Ευτελισμός Εξεταστικής: Ειρωνείες και τσαμπουκάδες από τον «κουμπάρο» Φραπέ που επικαλείται το δικαίωμα της σιωπής στα κρίσιμα
Ο πιο πολυσυζητημένος μάρτυρας στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο κουμπάρος «εξ αποστάσεως» του Κυριάκου Μητσοτάκη γνωστός ως «Φραπές» (Γιώργος Ξυλούρης) καταθέτει στην Εξεταστική Επιτροπή.
Ο Γιώργος Ξυλούρης, γνωστός και ως «Φραπές», καταθέτει σήμερα στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Ο «γαλάζιος» αγροτοσυνδικαλιστής είναι ένας εκ των πρωταγωνιστών των αποκαλύψεων που ήρθαν στο φως από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και η κατάθεσή του συγκεντρώνει το ενδιαφέρον.
Ο ίδιος αρνήθηκε να εμφανιστεί την προηγούμενη φορά επικαλούμενος, αν και μάρτυρας, το «δικαίωμα της σιωπής», ενώ η πλειοψηφία της ΝΔ αρνήθηκε το αίτημα της αντιπολίτευσης για βίαιη προσαγωγή του.
