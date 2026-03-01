Αεροπορικές επιδρομές στην Τεχεράνη – Διακόπηκε μετά από πλήγμα η μετάδοση της κρατικής τηλεόρασης

Η ιρανική κρατική τηλεόραση μετέδωσε το βράδυ της Κυριακής ότι έγινε στόχος πληγμάτων, έπειτα από μια σειρά ισχυρών εκρήξεων που συγκλόνισαν την Τεχεράνη. Αποτέλεσμα των πληγμάτων αυτών ήταν να διακοπεί η μετάδοση του προγράμματος.

Σύμφωνα με όσα μετάδωσε το κρατικό μέσο ενημέρωσης, στις αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ επλήγησαν τμήματα των κεντρικών γραφείων της εθνικής ραδιοφωνίας και τηλεόρασης του Ιράν.

🚨🚨 #BREAKING: US-Israeli forces targeted parts of the IRIB headquarters in Tehran. pic.twitter.com/FNnLjf5zul — Globe Observer (@_GlobeObserver) March 1, 2026



Πλέον, αναφέρει, η μετάδοση του προγράμματος συνεχίζεται κανονικά.

«Η τεχνική ομάδα αξιολογεί τις ζημιές», δήλωσε ο ραδιοτηλεοπτικός φορέας. Η έδρα της κρατικής τηλεόρασης του Ιράν είχε αποτελέσει ξανά στόχο επιθέσεων τον περασμένο Ιούνιο, κατά τη διάρκεια του πολέμου των 12 ημερών, όταν ΗΠΑ και Ισραήλ έπληξαν μεταξύ άλλων και τις πυρηνικές εγκαταστάσεις της χώρας.

Ισχυρές εκρήξεις στην Τεχεράνη

Τουλάχιστον τρεις ισχυρές εκρήξεις συγκλόνισαν την Τεχεράνη λίγο μετά τις 7 το απόγευμα (ώρα Ελλάδος). Την πληροφορία μετέδωσαν αρχικά δημοσιογράφοι του Γαλλικού Πρακτορείου Ειδήσεων (AFP) από την ιρανική πρωτεύουσα και στη συνέχεια επιβεβαίωσαν και άλλα διεθνή μέσα ενημέρωσης.

Το ιρανικό πρακτορείο ειδήσεων ISNA κάνει λόγο για «αρκετές» εκρήξεις στο ανατολικό και το βόρειο τμήμα της Τεχεράνης. Στις επιχειρήσεις αυτές επλήγη και νοσοκομείο.