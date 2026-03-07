newspaper
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΚΑΙΣΑΡΙΑΝΗ
# ΣΥΝΤΑΓΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
Δεξιοί και ακροκεντρώοι την πέφτουν στον Σάντσεθ την ώρα που η μισή Ε.Ε. έχει στρατιωτικές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία
Πολιτική 07 Μαρτίου 2026, 07:00

Δεξιοί και ακροκεντρώοι την πέφτουν στον Σάντσεθ την ώρα που η μισή Ε.Ε. έχει στρατιωτικές εμπορικές σχέσεις με την Τουρκία

Ο Ισπανός πρωθυπουργός Πέδρο Σάντσεθ αποτελεί... απωθημένο των εγχώριων δεξιών αλλά και των εκπροσώπων του ακραίου κέντρου επειδή δεν ταυτίζεται με το αφήγημα των ΗΠΑ και του Ισραήλ στις επιχειρήσεις τους έναντι του Ιράν.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Ταρζής
Spotlight

Η ελληνική Δεξιά και το ακραίο κέντρο έχουν μεγάλο απωθημένο με τον Πέδρο Σάντσεθ. Η στάση του Ισπανού πρωθυπουργού απέναντι στις ΗΠΑ και η απαγόρευση που επέβαλλε στα αμερικανικά μαχητικά να επιχειρούν έναντι του Ιράν από τις βάσεις των ΗΠΑ που βρίσκονται στη χώρα του από άλλους χαιρετίστηκε, ενώ υπήρξαν κι εκείνοι που την αποδοκίμασαν.

«Ο Πέδρο Σάντσεθ και η κυβέρνησή του έχουν την πλήρη υποστήριξή μας. Η Ισπανία επέλεξε την αξιοπρέπεια και το διεθνές δίκαιο αντί για έναν ακόμη παράνομο πόλεμο που εξαπέλυσαν ο Τραμπ και ο Νετανιάχου», ανέφερε σε ανακοίνωσή της και η ευρωομάδα των Σοσιαλιστών και Δημοκρατών, αλλά ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, βουλευτής του ΠΑΣΟΚ είχε άλλη άποψη την οποία και χαιρέτησε στη συνέχεια ο σχετικά όψιμος ανανήψας φιλοισραηλινός Άδωνις Γεωργιάδης, πριν σταματήσει να πουλάει με την οκά τα «Πρωτόκολλα των Σοφών της Σιών».

Πουλάει όπλα στην Τουρκία

Ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ σε ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης σημείωνε μεταξύ άλλων πως «η κάθε χώρα έχει το δικαίωμα να αποφασίσει πως θέλει να διαχειριστεί την κρίση που βιώνουμε. Η Ισπανία αποτελεί μέλος του σκληρού πυρήνα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και δεν αντιμετωπίζει άμεση απειλή από γειτονική της χώρα και την ίδια ώρα πουλάει όπλα στην Τουρκία, που απειλεί μια ευρωπαϊκή χώρα (Ελλάδα) και έχει υπό την κατοχή της, παράνομα το 37% μια άλλη ευρωπαϊκή χώρα (Κύπρο)».

Την ανάρτηση έσπευσε να χαιρετίσει ο υπουργός Υγείας, Άδωνις Γεωργιάδης, γράφοντας: «Συγχαίρω τον @Odysseas_ για αυτή του την ανάρτηση. Η υποκρισία της Αριστεράς με τον Ισπανό ΠΘ έχει ξεπεράσει κάθε όριο. Ο κ. Σάντσες εξοπλίζει την Τουρκία, χώρα που κατέχει Ευρωπαϊκό Έδαφος στην Κύπρο και απειλεί με πόλεμο άλλη Χώρα της ΕΕ, την Ελλάδα. Και την ίδια στιγμή εμφανίζει τον εαυτό ως διαπρύσιο υπερασπιστή της Διεθνούς Νομιμότητας. Κάπου να υπάρχει και ένα όριο».

Με την άποψη των δύο ταυτίστηκε και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης κατά την ενημέρωση των πολιτικών συντακτών, λέγοντας μεταξύ άλλων: «Η Ισπανία εξοπλίζει μία χώρα που διατηρεί το casus belli έναντι μίας χώρας- μέλους της ΕΕ και του ΝΑΤΟ. Αυτό οι εγχώριοι αμφισβητίες το ξεχνάνε, γιατί βάζουν τις ιδεοληψίες τους πάνω από τα συμφέροντα της χώρας».

Ιταλία, Γερμανία και Ηνωμένο Βασίλειο

Το περίεργο είναι ότι ουδείς τους αναφέρθηκε στους υπόλοιπους προμηθευτές πολεμικού υλικού στην Τουρκία που τυγχάνει να είναι μέλη της Ε.Ε. και του ΝΑΤΟ. Η λογική λέει πως αν κόπτονται για την Κύπρο και τη φιλοτουρκική στάση της Ισπανίας (μέσω των εξοπλισμών) θα έπρεπε να κατακρίνουν το ίδιο κι άλλες χώρες που προμηθεύουν με εξοπλισμό κάθε είδους τη γειτονική μας χώρα. Αγνοούν άραγε ποιες είναι αυτές;

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία κατά το διάστημα 2024-2025 οι τρεις βασικοί προμηθευτές όπλων της Τουρκίας ήταν η Ισπανία, η Ιταλία και η Γερμανία. Η Ισπανία συμμετέχει σε δύο κύριους άξονες συνεργασίας με την τουρκική πλευρά. Ο πρώτος αφορά στην κατασκευή του αμφίβιου επιθετικού πλοίου (LHD) TCG Anadolu (βασισμένο στο ισπανικό Juan Carlos I), συμπεριλαμβανομένου του σχεδιασμού, της μεταφοράς τεχνολογίας και των συστημάτων πρόωσης.

Ο δεύτερος έχει να κάνει με τη συμμετοχή της Τουρκίας μέσω της κρατικής εταιρείας Turkish Aerospace Industries, στη συμπαραγωγή του μεταγωγικού αεροσκάφους Titan A400M. Το εν λόγω αεροσκάφος αποτελεί προϊόν της ευρωπαϊκής Airbus. Ως γνωστόν η μητρική εταιρεία της Airbus, η EADS έχει ως ιδρυτικά μέλη τη Γαλλία, τη Γερμανία, το Ηνωμένο Βασίλειο και την Ισπανία.

Η Ιταλία από την πλευρά της προμηθεύει την Τουρκία με ανταλλακτικά και τεχνολογία για πολεμικά πλοία, ενώ βρίσκεται σε διαδικασία συμπαραγωγής για το επιθετικό ελικόπτερο Τ129 ΑΤΑΚ. Υπενθυμίζεται πως το καλοκαίρι η τουρκική εταιρεία Bayraktar εξαγόρασε την ιταλική Piaggio Aerospace, με τον Ιταλό υπουργό Επιχειρήσεων Αντόλφο Ούρσο να δηλώνει ότι «αυτή η συνεργασία μεταξύ της Τουρκίας και της Ιταλίας είναι καθοριστική για την άμυνα της Ευρώπης μας. Κι όταν αναφέρομαι στην Ευρώπη μας εννοώ και την Τουρκία, καθώς η Τουρκία είναι μέρος της Ευρώπης μας».

Τα Eurofighter στην Τουρκία

Ωστόσο σημαντική είναι και η συμμετοχή της Γερμανίας στη στρατιωτική ενίσχυση της γειτονικής χώρας. Ειδικότερα η Γερμανία προμηθεύει με κινητήρες τα τουρκικά τεθωρακισμένα Altay, έχει εκσυγχρονίσει κάποια από τα άρματα μάχης Leopard, ενώ έχει αναλάβει και την κατασκευή 6 νέων υποβρυχίων τύπου 214 για λογαριασμό της Τουρκίας με ορίζοντα παράδοσης τα τέλη του 2027.

Αναβαθμισμένη είναι η συνεργασία του Ηνωμένου Βασιλείου με την Τουρκία, αφενός την προμηθεύει με κινητήρες και ανταλλακτικά για την κατασκευή drones, αφετέρου πρόσφατα υπεγράφη η συμφωνία μεταξύ Τουρκίας και ΗΒ για την αγορά τουλάχιστον 40 μαχητικών Eurofighter Typhoon με ορίζοντα παράδοσης από το 2030 και μετά. Η συμφωνία μπορεί να επεκταθεί στα 56 αεροσκάφη αλλά το καλό της υπόθεσης είναι άλλο. Η πώληση δεν θα είχε πραγματοποιηθεί εάν δεν είχε δώσει το πράσινο φως η Γερμανία, πράγμα το οποίο έγινε το προηγούμενο καλοκαίρι.

Για την Ιστορία πάντως, στο παρελθόν κι άλλες χώρες της Ε.Ε. υπήρξαν προμηθευτές της Τουρκίας, όπως η Γαλλία, η Ολλανδία, η Σλοβακία κ.α.

Η πορεία των εξαγωγών πολεμικού υλικού της Τουρκίας στην Ευρώπη από το 2010 έως το 2024.

Αλλά το αλισβερίσι έχει δύο όψεις, καθώς και η Τουρκία σημειώνει ομολογουμένως εντυπωσιακές επιδόσεις πουλώντας πολεμικό υλικό σε χώρες της Ευρώπης. Ανάμεσά τους βρίσκονται χώρες της Ε.Ε. όπως η Πολωνία και η Ρουμανία, ενώ βρίσκεται σε διαπραγματεύσεις για τα πουλήσει τα drones Bayraktar στη Σερβία, την Ουγγαρία, την Κροατία, το Ηνωμένο Βασίλειο κ.α. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία οι τουρκικές πωλήσεις όπλων και πολεμικού υλικού στην Ευρώπη έφτασαν τα 7,6 δισ. δολάρια το 2024 έναντι 853 εκατομμυρίων το 2010.

Προς τι το μένος για τον Σάντσεθ;

Λαμβάνοντας υπόψιν κανείς όλα τα ανωτέρω αναρωτιέται προς τι τέτοιο μένος για τον Ισπανό πρωθυπουργό. Η απάντηση είναι απλή. Το μένος έχει να κάνει με το γεγονός ότι ο κ. Σάντσεθ δεν συντάχθηκε με τις ΗΠΑ και το Ισραήλ στην κήρυξη πολέμου κατά του Ιράν, κάτι το οποίο άμεσα ή έμμεσα έχουν κάνει όλες οι υπόλοιπες χώρες που την ίδια ώρα τυγχάνει να αποτελούν προμηθευτές πολεμικού υλικού της Τουρκίας.

Σήμερα έγινε γνωστό πως η Ιταλία στέλνει δυνάμεις προκειμένου να ενισχύει την αεράμυνα των χωρών πέριξ του Ιράν, ενώ δεν υπάρχει καμία αμφιβολία για τις γερμανικές διαθέσεις. Στη συνάντηση που είχαν στον Λευκό Οίκο την Τετάρτη ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Γερμανό Καγκελάριο, ο κ. Μερτς ανέφερε χαρακτηριστικά: «Στεκόμαστε στην ίδια πλευρά ενάντια στο καθεστώς του Ιράν».

Κατά συνέπεια αν υπάρχει κάπου «υποκρισία» όπως αναφέρει στην ανάρτησή του ο κ. Γεωργιάδης σίγουρα αυτή δεν βρίσκεται στη στάση του Πέδρο Σάντσεθ. Ας σημειωθεί ότι η Ισπανία αποφάσισε να στείλει πολεμικό πλοίο στην ανατολική Μεσόγειο και συγκεκριμένα τη φρεγάτα «Κολόμβος» προκειμένου να συνδράμει στην προστασία της Κύπρου ως ενδεχόμενου στόχου.

Η εξέλιξη αυτή πυροδότησε αντιδράσεις στα διαδικτυακά τρολ που στηρίζουν την κυβέρνηση της ΝΔ τα οποία… ξέχασαν την υποκρισία του Σάντσεθ και άρχισαν ειρωνεύονται τους Αριστερούς για το… πισωγύρισμα του Ισπανού πρωθυπουργού. Βέβαια, τί ανάγκη έχει κανείς τα τρολ όταν χθες το πρωί ο δημοσιογράφος του ΣΚΑΪ Δημήτρης Οικονόμου χαρακτήρισε «καραγκιόζηδες» on air όσους συντάσσονται με την άποψη του κ. Σάντσεθ…

Για τη Γάζα

Συν τοις άλλοις, οι φανατικοί σύμμαχοι του Ισραήλ στην Ευρώπη -στους οποίους συγκαταλέγεται η ελληνική κυβέρνηση- δεν έχουν συγχωρήσει την έντονη διαφοροποίηση του Σάντσεθ στο θέμα της Γάζας. Υπενθυμίζεται ότι στις 28 Μαΐου 2024, η Ισπανία, από κοινού με την Ιρλανδία και τη Νορβηγία, αναγνώρισε επίσημα το παλαιστινιακό κράτος, υποστηρίζοντας ότι αυτό είναι απαραίτητο για την ειρήνη και τη λύση δύο κρατών.

Παράλληλα, στελέχη της ισπανικής κυβέρνησης είχαν χαρακτηρίσει «γενοκτονία» τα όσα συνέβησαν στη Γάζα, ενώ και ο ίδιος ο κ. Σάντσεθ είχε κάνει λόγο για «απολύτως δυσανάλογη» απάντηση του Ισραήλ στη Γάζα.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ισπανία είναι ανάμεσα στις 4 ευρωπαϊκές χώρες (οι υπόλοιπες είναι η Ολλανδία, η Σλοβενία και η Ιρλανδία) που αποφάσισαν να μποϋκοτάρουν το φετινό διαγωνισμό τραγουδιού της Eurovision, ζητώντας την αποβολή του Ισραήλ.

Πέραν αυτού ο Σάντσεθ μπήκε στο μάτι ουκ ολίγων συντηρητικών πολιτικών της Ευρώπης με την απόφασή του πριν από λίγο καιρό να νομιμοποιήσει 500.οο0 μετανάστες σε μια Ευρώπη που κάθε φορά που συζητά το μεταναστευτικό υψώνει όλο και μεγαλύτερη τείχη.

Economy
DBRS: Διατηρεί το “ΒΒΒ” για την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας

DBRS: Διατηρεί το “ΒΒΒ” για την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας

World
Μέση Ανατολή: Πόσο κοντά σε ένα οικονομικό σοκ είναι ο κόσμος

Μέση Ανατολή: Πόσο κοντά σε ένα οικονομικό σοκ είναι ο κόσμος

inWellness
inTown
inTickets 04.03.26

«Survivors – Ξαναγράφοντας το μύθο της»: Τρεις γυναίκες στο ταξίδι της επούλωσης, της ενδυνάμωσης και της αλληλεγγύης

Η ελληνική πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ Survivors - Ξαναγράφοντας το μύθο της θα γίνει την Παρασκευή 13 Μαρτίου, στις 18:00, στην αίθουσα Τζων Κασσαβέτης στο πλαίσιο του 28ου Φεστιβάλ Ντοκιμαντέρ Θεσσαλονίκης.

Σύνταξη
Το Πεντάγωνο βάζει «στο μάτι» τα ουκρανικά drones αναχαίτισης για να αντιμετωπίσει το Ιράν
Μέση Ανατολή 07.03.26

Το Πεντάγωνο βάζει «στο μάτι» τα ουκρανικά drones αναχαίτισης για να αντιμετωπίσει το Ιράν

Τα κράτη του Κόλπου χρησιμοποιούσαν ακριβούς πυραύλους Patriot για να αμυνθούν από τα κύματα των Shahed που εκτοξεύονταν από το Ιράν, από τότε που οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο. Όμως, τα αποθέματά τους μειώνονται

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Προβλήματα στον κόσμο του Ocean’s Eleven: Στον «αέρα» το prequel μετά την παραίτηση του σκηνοθέτη Λι Άιζακ Τσανγκ
Δύσκολη αποστολή 07.03.26

Προβλήματα στον κόσμο του Ocean’s Eleven: Στον «αέρα» το prequel μετά την παραίτηση του σκηνοθέτη Λι Άιζακ Τσανγκ

Ενώ όλα έδειχαν να πηγαίνουν μια χαρά στον κόσμο του Ocean’s Eleven, ο σκηνοθέτης Λι Άιζακ Τσανγκ αποχώρησε λόγω «δημιουργικών διαφορών» και το project βρίσκεται στον αέρα. 

Σύνταξη
Μέση Ανατολή: Η «φλεγόμενη» οικονομία του πολέμου – Η Ελλάδα ανάμεσα σε συμπληγάδες
Το κρίσιμο ερώτημα 07.03.26

Η «φλεγόμενη» οικονομία του πολέμου - Η Ελλάδα ανάμεσα σε συμπληγάδες

Η γεωπολιτική αστάθεια που πυροδοτούν οι πολεμικές συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή δημιουργεί ένα σύνθετο σκηνικό για την ελληνική οικονομία. Παρόλο που η Ελλάδα εμφανίζει ρυθμούς ανάπτυξης πάνω από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο η «αιμορραγία» είναι σχεδόν αδύνατο να εκμηδενιστεί και όσο περνάει ο χρόνος, χωρίς να αποκλιμακώνεται η κατάσταση, ο κίνδυνος να μεγαλώσει είναι μεγαλύτερος.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Με δράσεις τα σχολεία λένε «στοπ» στη βία
Πρόγραμμα πρόληψης 07.03.26

Με δράσεις τα σχολεία λένε «στοπ» στη βία

Με αφορμή την Πανελλήνια Ημέρα κατά της Βίας στο Σχολείο, «ΤΑ ΝΕΑ» παρακολουθούν μια από τις δίωρες εβδομαδιαίες δράσεις σε ένα από τα σχολεία που συμμετέχουν στο πιλοτικό πρόγραμμα πρόληψης

Ιφιγένεια Βιρβιδάκη
Ισημερινός: Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν «ναρκοτρομοκράτες» και στα σύνορα με την Κολομβία
«Βασικός σύμμαχος» 07.03.26

Οι ΗΠΑ βομβαρδίζουν «ναρκοτρομοκράτες» και στον Ισημερινό

Στρατιωτική επιχείρηση με τη συμμετοχή των ΗΠΑ διεξήχθη στον Ισημερινό, στα σύνορα με την Κολομβία, που είχε στόχο «έναν καταυλισμό της εγκληματικής οργάνωσης διακίνησης ναρκωτικών CDF».

Σύνταξη
Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης προκαλούν τον Τραμπ – «Περιμένουμε» τα πολεμικά σας στα Στενά του Ορμούζ
Φρουροί της Επανάστασης 07.03.26

«Το Ιράν χαιρετίζει τη συνοδεία τάνκερ από πολεμικά των ΗΠΑ στα Στενά του Ορμούζ»

Προκαλούν τον Ντόναλντ Τραμπ οι Φρουροί της Επανάστασης, χαιρετίζοντας «τη συνοδεία πετρελαιοφόρων από αμερικανικές ένοπλες δυνάμεις στα Στενά του Ορμούζ», και περιμένοντας «την παρουσία τους».

Σύνταξη
Μπαρτζώκας: «Βλέπετε τι μάχη γίνεται στην 10η, 11η θέση, παλεύουν ομάδες με τρομερό ρόστερ και καλούς προπονητές»
Μπάσκετ 07.03.26

Μπαρτζώκας: «Βλέπετε τι μάχη γίνεται στην 10η, 11η θέση, παλεύουν ομάδες με τρομερό ρόστερ και καλούς προπονητές»

Μετά τη νίκη που πέτυχε ο Ολυμπιακός επί του Παναθηναϊκού ο Γιώργος Μπαρτζώκας εξήγησε τη σημασία ης νίκης του Ολυμπιακού αλλά και στη νοοτροπία διαχείρισής της από όλους στους Πειραιώτες.

Σύνταξη
Το καθεστώς του Ιράν διατηρεί τον έλεγχό του, παρά τις καταστροφικές απώλειες – Σε τι ελπίζει;
Πόλεμος 06.03.26

Το καθεστώς του Ιράν διατηρεί τον έλεγχό του, παρά τις καταστροφικές απώλειες – Σε τι ελπίζει;

Ανώτατα στελέχη του Ιράν έχουν στοχοποιηθεί ή και δολοφονηθεί, αλλά ειδικοί και αξιωματούχοι λένε ότι η κυβερνητική δομή στην Τεχεράνη παρέμεινε εκπληκτικά ανθεκτική

Νατάσα Ρουγγέρη
Νατάσα Ρουγγέρη
Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ 4-1: Η επέλαση συνεχίστηκε (+14) και με το μυαλό στην Αταλάντα
Ποδόσφαιρο 06.03.26

Μπάγερν Μονάχου-Γκλάντμπαχ 4-1: Η επέλαση συνεχίστηκε (+14) και με το μυαλό στην Αταλάντα

Άλλη μια επιβεβαίωση κυριαρχίας στην Bundesliga από την Μπάγερν που «διατυμπανίζει» ότι ο τίτλος της ανήκει και ότι είναι τυπική υπόθεση. Γκολ και ασίστ ο Λουίς Ντίας που άνοιξε τον δρόμο για τη νίκη

Σύνταξη
