Εξεταστική: Στις 11 Δεκέμβρη καταθέτει ο «Φραπές» – Ποιος ο σχεδιασμός για τα πολιτικά πρόσωπα
Μια μέρα αργότερα τη Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου, στην εξεταστική θα καταθέσουν οι Χρήστος Μπουκώρος και Μανώλης Χνάρης
- Black Friday: Τι πρέπει να προσέξουν οι καταναλωτές – Τα «κλειδιά» για ασφαλείς αγορές
- Πότε θα επαναλειτουργήσει το μετρό Θεσσαλονίκης – Η εικόνα της κίνησης στους δρόμους
- Ξαναχτύπησε η Κάλας με μαθήματα ιστορίας – «Πώς είναι δυνατόν να πέσαμε στα χέρια μιας ηλίθι@ς»
- Τουλάχιστον 321 νεκροί από τις φονικές πλημμύρες στη νοτιοανατολική Ασία – Πόλεις βυθισμένες στο νερό
Να ολοκληρώσει τον κύκλο των καταθέσεων που αφορούν στην περίοδο 2019-2025 επιχειρεί η εξεταστική επιτροπή της Βουλής, πριν ολοκληρώσει τις εργασίες της για τις διακοπές των Χριστουγέννων.
Στο πλαίσιο αυτό και μετά από πολλές καθυστερήσεις, έχει καταρτιστεί από την πλειοψηφία της ΝΔ πρόγραμμα καταθέσεων για τον περιβόητο Φραπέ και τα υπόλοιπα πολιτικά πρόσωπα.
Έτσι, και σύμφωνα πάντα με τον προγραμματισμό που παραμένει υπό αίρεση καθώς δεν έχει συζητηθεί σε επίπεδο επιτροπής, ο Γιώργος Ξυλούρης (φραπές) θα κληθεί να καταθέσει στην εξεταστική την Πέμπτη στις 11 του μήνα.
Μια μέρα αργότερα τη Παρασκευή και πριν ξεκινήσει η συζήτηση του κρατικού προϋπολογισμού για το 2026, στην εξεταστική θα καταθέσουν οι Χρήστος Μπουκώρος και Μανώλης Χνάρης, ενώ την τελευταία εβδομάδα πριν τη διακοπή, την άγουσα θα λάβουν στις 17 του Δεκέμβρη το υπουργικό δίδυμο Παπασταύρου – Μπρατάκος και την επομένη, 18, οι Μυλωνάκης, Σκέρτσος.
- Δολοφονία Σαλαμίνα: Ηχητικό ντοκουμέντο με την 75χρονη ικετεύει για στη ζωή της – «Σε παρακαλώ πάρε ό,τι θες και φύγε…»
- Έκκληση ΟΗΕ σε ΗΠΑ: Συνεχίστε να φιλοξενείτε πρόσφυγες και αιτούντες άσυλο
- Ουκρανία: Η διαφθορά εμπόδιο για την ένταξη στην ΕΕ – Οι Βρυξέλλες ζητούν λογοδοσία
- Ο πρώην βοηθός της πριγκίπισσας Νταϊάνα λέει ότι εκείνη τον θεωρούσε «εσωτερικό εχθρό» – «Ήταν ανατριχιαστικό»
- Απορημένοι οι επιστήμονες στις ΗΠΑ – Γιατί οι νέοι είναι αισιόδοξοι με τέτοια οικονομία;
- Παγκόσμιος συναγερμός για το sextortion: Μάστιγα σε ΗΠΑ, Μεγάλη Βρετανία, Αυστραλία – Θύματα κάτω των 12 ετών
- Λαπόρτα: «Ρεάλ και Πέρεθ έχουν… Μπαρτσελονίτιδα»
- Ασανσέρ: Παράταση στην απογραφή έως τις 30 Ιουνίου του 2026
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις