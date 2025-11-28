Εξεταστική: Στις 11 Δεκέμβρη καταθέτει ο «Φραπές» – Ποιος ο σχεδιασμός για τα πολιτικά πρόσωπα

Να ολοκληρώσει τον κύκλο των καταθέσεων που αφορούν στην περίοδο 2019-2025 επιχειρεί η εξεταστική επιτροπή της Βουλής, πριν ολοκληρώσει τις εργασίες της για τις διακοπές των Χριστουγέννων.

Στο πλαίσιο αυτό και μετά από πολλές καθυστερήσεις, έχει καταρτιστεί από την πλειοψηφία της ΝΔ πρόγραμμα καταθέσεων για τον περιβόητο Φραπέ και τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα.

Έτσι, και σύμφωνα πάντα με τον προγραμματισμό που παραμένει υπό αίρεση καθώς δεν έχει συζητηθεί σε επίπεδο επιτροπής, ο Γιώργος Ξυλούρης (φραπές) θα κληθεί να καταθέσει στην εξεταστική την Πέμπτη στις 11 του μήνα.

Μια μέρα αργότερα τη Παρασκευή και πριν ξεκινήσει η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, στην εξεταστική θα καταθέσουν οι Χρήστος Μπουκώρος και Μανώλης Χνάρης, ενώ την τελευταία εβδομάδα πριν τη διακοπή, την άγουσα θα λάβουν στις 17 του Δεκέμβρη το υπουργικό δίδυμο Παπασταύρου – Μπρατάκος και την επομένη, 18, οι Μυλωνάκης, Σκέρτσος.