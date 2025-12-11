Ευτελισμός Εξεταστικής: Ειρωνείες και τσαμπουκάδες από τον «κουμπάρο» Φραπέ που επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής στα κρίσιμα

Ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές», καταθέτει σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών των αποκαλύψεων που ήρθαν στο φως από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η κατάθεσή του συγκεντρώνει το ενδιαφέρον.

Ο ίδιος αρνήθηκε να εμφανιστεί την προηγούμενη φορά επικαλούμενος, αν και μάρτυρας, το «δικαίωμα της σιωπής», ενώ η πλειοψηφία της ΝΔ αρνήθηκε το αίτημα της αντιπολίτευσης για βίαιη προσαγωγή του.

Δείτε live τη συνεδρίαση

