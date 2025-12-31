Με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο στέλνει τις ευχές του για το νέο έτος ο Αλέξης Τσίπρας. Με μια κάρτα που παραπέμπει στις βιβλιοπαρουσιάσεις της «Ιθάκης» ο πρώην πρωθυπουργός εύχεται «ένα ευτυχισμένο νέο έτος».

Σημαντική χρονιά για τον πρώην πρωθυπουργό το 2025

Το 2025 υπήρξε μια χρονιά-σταθμός για τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς σηματοδότησε την αποχώρησή του από το ελληνικό Κοινοβούλιο και την κατάθεση της δικής του ιστορικής μαρτυρίας για την περίοδο της διακυβέρνησής του.

Ο νέος δρόμος εκτός Βουλής

Στις 6 Οκτωβρίου 2025, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την παραίτησή του από το αξίωμα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, δήλωσε ότι η απόφασή του ήταν «απόφαση συνείδησης», τονίζοντας τα εξής:

Αποδέσμευση από προνόμια: Ανέφερε ότι δεν επιθυμεί να διατηρεί τα προνόμια του βουλευτή από τη στιγμή που η συμμετοχή του στο Κοινοβούλιο δεν προσφέρει κάτι ουσιαστικό στην παρούσα φάση.

Πολιτική δράση: Ξεκαθάρισε ότι «παραιτείται από βουλευτής, αλλά δεν παραιτείται από την πολιτική δράση», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές πρωτοβουλίες.

Η δική του «Ιθάκη»

Λίγο μετά την παραίτησή του, στα τέλη του Νοεμβρίου, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Gutenberg το βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη». Το έργο αυτό αποτελεί μια εκτενή καταγραφή (πάνω από 750 σελίδες) της περιόδου 2015-2019.

Βασικά σημεία του βιβλίου: