01.12.2025 | 16:43
Προσοχή! Ο ΕΦΕΤ ανακαλεί στραγγιστό γιαούρτι - Περιείχε ναταμυκίνη
Να σπάσει την «ομερτά» απειλεί τώρα ο «Φραπές» – Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη με τον «κουμπάρο»
Πολιτική Γραμματεία 01 Δεκεμβρίου 2025 | 12:44

Να σπάσει την «ομερτά» απειλεί τώρα ο «Φραπές» – Μπρος γκρεμός και πίσω ρέμα για την κυβέρνηση Μητσοτάκη με τον «κουμπάρο»

Ο Γιώργος Ξυλούρης ή «Φραπές», αφού έγινε «λαγός» στην Εξεταστική, τώρα απειλεί με «αποκαλύψεις» στις 11 Δεκεμβρίου - «Όλα νόμιμα» επιμένει για τα λαχεία ο Ανδρέας Στρατάκης ή «Χασάπης»

Ο Γιώργος Ξυλούρης ή «Φραπές», μιλώντας σε φιλικό του πρόσωπο, απειλεί να σπάσει την «ομερτά» γύρω από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις διαδικασίες της Εξεταστικής Επιτροπής να είναι σε εξέλιξη.

«Θα πάω με φορτωτή γεμάτο ντοσιέ, αρχεία και φακέλους»

«Στις 11 Δεκεμβρίου 9:00 το πρωί θα είμαι στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής. Δεν θα χρειαστεί καμία βίαιη προσαγωγή. Θα πάω και θα μιλήσω. Θα πάω με φορτωτή γεμάτο ντοσιέ, αρχεία και φακέλους. Θα μιλήσω για όλους. Για όλους. Δεν έχω να φοβηθώ τίποτα. Πολλοί θα τρέχουν. Θα έχουμε… μαραθώνιο!», απείλησε ο «Φραπές», όπως παρουσιάζει το Open.

Υπενθυμίζεται ότι ο ίδιος δεν παρέστη στην Εξεταστική όταν κλήθηκε να καταθέσει, αντιθέτως έστειλε υπόμνημα.

Από εκείνη τη στιγμή και μετά η κυβέρνηση, που έχει την πλειοψηφία στην Εξεταστική, δέχεται αφόρητη πίεση από την αντιπολίτευση να διατάξει τη βίαιη προσαγωγή του, αλλιώς αν δεν το κάνει θα δώσει και πάλι λαβές στα κόμματα να μιλήσουν για συγκάλυψη.

Την ίδια ώρα, η κοινωνική κατακραυγή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ αυξάνεται, με τους αγρότες να έχουν ξεκινήσει μαζικές κινητοποιήσεις και την κυβέρνηση να απαντάει με ωμή αστυνομική βία, με ξύλο, χημικά, δακρυγόνα και συλλήψεις.

Ο «Φραπές» δεν λέει σε ποιον αναφέρεται όταν απειλεί ότι θα μιλήσει «για όλους».

Ωστόσο, αυτοί που κατηγορούνται για σχέσεις μαζί του είναι όλοι από το «γαλάζιο» στρατόπεδο: από την οικογένεια Μητσοτάκη και την κουμπαριά που υπενθύμισε ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης μέχρι τα στελέχη που «έκοβαν και έραβαν» στον ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Όλα νόμιμα» επιμένει για τα λαχεία ο «Χασάπης»

Ο Ανδρέας Στρατάκης ή «Χασάπης» επανήλθε στα διαβόητα λαχεία που έχει κερδίσει η κόρη του, σύμφωνα με όσα έχουν αναφερθεί στην Εξεταστική Επιτροπή, και στις κατηγορίες για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.

Ο Ανδρέας Στρατάκης ή «Χασάπης».

Ο ίδιος δήλωσε «επειδή μετά την κατάθεσή μου στην Εξεταστική, όπου με ρώτησαν αν η κόρη μου κέρδισε λαχείο, διατυπώνονται υπόνοιες για περίεργες συμπτώσεις και μαύρο χρήμα ξεκαθαρίζω ότι πρόσωπο της οικογένειάς μου κέρδισε το Πρωτοχρονιάτικο Λαχείο το 2017, ήταν περίπου 1 εκατομ. ευρώ. Εισπράξαμε τα χρήματα από τα κεντρικά του ΟΠΑΠ, τον Φεβρουάριο του 2017. Όλα νόμιμα. Όποιος λέει για ξέπλυμα μαύρου χρήματος και δείχνει εμένα και την οικογένειά μου θα με βρει απέναντί του στη δικαιοσύνη. Θα προσφύγω στη δικαιοσύνη».

Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα μπλόκα – «Οι αγρότες είναι στα όριά τους»
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τα μπλόκα – «Οι αγρότες είναι στα όριά τους»

Φουντώνει η πολιτική κόντρα με φόντο τις κινητοποιήσεις των αγροτών - Η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρά πυρά στην κυβέρνηση, με το Μαξίμου να αναζητεί τρόπους διεξόδου βλέποντας ότι η επίδειξη πυγμής και η καταστολή δεν πτόησαν τους αγρότες

Σύνταξη
Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Η γνώση είναι η πιο αποτελεσματική πρόληψη
Πολιτική 01.12.25

Μητσοτάκης για την Παγκόσμια Ημέρα κατά του AIDS: Η γνώση είναι η πιο αποτελεσματική πρόληψη

«Πολλοί εξακολουθούν να ζουν στη σκιά της κοινωνικής απομόνωσης δίχως τη φροντίδα που χρειάζονται», τονίζει ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του για την παγκόσμια ημέρα κατά του AIDS.

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση συγκαλύπτει τη διαφθορά και καταστρέφει τον αγροτικό τομέα – Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα
Υψηλοί τόνοι 01.12.25

Ανδρουλάκης: Η κυβέρνηση συγκαλύπτει τη διαφθορά και καταστρέφει τον αγροτικό τομέα – Πρέπει να αλλάξουν τα πράγματα

«Οι αγρότες έχουν κόστος που δεν αντέχεται και κράτος που τους χρωστά» σημείωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης κατηγορώντας επιπλέον την κυβέρνηση για «συγκάλυψη» φαινομένων διαφθοράς. Κάλεσε δε τα κόμματα της δημοκρατικής αντιπολίτευσης σε συνεννόηση για την αναθεώρηση του άρθρου 86

Σύνταξη
Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»
Αυτοδιοίκηση 01.12.25

Μώραλης: «Πρόβλημα η υποστελέχωση των Δήμων – Δεν υπάρχει εμπιστοσύνη μεταξύ κυβέρνησης και αυτοδιοίκησης»

«Παίρνουμε 2,5 αντί για 8,2 δισ. επί πολλά χρόνια και αυτό έχει δημιουργήσει ασφυξία», δήλωσε ο δήμαρχος Πειραιά, Γιάννης Μώραλης, μιλώντας για τα προβλήματα στους δήμους

Σύνταξη
Τα «σκοτάδια του παρασκηνίου», ο Χριστοδουλάκης, το ΠΑΣΟΚ και ο…Τσίπρας
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Τα «σκοτάδια του παρασκηνίου», ο Χριστοδουλάκης, το ΠΑΣΟΚ και ο…Τσίπρας

Τι σηματοδοτεί για το ΠΑΣΟΚ η διαφοροποίηση του Μανώλη Χριστοδουλάκη από τον Χάρη Δούκα. Η διαχωριστική γραμμή που ακούει στο όνομα «Τσίπρας» και η επικείμενη μάχη του συνεδρίου

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ομιλία ορόσημο την 3η του Δεκέμβρη για την «Ιθάκη» – Πολιτική παρέμβαση Τσίπρα με μέτωπο στον Μητσοτάκη
Πολιτική Γραμματεία 01.12.25

Ομιλία ορόσημο την 3η του Δεκέμβρη για την «Ιθάκη» – Πολιτική παρέμβαση Τσίπρα με μέτωπο στον Μητσοτάκη

Η αναβίωση της «ιερής συμμαχίας» ΝΔ - πρώην συντρόφων της πρώτης κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ, οι οφειλόμενες απαντήσεις στους επικριτές της «Ιθάκης» και η επιστροφή στην σκληρή πολιτική αντιπαράθεση

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Φαραντούρης από το μπλόκο Νίκαιας: «Η αδιαφορία και η διαφθορά σκοτώνουν τον πρωτογενή τομέα»
Αγροτικές κινητοποιήσεις 30.11.25

Φαραντούρης από το μπλόκο Νίκαιας: «Η αδιαφορία και η διαφθορά σκοτώνουν τον πρωτογενή τομέα»

Έκκληση στην κυβέρνηση να ικανοποιήσει τα αιτήματα των αγροτών, που ξεκίνησαν κινητοποιήσεις με μπλόκα στη Νίκαια και τον Πλατύκαμπο Λάρισας, έκανε ο ευρωβουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Νικόλας Φαραντούρης.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Αντί για ενισχύσεις, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιφύλαξε στους αγρότες αστυνομική βία και χημικά
Αγροτικές κινητοποιήσεις 30.11.25

ΠΑΣΟΚ: Αντί για ενισχύσεις, η κυβέρνηση Μητσοτάκη επιφύλαξε στους αγρότες αστυνομική βία και χημικά

Κριτική από τον εκπρόσωπο Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, για την ένταση και τα χημικά με τα οποία αντιμετώπισαν τους αγρότες στα μπλόκα, οι αστυνομικές δυνάμεις.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Δέρνουν αγρότες για να παρεμποδίσουν τις κινητοποιήσεις τους
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

ΣΥΡΙΖΑ: Δέρνουν αγρότες για να παρεμποδίσουν τις κινητοποιήσεις τους

«Αυτή είναι η πολιτική σας κ. Μητσοτάκη. Πρώτα τους κλέβετε. Μετά τους κοροϊδεύετε. Στο τέλος τους δέρνετε», τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ στηλιτεύοντας την επίθεση των ΜΑΤ στους αγρότες

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Οι αρχαιολογικοί χώροι του τόπου μας είναι αγαθό που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι
Από το Ρέθυμνο 30.11.25

Κουτσούμπας: Οι αρχαιολογικοί χώροι του τόπου μας είναι αγαθό που πρέπει να απολαμβάνουν όλοι οι άνθρωποι

Ο Δημήτρης Κουτσούμπας επισκέφτηκε το Μουσείο Αρχαίας Ελευθέρνας στο Ρέθυμνο - Έκανε αναφορά και στο Λόφο της Παπούρας που κινδυνεύει από την τοποθέτηση ραντάρ στο Ηράκλειο

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Πέρασε μια εβδομάδα εξαπάτησης, εμπαιγμού και επιτελικού φιάσκου για την κυβέρνηση
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

ΣΥΡΙΖΑ σε Μητσοτάκη: Πέρασε μια εβδομάδα εξαπάτησης, εμπαιγμού και επιτελικού φιάσκου για την κυβέρνηση

Ο ΣΥΡΙΖΑ σχολιάζει με αιχμηρό τρόπο την κυριακάτικη ανάρτηση του πρωθυπουργού - «Η Ελλάδα των λίγων τα μαζεύει και ξεζουμίζει την Ελλάδα των πολλών», σημειώνει

Σύνταξη
Στο πλευρό των αγροτών η Νέα Αριστερά: Λεφτά για αποζημιώσεις δεν υπάρχουν, δακρυγόνα όμως έχουμε άφθονα
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Στο πλευρό των αγροτών η Νέα Αριστερά: Λεφτά για αποζημιώσεις δεν υπάρχουν, δακρυγόνα όμως έχουμε άφθονα

«Την ώρα που οι αγρότες ζητούν τα αυτονόητα, δηλαδή να πληρωθούν τις ενισχύσεις που τους χρωστά το κράτος, να σταθούν όρθιοι μετά από καταστροφές, πανώλη, ευλογιά και το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, η κυβέρνηση απαντά με βία», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Δούκας: Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία
Αυτοδιοίκηση 30.11.25

Σφοδρή επίθεση Δούκα στην κυβέρνηση: «Δεν πρέπει να χαρίσουμε τρίτη τετραετία στη Νέα Δημοκρατία»

Σφοδρή επίθεση στην κυβέρνηση εξαπολύει ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας τονίζοντας ότι «πρέπει να ηττηθεί η Νέα Δημοκρατία και οι πολιτικές της»

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Σκληρή ανακοίνωση για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ – «Μια ακόμα επιδρομή γαλάζιων ακρίδων»
Νέο σκάνδαλο; 30.11.25

Σκληρή ανακοίνωση ΣΥΡΙΖΑ για το ΙΝΕΔΙΒΙΜ - «Μια ακόμα επιδρομή γαλάζιων ακρίδων»

Δεκάδες χιλιάδες ευρώ σε εταιρεία catering έδινε το ΙΝΕΔΙΒΙΜ για τη σίτιση φοιτητών, μόνο που αυτοί... έλειπαν λόγω κορονοϊού - Πρόεδρος ήταν ο Κωνσταντίνος Δέρβος, πρώην πρόεδρος της ΟΝΝΕΔ

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Ισχυρό το αίτημα πολιτικής αλλαγής αλλά χαμηλή εμπιστοσύνη στην αντιπολίτευση – Πώς αλλάζει το σκηνικό ένα κόμμα Τσίπρα
Πολιτική Γραμματεία 30.11.25

Δημοσκόπηση: Ισχυρό το αίτημα πολιτικής αλλαγής αλλά χαμηλή εμπιστοσύνη στην αντιπολίτευση – Πώς αλλάζει το σκηνικό ένα κόμμα Τσίπρα

Η κυβέρνηση Μητσοτάκη αξιολογείται αρνητικά από το 64,4% σύμφωνα με νέα δημοσκόπηση., Πάνω από το 50% θέλει πολιτική αλλαγή, όμως ένα μεγάλο ποσοστό έχει λίγο ή καθόλου εμπιστοσύνη στην αντιπολίτευση. Την ίδια ώρα ένα 26% θεωρεί το κόμμα Τσίπρα ως ευκαιρία ανασύνταξης για την Κεντροαριστερά.

Σύνταξη
Ο Τραμπ παραδέχεται συνομιλία με τον Μαδούρο – Υποβαθμίζει το κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Βενεζουέλα
Ένα απλό τηλεφώνημα 01.12.25

Ο Τραμπ παραδέχεται συνομιλία με τον Μαδούρο – Υποβαθμίζει το κλείσιμο του εναέριου χώρου στη Βενεζουέλα

Ο Αμερικανός πρόεδρος επιβεβαίωσε το δημοσίευμα των New York Times, σύμφωνα με το οποίο έχει μιλήσει στο τηλέφωνο με τον Νικολάς Μαδούρο, εν μέσω κλιμάκωσης των απειλών ενάντια στη Βενεζουέλα.

Σύνταξη
Κολαστήρια για εκατομμύρια γυναίκες τουριστικοί «παράδεισοι» – Κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια
Ανεξέλεγκτοι 01.12.25

Κολαστήρια για εκατομμύρια γυναίκες τουριστικοί «παράδεισοι» – Κυβερνήσεις κάνουν τα στραβά μάτια

Εξωτικές χώρες στη Λατινική Αμερική έχουν μετατραπεί σε κολαστήρια για αναρίθμητες γυναίκες που έχουν πέσει θύματα μιας αμείλικτης βιομηχανίας σεξουαλικής εκμετάλλευσης

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
«Ψευδείς πληροφορίες» – Η Μπριζίτ Μπαρντό επιτίθεται σε fake news για την υγεία της, απαιτεί σεβασμό
Ενημέρωση 01.12.25

«Ψευδείς πληροφορίες» – Η Μπριζίτ Μπαρντό επιτίθεται σε fake news για την υγεία της, απαιτεί σεβασμό

Η Μπριζίτ Μπαρντό, η ζωντανή θρυλική μορφή του γαλλικού κινηματογράφου και ακτιβίστρια για τα δικαιώματα των ζώων αναγκάστηκε να αντιδράσει στις επίμονες φήμες και τα δημοσιεύματα σχετικά με τη νέα εισαγωγή της σε νοσοκομείο

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Δίκη για τις υποκλοπές: Διάσταση απόψεων για τον ίδιο έλεγχο στο ΚΕΤΥΑΚ της ΕΥΠ από μέλη της ΑΔΑΕ
Ελλάδα 01.12.25

Δίκη για τις υποκλοπές: Διάσταση απόψεων για τον ίδιο έλεγχο στο ΚΕΤΥΑΚ της ΕΥΠ από μέλη της ΑΔΑΕ

Παρότι ο Μιχαήλ Σακκάς και ο Δημήτρης Βέργαδος συμμετείχαν στο ίδιο κλιμάκιο της ΑΔΑΕ που πραγματοποίησε τον έλεγχο στο ΚΕΤΥΑΚ της ΕΥΠ, διαπίστωσαν διαφορετικά πράγματα, όπως διαπίστωσε και το προεδρείο στη δίκη για τις υποκλοπές

Πάνος Τσίκαλας
Πάνος Τσίκαλας
Νετανιάχου: Εμφανίστηκε στο δικαστήριο μια ημέρα μετά που ζήτησε χάρη από τον πρόεδρο του Ισραήλ
Δίκη για διαφθορά 01.12.25

Ο Νετανιάχου εμφανίστηκε στο δικαστήριο μια ημέρα μετά που ζήτησε χάρη - Τι θα κάνει ο πρόεδρος του Ισραήλ

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου είναι στριμωγμένος λόγω της δίκης για διαφθορά - Γιατί κατηγορείται - Τι δήλωσε ο πρόεδρος του Ισραήλ, Αντρέας Χέρτζογκ

Σύνταξη
Super League: Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές
On Field 01.12.25

Η «τρόικα»του πρωταθλήματος και οι τριάδες (τους) έως τις γιορτές

Ο Ολυμπιακός συνεχίζει ακάθεκτος να προπορεύεται στη Super League με τον ΠΑΟΚ και την ΑΕΚ να αντέχουν έως τώρα στην πίεση συνεχίζοντας το «κυνήγι» – Το δύσκολο φίνις στο 2025 για τον ΠΑΟΚ, το Βικελίδης για τον Ολυμπιακό και το Αγρίνιο για την ΑΕΚ

Γιώργος Νοικοκύρης
Γιώργος Νοικοκύρης
«Βαποράκια» των βουνών – Κάτω από τις πίστες του σκι, η πρωτεύουσα των Άλπεων της Γαλλίας διαλύεται από τον πόλεμο των ναρκωτικών
Υπόκοσμος και κασμίρια 01.12.25

«Βαποράκια» των βουνών - Κάτω από τις πίστες του σκι, η πρωτεύουσα των Άλπεων της Γαλλίας διαλύεται από τον πόλεμο των ναρκωτικών

Πίσω από την ήσυχη, πολυτελή και ειρηνική εικόνα της Γκρενόμπλ, η κρίση του εμπορίου ναρκωτικών στη χώρα της Γαλλίας συντηρείται από την αξιοποίηση αλλοδαπών ανηλίκων ως «στρατιώτες» των συμμοριών.

Έφη Αλεβίζου
Έφη Αλεβίζου
Η Καρδίτσα υποδέχεται το Betsson Trophy Tour
Τα Νέα της Αγοράς 01.12.25

Η Καρδίτσα υποδέχεται το Betsson Trophy Tour

Η Betsson και η Ελληνική Ποδοσφαιρική Ομοσπονδία συνεχίζουν το ταξίδι αυτό με στόχο να μεταδώσουν σε κάθε γωνιά της χώρας το πάθος και τον ενθουσιασμό που γεννά το ποδόσφαιρο

Σύνταξη
Καρέτσας: «Δεν αντέχω το ρομποτικό ποδόσφαιρο, επέλεξα με την καρδιά μου την Εθνική Ελλάδας»
Ποδόσφαιρο 01.12.25

Καρέτσας: «Δεν αντέχω το ρομποτικό ποδόσφαιρο, επέλεξα με την καρδιά μου την Εθνική Ελλάδας»

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας παραχώρησε συνέντευξη στο «Athletic», όπου μίλησε μεταξύ άλλων για την πορεία του στο ποδόσφαιρο μέχρι σήμερα, αλλά και για την επιλογή της Εθνικής Ελλάδος.

Σύνταξη
«Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό
Κόσμος 01.12.25

«Μολυσμένο σάντουιτς» μπορεί να έφερε την πανώλη των χοίρων στην Ισπανία – Η κυβέρνηση κατεβάζει τον στρατό

Η απουσία του ιού σε άλλες περιοχές πλην της Καταλονίας υποδεικνύει ότι η πανώλη των χοίρων μεταδόθηκε σε αγριόχοιρους από μολυσμένα τρόφιμα στα σκουπίδια, λέει η κυβέρνηση.

Σύνταξη
Πως να νικήσεις όταν «κουτουλάνε» μεταξύ τους
Παναθηναϊκός 01.12.25

Πως να νικήσεις όταν «κουτουλάνε» μεταξύ τους

Σε ένα παιχνίδι που παίκτες των μετόπισθεν ήταν ο ένας χειρότερος από τον άλλο, ο Παναθηναϊκός δεν είχε τύχη για θετικό αποτέλεσμα. Πλέον, η πραγματικότητα είναι σκληρή για τους «πράσινους».

Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Χαράλαμπος Τσιμπίδας
Ανατροπή στα τιμολόγια ρεύματος – Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου
Οικονομία 01.12.25

Ανατροπή στα τιμολόγια ρεύματος – Οι ΑΠΕ έσβησαν τις αυξήσεις του Νοεμβρίου

Τα τιμολόγια ρεύματος για τον Δεκέμβριο ανακοινώνουν σταδιακά οι πάροχοι – Πώς τα αιολικά γύρισαν τη χονδρεμπορική τιμή του Νοεμβρίου σε χαμηλότερα επίπεδα από τον Οκτώβριο

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Τι φοβούνται οι Σουηδέζες και εγκαταλείπουν την πολιτική;
Κινδυνεύουν 01.12.25

Τι φοβούνται οι Σουηδέζες και εγκαταλείπουν την πολιτική;

«Όταν οι γυναίκες φοβούνται να ασχοληθούν με την πολιτική ή σιωπούν, πλήττονται τόσο η δημοκρατία όσο και η ελεύθερη συζήτηση» δήλωσε η Νίνα Λάρσον, υπουργός ισότητας της Σουηδίας.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
