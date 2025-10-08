Βαριά πέφτει η σκιά πάνω από την εταιρεία Neuropublic της οικογένειας Γαργαλάκου μετά τη δημοσίευση του περίφημου ενημερωτικού σημειώματος που συνέταξε και απέστειλε (6/6/2025) στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού και υπάλληλος της προεδρίας της κυβέρνησης Γρηγόρης Βάρρας αλλά και την κατάθεση του ιδίου στην εξεταστική της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ..

Μοιραία, η μπάλα των αποκαλύψεων πήρε και τον τεχνικό σύμβουλο, την εταιρεία Neuropublic

Η εταιρεία που με αντικείμενο την Πληροφορική και την Τεχνολογία, της οικογένειας Γαργαλάκου, επί χρόνια διαχειριζόταν τα πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού, είχε πρόσβαση στις αιτήσεις, στους ΚΥΔ, στον έλεγχο κλπ., απειλεί τώρα για τα όσα βλέπουν το φως με προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

«Το πρόσωπο που εκτέλεσε την απαίτηση της Neuropublic»

Το όνομα της εταιρείας, που από το καλοκαίρι έχει απασχολήσει εκτενώς τον Κυριακάτικο Τύπο, επανεμφανίστηκε με ευθύνη του καθηγητή και πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα. Ο Βάρρας απασφάλισε ρίχνοντας τις πολιτικές ευθύνες στον πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και τα «σκάγια» πήραν και τη Neuropublic.

Συγκεκριμένα, εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση κατά του πρώην υπουργού λέγοντας πως «ο κ. Βορίδης ήταν το πρόσωπο που εκτέλεσε την απαίτηση της ιδιωτικής εταιρείας Neuropublic (…) για να αλλάξει η εγκύκλιος που είχε ετοιμάσει για τον τεχνικό σύμβουλο». Μίλησε για προνομιακές σχέσεις του υπουργού και του διευθυντή του γραφείου του με Neuropublic και Gaia Επιχειρείν.

Στη κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο μάρτυρας κατηγόρησε επίσης τον πρώην υπουργό πως διέπραξε παράβαση καθήκοντος επιχειρώντας να παρέμβει στην διακήρυξη για τον τεχνικό σύμβουλο.

Σε άλλο δε σημείο της κατάθεσής του ο κ. Βάρρας τόνισε πως με την διακήρυξη που είχε ετοιμάσει – αλλά οδηγήθηκε σε παραίτηση – άνοιγε το θέμα του τεχνικού συμβούλου (προκειμένου να φύγουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι περιβόητες ιδιωτικές εταιρείες) αλλά τον εμπόδισε ο κ. Βορίδης προειδοποιώντας τον πως «θα σου πάρουν το κεφάλι».

Ο κ. Βάρρας άφησε αιχμές και κατά του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, ο οποίος ισχυρίστηκε ενώπιον της Επιτροπής πως μόνο μία φορά είχε συναντηθεί με τον κ. Βορίδη, κάτι που έχει υποστηρίξει δημοσίως και ο πρώην υπουργός. «Ο Μελάς είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τον κ. Βορίδη. Ασυζητητί είχε στενές σχέσεις (με τον πρώην υπουργό). Σημείωσε επίσης πως ο τεχνικός σύμβουλος, Neuropublic, είχε προνομιακές σχέσεις με τον κ. Βορίδη και τον διευθυντή του γραφείου του, κ. Αθανασά.

Το περίφημο ενημερωτικό σημείωμα

Σημειώνεται πως ο κ. Βάρρας είχε συντάξει το ενημερωτικό σημείωμα που του ζήτησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης πριν η ΝΔ λάβει την απόφαση να μην παραπέμψει τον κ. Βορίδη σε προανακριτική επιτροπή.

Σε αυτό το σημείωμα ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνει λόγο για πολιτικές ευθύνες Βορίδη που δεν παραγράφονται και αναλύει το πλαίσιο των ενεργειών του και που αυτές οδήγησαν.

Στο Μαξίμου – με ρόλο συμβούλου – ο Βάρρας παραμένει ως σήμερα. Ετσι ενημέρωσε τον Μυλωνάκη για τους καταλογισμούς που έρχονταν από την Ευρώπη. Έτσι, προέκυψε το ενημερωτικό σημείωμα 43 σελίδων που περιλαμβάνει και τον όμιλο Neuropublic, της οικογένειας Γαργαλάκου.

Διαψεύσεις και απειλές για προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Σχολιάζοντας την κατάθεση Βάρρα, ο Μάκης Βορίδης, με ανάρτησή του, έκανε λόγο για «θεωρητική κατασκευή, χωρίς πραγματικό υπόβαθρο» κατηγορώντας τον ότι δεν ανέφερε τον πραγματικό λόγο για τον οποίο του ζήτησε την παραίτησή του.

Σε διάψευση των καταγγελιών Βάρρα προχώρησε και η εταιρεία Neuropublic, κάνοντας λόγο για «ψευδείς, ανυπόστατους και συκοφαντικούς ισχυρισμούς» και δηλώνοντας ότι επιφυλάσσεται να κινηθεί νομικά.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της «οι ισχυρισμοί αυτοί προσβάλλουν καίρια και αναίτια τη φήμη, την αξιοπιστία και την ακεραιότητα της η οποία δραστηριοποιείται επι σειρά ετών με διαφάνεια επαγγελματισμό και σεβασμό στους πελάτες και τους συνεργάτες της».