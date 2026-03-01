Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης
Η έδρα της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν έγινε στόχος αεροπορικής επιδρομής των ισραηλινών δυνάμεων. Αποτέλεσμα ήταν να διακοπεί το πρόγραμμά της.
- Επικαιροποίηση τηλεφωνικών γραμμών εκτάκτου ανάγκης για Έλληνες πολίτες σχετικά με την κατάσταση στη Μέση Ανατολή
- Ιράν: Ο Αλιρέζα Αραφί προσωρινός αντικαταστάτης του Χαμενεΐ – Ποιος είναι ο 67χρονος κληρικός
- Σύρος: Επιχείρηση διάσωσης σκύλου που είχε πέσει σε πηγάδι βάθους 15 μέτρων
- Βίντεο και φωτογραφίες από τη στιγμή του βομβαρδισμού στο συγκρότημα που σκοτώθηκε ο Αλί Χαμενεΐ
Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε το βράδυ της Κυριακής ότι έγινε στόχος πληγμάτων, έπειτα από μια σειρά ισχυρών εκρήξεων που συγκλόνισαν την Τεχεράνη. Αποτέλεσμα των πληγμάτων αυτών ήταν να διακοπεί η μετάδοση του προγράμματος.
• Όλες οι εξελίξεις στο live-blogging του in
Σύμφωνα με όσα μετάδωσε το κρατικό μέσο ενημέρωσης, στις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ επλήγησαν τμήματα των κεντρικών γραφείων της εθνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης του Ιράν.
🚨🚨 #BREAKING: US-Israeli forces targeted parts of the IRIB headquarters in Tehran. pic.twitter.com/FNnLjf5zul
— Globe Observer (@_GlobeObserver) March 1, 2026
Πλέον, αναφέρει, η μετάδοση του προγράμματος συνεχίζεται κανονικά.
«Η τεχνική ομάδα αξιολογεί τις ζημιές», δήλωσε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας. Η έδρα της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν είχε αποτελέσει ξανά στόχο επιθέσεων τον περασμένο Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών, όταν ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν μεταξύ άλλων και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας.
Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη
Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την Τεχεράνη λίγο μετά τις 7 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος). Την πληροφορία μετέδωσαν αρχικά δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) από την ιρανική πρωτεύουσα και στη συνέχεια επιβεβαίωσαν και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης.
Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA κάνει λόγο για «αρκετές» εκρήξεις στο ανατολικό και το βόρειο τμήμα της Τεχεράνης. Στις επιχειρήσεις αυτές επλήγη και νοσοκομείο.
- Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης
- ΠΑΟΚ-Αστέρας Τρίπολης 2-0: Οι Θεσσαλονικείς νίκησαν μετά από τρεις αγωνιστικές και βλέπουν κορυφή
- Άρσεναλ – Τσέλσι 2-1: Αφεντικά στο Λονδίνο και φουλ για τον τίτλο οι «κανονιέρηδες»
- ΥΠΕΞ Ιράν: Η Τεχεράνη δεν θέτει «κανένα όριο» στο δικαίωμά της να αμυνθεί
- Σύρος: Επιχείρηση διάσωσης σκύλου που είχε πέσει σε πηγάδι βάθους 15 μέτρων
- Τραμπ: Καταστρέψαμε το ναυτικό αρχηγείο του Ιράν
- Ο Χάρι Στάιλς φέρνει ντίσκο διάθεση στα BRIT Awards
- Ο Μίκαελ Κάρικ είναι ο νέος… Χάρι Πότερ
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις