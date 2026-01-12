Αμοιβαία βούληση Μητσοτάκη – Σάντσεθ για ενίσχυση των διμερών σχέσεων Ελλάδας – Ισπανίας

Ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης πραγματοποίησε επίσκεψη στη Μαδρίτη, όπου συναντήθηκε με τον ισπανό ομόλογό του Πέδρο Σάντσεθ, ενώ έγινε δεκτός από τον Βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο ΣΤ’.

Στην Ισπανία ο Έλληνας πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης με τον πρωθυπουργό της Ισπανίας, σύμφωνα με κυβερνητικές πηγές, επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία βούληση για την ενίσχυση των διμερών σχέσεων, με έμφαση στον τομέα της οικονομίας και της άμυνας, καθώς και για ενίσχυση της συνεργασίας σε ζητήματα αμοιβαίου ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος με έμφαση στο επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο.

Τι συζήτησαν

Συγκεκριμένα, συζητήθηκε ο συντονισμός Ελλάδας και Ισπανίας σε ζητήματα που αφορούν τη στήριξη της Πολιτικής Συνοχής και της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, καθώς και την υλοποίηση των συστάσεων της έκθεσης Draghi.

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης υπογράμμισε την ανάγκη κοινών ευρωπαϊκών επενδύσεων σε τομείς κοινού ενδιαφέροντος με κοινή ευρωπαϊκή χρηματοδότηση στη βάση των εκθέσεων Draghi και Letta, δίνοντας έμφαση στον τομέα της άμυνας και κοινών αμυντικών έργων, όπως μια ευρωπαϊκή ασπίδα αεράμυνας.

Οι δύο ηγέτες συμφώνησαν στην ανάγκη ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συλλογικής ασφάλειας, καθώς και διερεύνησης προοπτικής ελληνοϊσπανικών συνεργειών στην άμυνα.

Συζητήθηκαν ακόμη ζητήματα και πρωτοβουλίες των δύο χωρών που αφορούν την προστασία των ανηλίκων στο διαδίκτυο.

Διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις

Οι δύο ηγέτες αντάλλαξαν απόψεις για τις διεθνείς και περιφερειακές εξελίξεις, με έμφαση την κατάσταση στην Ουκρανία, τη Μέση Ανατολή και την εφαρμογή της δεύτερης φάσης του ειρηνευτικού σχεδίου 20 σημείων για τη Γάζα, καθώς και για την κατάσταση στην Ανατολική Μεσόγειο.

Στη συνέχεια, ο πρωθυπουργός έγινε δεκτός από τον Βασιλιά της Ισπανίας Φίλιππο ΣΤ’, στο Βασιλικό Ανάκτορο.