Τσίπρας σε φοιτητές: Η κρίση εμπιστοσύνης στους θεσμούς απειλεί τη Δημοκρατία – Δεν βλέπω τρίτη τετραετία για Μητσοτάκη

Συζήτηση με φοιτητές και φοιτήτριες του τμήματος Πολιτικής Επιστήμης και Ιστορίας του Παντείου Πανεπιστημίου είχε ο Αλέξης Τσίπρας, με αφορμή την έκδοση του βιβλίου «Ιθάκη» εξαπολύοντας πυρά κατά της κυβέρνησης με φόντο το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και τα αιτήματα των αγροτών που δεν ικανοποιούνται.

«Αν δεν υπάρξει ένα σοκ δημοκρατίας και συμμετοχής, μια υπέρβαση της σημερινής στασιμότητας, ελλοχεύει ο κίνδυνος αυτό το υλικό να αποτελέσει τροφή της ακροδεξιάς και της αντιπολιτικής» είπε, σημειώνοντας ακόμη:

«Η σύγχρονη διαχωριστική γραμμή είναι ανάμεσα σ’ αυτούς που επιμένουμε να παλεύουμε για το κοινό καλό. Και σ’ αυτούς που επιμένουν να παλεύουν για να αυγατίσουν τα πλούτη τους. Απέναντι δηλαδή στην ολιγαρχία και στην κλεπτοκρατία και στη συντριπτική πλειοψηφία της κοινωνίας, η οποία όμως πρέπει να αποκτήσει μια άλλη συλλογική ευθύνη και κυρίως την έννοια την εμπνεύστηκα από αυτό το δίπολο».

Ο κ. Τσίπρας στη σκιά του δυσώδους σκανδάλου με τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ ανέφερε ότι «πολλές φορές λέμε βλέποντας τα σκάνδαλα του ΟΠΕΚΕΠΕ ή βλέποντας την κυρία με τη Φεράρι που παίρνει όλα τα Τζόκερ, τα γαλάζια παιδιά που έχουν κονομήσει και την άλλη μεριά, από την άλλη μεριά τη συντριπτική πλειοψηφία των αγροτών “έλα μωρέ, δεν βαριέσαι. Αυτή είναι η Ελλάδα”. Και την ίδια στιγμή όμως, όταν βλέπεις την άλλη Ελλάδα και έδωσα ένα παράδειγμα της γιαγιάς στο Μεσολόγγι που έδωσε όλη της την περιουσία για να πάρει ένα ασθενοφόρο, όχι για τον εαυτό της, για την πόλη της. Εκεί πρέπει να πούμε: Αυτή είναι η Ελλάδα. Με υπερηφάνεια».

Ο πρώην πρωθυπουργός απευθυνόμενος στους φοιτητές είπε ακόμη ότι «γίνανε λάθη τα οποία χωρίς δισταγμό τα αναφέρω και ασκώ κριτική και αυτοκριτική. Αλλά υπάρχει και το υπόλοιπο του ποτηριού που είναι γεμάτο. Ότι αυτοί οι ερασιτέχνες, οι ακατάλληλοι όπως λες που κυβέρνησαν το ‘15, βγάλανε την χώρα από την κρίση και από τα μνημόνια, ενώ οι άλλοι, οι ικανοί, οι επαγγελματίες, οι τεχνοκράτες που μας κυβέρνησαν από το ‘10 στο ‘15 διέλυσαν την χώρα και την αφήσανε στο έλεος, χωρίς χρήματα στα ταμεία και στο έλεος του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου».

«Να γράψει και ο Μητσοτάκης βιβλίο για το πως οδήγησε τη χώρα στην κατάρρευση του κράτους δικαίου»

Στρέφοντας τα βέλη κατά του ίδιου του πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, σημείωσε με νόημα πως «κάποια στιγμή πρέπει να γράψει κι ο Μητσοτάκης ένα βιβλίο για το πώς κατάφερε να οδηγήσει στην κατάρρευση του κράτους δικαίου τη χώρα και σε ένα καθεστώς ανυποληψίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Να μας πει γιατί έφτιαξε αυτόν τον μηχανισμό του Predator που άκουγε το μισό πολιτικό σύστημα. Να μας πει τι ακριβώς έκανε με τις επιδοτήσεις τις ευρωπαϊκές και τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να μας πει γιατί προχώρησε στη συγκάλυψη των Τεμπών. Κάποια στιγμή πρέπει να γράψει κι αυτός ένα βιβλίο. Νομίζω ότι πρέπει να προετοιμάζεται από τώρα γιατί δεν το βλέπω να έχει τρίτη τετραετία, οπότε καλό θα είναι».

Αυτή την ευθύνη που πολλοί μου καταλογίζουν – συνέχισε ο κ. Τσίπρας – «αισθάνομαι την ανάγκη σε ένα μέρος της να επωμισθώ εκ νέου, ώστε να συμβάλω να διαμορφωθούν οι όροι μιας ουσιαστικής αναδιάταξης του πολιτικού σκηνικού και της δυνατότητας να υπάρχει ισχυρή έκφραση της δημοκρατικής παράταξης ως εναλλακτική στη σημερινή εξουσία.

Εντάξει θα ήταν αστείο να πούμε ότι δεν παίζουν ρόλο τα πρόσωπα, αλλά δεν παίζουν ρόλο μόνο τα πρόσωπα, θα πω εγώ. Υπάρχουν δύο προϋποθέσεις. Η μία προϋπόθεση κρίσιμη είναι η συμμετοχή των πολιτών. Να αυτό που έλεγα Νέα Μεταπολίτευση, επιστροφή της πολιτικής. Η δεύτερη είναι η διαμόρφωση ενός αξιόπιστου εναλλακτικού σχεδίου διακυβέρνησης. Αυτό είναι επίσης εξαιρετικά κρίσιμο. Αν δεν υπάρχει ένας από τους τρεις αυτούς παράγοντες πρόσωπα, σχέδιο διακυβέρνησης, συμμετοχή των πολιτών δεν μπορεί να γίνει, να επιτευχθεί αυτός ο σχεδιασμός. Χρειάζονται και τα τρία να συμπίπτουν».

Τέλος ο κ. Τσίπρας υποστήριξε ότι «την κρίση, δεν την έφερε ο ΣΥΡΙΖΑ και οι πολιτικές του επιλογές και οι δικές μου πολιτικές επιλογές. Την κρίση την έφερε πριν, εγώ θα σε πάω πριν το ‘09, ένα παραγωγικό μοντέλο το οποίο ήταν στρεβλό σαν το σημερινό. Δεν αλλάξαμε, αυτό ακολουθούμε. Οι πελατειακές λογικές, οι λογικές του πελατειακού κράτους, της διαφθοράς, της διαπλοκής, οι αναξιοποίητες δυνατότητες που μας έδωσε, μας έδωσαν οι ευρωπαϊκοί πόροι και σπαταλήσαμε καλή ώρα βλέπε και τώρα ΟΠΕΚΕΠΕ. Αυτά μας οδήγησαν στην κρίση» κατέληξε.