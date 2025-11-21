newspaper
Σάββατο 22 Νοεμβρίου 2025
Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κόρη του «Χασάπη»… κέρδιζε συνέχεια το λαχείο
Πολιτική Γραμματεία 21 Νοεμβρίου 2025 | 15:00

Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κόρη του «Χασάπη»… κέρδιζε συνέχεια το λαχείο

Ο Ανδρέας Στρατάκης ή «Χασάπης» δήλωσε ότι δεν γνωρίζει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Εξεταστική - Οι διάλογοι

Σύνταξη
Θα ήταν για γέλια, αν η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αφορούσε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όσο το σκάνδαλο για τις παράνομες επιδοτήσεις.

«Εάν έχει συμβεί, τα χρήματα είναι φορολογημένα, νόμιμα. Τελεία και παύλα», είπε ο «Χασάπης»

Ο Ανδρέας Στρατάκης ή «Χασάπης», όπως είναι πιο γνωστός, παραβρέθηκε στην Εξεταστική σε αντίθεση με τον «Φραπέ».

Εκεί, ανάμεσα σε άλλα, ρωτήθηκε για το γεγονός ότι η κόρη του έχει κερδίσει το λαχείο τρεις φορές μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.

Τις ερωτήσεις τις έκαναν ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας και η Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ.

Ο πρώτος τον ρώτησε αν η κόρη του του «έχει κερδίσει λαχείο μια-δυο φορές».

Ο «Χασάπης» αρχικά είπε: «Αυτό δεν σας αφορά». Ο κ. Καζαμίας επέμεινε. «Δεν σας απαντώ», είπε ο Ανδρέας Στρατάκης.

«Κοιτάξτε, έχετε το δικαίωμα να μην μου απαντήσετε, αν σας ενοχοποιεί αυτό», είπε ο Αλέξανδρος Καζαμίας.

Η Ευαγγελία Λιακούλη είπε: «Πάρα πολλές φορές χρησιμοποιήθηκαν τα τυχερά παίγνια προκειμένου να προσποριστεί και να καλυφθεί το μαύρο χρήμα. Εγώ θέλω από σας να μου πείτε: ισχύει κάτι τέτοιο;».

Ο «Χασάπης», μετά την πίεση που δέχτηκε, απάντησε: «Εάν ισχύει, αφορά το έτος 2017».

«Τρεις φορές, όμως;», ρώτησε η κ. Λιακούλη.

«Δεν μπορώ να απαντήσω», είπε ο Ανδρέας Στρατάκης.

«Κερδίσατε τρεις φορές τεράστια ποσά;», ξαναρώτησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.

«Εάν έχει συμβεί, τα χρήματα είναι φορολογημένα, νόμιμα. Τελεία και παύλα», είπε ο «Χασάπης».

«Τρεις φορές μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα;», ρώτησε η Ευαγγελία Λιακούλη.

Δείτε το σχετικό βίντεο:

O «Χασάπης» δεν ξέρει για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ

Ο Αλέξανδρος Καζαμίας ρώτησε τον Ανδρέα Στρατάκη σε άλλο σημείο της διαδικασίας: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το βλέπετε; Έχετε πάρει χαμπάρι ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο;».

«Όχι», απάντησε μονολεκτικά ο «Χασάπης»…

Stream newspaper
Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα» – Ισχυρή διάθεση πολιτικής αλλαγής και ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων
Δημοσκοπήσεις 22.11.25

Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα» – Ισχυρή διάθεση πολιτικής αλλαγής και ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων

Πρόσωπο των ημερών ο Αλέξης Τσίπρας, εν αναμονή της κυκλοφορίας της «Ιθάκης». Κερδίζει δημοσκοπικούς πόντους παρά το γεγονός πως το υπό ίδρυση κόμμα παραμένει μόνο ως σενάριο. Πολιτική αλλαγή έναντι πολιτικής σταθερότητας επιλέγουν οι πολίτες.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης μετέτρεψε το πρωθυπουργικό γραφείο σε συντονιστικό κέντρο παρακράτους
Σκάνδαλο παρακολουθήσεων 21.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης μετέτρεψε το πρωθυπουργικό γραφείο σε συντονιστικό κέντρο παρακράτους

Κόλαφο για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την κατάθεση του διαχειριστή της Krikel στη δίκη για τις υποκλοπές. «Αγαπημένο σπορ του πρωθυπουργού» η συγκάλυψη, επισημαίνει.

Σύνταξη
Συνάντηση Πιερρακάκη – Γκίλφοϊλ για την οικονομική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ
Πολιτική 21.11.25

Συνάντηση Πιερρακάκη – Γκίλφοϊλ για την οικονομική συνεργασία Ελλάδας – ΗΠΑ

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών Κυριάκος Πιερρακάκης είχε συνάντηση με την πρέσβη των ΗΠΑ Κίμπερλι Γκίλφοϊλ για ζητήματα επενδύσεων και οικονομικής συνεργασίας των δύο χωρών

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Η κυβέρνηση γνώριζε και συγκάλυπτε τα πάντα
Πολιτική 21.11.25

ΠΑΣΟΚ για υποκλοπές: Η κυβέρνηση γνώριζε και συγκάλυπτε τα πάντα

«Ο Πρωθυπουργός είναι για ακόμη μία φορά έκθετος» σημειώνει το ΠΑΣΟΚ μετά τις νέες αποκαλύψεις για το σκάνδαλο στη δίκη των υποκλοπών. Τον κατηγορεί για επιχείρηση συγκάλυψης του μεγαλύτερου θεσμικού σκανδάλου της Μεταπολίτευσης. «Η Δημοκρατία δεν μπορεί να ανεχθεί άλλο σκοτάδι».

Σύνταξη
Η Αθήνα για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν έρεισμα στο διεθνές δίκαιο
Διπλωματία 21.11.25

Η Αθήνα για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό: Οι αντιδράσεις της Τουρκίας δεν έχουν έρεισμα στο διεθνές δίκαιο

Η Τουρκία διατηρεί την ρητορική της για τον Θαλάσσιο Χωροταξικό Σχεδιασμό, η Αθήνα εμμένει στη διεθνή νομιμότητα, ενώ αρμόδιες πηγές χαρακτηρίζουν την τουρκική αντίδραση αναμενόμενη

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
Τσουκαλάς: Παρά τις εγγυήσεις Μητσοτάκη η κυβέρνηση οργάνωσε την απόδραση του «Φραπέ» από την Εξεταστική
ΟΠΕΚΕΠΕ 21.11.25

Τσουκαλάς: Παρά τις εγγυήσεις Μητσοτάκη η κυβέρνηση οργάνωσε την απόδραση του «Φραπέ» από την Εξεταστική

Ο Κώστας Τσουκαλάς εξέφρασε αμφιβολίες για το κατά πόσο η απόφαση του Γιώργου Ξυλούρη να μην παραστεί στην Εξεταστική ήταν αποκλειστικά δική του

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Αν ο Φραπές πήγαινε στην εξεταστική θα είχε φθορά ο πρωθυπουργός – Να σταματήσει ο πόλεμος προπαγάνδας
Πολιτική Γραμματεία 21.11.25

Ανδρουλάκης: Αν ο Φραπές πήγαινε στην εξεταστική θα είχε φθορά ο πρωθυπουργός – Να σταματήσει ο πόλεμος προπαγάνδας

Ο Νίκος Ανδρουλάκης σε συνέντευξή του στο ΣΚΑΪ καταφέρθηκε εναντίον της κυβέρνησης που επιχειρεί να διαστρεβλώσει την πραγματικότητα με τη στήριξη φιλικών προς αυτή ΜΜΕ

Σύνταξη
Οι απαντήσεις του ΥΠΕΘΑ για το νομοσχέδιο Δένδια που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις
Πολιτική 21.11.25

Οι απαντήσεις του ΥΠΕΘΑ για το νομοσχέδιο Δένδια που φέρνει σαρωτικές αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις

Το νομοσχέδιο Δένδια έχει προκαλέσει σειρά αντιδράσεων στις τάξεις των Υπαξιωματικών και όχι μόνο, που θεωρούν ότι θίγονται βασικά τους δικαιώματα.

Σύνταξη
Έντονη αντίδραση της Τουρκίας για την επικαιροποίηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού από την Ελλάδα
Οργή Άγκυρας 21.11.25

Έντονη αντίδραση της Τουρκίας για την επικαιροποίηση του Θαλάσσιου Χωροταξικού Σχεδιασμού από την Ελλάδα

Ο εκπρόσωπος του τουρκικού υπουργείου Εξωτερικού, Οντζού Κετσελί έκανε λόγο για «μονομερή» βήματα από την Ελλάδα που «παραβιάζουν το Διεθνές Δίκαιο»

Σύνταξη
Μητσοτάκης στο Bloomberg Forum: Ξαναζεσταίνει το αφήγημα του success story – Οι αιχμές για το σχέδιο για Ουκρανία
Πολιτική Γραμματεία 21.11.25 Upd: 11:18

Μητσοτάκης στο Bloomberg Forum: Ξαναζεσταίνει το αφήγημα του success story – Οι αιχμές για το σχέδιο για Ουκρανία

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης για μία ακόμη φορά επέλεξε να εξωραΐσει την πραγματικότητα πανηγυρίζοντας για τα υπερπλεονάσματα και υποβαθμίζοντας τα κρίσιμα προβλήματα. «Προβληματικά κάποια σημεία» του σχεδίου για ειρήνη στην Ουκρανία

Σύνταξη
Ένοπλες Δυνάμεις: Σε ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις αλλαγές – Άξονες και στόχοι
Χάρτης Μετάβασης 21.11.25

Σε ηλεκτρονική διαβούλευση το νομοσχέδιο για τις αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις - Άξονες και στόχοι

Οι αλλαγές στις Ένοπλες Δυνάμεις αφορούν μεταξύ άλλων νέο μισθολόγιο, αλλαγές στη θητεία, ενώ στις προθέσεις του υπουργού Εθνικής Άμυνας, Νίκου Δένδια, είναι να μπει φρένο στις αναίτιες απαλλαγές

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η πόλωση με τη ΝΔ – Ατζέντα καθημερινότητας για να «κουνηθεί η βελόνα»
Πολιτική Γραμματεία 21.11.25

ΠΑΣΟΚ: Μονόδρομος η πόλωση με τη ΝΔ – Ατζέντα καθημερινότητας για να «κουνηθεί η βελόνα»

Η «μετωπική» σύγκρουση με τη ΝΔ ως μονόδρομος και η «ατζέντα καθημερινότητα» προκειμένου να ανοίξει ο δρόμος για την πολιτική αλλαγή.

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς βασικούς μάρτυρες, προϋπολογισμός χωρίς σημασία στα βασικά και μια Αριστερά που μόνο σε κηδείες θυμάται τα ουσιαστικά
in Confidential 21.11.25

Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ χωρίς βασικούς μάρτυρες, προϋπολογισμός χωρίς σημασία στα βασικά και μια Αριστερά που μόνο σε κηδείες θυμάται τα ουσιαστικά

Συνεχίζεται η κωμωδία με την Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τον περιβόητο «Φραπέ» να μην εμφανίζεται και τον «Χασάπη» να έχει πάθει άνοια. Κατατέθηκε ο προϋπολογισμός και το πρωτογενές έλλειμμα στην τσέπη των πολλών παραμένει δυστυχώς.

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
«Η ΕΕ θέλει την Τουρκία μέσα στην ευρωπαϊκή άμυνα», τονίζει ευρωπαίος αξιωματούχος
Ευρωπαίος αξιωματούχος 22.11.25

«Η ΕΕ θέλει την Τουρκία μέσα στην ευρωπαϊκή άμυνα»

«Η Τουρκία είναι ήδη μέρος της αμυντικής δομής της Δύσης εδώ και δεκαετίες και θέλουμε να παραμείνει κοντά στην ευρωπαϊκή αμυντική αρχιτεκτονική», αναφέρει ευρωπαίος αξιωματούχος σε συνέντευξή του.

Σύνταξη
Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ΝΟΤΑΜ για τη Βενεζουέλα εξαιτίας «της αυξανόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή»
Ποιανού δραστηριότητα; 22.11.25

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ΝΟΤΑΜ για τη Βενεζουέλα εξαιτίας «της αυξανόμενης στρατιωτικής δραστηριότητας στην περιοχή»

Οι ΗΠΑ εξέδωσαν ΝΟΤΑΜ που καλύπτει όλη την χώρα, για «δυνητικά επικίνδυνη κατάσταση» κοντά στο κύριο αεροδρόμιο της Βενεζουέλας «λόγω επιδείνωσης της κατάστασης ασφάλειας»

Σύνταξη
Ρευματιά: «Δεν υπάρχει ούτε ένα μονοπάτι εδώ» – Νέες αποκαλύψεις για την Αμαλία Νικολοπούλου
Ελλάδα 22.11.25

Ρευματιά: «Δεν υπάρχει ούτε ένα μονοπάτι εδώ» – Νέες αποκαλύψεις για την Αμαλία Νικολοπούλου

Μια αυτοψία κοντά στο σημείο που βρέθηκαν ρούχα της αγνοούμενης Αμαλίας Νικολοπούλου και οστά που ακόμα δεν έχουν ταυτοποιηθεί, δείχνουν την δυσκολία του να βρεθεί κανείς στο σημείο.

Σύνταξη
BBC: Ακόμη μια παραίτηση, εξαιτίας του ντοκιμαντέρ για τον Ντόναλντ Τραμπ
Τρίτη παραίτηση 22.11.25

BBC: Ακόμη μια παραίτηση, εξαιτίας του ντοκιμαντέρ για τον Ντόναλντ Τραμπ

Το μέλος του διοικητικού συμβουλίου του BBC, Σουμίτ Μπανέρτζι, ανακοίνωσε την παραίτησή του με αφορμή το μοντάζ της ομιλίας Τραμπ σε ντοκιμαντέρ για την εισβολή στο Καπιτώλιο.

Σύνταξη
Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα» – Ισχυρή διάθεση πολιτικής αλλαγής και ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων
Δημοσκοπήσεις 22.11.25

Σε ανοδική τροχιά το «κόμμα Τσίπρα» – Ισχυρή διάθεση πολιτικής αλλαγής και ανάγκη δημιουργίας νέων κομμάτων

Πρόσωπο των ημερών ο Αλέξης Τσίπρας, εν αναμονή της κυκλοφορίας της «Ιθάκης». Κερδίζει δημοσκοπικούς πόντους παρά το γεγονός πως το υπό ίδρυση κόμμα παραμένει μόνο ως σενάριο. Πολιτική αλλαγή έναντι πολιτικής σταθερότητας επιλέγουν οι πολίτες.

Σύνταξη
Στη μέγκενη του σχεδίου Τραμπ-Πούτιν ο Ζελένσκι – Ασφυκτικά τα περιθώρια αντίδρασης
Έξι ημέρες 22.11.25

Στη μέγκενη του σχεδίου Τραμπ-Πούτιν ο Ζελένσκι – Ασφυκτικά τα περιθώρια αντίδρασης

Ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι πρέπει έως την ερχόμενη Πέμπτη να δώσει μια απάντηση για το σχέδιο Τραμπ, που έχει λάβει την έγκριση Πούτιν, έστω ως βάση συζήτησης. Τα δεδομένα δεν επιτρέπουν αισιοδοξία.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Λίλι Άλεν έχει να πραγματοποιήσει περιοδεία από τότε που έκοψε το αλκοόλ – «Έκρηξη αδρεναλίνης και εξαρτησιογόνα
Έξι χρόνια 21.11.25

Η Λίλι Άλεν έχει να πραγματοποιήσει περιοδεία από τότε που έκοψε το αλκοόλ – «Έκρηξη αδρεναλίνης και εξαρτησιογόνα

Κάποτε, η Λίλι Άλεν ένιωθε σαν να βρισκόταν σε «ένα μεγάλο πάρτι» όταν εμφανιζόταν στη σκηνή. Όμως τώρα, τα πράγματα έχουν αλλάξει.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ολυμπιακός – Παρί 98-86: Ο Φουρνιέ είναι εδώ!
Euroleague 21.11.25

Ολυμπιακός – Παρί 98-86: Ο Φουρνιέ είναι εδώ!

Με τον Εβάν Φουρνιέ να πραγματοποιεί το καλύτερο φετινό του παιχνίδι (18π. με 4/9τριπ.) ο Ολυμπιακός επικράτησε σχετικά εύκολα απέναντι στην Παρί, νίκησε με 98-86 για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.

Σύνταξη
«Πολύ παραγωγική» η συνάντηση ανάμεσα στους Τραμπ – Μαμντάνι [βίντεο]
Στήριξη Τραμπ 21.11.25 Upd: 23:39

Οι Τραμπ και Μαμντάνι φέρονται να τα βρήκαν για την ανέγερση νέων προσιτών κατοικιών στη Νέα Υόρκη

Παρά την εκρηκτική μέχρι τώρα σχέση τους απαντώντας σε ερωτήσεις δημοσιογράφων, οι Ντόναλντ Τραμπ και Ζόχραν Μαμντάνι τα βρήκαν και μίλησαν με σεβασμό ο ένας για τον άλλο

nklokas
nklokas
Θύελλα αντιδράσεων μετά την απομάκρυνση των παιδιών της οικογένεια που ζούσε απομονωμένη σε δάσος στην Ιταλία
«Γονική αμέλεια» 21.11.25

Θύελλα αντιδράσεων μετά την απομάκρυνση των παιδιών οικογένειας που ζούσε απομονωμένη σε δάσος της Ιταλίας

Μεγάλη εντύπωση έχει προκαλέσει στην Ιταλία, η ιστορία τριών παιδιών τα οποία μέχρι το βράδυ της Πέμπτης 20 Νοεμβρίου ζούσαν μαζί με τους γονείς τους σε ένα εγκαταλελειμμένο σπίτι στο δάσος.

Σύνταξη
Ο ατζέντης του Χακίμι… άναψε φωτιές: «Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το σπίτι του»
Ποδόσφαιρο 21.11.25

Ο ατζέντης του Χακίμι… άναψε φωτιές: «Η Ρεάλ Μαδρίτης είναι το σπίτι του»

Σενάρια επιστροφής του Ασράφ Χακίμι στη Ρεάλ, «πυροδότησε» ο ατζέντης του νυν παίκτη της Παρί Σεν Ζερμέν με τις δηλώσεις του για ενδεχόμενη επιστροφή του πελάτη του στη «βασίλισσα».

Σύνταξη
Απαγωγή 227 παιδιών και δασκάλων από καθολικά οικοτροφεία στη Νιγηρία
Επιχειρήσεις σε εξέλιξη 21.11.25

Απαγωγή 227 παιδιών και δασκάλων από καθολικά οικοτροφεία στη Νιγηρία

Οι στρατιωτικές και αστυνομικές αρχές στην πολιτεία του Νίγηρα στη Νιγηρία, βρίσκονται σε συναγερμό διερευνώντας την απαγωγή 227 ατόμων από καθολικά οικοτροφεία

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Η Γκλεν Κλόουζ υπερασπίζεται την Κιμ Καρντάσιαν και τη σειρά «All’s Fair», την ώρα που οι κριτικοί κάνουν πάρτυ
«Σοβαρότητα» 21.11.25

Η Γκλεν Κλόουζ υπερασπίζεται την Κιμ Καρντάσιαν και τη σειρά «All’s Fair», την ώρα που οι κριτικοί κάνουν πάρτυ

Η Κλόουζ, η οποία μοιράστηκε για πρώτη φορά την οθόνη με την Κιμ Καρντάσιαν για τη νέα σειρά «All’s Fair», δήλωσε ότι έμεινε εντυπωσιασμένη από την influencer.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ο ρόλος του «ανθρώπινου πλεονεκτήματος» στην αγορά εργασίας – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει όσα ξέραμε
AI 21.11.25

Ο ρόλος του «ανθρώπινου πλεονεκτήματος» στην αγορά εργασίας – Πώς η τεχνητή νοημοσύνη αναδιαμορφώνει όσα ξέραμε

Η τεχνητή νοημοσύνη πρόκειται να επηρεάσει άμεσα τον τρόπο που λειτουργεί η αγορά εργασίας, φέρνοντας στο προσκήνιο τις ανθρώπινες ικανότητες

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης μετέτρεψε το πρωθυπουργικό γραφείο σε συντονιστικό κέντρο παρακράτους
Σκάνδαλο παρακολουθήσεων 21.11.25

ΣΥΡΙΖΑ για υποκλοπές: Ο Μητσοτάκης μετέτρεψε το πρωθυπουργικό γραφείο σε συντονιστικό κέντρο παρακράτους

Κόλαφο για την κυβέρνηση και τον πρωθυπουργό χαρακτηρίζει ο ΣΥΡΙΖΑ την κατάθεση του διαχειριστή της Krikel στη δίκη για τις υποκλοπές. «Αγαπημένο σπορ του πρωθυπουργού» η συγκάλυψη, επισημαίνει.

Σύνταξη
