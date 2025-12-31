newspaper
Σημαντική είδηση:
31.12.2025 | 19:28
Μεγάλη φωτιά σε διαμέρισμα στην Καλαμαριά (βίντεο)
Αλέξης Τσίπρας: Καλή Χρονιά με φόντο την «Ιθάκη»
Πολιτική Γραμματεία 31 Δεκεμβρίου 2025 | 18:31

Αλέξης Τσίπρας: Καλή Χρονιά με φόντο την «Ιθάκη»

Ευχές για «ένα ευτυχισμένο νέο έτος» στέλνει ο Αλέξης Τσίπρας έχοντας ταξιδέψει με την «Ιθάκη» σε νέες θάλασσες.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Spotlight

Με τον δικό του ξεχωριστό τρόπο στέλνει τις ευχές του για το νέο έτος ο Αλέξης Τσίπρας. Με μια κάρτα που παραπέμπει στις βιβλιοπαρουσιάσεις της «Ιθάκης» ο πρώην πρωθυπουργός εύχεται «ένα ευτυχισμένο νέο έτος».

Σημαντική χρονιά για τον πρώην πρωθυπουργό το 2025

Το 2025 υπήρξε μια χρονιά-σταθμός για τον Αλέξη Τσίπρα, καθώς σηματοδότησε την αποχώρησή του από το ελληνικό Κοινοβούλιο και την κατάθεση της δικής του ιστορικής μαρτυρίας για την περίοδο της διακυβέρνησής του.

Ο νέος δρόμος εκτός Βουλής

Στις 6 Οκτωβρίου 2025, ο Αλέξης Τσίπρας ανακοίνωσε την παραίτησή του από το αξίωμα του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ. Με επιστολή του προς τον Πρόεδρο της Βουλής, δήλωσε ότι η απόφασή του ήταν «απόφαση συνείδησης», τονίζοντας τα εξής:

  • Αποδέσμευση από προνόμια: Ανέφερε ότι δεν επιθυμεί να διατηρεί τα προνόμια του βουλευτή από τη στιγμή που η συμμετοχή του στο Κοινοβούλιο δεν προσφέρει κάτι ουσιαστικό στην παρούσα φάση.
  • Πολιτική δράση: Ξεκαθάρισε ότι «παραιτείται από βουλευτής, αλλά δεν παραιτείται από την πολιτική δράση», αφήνοντας ανοιχτό το ενδεχόμενο για μελλοντικές πρωτοβουλίες.

Η δική του «Ιθάκη»

Λίγο μετά την παραίτησή του, στα τέλη του Νοεμβρίου, κυκλοφόρησε από τις εκδόσεις Gutenberg το βιβλίο του με τίτλο «Ιθάκη». Το έργο αυτό αποτελεί μια εκτενή καταγραφή (πάνω από 750 σελίδες) της περιόδου 2015-2019.

Βασικά σημεία του βιβλίου:

  • Περιγράφει το παρασκήνιο των διαπραγματεύσεων, το Δημοψήφισμα του 2015, τις σχέσεις με ηγέτες όπως η Μέρκελ και ο Πούτιν, και την έξοδο από τα μνημόνια.
  • Περιλαμβάνει προσωπικές εξομολογήσεις και μια προσπάθεια απολογισμού των λαθών και των επιτυχιών της διακυβέρνησής του.
  • Το βιβλίο σημείωσε τεράστια εμπορική επιτυχία, με την πρώτη έκδοση των 33.000 αντιτύπων να εξαντλείται μέσα σε λίγες ώρες από την κυκλοφορία του.

Markets
Τασούλας: Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 31.12.25

Τασούλας: Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, έστειλε ευχές για μια νέα χρονιά «ανθρωπιάς, ενότητας και δημιουργίας», εμπνευσμένες από την ιστορία και τον πολιτισμό, με προσδοκία για «ειρήνη, πρόοδο και συνοχή το 2026»

Σύνταξη
Χαρίτσης: Μας ζητούν να συνηθίσουμε στον πόλεμο – Επιτακτική ανάγκη να πούμε «μέχρι εδώ»
Μήνυμα 31.12.25

Χαρίτσης: Μας ζητούν να συνηθίσουμε στον πόλεμο – Επιτακτική ανάγκη να πούμε «μέχρι εδώ»

«Μας ζητούν να συνηθίσουμε και στον πόλεμο. Σαν να είναι η βία, σαν να είναι η καταστροφή, κάτι φυσιολογικό, κάτι αναμενόμενο», είπε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Με επίθεση στους αγρότες και «κοινωνικό αυτοματισμό» το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 31.12.25

Με επίθεση στους αγρότες και «κοινωνικό αυτοματισμό» το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άφησε ανεκμετάλλευτο ούτε το πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του και επιτέθηκε στους αγρότες, κάνοντας λόγο για... «μπλόκα κατά της κοινωνίας», παρότι αυτά υποστηρίζονται από την πλειοψηφία του κόσμου, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις

Σύνταξη
Φάμελλος: Να ενώσουμε δυνάμεις για ένα καλύτερο αύριο – Το 2026 να είναι η χρονιά των ανατροπών
ΣΥΡΙΖΑ 31.12.25

Φάμελλος: Να ενώσουμε δυνάμεις για ένα καλύτερο αύριο – Το 2026 να είναι η χρονιά των ανατροπών

«Να κάνουμε πράξη την Ελλάδα που μας αξίζει. Την προοδευτική Ελλάδα. Μια Ελλάδα ισχυρή. Μια Ελλάδα της δικαιοσύνης, της αλληλεγγύης και της ελπίδας», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Κασσελάκης: Το 2026 ας γίνει η χρονιά που θα σηκώσουμε ξανά το κεφάλι, που θα μιλήσουμε καθαρά
Κίνημα Δημοκρατίας 31.12.25

Κασσελάκης: Το 2026 ας γίνει η χρονιά που θα σηκώσουμε ξανά το κεφάλι, που θα μιλήσουμε καθαρά

Με ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που συνοδευόταν από φωτογραφία μαζί με τον σύζυγό του, Τάιλερ Μάκμπεθ και τη σκυλίτσα τους Φάρλι, ο Στέφανος Κασσελάκης ευχήθηκε για το 2026 «εύχομαι υγεία, δύναμη και αγάπη»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Το 2026 τελειώνουν οι αυταπάτες για την Ελλάδα – Να πετύχουμε τη μεγάλη πολιτική αλλαγή
ΠΑΣΟΚ 31.12.25

Ανδρουλάκης: Το 2026 τελειώνουν οι αυταπάτες για την Ελλάδα – Να πετύχουμε τη μεγάλη πολιτική αλλαγή

«Το Ταμείο Ανάκαμψης ολοκληρώνεται και η Ελλάδα καλείται να χαράξει ένα νέο αναπτυξιακό μονοπάτι», τόνισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, στο πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του

Σύνταξη
Στη Θέρμη άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος – «Να ενώσουμε τα χέρια για να κάνουμε ισχυρή την κοινωνία»
Θεσσαλονίκη 31.12.25

Στη Θέρμη άκουσε τα κάλαντα ο Φάμελλος – «Να ενώσουμε τα χέρια για να κάνουμε ισχυρή την κοινωνία»

«Να έχουμε μια καλή χρονιά που θα μας φέρει την πρόοδο, με μια ισχυρή πατρίδα, με μια ισχυρή Ευρώπη και μια ισχυρή κοινωνία», ευχήθηκε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»
Της Πρωτοχρονιάς 31.12.25

Έψαλαν τα κάλαντα στον Χάρη Δούκα – «Το 2026 αφετηρία για μία Αθήνα πιο ανθρώπινη»

Ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας, κάλεσε τον κόσμο στο Σύνταγμα «που θα περάσουμε καταπληκτικά με πολύ όμορφα τραγούδια, με ένα μοναδικό drone show και με τα μοναδικά και ταυτόχρονα αθόρυβα πυροτεχνήματα»

Σύνταξη
Οι προκλήσεις του 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τα εξοπλιστικά και οι αντιδράσεις της Τουρκίας
Διπλωματία 31.12.25

Οι προκλήσεις του 2026 για το υπουργείο Εθνικής Άμυνας – Τα εξοπλιστικά και οι αντιδράσεις της Τουρκίας

Το 2026 ξεκινά για το Νίκο Δένδια με το νομοσχέδιο για τις Ένοπλες Δυνάμεις που μπαίνει για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια της Βουλής, στις 8-9 Ιανουαρίου.

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Από το Μαξίμου ανοίγουν πόλεμο με τους αγρότες – «Τραμπούκοι, αχάριστοι που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση»
Το νέο αφήγημα 31.12.25

Από το Μαξίμου ανοίγουν πόλεμο με τους αγρότες – «Τραμπούκοι, αχάριστοι που θέλουν να ρίξουν την κυβέρνηση»

Σε προκλητικές δηλώσεις που καταδεικνύουν ταυτόχρονα την άρνηση της κυβέρνησης να δώσει λύσεις στα προβλήματα των αγροτών προχώρησαν ο υπουργός Α. Γεωργιάδης και ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της ΝΔ Μακάριος Λαζαρίδης - Αμφότεροι πρόβαλλαν το αφήγημα ότι τα μπλόκα γίνονται για να πέσει η κυβέρνηση

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Καρφιά Σαμαρά στην κυβέρνηση στις ευχές για το 2026 – «Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί»
Για τη νέα χρονιά 31.12.25

Καρφιά Σαμαρά στην κυβέρνηση στις ευχές για το 2026 – «Φτάνουν πια η επικοινωνία, τα ψέματα και οι διχασμοί»

Αιχμές κατά της κυβέρνησης αφήνει εκ νέου ο πρώην πρωθυπουργός Αντώνης Σαμαράς, στο μήνυμά του για τη νέα χρονιά - «Η πατρίδα απαιτεί Αλήθεια και κοινωνική δικαιοσύνη» αναφέρει

Σύνταξη
Όπρα Γουίνφρεϊ: Πιο δυνατή από ποτέ στα 72 – Η μάχη με την παχυσαρκία και το τέλος της αυτοτιμωρίας
GLP-1 31.12.25

Όπρα Γουίνφρεϊ: Πιο δυνατή από ποτέ στα 72 – Η μάχη με την παχυσαρκία και το τέλος της αυτοτιμωρίας

Σε μια εκ βαθέων εξομολόγηση που ανατρέπει τα δεδομένα γύρω από το ζήτημα της παχυσαρκίας, η Όπρα Γουίνφρεϊ αποκαλύπτει πώς η χρήση των φαρμάκων GLP-1 την απελευθέρωσε από έναν φαύλο κύκλο αυτοκριτικής και δημόσιας διαπόμπευσης τεσσάρων δεκαετιών

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Τασούλας: Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν
Πρόεδρος της Δημοκρατίας 31.12.25

Τασούλας: Ας είναι η νέα χρονιά μια ευκαιρία να αλλάξουμε όλα όσα μας πληγώνουν

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας, έστειλε ευχές για μια νέα χρονιά «ανθρωπιάς, ενότητας και δημιουργίας», εμπνευσμένες από την ιστορία και τον πολιτισμό, με προσδοκία για «ειρήνη, πρόοδο και συνοχή το 2026»

Σύνταξη
Δημοσιογραφία: Η διαχρονική δύναμη σε έναν κόσμο με περισσότερα μέσα ενημέρωσης και λιγότερη ελευθερία
Κόσμος 31.12.25

Η διαχρονική δύναμη της δημοσιογραφίας σε έναν κόσμο με περισσότερα μέσα ενημέρωσης και λιγότερη ελευθερία

Η τεράστια ποσότητα πληροφοριών δεν σημαίνει απαραίτητα και πιο αξιόπιστες πληροφορίες, γράφει ο James Rodgers, πρώην ανταποκριτής του BBC που είχε τοποθετηθεί στη Γάζα, τη Μόσχα και τις Βρυξέλλες.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Μια χαμένη μάχη για το τένις, μια μεγάλη ανάγκη για ίσες αμοιβές (pics+vids)
Άλλα Αθλήματα 31.12.25

Μια χαμένη μάχη για το τένις, μια μεγάλη ανάγκη για ίσες αμοιβές (pics+vids)

Το παιχνίδι της Αρίνα Σαμπαλένκα με τον Νικ Κύργιο γκρέμισε όσα έχτισε η ιστορική νίκη της Μπίλι Τζιν Κινγκ απέναντι στον Μπόμπι Ριγκς: Την ανάγκη για ισότητα - Η επί δεκαετίες μάχη των γυναικών για ίσες αμοιβές στο τένις.

Σάββας Λιαμίρας
Σάββας Λιαμίρας
Ένας αιώνας «Θωρηκτό Ποτέμκιν»: Η ταινία που έγραψε από την αρχή τη γλώσσα του κινηματογράφου
Η δύναμη της εικόνας 31.12.25

Ένας αιώνας «Θωρηκτό Ποτέμκιν»: Η ταινία που έγραψε από την αρχή τη γλώσσα του κινηματογράφου

Έναν αιώνα μετά την πρεμιέρα του, το «Θωρηκτό Ποτέμκιν» δεν είναι απλώς μια ιστορική ταινία - είναι το φιλμ εκείνο που άλλαξε για πάντα τη γλώσσα των εικόνων και τη δύναμή τους

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
O Κωνσταντίνος Καρέτσας χάρισε φανέλα της Εθνικής Ελλάδας σε εκκλησία στη Μενεμένη (pics)
Ποδόσφαιρο 31.12.25

O Καρέτσας χάρισε φανέλα της Εθνικής σε εκκλησία στη Μενεμένη (pics)

Στην Ελλάδα και συγκεκριμένα στη Θεσσαλονίκη περνάει τις διακοπές του ο Κωνσταντίνος Καρέτσας και με την ευκαιρία δώρισε μια φανέλα του από την Εθνική Ελλάδας σε εκκλησία της Μενεμένης.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Όταν ο Κριστιάνο γράφει ιστορία: Έφτασε πιο γρήγορα από όλους τις 1.300 συμμετοχές
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Όταν ο Κριστιάνο γράφει ιστορία: Έφτασε πιο γρήγορα από όλους τις 1.300 συμμετοχές

Ο Κριστιάνο Ρονάλντο έφτασε ακόμη ένα ιστορικό ορόσημο, καθώς έγινε ο παίκτης που συμπλήρωσε γρηγορότερα από κάθε άλλον 1.300 επίσημους αγώνες στο επαγγελματικό ποδόσφαιρο, όπως επιβεβαιώθηκε από την IFFHS

Βάιος Μπαλάφας
Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο αδέρφια που βρέθηκαν νεκρά μετά από φωτιά – Οι πέντε διαθήκες και η άφαντη οικιακή βοηθός
Ελλάδα 31.12.25

Ναύπακτος: Θρίλερ με τα δύο αδέρφια που βρέθηκαν νεκρά μετά από φωτιά – Οι πέντε διαθήκες και η άφαντη οικιακή βοηθός

Τα δύο ηλικιωμένα αδέρφια εντοπίστηκαν νεκρά μετά από φωτιά στο σπίτι τους τον Φεβρουάριο του 2024 - Σχεδόν δύο χρόνια μετά η υπόθεση ανοίγει και πάλι με τις Αρχές να ερευνούν το ενδεχόμενο της δολοφονίας

Σύνταξη
Ιράν: Διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν σε κυβερνητικό κτίριο – Τέταρτη ημέρα των κινητοποιήσεων
Ενάντια στην ακρίβεια 31.12.25

Διαδηλωτές επιχείρησαν να εισβάλουν σε κυβερνητικό κτίριο στο Ιράν - Τέταρτη ημέρα των κινητοποιήσεων

Διαδηλώσεις έχουν ξεσπάσει στο Ιράν ενάντια στο υψηλό κόστος ζωής και μετά την υποτίμηση του νομίσματος - Οι φοιτητές παίρνουν μέρος στις κινητοποιήσεις - Πώς επιδιώκουν να «παρέμβουν» Ισραήλ, ΗΠΑ

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
«Ονειρικό σενάριο» για Ρόμα και Σαλάχ των 24 εκατ. τον χρόνο
Ποδόσφαιρο 31.12.25

«Ονειρικό σενάριο» για Ρόμα και Σαλάχ των 24 εκατ. τον χρόνο

Σε ΜΜΕ της Ιταλίας υπάρχει σενάριο για τη Ρόμα και τον Μοχάμεντ Σαλάχ σε σχέση με πιθανό μεταγραφικό ενδιαφέρον-επιστροφή του Αιγύπτιου σταρ στη Ρώμη, παρά το γεγονός ότι ανήκει στη Λίβερπουλ

Βάιος Μπαλάφας
Κηδεία Μπριζίτ Μπαρντό – Ανεπιθύμητος ο Μακρόν, παρούσα η ακροδεξιά ηγέτιδα Λε Πεν
Ξεκάθαρη θέση 31.12.25

Κηδεία Μπριζίτ Μπαρντό – Ανεπιθύμητος ο Μακρόν, παρούσα η ακροδεξιά ηγέτιδα Λε Πεν

Το ίδρυμα για τα ζώα της σταρ του κινηματογράφου ανακοίνωσε ότι η κηδεία της Μπριζίτ Μπαρντό θα πραγματοποιηθεί σε εκκλησία της γενέτειράς της, στο Σαιν-Τροπέ, στις 7 Ιανουαρίου, και θα ακολουθήσει ιδιωτική ταφή, χωρίς όμως να διευκρινίσει πού.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Βαγγέλης Μαρινάκης: «Το 2025 ήταν μία ιστορική χρονιά – Ενωμένοι, με σκληρή δουλειά, ψυχή και πάθος θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε!»
Ποδόσφαιρο 31.12.25

Βαγγέλης Μαρινάκης: «Το 2025 ήταν μία ιστορική χρονιά – Ενωμένοι, με σκληρή δουλειά, ψυχή και πάθος θα συνεχίσουμε να ονειρευόμαστε!»

Το μήνυμα και οι ευχές του Προέδρου του Ολυμπιακού κ. Βαγγέλη Μαρινάκη για το νέο έτος, αλλά και ο απολογισμός για το 2025 που μας «αποχαιρετά», το οποίο χαρακτήρισε ιστορική χρονιά.

Σύνταξη
Κολωνάκι: Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον 60χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του
Ελλάδα 31.12.25

Κολωνάκι: Αποκαλυπτικές μαρτυρίες για τον 60χρονο που κατηγορείται για τη δολοφονία της μητέρας του

Ο κατηγορούμενος όχι μόνο αρνείται την εμπλοκή του στον θάνατο της μητέρας του στο Κολωνάκι αλλά αποκλείει και κάθε εγκληματική ενέργεια σε βάρος της.

Σύνταξη
Ο Κρις Σίλβα ενημέρωσε την ΑΕΚ πως θα συνεχίσει στη Φενέρμπαχτσε – Πότε θα παίξει το τελευταίο του παιχνίδι
Μπάσκετ 31.12.25

Ο Κρις Σίλβα ενημέρωσε την ΑΕΚ πως θα συνεχίσει στη Φενέρμπαχτσε

Στη Φενέρμπαχτσε θα συνεχίσει την καριέρα του ο Κρις Σίλβα, καθώς ενημέρωσε κι επίσημα τους ανθρώπους της ΑΕΚ πως θα αποχωρήσει. Πιθανότατα θα προλάβει να αγωνιστεί κόντρα στον Προμηθέα

Σύνταξη
Χαρίτσης: Μας ζητούν να συνηθίσουμε στον πόλεμο – Επιτακτική ανάγκη να πούμε «μέχρι εδώ»
Μήνυμα 31.12.25

Χαρίτσης: Μας ζητούν να συνηθίσουμε στον πόλεμο – Επιτακτική ανάγκη να πούμε «μέχρι εδώ»

«Μας ζητούν να συνηθίσουμε και στον πόλεμο. Σαν να είναι η βία, σαν να είναι η καταστροφή, κάτι φυσιολογικό, κάτι αναμενόμενο», είπε ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
Με επίθεση στους αγρότες και «κοινωνικό αυτοματισμό» το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 31.12.25

Με επίθεση στους αγρότες και «κοινωνικό αυτοματισμό» το πρωτοχρονιάτικο μήνυμα Μητσοτάκη

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης δεν άφησε ανεκμετάλλευτο ούτε το πρωτοχρονιάτικο μήνυμά του και επιτέθηκε στους αγρότες, κάνοντας λόγο για... «μπλόκα κατά της κοινωνίας», παρότι αυτά υποστηρίζονται από την πλειοψηφία του κόσμου, σύμφωνα με τις δημοσκοπήσεις

Σύνταξη
Ουκρανία: Ποιος ελέγχει τι στο τέλος του 2025 – Τα μεγάλα «αγκάθια» για την ειρηνευτική συμφωνία
Δείτε χάρτη 31.12.25

Ποιος ελέγχει τι στην Ουκρανία στο τέλος του 2025 - Τα μεγάλα «αγκάθια» για την ειρηνευτική συμφωνία

Τα κύρια εμπόδια για μια ειρηνευτική συμφωνία που θα τερματίσει τον πόλεμο στην Ουκρανία παραμένουν - Ποια νέα μπορεί να προκύψουν, τι έχουν δηλώσει Ουάσινγκτον, Κίεβο και Μόσχα

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Βασίλισσα Καμίλα: «Τον χτύπησα στα γεννητικά όργανα» – Η έμφυλη βία και η τριπλή δολοφονία που τη στοιχειώνει
«Να μην ξεχαστούν» 31.12.25

Βασίλισσα Καμίλα: «Τον χτύπησα στα γεννητικά όργανα» – Η έμφυλη βία και η τριπλή δολοφονία που τη στοιχειώνει

Η τραγωδία της οικογένειας Χαντ πυροδότησε την καμπάνια της βασίλισσας Καμίλα κατά της έμφυλης βίας και της θύμισε το τραύμα της δικής της ζωής

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
