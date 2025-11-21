Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η κόρη του «Χασάπη»… κέρδιζε συνέχεια το λαχείο
Ο Ανδρέας Στρατάκης ή «Χασάπης» δήλωσε ότι δεν γνωρίζει για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην Εξεταστική - Οι διάλογοι
Θα ήταν για γέλια, αν η Εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν αφορούσε ένα τόσο σημαντικό ζήτημα όσο το σκάνδαλο για τις παράνομες επιδοτήσεις.
«Εάν έχει συμβεί, τα χρήματα είναι φορολογημένα, νόμιμα. Τελεία και παύλα», είπε ο «Χασάπης»
Ο Ανδρέας Στρατάκης ή «Χασάπης», όπως είναι πιο γνωστός, παραβρέθηκε στην Εξεταστική σε αντίθεση με τον «Φραπέ».
Εκεί, ανάμεσα σε άλλα, ρωτήθηκε για το γεγονός ότι η κόρη του έχει κερδίσει το λαχείο τρεις φορές μέσα σε μικρό χρονικό διάστημα.
Τις ερωτήσεις τις έκαναν ο Αλέξανδρος Καζαμίας από την Πλεύση Ελευθερίας και η Ευαγγελία Λιακούλη από το ΠΑΣΟΚ.
Ο πρώτος τον ρώτησε αν η κόρη του του «έχει κερδίσει λαχείο μια-δυο φορές».
Ο «Χασάπης» αρχικά είπε: «Αυτό δεν σας αφορά». Ο κ. Καζαμίας επέμεινε. «Δεν σας απαντώ», είπε ο Ανδρέας Στρατάκης.
«Κοιτάξτε, έχετε το δικαίωμα να μην μου απαντήσετε, αν σας ενοχοποιεί αυτό», είπε ο Αλέξανδρος Καζαμίας.
Η Ευαγγελία Λιακούλη είπε: «Πάρα πολλές φορές χρησιμοποιήθηκαν τα τυχερά παίγνια προκειμένου να προσποριστεί και να καλυφθεί το μαύρο χρήμα. Εγώ θέλω από σας να μου πείτε: ισχύει κάτι τέτοιο;».
Ο «Χασάπης», μετά την πίεση που δέχτηκε, απάντησε: «Εάν ισχύει, αφορά το έτος 2017».
«Τρεις φορές, όμως;», ρώτησε η κ. Λιακούλη.
«Δεν μπορώ να απαντήσω», είπε ο Ανδρέας Στρατάκης.
«Κερδίσατε τρεις φορές τεράστια ποσά;», ξαναρώτησε η βουλευτής του ΠΑΣΟΚ.
«Εάν έχει συμβεί, τα χρήματα είναι φορολογημένα, νόμιμα. Τελεία και παύλα», είπε ο «Χασάπης».
«Τρεις φορές μέσα σε ελάχιστο χρονικό διάστημα;», ρώτησε η Ευαγγελία Λιακούλη.
Δείτε το σχετικό βίντεο:
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
O «Χασάπης» δεν ξέρει για το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ
Ο Αλέξανδρος Καζαμίας ρώτησε τον Ανδρέα Στρατάκη σε άλλο σημείο της διαδικασίας: «Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ το βλέπετε; Έχετε πάρει χαμπάρι ότι υπάρχει ένα σκάνδαλο;».
«Όχι», απάντησε μονολεκτικά ο «Χασάπης»…
