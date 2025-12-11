Αλέξης Τσίπρας: Παρέμβαση για τους αγρότες – «Αυτοί που διεκδικούν το δίκιο τους δεν είναι εγκληματίες»
Ανάρτηση του πρώην πρωθυπουργού που «ακουμπάει» στον πυρήνα του, το φλέγον ζήτημα των ημερών. «Έχουν δίκιο οι αγρότες που εξεγείρονται; Πάμε να δούμε».
«Έχουν δίκιο οι αγρότες που εξεγείρονται;» αναρωτιέται ο Αλέξης Τσίπρας την ίδια ώρα που ο αγροτικός και κτηνοτροφικός κόσμος κλιμακώνει τις κινητοποιήσεις του.
Σε νέα ανάρτηση του, ο πρώην πρωθυπουργός εξηγεί τι έχει συμβεί τα τελευταία χρόνια και τονίζει πως «έξι χρόνια τώρα δεν υπήρξε κανένας σχεδιασμός στήριξης» στους παραγωγούς του πρωτογενή τομέα.
Παρέμβαση του πρώην πρωθυπουργού σε μια κρίσιμη περίοδο για το αγροτικό
«Που υπήρξε όμως στήριξη;» ρωτά και απαντά: Στους «φραπέδες» και στους «χασάπηδες». Και εξαιτίας αυτών φέτος οι επιδοτήσεις που θα έπρεπε να δοθούν σε όσους τις είχαν πραγματικά ανάγκη θα μειωθούν και θα καθυστερήσουν.
«Σε μια σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα…»
«Είναι λοιπόν οι αγρότες που αντιδρούν με οργή εγκληματική οργάνωση;» είναι το αμέσως επόμενο ερώτημα. Και η απάντηση είναι αυτονόητη: «Αυτοί που διεκδικούν το δίκιο τους δεν είναι εγκληματίες.
Ο Αλέξη Τσίπρας τονίζει πως «σε μια σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα για εγκληματίες θα έπρεπε να κατηγορηθούν όσοι ενορχήστρωσαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και έφαγαν τα λεφτά των αγροτών μοιράζοντας τα σε φίλους.
Όσοι έστησαν το σκάνδαλο των υποκλοπών. Όσοι έχουν στήσει αυτό το πανηγύρι με τις απευθείας αναθέσεις. Όσοι αφήνουν τα καρτέλ ανεξέλεγκτα να αγοράζουν φτηνά από τους παραγωγούς και να πουλάνε πανάκριβα στους καταναλωτές.
Ποιοι είναι αυτοί; Νομίζω μπορείτε να το μαντέψετε».
Αναλυτικά η ανάρτηση του Αλέξη Τσίπρα:
Έχουν δίκιο οι αγρότες που εξεγείρονται; Πάμε να δούμε.
Τα τελευταία χρόνια το κόστος παραγωγής αυξάνεται σταθερά από 8 -10% ετησίως. Η ψαλίδα των τιμών των προϊόντων από το χωράφι στο ράφι πλέον είναι 3 έως 4 φορές επάνω. Το ενεργειακό κόστος αυξήθηκε κατά 40%, ενώ οι ενεργειακές κοινότητες που εμείς σχεδιάσαμε το 2018 για τους παραγωγούς άνοιξαν τελικά μόνο για χάρη των μεγάλων εταιρειών ενέργειας. Η εκτιμώμενη ζημιά φέτος με την ευλογιά των προβάτων ανήλθε στα 750 εκατομμύρια ευρώ, ενώ οι αποζημιώσεις μόλις στα 15.
Έξι χρόνια τώρα δεν υπήρξε κανένας σχεδιασμός στήριξης, αφού μόλις το 4% του ταμείου ανάκαμψης πήγε στον αγροτικό τομέα.
Που υπήρξε στήριξη; Στους «φραπέδες», στους «χασάπηδες» και εξαιτίας αυτών φέτος οι επιδοτήσεις που θα έπρεπε να δοθούν σε όσους τις είχαν πραγματικά ανάγκη θα μειωθούν και θα καθυστερήσουν. Γιατί η κυβέρνηση έφαγε «πόρτα» από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία εξαιτίας της αποκάλυψης του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Είναι λοιπόν οι αγρότες που αντιδρούν με οργή εγκληματική οργάνωση; Αυτοί που διεκδικούν το δίκιο τους δεν είναι εγκληματίες. Σε μια σοβαρή ευρωπαϊκή χώρα για εγκληματίες θα έπρεπε να κατηγορηθούν όσοι ενορχήστρωσαν το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και έφαγαν τα λεφτά των αγροτών μοιράζοντας τα σε φίλους. Όσοι έστησαν το σκάνδαλο των υποκλοπών. Όσοι έχουν στήσει αυτό το πανηγύρι με τις απευθείας αναθέσεις. Όσοι αφήνουν τα καρτέλ ανεξέλεγκτα να αγοράζουν φτηνά από τους παραγωγούς και να πουλάνε πανάκριβα στους καταναλωτές.
Ποιοι είναι αυτοί; Νομίζω μπορείτε να το μαντέψετε.
