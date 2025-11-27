ΟΠΕΚΕΠΕ: Στο κατόπι του «Φραπέ» (Ξυλούρη) η Εξεταστική: Νέα κλήση, αρνείται η ΝΔ τη βίαιη προσαγωγή

Νέα κλήση του περιβόητου πια Γιώργου Ξυλούρη, του γνωστού και ως φραπέ, αποφάσισε να απευθύνει η εξεταστική επιτροπή της Βουλής που διερευνά το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Και αυτό γιατί η διαχείριση της υπόθεσης έχει προκαλέσει την ανησυχία πως οποιοσδήποτε μάρτυρας θα μπορεί να αρνηθεί τη κατάθεση χωρίς να αντιμετωπίζει τις συνέπειες του νόμου.

Επιπλέον από τις εργασίες της επιτροπής έχουν προκληθεί σειρά ερωτημάτων που αφορούν στη δράση και το ρόλο του φραπέ, που πρέπει να διερευνηθούν. Η ΝΔ ωστόσο παρότι συναινεί στη νέα κλήτευση αρνείται πεισματικά το αίτημα της αντιπολίτευσης για βίαιη προσαγωγή και κατάθεση αλλά επιμένει στο να επαναλάβει τη διαδικασία της κλήτευσης και αποστολής εκ νέου της υπόθεση στη δικαιοσύνη σε περίπτωση που και πάλι ο φραπές αρνηθεί.

“ Το ΠΑΣΟΚ επιμένει στη βίαιη προσαγωγή του κ. Ξυλούρη και μας κάνει εντύπωση η στάση της. Θα ήταν λοιπόν πιο θεσμικό η κυβερνητική πλειοψηφία να συναινέσει από την αρχή στην βίαιη προσαγωγή, αντί να τον παραπέμψει για απείθεια στον εισαγγελέα και ελπίζουμε να γίνει γρήγορα η βίαιη προσαγωγή του”, είπε η Μιλένα Αποστολάκη με τον Βασίλη Κόκκαλη από τον ΣΥΡΙΖΑ να επισημαίνει:

“ Έχουμε κάθε δικαίωμα όχι μόνο να τον καλέσουμε αλλά να ζητήσουμε και την βίαιη προσαγωγή του”. “ Έχουμε υπογράψει την βίαιη προσαγωγή του κυρίου Ξυλούρη δεν καταλαβαίνω την επιφύλαξη της ΝΔ”, είπε ο Νάσος Ηλιόπουλος από τη ΝΕΑΡ με Αλέξανδρο Καζαμία να υπερθεματίζει λέγοντας πως η Πλεύση ήταν από την αρχή υπέρ της βίαιης προσαγωγής. .

“Η κυβερνητική πλειοψηφία θα ήθελε να κληθεί εκ νέου ο κ. Ξυλούρης και αν δεν προσέλθει εκ νέου, εκτός από το ότι θα σταλεί στον εισαγγελέα για να κρίνουν Θεσμικά, η κυβερνητική πλειοψηφία επιφυλάσσεται με το να απομένει η βίαιη προσαγωγή του”, είπε ο Μακάριος Λαζαρίδης για λογαριασμό της πλειοψηφίας.

Τελικά, ο πρόεδρος της επιτροπής, Ανδρέας Νικολακόπουλος αποδέχθηκε το αίτημα της πλειοψηφίας, γεγονός που σημαίνει πως αν ο κ. Ξυλούρης αρνηθεί και την ερχόμενη εβδομάδα να παραστεί ενώπιον της επιτροπής, η διαδικασία θα οδηγηθεί σε βίαιη προσαγωγή του μάρτυρα.

“ Το προεδρείο θα λειτουργήσει έτσι ώστε να έρθει ο κ. Ξυλούρης να καταθέσει”, είπε ο κ. Νικολακόπουλος.