις σε όλη τη χώρα που συγκλόνισαν το Ιράν στις αρχές Ιανουαρίου και κατεστάλησαν με ένα όργιο κρατικής βίας, κατά το οποίο χιλιάδες άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Απόστρατος στρατιωτικός σε μια πόλη του βορείου Ιράν που δήλωσε μόνο το μικρό του όνομα, ο Χασάν, επέρριψε την ευθύνη στον ανώτατο ηγέτη, αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, η πολιτική του οποίου για το πυρηνικό πρόγραμμα της Τεχεράνης έφερε τη χώρα σε αντιπαράθεση με τη Δύση: «Ο Χαμενεΐ είναι νεκρός, αλλά οι συνέπειες χρόνων ισχυρογνωμοσύνης του εξακολουθούν να σκοτώνουν τον ιρανικό λαό».

«Γιατί τόση εχθρότητα με τη διεθνή κοινότητα; Τι κερδίσαμε από αυτό το πυρηνικό πρόγραμμα, εκτός από βομβαρδισμούς, απομόνωση και στενοχώρια; Γιατί ζούμε κάτω από τις βόμβες;»,  πρόσθεσε.

Στην Ούρμια, μια πόλη κοντά στα σύνορα με την Τουρκία και το Ιράκ, μία γυναίκα που ζήτησε να αναφερθεί μόνο ως Σάχια, δήλωσε πως ο βομβαρδισμός της χθεσινής νύχτας ήταν ο πιο σφοδρός μέχρι τώρα: «’Είμαι τρομαγμένη.  Δεν υπάρχουν καταφύγια, Βομβαρδίζουν παντού. Υπάρχουν κάθε τόσο διακοπές στο Ίντερνετ. Αποθηκεύουμε τρόφιμα», ανέφερε.

Όπως και άλλοι Ιρανοί με τους οποίους μίλησε το Reuters, είπε πως τρόφιμα και φάρμακα εξακολουθούν να διατίθενται στα καταστήματα, αλλά εκείνη ανησυχεί ότι τα εφόδια θα αρχίσουν να λιγοστεύουν και ότι ο κόσμος αγοράζει προϊόντα για την περίπτωση παρατεταμένης σύγκρουσης.

Μία ηλικιωμένη γυναίκα στην πόλη Μπουσέρ στον Περσικό Κόλπο, όπου βρίσκεται ένας πυρηνικός σταθμός του Ιράν, δήλωσε πως φοβάται ότι δεν θα δει ξανά τα παιδιά της που ζουν στο εξωτερικό. «Τα παιδιά μου μού τηλεφωνούν αλλά ακόμη και το Ίντερνετ δεν δουλεύει κανονικά. Φοβάμαι, φοβάμαι πολύ, ότι δεν πρόκειται να τα ξαναδώ και ότι μπορεί να πεθάνω σε αυτούς τους βομβαρδισμούς», τόνισε η 80χρονη Φατεμέχ.

Κόσμος
Ο Τραμπ εξετάζει να στηρίξει παραστρατιωτικές ομάδες στο Ιράν

Ο Τραμπ εξετάζει να στηρίξει παραστρατιωτικές ομάδες στο Ιράν

Ερντογάν: Επιδεινώνεται η αστάθεια στην περιοχή, η Τουρκία συνεχίζει αποφασιστικά για την ειρήνη
Τουρκία 03.03.26

Ερντογάν: Επιδεινώνεται η αστάθεια στην περιοχή, η Τουρκία συνεχίζει αποφασιστικά για την ειρήνη

«Εμείς, ως Τουρκία, συνεχίζουμε αποφασιστικά τις προσπάθειές μας με επίκεντρο την ειρήνη, την ηρεμία και τη σταθερότητα», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία που απηύθυνε

Σύνταξη
Η Βρετανία στέλνει το αντιτορπιλικό HMS Dragon και ελικόπτερα στην Κύπρο
Κόσμος 03.03.26

Η Βρετανία στέλνει το αντιτορπιλικό HMS Dragon και ελικόπτερα στην Κύπρο

Ο βρετανός πρωθυπουργός συνομίλησε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας επισημαίνοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «είναι πλήρως αφοσιωμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί».

Σύνταξη
ΟΗΕ: Τουλάχιστον 30.000 οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο λόγω του πολέμου
Μέση Ανατολή 03.03.26

ΟΗΕ: Τουλάχιστον 30.000 οι εκτοπισμένοι στον Λίβανο λόγω του πολέμου

Ο αριθμός των εκτοπισμένων «θα αυξηθεί σημαντικά», δήλωσε εκπρόσωπος της υπηρεσίας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες, καθώς το Ισραήλ συνεχίζει τις επιθέσεις κατά του Λιβάνου, λέγοντας ότι στοχεύει την Χεζμπολάχ

Σύνταξη
Το Ισραήλ χρησιμοποιεί φορτηγά πλοία στη διαδρομή Λεμεσός-Χάιφα για τον επαναπατρισμό γιατρών
Μέση Ανατολή 03.03.26

Το Ισραήλ χρησιμοποιεί φορτηγά πλοία στη διαδρομή Λεμεσός-Χάιφα για τον επαναπατρισμό γιατρών

Με την αγωνία να χτυπά «κόκκινο» για τις ιρανικές απειλές κατά της Κύπρου, το Ισραήλ στέλνει φορτηγά πλοία για την ασφαλή μεταφορά γιατρών, για την περίθαλψη των τραυματιών από τις επιθέσεις του Ιράν

Σύνταξη
Τραμπ: Μπαράζ αντιφατικών δηλώσεων για τον πόλεμο στο Ιράν – Δεν διαφαίνεται στρατηγική εξόδου από τις ΗΠΑ
Κόσμος 03.03.26

Τραμπ διαψεύδει Τραμπ σε κάθε δήλωση για τον πόλεμο στο Ιράν - Χωρίς στρατηγική εξόδου ενώ η Μέση Ανατολή βυθίζεται στο χάος

Ο Τραμπ και κορυφαία κυβερνητικά στελέχη προσπαθούν να εξηγήσουν τη στρατηγική των ΗΠΑ στο Ιράν αλλά το τοπίο γίνεται πιο θολό όσο περνούν οι μέρες

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος
Ακέφαλη δύναμη 03.03.26

Η δολοφονία του Χαμενεΐ αφήνει τον «άξονα» του Ιράν στο χάος

Ενώ το Ιράν απειλεί να «κάψει τα πάντα», οι εκπρόσωποί του στο Λίβανο, την Υεμένη και το Ιράκ βρίσκονται αντιμέτωποι με την επιλογή μεταξύ αυτοκτονικής εκδίκησης και τοπικής επιβίωσης

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Το Ιράν προειδοποιεί την Ευρώπη να μην εμπλακεί στη σύγκρουση – Το Ισραήλ κηρύσσει ξανά πόλεμο με τη Χεζμπολάχ
Εξαπλώνεται ο πόλεμος 03.03.26 Upd: 18:03

Το Ιράν προειδοποιεί την Ευρώπη να μην εμπλακεί στη σύγκρουση - Το Ισραήλ κηρύσσει ξανά πόλεμο με τη Χεζμπολάχ

Ορατός ο κίνδυνος γενικευμένου πολέμου στη Μέση Ανατολή - ΗΠΑ και Ισραήλ προετοιμάζονται για πόλεμο διαρκείας, συνεχίζουν να πλήττουν Ιράν και Λίβανο - Η Τεχεράνη εξακολουθεί να πλήττει αμερικανικές εγκαταστάσεις στην περιοχή και προειδοποιεί την Ευρώπη να μην εμπλακεί - Όλες οι εξελίξεις στο in

Παρασκευή Τσιβόλα - Φύλλια Πολίτη - Αρχοντία Κάτσουρα
«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος» λέει ο Νετανιάχου για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν
Κόσμος 03.03.26

«Αυτός δεν είναι πόλεμος χωρίς τέλος» λέει ο Νετανιάχου για την επίθεση ΗΠΑ και Ισραήλ κατά του Ιράν

«Μπορεί να απαιτήσει κάποιο χρόνο, αλλά όχι χρόνια» διαμήνυσε ο ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου για τον πόλεμο ΗΠΑ Ισραήλ κατά του Ιράν

Σύνταξη
Ερντογάν: Επιδεινώνεται η αστάθεια στην περιοχή, η Τουρκία συνεχίζει αποφασιστικά για την ειρήνη
Τουρκία 03.03.26

Ερντογάν: Επιδεινώνεται η αστάθεια στην περιοχή, η Τουρκία συνεχίζει αποφασιστικά για την ειρήνη

«Εμείς, ως Τουρκία, συνεχίζουμε αποφασιστικά τις προσπάθειές μας με επίκεντρο την ειρήνη, την ηρεμία και τη σταθερότητα», ανέφερε ο Τούρκος πρόεδρος, Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, σε ομιλία που απηύθυνε

Σύνταξη
Η Βρετανία στέλνει το αντιτορπιλικό HMS Dragon και ελικόπτερα στην Κύπρο
Κόσμος 03.03.26

Η Βρετανία στέλνει το αντιτορπιλικό HMS Dragon και ελικόπτερα στην Κύπρο

Ο βρετανός πρωθυπουργός συνομίλησε με τον πρόεδρο της Κυπριακής Δημοκρατίας επισημαίνοντας ότι το Ηνωμένο Βασίλειο «είναι πλήρως αφοσιωμένο στην ασφάλεια της Κύπρου και του βρετανικού στρατιωτικού προσωπικού που βρίσκεται εκεί».

Σύνταξη
Euroleague: Σε ποιες χώρες θα έχουν έδρα από εδώ και πέρα Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι BC
Μπάσκετ 03.03.26

Euroleague: Σε ποιες χώρες θα έχουν έδρα από εδώ και πέρα Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι BC

Η έκρυθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή οδηγεί Μακάμπι, Χάποελ και Ντουμπάι να μετακομίσουν σε άλλες χώρες για τα εντός έδρας παιχνίδια τους στη Euroleague - Πότε αντιμετωπίζουν Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό.

Σύνταξη
Όλα τα είχε η Τότεναμ αυτό της… έλλειπε – Χαμός με τα σχόλια σκάουτερ των Spurs που είναι οπαδός της Άρσεναλ
On Field 03.03.26

Όλα τα είχε η Τότεναμ αυτό της… έλλειπε – Χαμός με τα σχόλια σκάουτερ των Spurs που είναι οπαδός της Άρσεναλ

Ο Νέρος Κόουτσμαν προσελήφθη στο τμήμα σκάουτινγκ της Τότεναμ, αλλά τα ειρωνικά σχόλια κατά των Spurs προκάλεσαν την έντονη αντίδραση των οπαδών του συλλόγου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Η νύφη φορούσε Birkenstock – Η πολιτιστική ανατροπή των σανδαλιών που περιγελούσαμε
Εδώ μας φτάσανε οι αλήτες! 03.03.26

Η νύφη φορούσε Birkenstock – Η πολιτιστική ανατροπή των σανδαλιών που περιγελούσαμε

Η σχεδιάστρια νυφικών Danielle Frankel Hirsch έχει επανασχεδιάσει τα εμβληματικά mule της γερμανικής μάρκας Birkenstock για ειδικές περιστάσεις. Διακοσμημένα με σατέν και πέρλες, αυτά τα ορθοπεδικά παπούτσια διατηρούν όλη την άνεσή τους.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη – Στόχος διερχόμενο ΙΧ στη λεωφόρο Μαραθώνος – Εντοπίστηκε στον Διόνυσο
Ελλάδα 03.03.26 Upd: 18:26

Επεισόδιο με πυροβολισμούς στη Νέα Μάκρη – Στόχος διερχόμενο ΙΧ στη λεωφόρο Μαραθώνος – Εντοπίστηκε στον Διόνυσο

Το επεισόδιο σημειώθηκε λίγο μετά της 4.00 το απόγευμα στη λεωφόρο Μαραθώνος χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός - Το ΙΧ εντοπίστηκε στον Διόνυσο με σημάδια από τους πυροβολισμούς

Σύνταξη
Κόκκινος συναγερμός και στη Φόρμουλα 1 λόγω Μέσης Ανατολής: Χάος στις πτήσεις πριν το αυστραλιανό γκραν πρι
Άλλα Αθλήματα 03.03.26

Κόκκινος συναγερμός και στη Φόρμουλα 1 λόγω Μέσης Ανατολής: Χάος στις πτήσεις πριν το αυστραλιανό γκραν πρι

Η κρίση στη Μέση Ανατολή προκαλεί χάος και στην Formula 1 πριν το πρώτο γκραν πρι της σεζόν, με τα περισσότερα μέλη των ομάδων να... ψάχνονται στα αεροδρόμια, αλλάζοντας πτήσεις τελευταία στιγμή.

Σύνταξη
Ακυρώνει τις πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ η Sky Express – Οι εναλλακτικές για το επιβατικό κοινό
Ελλάδα 03.03.26

Ακυρώνει τις πτήσεις προς και από το Τελ Αβίβ η Sky Express – Οι εναλλακτικές για το επιβατικό κοινό

Όπως γνωστοποίησε η Sky Express οι προγραμματισμένες πτήσεις της από τον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών προς το Διεθνές Αεροδρόμιο Μπεν Γκουριόν και το αντίστροφο ακυρώνονται έως τις 9 Μαρτίου

Σύνταξη
«Καζάνι που βράζει» η Ρεάλ – Η νέα ήττα, τα νεύρα των παικτών και οι οπαδοί που ζητούν την παραίτηση του Πέρεθ
On Field 03.03.26

«Καζάνι που βράζει» η Ρεάλ – Η νέα ήττα, τα νεύρα των παικτών και οι οπαδοί που ζητούν την παραίτηση του Πέρεθ

Η «βασίλισσα» έμεινε τέσσερις βαθμούς πίσω από την Μπαρτσελόνα, μετά την εντός έδρας ήττα από την Χετάφε και το κλίμα είναι πολύ βαρύ στο Μπερναμπέου

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική – Συνελήφθησαν τα αρχηγικά μέλη
Ελλάδα 03.03.26

Εξαρθρώθηκε μεγάλο κύκλωμα διακίνησης ναρκωτικών στην Αττική – Συνελήφθησαν τα αρχηγικά μέλη

Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης στην Αττική συνελήφθησαν 3 μέλη του κυκλώματος ενώ εντοπίστηκαν ποσότητες ναρκωτικών, όπλο, σφαίρες και χρηματικά ποσά

Σύνταξη
«Ήμουν ένα αθώο παιδί» – H ψυχική υγεία της Κριστίνα Άπλγκεϊτ επιβαρύνθηκε από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτική σειρά
Σαίξπηρ; 03.03.26

«Ήμουν ένα αθώο παιδί» – H ψυχική υγεία της Κριστίνα Άπλγκεϊτ επιβαρύνθηκε από τη συμμετοχή της σε τηλεοπτική σειρά

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ ήδη πάλευε με την εικόνα του σώματος της πριν ενσαρκώσει την Kelly Bundy στη σειρά «Married… with Children», και ο χαρακτήρας αυτός επιδείνωσε ακόμη περισσότερο την ψυχική της υγεία.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Φάμελλος στη Βουλή: Η σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών είναι εθνική ανάγκη – Ο Μητσοτάκης, ουρά των Τραμπ-Νετανιάχου
Μέση Ανατολή 03.03.26

Φάμελλος στη Βουλή: Η σύγκληση Συμβουλίου Πολιτικών Αρχηγών είναι εθνική ανάγκη – Ο Μητσοτάκης, ουρά των Τραμπ-Νετανιάχου

ίμαστε μάρτυρες συνεχών υποχωρήσεων στο πλαίσιο της πολιτικής του «δεδομένου συμμάχου», βλέποντας τον κ. Μητσοτάκη να λειτουργεί ως ουρά των Τραμπ και Νετανιάχου», ανέφερε ο Σωκράτης Φάμελλος, με παρέμβασή του στην Ολομέλεια

Σύνταξη
Λέρος: Ελεύθερος, υπό τον όρο της παρακολούθησης από ψυχολόγο, ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του
Ελλάδα 03.03.26

Λέρος: Ελεύθερος, υπό τον όρο της παρακολούθησης από ψυχολόγο, ο 18χρονος που σκότωσε τον πατέρα του

Ο 18χρονος βρέθηκε ενώπιον του ανακριτή, περιγράφοντας όλα όσα συνέβησαν κατά τη διάρκεια του καβγά που είχε με τον πατέρα του, όπου ο 50χρονος χτυπήθηκε θανάσιμα.

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Δραματικές στιγμές Ελλήνων ναυτικών ενώ πέφτουν πύραυλοι δίπλα τους – Εξετάζεται η προέλευση του βίντεο
Περσικός Κόλπος 03.03.26

Μέση Ανατολή: Δραματικές στιγμές Ελλήνων ναυτικών ενώ πέφτουν πύραυλοι δίπλα τους – Εξετάζεται η προέλευση του βίντεο

Σοκάρει το βίντεο που δημοσιεύτηκε στο e-nautilia.gr και δείχνει Έλληνες ναυτικούς που βρίσκονται εγκλωβισμένοι εξαιτίας του πολέμου στη Μέση Ανατολή

Σύνταξη
