Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 09:39
Σεισμός ανοιχτά της Σαντορίνης
Σημαντική είδηση:
11.01.2026 | 09:37
Φωτιά στο Κορωπί – Επιχειρεί μεγάλη δύναμη της Πυροσβεστικής
Δεύτερη… ΔΕΘ για Τσίπρα και Μητσοτάκη – O σίγουρος δρόμος της «Ιθάκης» – Tρέχει… το Ινστιτούτο
Πολιτική Γραμματεία 11 Ιανουαρίου 2026 | 08:50

Δεύτερη… ΔΕΘ για Τσίπρα και Μητσοτάκη – O σίγουρος δρόμος της «Ιθάκης» – Tρέχει… το Ινστιτούτο

Το επαναληπτικό ματς της Θεσσαλονίκης μεταξύ πρώην και νυν πρωθυπουργού, τα μηνύματα Τσίπρα εν μέσω πολιτικού big bang.

A
A
Spotlight

Επανάληψη του σκηνικού σύγκρουσης μεταξύ Τσίπρα και Μητσοτάκη θα αποκτήσει η Θεσσαλονίκη σε μια εβδομάδα από τώρα, όπως συνέβη με την ομιλία Τσίπρα στο συνέδριο του economist την παραμονή της καθιερωμένης ομιλίας του πρωθυπουργού στη ΔΕΘ.

Ο Αλέξης Τσίπρας εκτός απροόπτου θα πραγματοποιήσει το δεύτερο ταξίδι της «Ιθάκης» το ερχόμενο Σάββατο 17 Ιανουαρίου στη Θεσσαλονίκη ενώ την ίδιο Σαββατοκύριακο ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα βρεθεί και εκείνος στην πόλη για να πάρει μέρος στην προσυνεδριακή εκδήλωση της ΝΔ.

Όπως την περασμένη φορά έτσι και τώρα ο κ. Τσίπρας ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη με διάθεση μιας ακόμη ηχηρής παρέμβασης στις τρέχουσες εξελίξεις και κυρίως με προτάσεις γύρω από τα μείζονα πολιτικά και κοινωνικά επίδικα.

Σίγουρος δρόμος

Ο Αλέξης Τσίπρας και οι συνεργάτες του δεν φαίνεται να επηρεάζονται από τα νέα δεδομένα που διαμορφώνει η αναγγελία κόμματος από την κα Καρυστιανού.
Ο προγραμματισμός που έχει γίνει από τον προηγούμενο Σεπτέμβριο περιλαμβάνει περιοδείες για το βιβλίο με τις παρουσιάσεις να εξελίσσονται σε εκδηλώσεις με θεματικό χαρακτήρα κάθε φορά.

Οι όποιες ανακατατάξεις προκαλούνται στο πολιτικό σκηνικό εξαιτίας της έντονης συζήτησης που άνοιξε με το κόμμα Καρυστιανού δεν σημαίνει ότι ο δρόμος που έχει χαράξει ο κ. Τσίπρας αλλάζει κατεύθυνση, ούτε και το ημερολογιακό πλάνο και όπως όλα δείχνουν το στοίχημα είναι τα βήματα εκτός από σταθερά και μετρημένα να είναι και σίγουρα.

Όπως θυμίζουν εξάλλου ήδη από την εκδήλωση του Παλλάς και την πρώτη παρουσίαση της «Ιθάκης» ο κ. Τσίπρας όταν μιλούσε για την ανάγκη μιας νέας μεταπολίτευσης και της ανάγκης για ένα «πολιτικό big bang που θα φέρει νέους πολιτικούς σχηματισμούς».

Επιστροφή στην πολιτική

Πρόσωπα με αναφορά στον Αλέξη Τσίπρα βλέπουν και ένα παράθυρο ευκαιρίας για τον πρώην πρωθυπουργό να μπει πιο βαθιά στο πεδίο της πολιτικής σε μια φάση που η αντιπολιτική έχει αρχίσει και πάλι να κυριαρχεί στην πολιτική ατζέντα.

Έμπειρα στελέχη που προσβλέπουν στο κόμμα Τσίπρα χαρακτηρίζουν ευνοϊκό το περιβάλλον που έχει διαμορφωθεί καθώς δίνει καθαρό πολιτικό χρόνο ώστε να χτιστεί πιο στέρεα η πολιτική αντιπρόταση απέναντι στον κ. Μητσοτάκη.

Ομάδες εργασίας

Σε αυτό το πλαίσιο ήδη ετοιμάζονται και τα νέα flash reports του Ινστιτούτου, μετά το πρώτο για την οικονομία.

Για αυτό το λόγο ο κ. Τσίπρας θα επιμείνει στην αυτόνομη – ατομική πορεία που έχει χαράξει με σημαντικές προσθήκες σε αυτή την πορεία τα μέλη και τους επιστημονικούς συνεργάτες του Ινστιτούτου.

Οι ομάδες εργασίας στην Αμαλίας από την αλλαγή του έτους και έπειτα έχουν βάλει στο φουλ τις μηχανές τους για να παράξουν νέες θέσεις και κυρίως νέες επεξεργασίες για να εμπλουτιστεί το εναλλακτικό σχέδιο του πρώην πρωθυπουργού.

Ταμείο Ανάκαμψης
Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

Ταμείο Ανάκαμψης: Το κρίσιμο εννιάμηνο για το τέλος του

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»
Agro-in 11.01.26

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»

Οι αγρότες, παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζονται για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, προειδοποιώντας με νέα κλιμάκωση αν δεν ικανοποιηθούν με όσα θα ειπωθούν την Τρίτη

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Το ΠΑΣΟΚ «πολιορκεί» τη Δυτική Μακεδονία – Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κοζάνη – Στο επίκεντρο η πράσινη και δίκαιη μετάβαση
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26

Το ΠΑΣΟΚ «πολιορκεί» τη Δυτική Μακεδονία – Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κοζάνη – Στο επίκεντρο η πράσινη και δίκαιη μετάβαση

Κορυφώνεται η περιοδεία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Δυτική Μακεδονία. Στις επτά το απόγευμα η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην περιφερειακή συνδιάσκεψη του κόμματος στην Κοζάνη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κάλπη: Ο άγνωστος Χ της ψήφου ανάγκης
Κάλπη 11.01.26

Ο άγνωστος Χ της ψήφου ανάγκης

Γιατί ψηφοφόροι που δηλώνουν δυσαρεστημένοι από την κυβέρνηση μπορεί να την επιλέξουν στη β΄ κάλπη

Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Δημήτρης Ν. Μανιάτης
Ανδρουλάκης σε αγρότες: Διάλογος πρέπει να γίνει αλλά με ειλικρίνεια και αποτελέσματα. Όχι νέα κοροϊδία
Κοζάνη 10.01.26

Ανδρουλάκης σε αγρότες: Διάλογος πρέπει να γίνει αλλά με ειλικρίνεια και αποτελέσματα. Όχι νέα κοροϊδία

«Οι αγρότες έχουν ξεσηκωθεί γιατί για πάρα πολλά χρόνια η ΝΔ πορεύτηκε χωρίς σχέδιο, αλλά παράλληλα είχαμε τη σκιά βαρύτατων σκανδάλων που οδήγησαν στο ριφιφί του ΟΠΕΚΕΠΕ», δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ενόχληση στο ΠΑΣΟΚ από τη νέα προσπάθεια Δούκα για δημιουργία κλίματος εν όψει συνεδρίου
Πολιτική Γραμματεία 10.01.26

Ενόχληση στο ΠΑΣΟΚ από τη νέα προσπάθεια Δούκα για δημιουργία κλίματος εν όψει συνεδρίου

Αιχμες άφησε εκ νέου για τη στρατηγική της ηγεσίας του ΠΑΣΟΚ ο Χάρης Δούκας, με στελέχη του κόμματος να τον κατηγορούν για προσωπική στρατηγική ενόψει συνεδρίου- Έντονη η ενόχληση της Χαριλάου Τρικούπη, που επαναλαμβάνει ότι τα ζητήματα που θέτει έχουν ξεκαθαριστεί.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Νέα Αριστερά για Ιράν: Αυταρχισμός από το θεοκρατικό καθεστώς, επικίνδυνη ένταση από την κυβέρνηση Τραμπ
Επικαιρότητα 10.01.26

Νέα Αριστερά για Ιράν: Αυταρχισμός από το θεοκρατικό καθεστώς, επικίνδυνη ένταση από την κυβέρνηση Τραμπ

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες οφείλουν να απέχουν από κάθε μορφή στρατιωτικής κλιμάκωσης ή εργαλειοποίησης της κρίσης στο Ιράν», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δεν έχουν μέτρο στη διαφθορά – Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα ή τρίτη θητεία Μητσοτάκη;
Από Καστοριά 10.01.26

Ανδρουλάκης: Δεν έχουν μέτρο στη διαφθορά – Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα ή τρίτη θητεία Μητσοτάκη;

Για βαθιά διαφθορά κατηγορεί ο Νίκος Ανδρουλάκης την κυβέρνηση και αντιστρέφει το εκβιαστικό δίλημμα που θέτει η ΝΔ. Πολιτική αλλαγή και σταθερότητα με ΠΑΣΟΚ ή τρίτη θητεία Μητσοτάκη; τονίζει. Για ΟΠΕΚΕΠΕ και υποκλοπές αντί να απολογείται η κυβέρνηση που οργάνωσε τα σκάνδαλα, θέλουν να απολογούνται τα θύματα, λέει χαρακτηριστικά.

Σύνταξη
Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά – Τι είπε για το νέο Δικαστικό Μέγαρο
Αυτοδιοίκηση 10.01.26

Ο Γιάννης Μώραλης στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά – Τι είπε για το νέο Δικαστικό Μέγαρο

Στην ετήσια εκδήλωση του Δικηγορικού Συλλόγου Πειραιά, η οποία πραγματοποιήθηκε στην αίθουσα εκδηλώσεων της Ιωνιδείου Σχολής, παρευρέθηκε σήμερα ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης

Σύνταξη
Νέα πολιτική παρέμβαση της Καρυστιανού: Η διαπλοκή ρουφάει το οξυγόνο
«Δεν θα παίζετε» 10.01.26

Νέα πολιτική παρέμβαση της Καρυστιανού: Η διαπλοκή ρουφάει το οξυγόνο

Η Μαρία Καρυστιανού επισημαίνει πως «η καταστροφική διαπλοκή ρουφάει τη ζωή και το οξυγόνο μας», προσθέτοντας ότι «το Σύνταγμα της χώρας έχει μετατραπεί σε κουρελόχαρτο»

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Με βίντεο AI εκθειάζει τον εαυτό του για τα δέκα χρόνια… επιτυχιών στο τιμόνι της ΝΔ
Μόνο... επιτυχίες 10.01.26

Μητσοτάκης εκθειάζει Μητσοτάκη για τα 10 χρόνια στο τιμόνι της ΝΔ με ένα βίντεο AI

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν περίμενε να του θυμίσουν άλλοι τις επιτυχίες του, ούτε να τον ευχαριστήσουν για την προσφορά του στη ΝΔ. Φρόντισε να θυμίσει σε όλους μας τις στιγμές που τον σημάδεψαν με μία αναδρομή μέσω AI

Σύνταξη
Υποκλοπές: Πως ο μάρτυρας Σωτήρης Ντάλλας επιβεβαίωσε την αποκάλυψη του in για την Media Naranja
Πολιτική 10.01.26

Υποκλοπές: Πώς ο μάρτυρας Σωτήρης Ντάλλας επιβεβαίωσε την αποκάλυψη του in για την Media Naranja

Το δεξί χέρι του Γιάννη Λαβράνου μπορεί να έπεσε σε σωρεία αντιφάσεων καταθέτοντας στη δίκη για τις υποκλοπές, επιβεβαίωσε ωστόσο περίτρανα τις αποκαλύψεις του in για τους νέους συνεργάτες του επιχειρηματία Γ. Λαβράνου.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Τσουκαλάς: Η μεγάλη πλειοψηφία δηλώνει ότι δεν αντέχει άλλο Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλει να φύγει η κυβέρνηση
ΠΑΣΟΚ 10.01.26

Τσουκαλάς: Η μεγάλη πλειοψηφία δηλώνει ότι δεν αντέχει άλλο Κυριάκο Μητσοτάκη, θέλει να φύγει η κυβέρνηση

Πυρά κατά της κυβέρνησης από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστα Τσουκαλά, με αφορμή τη συμπλήρωση δέκα χρόνων προεδρίας Κυριάκου Μητσοτάκη στη Νέα Δημοκρατία

Σύνταξη
ΚΥΣΕΑ: Παράταση θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, αστυνομίας και πυροσβεστικής
Πολιτική Γραμματεία 10.01.26

Παράταση θητείας των αρχηγών των Γενικών Επιτελείων Στρατού, αστυνομίας και πυροσβεστικής, αποφάσισε το ΚΥΣΕΑ

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του ΚΥΣΕΑ αποφασίστηκε η παράταση της θητείας των αρχηγών των γενικών επιτελείων στρατού, του αρχηγού της ελληνικής αστυνομίας και του αρχηγού του πυροσβεστικού σώματος

Σύνταξη
Χαρίτσης: Τη δουλειά της Alt Right στην Ελλάδα την κάνει η ΝΔ – Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία
Νέα Αριστερά 10.01.26

Χαρίτσης: Τη δουλειά της Alt Right στην Ελλάδα την κάνει η ΝΔ – Ο Μητσοτάκης δεν πρέπει να έχει τρίτη ευκαιρία

O πρόεδρος της Νέας Αριστεράς έκανε λόγο για στροφή 180 μοιρών του Κυριάκου Μητσοτάκη - «Δεν μπορείς να αντιμετωπίζεις το διεθνές δίκαιο αλά καρτ», επισήμανε

Σύνταξη
Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»
Agro-in 11.01.26

Ακλόνητοι στα μπλόκα οι αγρότες ετοιμάζονται για τη συνάντηση με Μητσοτάκη – «Κόκκινη γραμμή η επιβίωσή μας»

Οι αγρότες, παραμένουν στα μπλόκα και ετοιμάζονται για το ραντεβού με τον πρωθυπουργό, προειδοποιώντας με νέα κλιμάκωση αν δεν ικανοποιηθούν με όσα θα ειπωθούν την Τρίτη

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Ιράν: Αναφορές για 116 νεκρούς – Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε Ισραήλ, αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ παρέμβουν»
Συγκρούσεις και διαδηλώσεις 11.01.26

Αναφορές για 116 νεκρούς στο Ιράν - Τεχεράνη: «Θα πλήξουμε Ισραήλ, αμερικάνικες βάσεις αν οι ΗΠΑ παρέμβουν»

Συνεχίζονται οι μαζικές διαδηλώσεις στο Ιράν ενάντια στην αύξηση του κόστους ζωής, οι οποίες έχουν πάρει αντικυβερνητικό χαρακτήρα - Νέες δηλώσεις Τραμπ για παρέμβαση

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Χειμερινές εκπτώσεις: Προσδοκίες για τζίρο άνω των 6 δισ. ευρώ
Τεστ αντοχών 11.01.26

Συγκρατημένοι αισιόδοξοι οι έμποροι για τις χειμερινές εκπτώσεις - Στόχος για τζίρο άνω των 6 δισ. ευρώ

Οι ετήσιες πωλήσεις στο λιανικό εμπόριο δείχνουν σημάδια σταθεροποίησης, με μια εκτιμώμενη αύξηση της τάξης του 5%, σημειώνει ο πρόεδρος του ΕΒΕΠ Βασίλης Κορκίδης

Σύνταξη
Συνελήφθη ο Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων – Οι προκλητικές δηλώσεις του
«Δεν υπήρχε πρωτόκολλο» 11.01.26

Συνελήφθη ο Τίμοθι Μπάσφιλντ: Κατηγορίες για σεξουαλική κακοποίηση ανηλίκων – Οι προκλητικές δηλώσεις του

Ένταλμα σύλληψης σε βάρος του Τίμοθι Μπάσφιλντ εξέδωσαν οι Αρχές του Νέου Μεξικού, έπειτα από καταγγελίες δύο ανήλικων παιδικών ηθοποιών. Στη δικογραφία περιλαμβάνονται δηλώσεις του για έλλειψη πρωτοκόλλου σωματικής επαφής με παιδιά στο πλατό της The Cleaning Lady

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Κλιματική αλλαγή: Γιατί πλημμυρίζει η Αττική κάθε φορά που βρέχει – Τι λένε οι ειδικοί
Πολυδιάστατος ο κίνδυνος 11.01.26

Γιατί πλημμυρίζει η Αττική κάθε φορά που βρέχει - Τι λένε οι ειδικοί

Το πρόβλημα στην Αττική, λέει η υδρολόγος Ελισάβετ Φελώνη, είναι δομικό και διαχρονικό - «Η ρίζα του εντοπίζεται στην απόσταση μεταξύ υφιστάμενων υποδομών και σύγχρονης κλιματικής πραγματικότητας»

Σύνταξη
«Δεν είμαι έτοιμος να φύγω ακόμη»: Πέθανε ο Bob Weir, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead
Music 11.01.26

«Δεν είμαι έτοιμος να φύγω ακόμη»: Πέθανε ο Bob Weir, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead

Ο Bob Weir, κιθαρίστας και ιδρυτικό μέλος των Grateful Dead, πέθανε στα 78 του, μετά από προβλήματα στους πνεύμονες και διάγνωση καρκίνου. Λίγους μήνες πριν είχε δηλώσει: «Δεν είμαι έτοιμος να φύγω ακόμη»

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Το ΠΑΣΟΚ «πολιορκεί» τη Δυτική Μακεδονία – Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κοζάνη – Στο επίκεντρο η πράσινη και δίκαιη μετάβαση
Πολιτική Γραμματεία 11.01.26

Το ΠΑΣΟΚ «πολιορκεί» τη Δυτική Μακεδονία – Τι θα πει ο Νίκος Ανδρουλάκης από την Κοζάνη – Στο επίκεντρο η πράσινη και δίκαιη μετάβαση

Κορυφώνεται η περιοδεία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Δυτική Μακεδονία. Στις επτά το απόγευμα η ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ στην περιφερειακή συνδιάσκεψη του κόμματος στην Κοζάνη.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Κολομβία: Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ των θυμάτων [βίντεο]
Κολομβία 11.01.26

Έξι νεκροί σε συντριβή ιδιωτικού αεροσκάφους – Δημοφιλής τραγουδιστής μεταξύ των θυμάτων [βίντεο]

Σε βίντεο που δημοσιοποιήθηκαν σε πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης καταγράφεται η στιγμή που το αεροσκάφος συντρίβεται σε χωράφι και τυλίγεται στις φλόγες.

Σύνταξη
Σε συναγερμό το Ισραήλ για ενδεχόμενη αμερικανική παρέμβαση στο Ιράν – Συνομιλία Ρούμπιο με Νετανιάχου
Κόσμος 11.01.26

Σε συναγερμό το Ισραήλ για ενδεχόμενη αμερικανική παρέμβαση στο Ιράν – Συνομιλία Ρούμπιο με Νετανιάχου

Σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν χθες ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Νετανιάχου και ο Αμερικανός υπουργός Εξωτερικών Μάρκο Ρούμπιο φέρονται να συζήτησαν το ενδεχόμενο αμερικανικής παρέμβασης στο Ιράν

Σύνταξη
Άρης και ΑΕΚ κοντράρονται στο «Κλ. Βικελίδης» – Στο ΟΑΚΑ με τον Πανσερραϊκό ο Παναθηναϊκός
Ποδόσφαιρο 11.01.26

Άρης και ΑΕΚ κοντράρονται στο «Κλ. Βικελίδης» – Στο ΟΑΚΑ με τον Πανσερραϊκό ο Παναθηναϊκός

Με τη διεξαγωγή τεσσάρων αναμετρήσεων κλείνει η αυλαία της 16ης αγωνιστικής της Stoiximan Super League σήμερα Κυριακή (11/1) – Ξεχωρίζουν τα ματς Άρης - ΑΕΚ και Παναθηναϊκός - Πανσερραϊκός

Σύνταξη
