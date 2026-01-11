Δεύτερη… ΔΕΘ για Τσίπρα και Μητσοτάκη – O σίγουρος δρόμος της «Ιθάκης» – Tρέχει… το Ινστιτούτο

Επανάληψη του σκηνικού σύγκρουσης μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη θα αποκτήσει η Θεσσαλονίκη σε μια εβδομάδα από τώρα, όπως συνέβη με την ομιλία Τσίπρα στο συνέδριο του economist την παραμονή της καθιερωμένης ομιλίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Ο Αλέξης Τσίπρας εκτός απροόπτου θα πραγματοποιήσει το δεύτερο ταξίδι της «Ιθάκης» το ερχόμενο Σάββατο 17 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη ενώ την ίδιο Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί και εκείνος στην πόλη για να πάρει μέρος στην προσυνεδριακή εκδήλωση της ΝΔ.

Όπως την περασμένη φορά έτσι και τώρα ο κ. Τσίπρας ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με διάθεση μιας ακόμη ηχηρής παρέμβασης στις τρέχουσες εξελίξεις και κυρίως με προτάσεις γύρω από τα μείζονα πολιτικά και κοινωνικά επίδικα.

Σίγουρος δρόμος

Ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες του δεν φαίνεται να επηρεάζονται από τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η αναγγελία κόμματος από την κα Καρυστιανού.

Ο προγραμματισμός που έχει γίνει από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο περιλαμβάνει περιοδείες για το βιβλίο με τις παρουσιάσεις να εξελίσσονται σε εκδηλώσεις με θεματικό χαρακτήρα κάθε φορά.

Οι όποιες ανακατατάξεις προκαλούνται στο πολιτικό σκηνικό εξαιτίας της έντονης συζήτησης που άνοιξε με το κόμμα Καρυστιανού δεν σημαίνει ότι ο δρόμος που έχει χαράξει ο κ. Τσίπρας αλλάζει κατεύθυνση, ούτε και το ημερολογιακό πλάνο και όπως όλα δείχνουν το στοίχημα είναι τα βήματα εκτός από σταθερά και μετρημένα να είναι και σίγουρα.

Όπως θυμίζουν εξάλλου ήδη από την εκδήλωση του Παλλάς και την πρώτη παρουσίαση της «Ιθάκης» ο κ. Τσίπρας όταν μιλούσε για την ανάγκη μιας νέας μεταπολίτευσης και της ανάγκης για ένα «πολιτικό big bang που θα φέρει νέους πολιτικούς σχηματισμούς».

Επιστροφή στην πολιτική

Πρόσωπα με αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα βλέπουν και ένα παράθυρο ευκαιρίας για τον πρώην πρωθυπουργό να μπει πιο βαθιά στο πεδίο της πολιτικής σε μια φάση που η αντιπολιτική έχει αρχίσει και πάλι να κυριαρχεί στην πολιτική ατζέντα.

Έμπειρα στελέχη που προσβλέπουν στο κόμμα Τσίπρα χαρακτηρίζουν ευνοϊκό το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί καθώς δίνει καθαρό πολιτικό χρόνο ώστε να χτιστεί πιο στέρεα η πολιτική αντιπρόταση απέναντι στον κ. Μητσοτάκη.

Ομάδες εργασίας

Σε αυτό το πλαίσιο ήδη ετοιμάζονται και τα νέα flash reports του Ινστιτούτου, μετά το πρώτο για την οικονομία.

Για αυτό το λόγο ο κ. Τσίπρας θα επιμείνει στην αυτόνομη – ατομική πορεία που έχει χαράξει με σημαντικές προσθήκες σε αυτή την πορεία τα μέλη και τους επιστημονικούς συνεργάτες του Ινστιτούτου.

Οι ομάδες εργασίας στην Αμαλίας από την αλλαγή του έτους και έπειτα έχουν βάλει στο φουλ τις μηχανές τους για να παράξουν νέες θέσεις και κυρίως νέες επεξεργασίες για να εμπλουτιστεί το εναλλακτικό σχέδιο του πρώην πρωθυπουργού.