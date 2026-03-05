newspaper
Η σημαία της ΕΕ έναντι του Τραμπ στα χέρια του Σάντσεθ – Η κυβίστηση Μακρόν και ο κατευναστικός Μερτς
Κόσμος 05 Μαρτίου 2026

Η σημαία της ΕΕ έναντι του Τραμπ στα χέρια του Σάντσεθ – Η κυβίστηση Μακρόν και ο κατευναστικός Μερτς

Σάντσεθ-Μακρόν κατήγγειλαν ως παράνομο τον πόλεμο στο Ιράν. Ωστόσο, μετά από ένα τηλεφώνημα Τραμπ, η Γαλλία δίνει τις βάσεις της για αμυντικούς σκοπούς. Και ο Μερτς αποφεύγει να στενοχωρήσει τον πρόεδρο των ΗΠΑ.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
A
A
Κοινό μέτωπο με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας φάνηκε ότι επέλεξε να κάνει ο Γάλλος πρόεδρος, μετά την επίθεση του Ντόναλντ Τραμπ κατά της Μαδρίτης. Ωστόσο, η αντίστασή του στις ΗΠΑ δεν κράτησε ούτε ένα 24ωρο και ενώ παραμένουν αλγεινές οι εντυπώσεις από τη στάση του Φρίντριχ Μερτς. Ο Γερμανός καγκελάριος δεν αντέδρασε στα λεγόμενα του Αμερικανού προέδρου, διότι, σύμφωνα με το Politico, φάνηκε ότι ήθελε να γίνει αρεστός.

Μακρόν και Σάντσεθ έχουν καταδικάσει την αμερικανοϊσραηλινή επίθεση στο Ιράν, ως ενέργεια που παραβιάζει το διεθνές δίκαιο. Μετά την επίθεση Τραμπ κατά της Ισπανίας, ο Γάλλος πρόεδρος έσπευσε να δηλώσει τη στήριξή του στον Πέδρο Σάντσεθ. Αυτό, σύμφωνα με το Politico, δείχνει ότι ο Μακρόν επέλεξε να συμμαχήσει με τον Ισπανό πρωθυπουργό, μπροστά στη σύγκρουσή του με τις ΗΠΑ.

Παράνομος πόλεμος

Μακρόν και Σάντσεθ έχουν χαρακτηρίσει χωρίς περιστροφές παράνομο τον πόλεμο στο Ιράν.

Η Ισπανία, με την έναρξη του πολέμου, δήλωσε ότι δεν θα επιτρέψει οι στρατιωτικές της βάσεις, που χρησιμοποιούνται από κοινού με τις ΗΠΑ, να χρησιμοποιηθούν για επιθέσεις στο Ιράν. Η απόφαση αυτή εδράζεται σε συμφωνία Μαδρίτης-Ουάσιγκτον του 1953, που επιτρέπει στην Ισπανία να έχει λόγο στη χρήση των βάσεων.

«Οι ισπανικές βάσεις δεν χρησιμοποιούνται γι’ αυτήν την επιχείρηση και δεν θα χρησιμοποιηθούν για οτιδήποτε δεν συμπεριλαμβάνεται σε συμφωνία με τις Ηνωμένες Πολιτείες ή για οτιδήποτε που δεν συμβαδίζει με τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες.

Ενώ ο πρωθυπουργός της Ισπανίας καταδίκασε από την πρώτη στιγμή την επίθεση στο Ιράν, λέγοντας ότι αντίκειται στο διεθνές δίκαιο.


Μετά και τις απειλές του Ντόναλντ Τραμπ, παρουσία του Φρίντριχ Μερτς, στον Λευκό Οίκο για διακοπή εμπορίου και οικονομικές κυρώσεις, ο Πέδρο Σάντσεθ κατέστησε σαφές ότι οι απειλές δεν μπορούν να αλλάξουν τη θέση της Ισπανίας.

Αναφερόμενος στον πόλεμο στο Ιράν, δήλωσε: «Έτσι ξεκινούν οι μεγάλες καταστροφές της ανθρωπότητας… Δεν μπορείς να παίζεις ρωσική ρουλέτα με το πεπρωμένο εκατομμυρίων ανθρώπων».

Και πρόσθεσε: «Η θέση της ισπανικής κυβέρνησης μπορεί να συνοψιστεί σε τέσσερις λέξεις: Όχι στον πόλεμο».


Ο Πέδρο Σάντσεθ επισήμανε ότι η στάση αυτή δεν είναι υποκριτική, αλλά συνεπής. «Δεν θα γίνουμε συνένοχοι σε κάτι που είναι κακό για τον κόσμο και αντίθετο με τις αξίες και τα συμφέροντά μας, απλώς και μόνο για να αποφύγουμε αντίποινα από κάποιον».

Ο Πέδρο Σάντσεθ τόνισε επίσης ότι η στάση της Μαδρίτης κατά του πολέμου στο Ιράν αντανακλά «τις ιδρυτικές αρχές της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

Η στήριξη Μακρόν

Ακολούθως, ο πρόεδρος της Γαλλίας τηλεφώνησε στον Πέδρο Σάντσεθ για να του δηλώσει τη στήριξή του. Υποστήριξε ότι και οι 27 χώρες μέλη της ΕΕ θα πρέπει να ενωθούν στην αντεπίθεση κατά της Ουάσιγκτον εάν ο Τραμπ υλοποιήσει την απειλή για κυρώσεις. Σύμφωνα με το Ελιζέ, ο Μακρόν «εξέφρασε την ευρωπαϊκή αλληλεγγύη της Γαλλίας σε απάντηση στις πρόσφατες απειλές οικονομικού καταναγκασμού που στόχευσαν την Ισπανία».

REUTERS/Rafael Marchante

Μια μέρα πριν, σε διάγγελμά του, ο Εμανουέλ Μακρόν είχε πει για τις επιχειρήσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ στο Ιράν:  «Οι ΗΠΑ και το Ισραήλ αποφάσισαν να ξεκινήσουν στρατιωτικές επιχειρήσεις που διεξάγονται εκτός διεθνούς δικαίου, τις οποίες δεν μπορούμε να εγκρίνουμε». Πρόσθεσε, πάντως, ότι «κανείς δεν θα κλάψει» για τον θάνατο του δυνάστη Χαμενεΐ.

«Έχουμε βρεθεί στην ίδια θέση»

Η Γαλλία έχει επίσης υποστεί απειλές από τον Ντόναλντ Τραμπ. Όταν ο Μακρόν αρνήθηκε να συμμετάσχει στο Συμβούλιο Ειρήνης για την ανοικοδόμηση της Γάζας, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεσμεύτηκε να επιβάλει δασμό 200% στο γαλλικό κρασί και τη σαμπάνια.

Μιλώντας στο Politico, συνεργάτης του Γάλλου προέδρου δήλωσε: «Έχουμε βρεθεί στο ίδιο καράβι» με την Ισπανία.

Επίσης, ο Μακρόν αξιοποιεί τον πόλεμο στο Ιράν, για να πιέσει για μεγαλύτερη ευρωπαϊκή αυτονομία και ανεξαρτησία. Στο διάγγελμά του, πρότεινε έναν συνασπισμό για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ με Ευρωπαίους εταίρους. Χωρίς να αναφερθεί στις ΗΠΑ.

Και τον Ιανουάριο, όταν οι εμπορικές συγκρούσεις με τις ΗΠΑ εντάθηκαν, η Γαλλία κάλεσε την ΕΕ να χρησιμοποιήσει το μέσο κατά του καταναγκασμού («εμπορικό μπαζούκα») εναντίον της Ουάσιγκτον, στο αποκορύφωμα των εμπορικών εντάσεων. Στο Φόρουμ στο Νταβός δήλωσε επίσης ότι «δεν του αρέσουν οι νταήδες», σε εν μέρει συγκαλυμμένη αναφορά στις εμπορικές απειλές του Τραμπ.

Και η μεταστροφή

Ωστόσο, αυτή η στροφή στη στάση της Γαλλίας, και ειδικά του Γάλλου προέδρου, δεν διήρκεσε πολύ.

Ο Εμανουέλ Μακρόν, το βράδυ της Κυριακής, μετά την επίθεση στο Ιράν, υπέγραψε κοινή δήλωση με τη Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, στην οποία δεσμεύτηκε να «συνεργαστεί με τις ΗΠΑ και τους συμμάχους» για να «λάβει μέτρα για την υπεράσπιση των συμφερόντων μας και των συμμάχων μας στην περιοχή, ενδεχομένως επιτρέποντας την απαραίτητη και αναλογική αμυντική δράση για την καταστροφή της ικανότητας του Ιράν να εκτοξεύει πυραύλους και μη επανδρωμένα αεροσκάφη στην πηγή τους».

Το πρωί της Πέμπτης, η γαλλική προεδρία ανακοίνωσε ότι ο Γάλλος πρόεδρος είχε τηλεφωνική συνομιλία με τον Ντόναλντ Τραμπ. Ο Αμερικανός πρόεδρος τον ενημέρωσε σχετικά με τις εν εξελίξει στρατιωτικές επιχειρήσεις στο Ιράν.  Και μετά ο Γάλλος πρόεδρος έγινε… Κιρ Στάρμερ.

Αεροσκάφη για «προστασία των εταίρων»

Ο γαλλικός στρατός ανακοίνωσε ότι η Γαλλία επέτρεψε σε αμερικανικά αεροσκάφη να χρησιμοποιούν ορισμένες από τις στρατιωτικές της βάσεις στη Μέση Ανατολή. «Στο πλαίσιο των σχέσεών μας με τις Ηνωμένες Πολιτείες, η παρουσία των αεροσκαφών τους έχει επιτραπεί προσωρινά σε ορισμένες από τις βάσεις μας» στην περιοχή, δήλωσε εκπρόσωπος του γαλλικού γενικού επιτελείου.

«Τα αεροσκάφη αυτά συμβάλλουν στην προστασία των εταίρων μας στον Κόλπο», πρόσθεσε.

Ο πρωθυπουργός της Βρετανίας είχε αρχικά αρνηθεί να επιτρέψει στις ΗΠΑ να χρησιμοποιήσουν βρετανικές αεροπορικές βάσεις. Ωστόσο, στη συνέχεια αποδέχθηκε αίτημα της Ουάσιγκτον για τη χρήση δύο βρετανικών στρατιωτικών βάσεων «για συγκεκριμένο και περιορισμένο αμυντικό σκοπό».

Και ο κατευναστικός Μερτς

Την ίδια ώρα είναι πολύ δυσάρεστες οι εντυπώσεις για τη στάση του Γερμανού καγκελαρίου στον Λευκό Οίκο, την ώρα που ο Τραμπ εξαπέλυε επίθεση εναντίον της «απαίσιας εταίρου» Ισπανίας.

Ο Φρίντριχ Μερτς παράμεινε ως επί το πλείστον σιωπηλός σε όσα είπε ο Αμερικανός πρόεδρος, περιοριζόμενος μόνο να συναινέσει για την υποχρέωση της Ισπανίας να δίνει 5% σε αμυντικές δαπάνες.

Σιωπηλός παρέμεινε ακόμη και όταν ο Ντόναλντ Τραμπ επιτέθηκε στον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ ή όταν απειλούσε να κλιμακώσει τον εμπορικό πόλεμο με την Ευρώπη.

Η Μαδρίτη εξέφρασε την «έκπληξή» της για τις δηλώσεις Μερτς στον Λευκό Οίκο. «Δεν μπορώ να φανταστώ τους καγκελάριους (Άνγκελα) Μέρκελ ή (Όλαφ) Σολτς να κάνουν τέτοιες δηλώσεις», δήλωσε ο υπουργός Εξωτερικών, Χοσέ Μανουέλ Αλμπάρες σε συνέντευξη στον κρατικό ραδιοτηλεοπτικό φορέα TVE.

«Δουλοπρεπής στάση»

Σύμφωνα με το Politico, αυτή η «δουλοπρεπής», όπως τη χαρακτηρίζει στάση του Γερμανού καγκελαρίου είναι στρατηγική. Δεν θα αντέκρουε δημοσίως τον Αμερικανό πρόεδρο, αλλά ιδιωτικά θα προσπαθούσε να τον πείσει. Η στάση αυτή έχει αφήσει μια μάλλον κακή εντύπωση στις ευρωπαϊκές πρωτεύουσες. Επίσης, υπάρχουν πολιτικοί κίνδυνοι όταν κατευνάζεις και να προσπαθείς να γίνεις αρεστός στον Ντόναλντ Τραμπ. Ένα πρόσωπο που μάλλον παίρνει θάρρος όταν δεν τον αντικρούουν και είναι γνωστό ότι λειτουργεί εντελώς απρόβλεπτα.

Αλλά ο Ντόναλντ Τραμπ τον αποκάλεσε «φίλο» και «σπουδαίο ηγέτη», που είναι «πολύ δημοφιλής για το σπουδαίο έργο του». Και τον επαίνεσε για την υποστήριξή του στις επιθέσεις στο Ιράν. Ο Μερτς είπε ότι η Γερμανία «είναι στην ίδια σελίδα» με τις ΗΠΑ για την ανάγκη εξάλειψης του καθεστώτος του Ιράν.

Μετά τη συνάντηση, προσπάθησε να δικαιολογήσει τη στάση του. Είπε ότι «δεν υπάρχει περίπτωση η Ισπανία να αντιμετωπιστεί ιδιαίτερα άσχημα» στο εμπόριο ως μέλος της ΕΕ. Και πως η κριτική κατά του Στάρμερ ήταν αδικαιολόγητη.

Αλλά, σύμφωνα με τον Μερτς, το κλειδί ήταν να μην διορθωθεί ο Τραμπ μπροστά στις κάμερες. Μένει να αποδειχθεί αν στην περίπτωση αυτή ο κατευνασμός του Αμερικανού προέδρου θα λειτουργήσει.

Έτοιμο το Ιράν για πιθανή χερσαία επίθεση από ΗΠΑ: «Τους περιμένουμε»

Έτοιμο το Ιράν για πιθανή χερσαία επίθεση από ΗΠΑ: «Τους περιμένουμε»

