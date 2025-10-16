Η Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ βρίσκεται σε εξέλιξη, με την αντιπαράθεση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης να είναι στα άκρα και να κυριαρχούν οι υψηλοί τόνοι και οι αντικρουόμενες εκτιμήσεις από μάρτυρες.

Με «Φραπέ» και «Χασάπη» η εξεταστική της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ;

Συγκροτήθηκε έπειτα από πρόταση της κυβέρνησης για τη διερεύνηση του σκανδάλου, το οποίο αφορά παράνομες καταβολές ευρωπαϊκών επιδοτήσεων και φαινόμενα διαφθοράς, μια υπόθεση που απασχολεί και την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.

Οι καταθέσεις μαρτύρων, συμπεριλαμβανομένων πρώην και νυν στελεχών του Οργανισμού έχουν φέρει στο φως συνομιλίες που υποδηλώνουν παρεμβάσεις και πιέσεις, καθώς και αντιφάσεις ή άρνηση ύπαρξης σκανδάλου από ορισμένους μάρτυρες. Σε κεντρικό θέμα αντιπαράθεσης έχει αναδειχθεί η κλήση μαρτύρων με την αντιπολίτευση να ζητάει την εξέταση κορυφαίων κυβερνητικών στελεχών και προσώπων που χαρακτηρίζονται «κλειδιά».

Παρέμβαση Μητσοτάκη με «Φραπέ» και «Χασάπη»

Στη Βουλή, στη συζήτηση σε επίπεδο πολιτικών αρχηγών για την εξωτερική πολιτική, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, αφού είπε πως αποδεικνύεται πως οι παθογένειες είναι διαχρονικές, έπαιξε το χαρτί «φέρτε για μάρτυρα όποιον θέλετε».

Συγκεκριμένα, απαντώντας στα θέματα της αξιωματικής αντιπολίτευσης είπε: «Θα έρθει στην εξεταστική όποιος θέλετε. Και ο κ. Φραπές και ο κ. Χασάπης και όποιος θέλετε» και για να φανεί αλτρουιστής συμπλήρωσε: «Η κυβέρνηση δεν θα σταθεί εμπόδιο σε κανέναν», συμπεριλαμβάνοντας και τον Γιώργο Μυλωνάκη.

Η στάση της κυβέρνησης (Νέα Δημοκρατία) αναφορικά με την κλήση του «Φραπέ» και του «Χασάπη» ήταν αρνητική στα αιτήματα των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τουλάχιστον για την αρχική φάση της διαδικασίας. Η άρνηση οδήγησε σε έντονη αντιπαράθεση.

«Παθογένειες» και «διάχυση ευθυνών»

Η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η συγκρότηση της εξεταστικής επιτροπής αποδεικνύει την βούλησή της για διαφάνεια και την απουσία διάθεσης συγκάλυψης, επιδιώκοντας να ερευνηθούν οι διακομματικές παθογένειες και αστοχίες του Οργανισμού σε βάθος χρόνου.

Η αντιπολίτευση κατηγορεί την κυβέρνηση για «γαλάζιο σκάνδαλο» και απόπειρα συγκάλυψης και διάχυσης των ευθυνών.