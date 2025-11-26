Εξεταστική: Δικαίωμα στη σιωπή, επικαλείται νέος μάρτυρας για να αποφύγει τη κατάθεση – Νέο «όχι» της ΝΔ στη βίαιη προσαγωγή «Φραπέ»

Σε συνήθεια που γίνεται λατρεία μετατρέπεται η πρακτική κρίσιμων για τη διερεύνηση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, μαρτύρων να επικαλούνται το δικαίωμα στη σιωπή προκειμένου να αποφύγουν τη βάσανο της εξέτασης και τον κίνδυνο της δημόσιας έκθεσης των πεπραγμένων τους.

Στο πλαίσιο αυτό, μετά τον περιβόητο φραπέ που άνοιξε την κερκόπορτα, την πρόθεσή του να μη καταθέσει στην εξεταστική, εξέφρασε και ο ιδιοκτήτης ΚΥΔ στη Λάρισα, Ηλίας Καλφούντζος, επικαλούμενος -μέσω υπομνήματος- το δικαίωμα στη σιωπή.

Ο κ. Καλφούντζος που κρίθηκε ένοχος το περασμένο καλοκαίρι για παράνομα βοσκοτόπια, δήλωσε εγγράφως ότι εκτός από καταδικασμένος είναι και κατηγορούμενος, γεγονός που του επιτρέπει να μην παραστεί και να επικαλεστεί το δικαίωμα στη σιωπή.

«Δυνάμει της υπ’ αριθμ. Δ ΜΕΚ 3249/2025 απόφασης του Δ΄ Μονομελούς Εφετείου Αθηνών – η διαδικασία εκδίκασης της εν λόγω υποθέσεως ολοκληρώθηκε την 29η Ιουλίου 2025 κατόπιν πλείστων ενδιάμεσων συνεδριάσεων αρχής γενομένης από την 21-5-2025 – κρίθηκα ένοχος και καταδικάστηκα σε ποινή φυλακίσεως ενός έτους με τριετή αναστολή για το πλημμέλημα της απλής συνέργειας για απάτη σχετική με τις επιχορηγήσεις τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση.

Κατά της ως άνω αποφάσεως την 29η Ιουλίου 2025 άσκησα την υπ΄αριθμ. 988/2025 έφεση, η οποία έχει αναστέλλουσα δύναμη και τελώ εν αναμονή προσδιορισμού της ημεροχρονολογίας της δικασίμου αυτής και Δυνάμει της υπ΄αριθμ. ΔΤ 3159/16-10-2025 απόφασης του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Αθηνών, αναβλήθηκε η εκδίκαση της υποθέσεως μου για τη δικάσιμο της 25ης Φεβρουαρίου 2026, στην οποία φέρομαι ως υπαίτιος της τέλεσης της πλημμεληματικής πράξεως του απλού συνεργού (παροχή συνδρομής) από κοινού για την τέλεση απάτης σχετική με τις επιχορηγήσεις.

Η εν λόγω υπόθεση δικάζεται σε α΄ βαθμό στο ως άνω δικαστήριο κατά την δικάσιμο της 25ης Φεβρουαρίου 2025», αναφέρει χαρακτηριστικά στην επιστολή.

Παράλληλα η πλειοψηφία της εξεταστικής απέρριψε νέο αίτημα για την κλήση του Γιώργου Ξυλούρη (Φραπές) στην επιτροπή ακόμα και με βίαιη προσαγωγή προκειμένου να απαντήσει στα νέα ερωτήματα που έχουν προκύψει από τις τελευταίες καταθέσεις των μαρτύρων.

Και αυτό γιατί ο Λάμπρος Αντωνόπουλος (πρώην γραμματέας νομαρχιακής ΠΑΣΟΚ) διέψευσε πως μεταβίβασε τα δικαιώματά του για επιδότηση στον γιο του Ξυλούρη όπως εμφανίζεται σε έγγραφο από το ΚΥΔ της οικογένειας φραπέ.