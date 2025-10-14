newspaper
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Neuropublic που απειλούσε με αγωγές, τα πρόσωπα της Γαία Επιχειρείν και η συμμετοχή Λάτση
Πολιτική 14 Οκτωβρίου 2025

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Neuropublic που απειλούσε με αγωγές, τα πρόσωπα της Γαία Επιχειρείν και η συμμετοχή Λάτση

Όσο προχωρά η εξεταστική τόσο πληθαίνουν τα ερωτήματα για το ρόλο του τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, την εταιρεία Neuropublic, αλλά και για την έτερη εταιρεία που εμπλέκεται στην υπόθεση, Γαία Επιχειρείν.

Δημήτρης Τερζής
ΚείμενοΔημήτρης Τερζής
Ηταν στις αρχές Ιουνίου και αφού είχε ξεσπάσει το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ -με τη διαβίβαση της δικογραφίας από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία στη Βουλή- όταν καταγράφηκε και η μοναδική έως σήμερα, επίσημη αντίδραση της εταιρείας Neuropublic για την οποία ακούγονται τόσα πολλά.

Η εταιρεία απειλούσε με αγωγές διάφορα μέσα ενημέρωσης που αφιέρωναν εκείνη την περίοδο αρκετό από το χώρο τους με αφορμή το σκάνδαλο, αλλά και τον ρόλο που επιτέλεσε η Neuropublic σε αυτό, από τη στιγμή που αποτελούσε για χρόνια τον αποκλειστικό τεχνικό σύμβουλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και είχε σημαντικό λόγο στη διαδικασία των επιδοτήσεων.

Πολλά ερωτήματα

Έκτοτε έχουν περάσει αρκετοί μήνες, η εταιρεία δεν επανήλθε στο προσκήνιο και όλοι αναμένουν με αγωνία την εξεταστική επιτροπή της Βουλής στην οποία θα κληθούν να παρευρεθούν εκπρόσωποι της Neuropublic. Το σίγουρο είναι ότι θα έχουν να απαντήσουν σε πολλές ερωτήσεις για το ρόλο της εταιρείας όλα αυτά τα χρόνια και για το βαθμό εμπλοκής της στο γενικότερο οικοδόμημα του ΟΠΕΚΕΠΕ και εννοείται, στο κομμάτι των επιδοτήσεων.

Κάτι παρόμοιο αναμένεται να γίνει και με την Γαία Επιχειρείν, την  άλλη εταιρεία που εμπλέκεται στον ΟΠΕΚΕΠΕ και αποτελεί γέννημα-θρέμμα της Neuropublic, ενώ συμμετέχει και στη μετοχική της σύνθεση.

Υπό το πρίσμα της έρευνας της εξεταστικής, θα ήταν καλό να θυμηθούμε ποιος ήταν ο ακριβής ρόλος των εταιρειών αυτών στην υπόθεση, πως στήθηκαν και τι τους καταλογίζουν άνθρωποι που πέρασαν από θέσεις ευθύνης του ΟΠΕΚΕΠΕ, όπως λόγου χάρη ο καθηγητής Γρηγόρης Βάρρας. Σε σχετικό υπόμνημα που κατέθεσε στην εξεταστική επιρρίπτει ουκ ολίγες ευθύνες στις ανωτέρω εταιρείες.

Για να είναι πετυχημένη η αναδρομή, θα πρέπει να πάμε 20 και πλέον χρόνια πίσω, στην Ελλάδα της μεγάλης φούσκας, των υψηλών ρυθμών ανάπτυξης και του ανεξέλεγκτου δανεισμού που λίγα χρόνια αργότερα θα ξεσπούσε στην πλάτη του κόσμου με τη μορφή της χρεοκοπίας και των μνημονίων.

Η άγνωστη Neuropublic

Είναι η εποχή που ο Τάσος Γαργαλάκος, ιδιοκτήτης μιας μικρής -άγνωστης τότε- εταιρείας πληροφορικής, της Neuropublic αρχίζει παίρνει κάποια μικρά έργα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ που είχε συσταθεί μόλις λίγα χρόνια πριν προκειμένου να διαχειρίζεται τις πληρωμές των αγροτών, κτηνοτρόφων κλπ.

Όπως λένε άνθρωποι που γνωρίζουν καλά τα του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης, αν κάποιος ήθελε εκείνη την περίοδο να αποκτήσει ισχύ και δύναμη στο χώρο θα έπρεπε να κάνει τα σχετικά «κονέ» με την πανίσχυρη -τότε- ΠΑΣΕΓΕΣ, με λίγα λόγια το πανελλήνιο όργανο των αγροτικών ενώσεων. Μέσω αυτής θα είχε πρόσβαση σε χιλιάδες αγρότες και στις ανάγκες τους.

Υπενθυμίζουμε ότι μιλάμε για εποχές που τα «λεφτόδεντρα» άνθιζαν στις αυλές της ΝΔ που είχε αναλάβει τη διακυβέρνηση της χώρας. Όχι πως ο Τάσος Γαργαλάκος είχε πρόβλημα αναφορικά με το ποιος διοικεί μιας και όπως αποδείχθηκε στα χρόνια που ακολούθησαν τα πήγε περίφημα με όλες τις κυβερνήσεις, ακόμα και του ΣΥΡΙΖΑ. Οι κακές γλώσσες λένε ότι είχε άριστες επαφές με κάποιους «Νέστορες» της Αριστεράς, σε σημείο τέτοιο μάλιστα που κάποιοι στην Κουμουνδούρου τον παρουσίαζαν και ως «σύντροφο»!

Η δημιουργία της Γαία

Τα χρόνια περνούν, η Neuropublic ισχυροποιεί τη θέση της στον ΟΠΕΚΕΠΕ, τρέχει τα πληροφοριακά συστήματά του, ωστόσο η μεγάλη πρόκληση -και ευκαιρία- έρχεται μεσούσης της κρίσης και λίγο πριν τελεστεί η αλλαγή διακυβέρνησης. Βρισκόμαστε 11 χρόνια πριν, το 2014 όταν και δημιουργείται η Γαία Επιχειρείν.

Η εταιρεία αυτή ήρθε να καλύψει ένα μεγάλο κενό του συστήματος. Με απλά λόγια ανάλαβε το ρόλο του συντονιστή που θα φρόντιζε ώστε οι δηλώσεις-αιτήσεις των παραγωγών ανά την επικράτεια να συγκεντρώνονται κεντρικά και όχι ξεχωριστά σε κάθε γεωργική ένωση.

Έτσι, η Neuropublic που είχε ήδη τον έλεγχο της πληροφορικής στα συστήματα του ΟΠΕΚΕΠΕ, θα αποκτούσε έλεγχο και στις ίδιες τις δηλώσεις των εν δυνάμει δικαιούχων (τις διαβόητες ΟΣΔΕ), μέσω της Γαία Επιχειρείν.

Εννοείται πως τίποτε απ’ όλα αυτά δεν ήταν τσάμπα, αντιθέτως οι εταιρείες πληρώνονταν αδρά για τις υπηρεσίες τους. Την ίδια ώρα υπήρχαν κάποιες φωνές που καλούσαν την πολιτική ηγεσία του υπουργείου να αφήσει εκτός τις εταιρείες, καθώς η δουλειά θα μπορούσε να γίνει από τον ίδιο τον ΟΠΕΚΕΠΕ και τους υπαλλήλους του, αν υπήρχε η σχετική πολιτική βούληση.

Η εμπλοκή Πειραιώς-Λάτση

Τέτοια βούληση δεν υπήρχε, αφού ο τεχνικός σύμβουλος (δες Neuropublic) ήταν εκεί και φρόντιζε για πάντα. Και όχι μόνο φρόντιζε τα πάντα, αλλά μέσω της Γαία Επιχειρείν μπήκαν και άλλοι στο παιχνίδι, αρχής γενομένης από την Τράπεζα Πειραιώς.

Υπενθυμίζεται ότι λίγα χρόνια πριν η Πειραιώς είχε απορροφήσει την Αγροτική Τράπεζα η οποία είχε μεγάλη πέραση στους αγρότες, μέσω δανείων, επιδοτήσεων, καταθέσεων κλπ. Έτσι, για τα επόμενα χρόνια η Γαία «έτρεχε» υπό το σχήμα Neuropublic-Τράπεζας Πειραιώς. Θα ακολουθήσει λίγο καιρό αργότερα το Family Office της Μαριάννας Λάτση, η οποία θα πάρει μερίδιο από την Γαία.

Εδώ αξίζει να σημειωθεί ότι τα πρώτα χρόνια επικεφαλής της Gaia ήταν ο κ. Χριστόδουλος Αντωνιάδης, στενός συνεργάτης του Μιχάλη Σάλλα της Πειραιώς. Σήμερα ο κ. Αντωνιάδης εμφανίζεται ως Πρόεδρος στο Δ.Σ. της Neuropublic. Ένα πρόσωπο ωστόσο που βλέπουμε και στα δύο Δ.Σ. (Neuropublic και Γαία) είναι αυτό της κας Ρόζας Γαργαλάκου, κόρης του Τάσου Γαργαλάκου.

Οι καταγγελίες Βάρρα

Υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της κατάθεσής του στην εξεταστική, ο κ. Βάρρας δήλωσε πως η αποπομπή του από τη θέση του προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε έπειτα από σχετικό αίτημα/απαίτηση των δύο εταιρειών προς τον υπουργό, Μάκη Βορίδη.

Τόσο ο κ. Βορίδης όσο και η Neuropublic έσπευσαν να διαψεύσουν τον κ. Βάρρα. Γιατί όμως να ήθελαν δύο ιδιωτικές εταιρείες με μονοπωλιακή θέση στον ΟΠΕΚΕΠΕ να τα βάλουν με τον πρόεδρό του -αν πιστέψουμε τους ισχυρισμούς του κ. Βάρρα;

O ίδιος κατήγγειλε ότι οι εταιρείες επειδή ακριβώς είχαν τον πλήρη έλεγχο του ΟΠΕΚΕΠΕ (μέσω των πληροφοριακών συστημάτων και της διαχείρισης των αιτήσεων) και πως έκαναν το δικό τους παιχνίδι. Όλα αυτά τα περιέγραφε αναλυτικά και στο σημείωμα που έδωσε στον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ, κ. Μυλωνάκη. Στη, δε, εξεταστική είπε ότι οι εταιρείες του την είχαν «στημένη».

Ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ έφερε ενώπιον των βουλευτών της εξεταστικής ηχηρά παραδείγματα.

-Το γεγονός ότι ο ΟΠΕΚΕΠΕ όλα τα χρόνια δεν προέβη σε κάποιο ανοιχτό διαγωνισμό για τα πληροφοριακά του συστήματα και είχε…μόνιμο σύμβουλο την Neuropublic.

-Η Γαία Επιχειρείν δεν πληρωνόταν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ για τις υπηρεσίες που παρείχε προς αυτόν. Η αμοιβή της μετατοπίσθηκε στους παραγωγούς μέσω των ΚΥΔ. Επίσης απαίτησε εκβιαστικώς από τα ΚΥΔ , με την απειλή της άρσεως της πιστοποιήσεως από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, να συνάψουν μαζί της «συμβάσεις δικαιόχρησης» (franchising) επταετούς διάρκειας (2014-2020).

-Ενεργώντας στα όρια της νομιμότητας, ίδρυσε 88 δικά της παραρτήματα σε όλη την Ελλάδα για να ανταγωνιστεί και να υφαρπάξει τους πελάτες των ΚΥΔ, δημιουργώντας πρόδηλη σύγκρουση συμφερόντων.

Από την πλευρά τους οι εταιρείες αρνούνται κάθε εμπλοκή στην πληρωμή παράνομων επιδοτήσεων. Ωστόσο από την έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και απ΄ όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας προκύπτουν πολλά ερωτηματικά για τον ρόλο και των δύο εταιρειών, ειδικά σε ό,τι αφορά στο γαϊτανάκι των πληρωμών. Κι αυτό επειδή οι εταιρείες, η κάθε μια από το δικό της μετερίζι, είχαν κάθε στιγμή σαφέστατη εικόνα για τις αιτήσεις, τις πληρωμές, τους ελέγχους κλπ.

