ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι αποκαλύψεις για Βορίδη – Neuropublic που «καίνε» στην κατάθεση και το υπόμνημα Βάρρα
Πολιτική Γραμματεία 08 Οκτωβρίου 2025 | 06:42

ΟΠΕΚΕΠΕ: Οι αποκαλύψεις για Βορίδη – Neuropublic που «καίνε» στην κατάθεση και το υπόμνημα Βάρρα

Ανοίγουν τα στόματα στην εξεταστική της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ και η μπάλα των αποκαλύψεων παίρνει και τον τεχνικό σύμβουλο, την εταιρεία Neuropublic της οικογένειας Γαργαλάκου.

Σύνταξη
Spotlight

Βαριά πέφτει η σκιά πάνω από την εταιρεία Neuropublic της οικογένειας Γαργαλάκου μετά τη δημοσίευση του περίφημου ενημερωτικού σημειώματος που συνέταξε και απέστειλε (6/6/2025) στο Μέγαρο Μαξίμου ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού και υπάλληλος της προεδρίας της κυβέρνησης Γρηγόρης Βάρρας αλλά και την κατάθεση του ιδίου στην εξεταστική της Βουλής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ..

Μοιραία, η μπάλα των αποκαλύψεων πήρε και τον τεχνικό σύμβουλο, την εταιρεία Neuropublic

Η εταιρεία που με αντικείμενο την Πληροφορική και την Τεχνολογία, της οικογένειας Γαργαλάκου, επί χρόνια διαχειριζόταν τα πληροφοριακά συστήματα του Οργανισμού, είχε πρόσβαση στις αιτήσεις, στους ΚΥΔ, στον έλεγχο κλπ., απειλεί τώρα για τα όσα βλέπουν το φως με προσφυγή στη Δικαιοσύνη.

«Το πρόσωπο που εκτέλεσε την απαίτηση της Neuropublic»

Το όνομα της εταιρείας, που από το καλοκαίρι έχει απασχολήσει εκτενώς τον Κυριακάτικο Τύπο, επανεμφανίστηκε με ευθύνη του καθηγητή και πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Γρηγόρη Βάρρα. Ο Βάρρας απασφάλισε ρίχνοντας τις πολιτικές ευθύνες στον πρώην υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη και τα «σκάγια» πήραν και τη Neuropublic.

Συγκεκριμένα, εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση κατά του πρώην υπουργού λέγοντας πως «ο κ. Βορίδης ήταν το πρόσωπο που εκτέλεσε την απαίτηση της ιδιωτικής εταιρείας Neuropublic  (…) για να αλλάξει η εγκύκλιος που είχε ετοιμάσει για τον τεχνικό σύμβουλο». Μίλησε για προνομιακές σχέσεις του υπουργού και του διευθυντή του γραφείου του με Neuropublic και Gaia Επιχειρείν.

Στη κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής, ο μάρτυρας κατηγόρησε επίσης τον πρώην υπουργό πως διέπραξε παράβαση καθήκοντος επιχειρώντας να παρέμβει στην διακήρυξη για τον τεχνικό σύμβουλο.

Σε άλλο δε σημείο της κατάθεσής του ο κ. Βάρρας τόνισε πως με την διακήρυξη που είχε ετοιμάσει – αλλά οδηγήθηκε σε παραίτηση – άνοιγε το θέμα του τεχνικού συμβούλου (προκειμένου να φύγουν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ οι περιβόητες ιδιωτικές εταιρείες) αλλά τον εμπόδισε ο κ. Βορίδης προειδοποιώντας τον πως «θα σου πάρουν το κεφάλι».

Ο κ. Βάρρας άφησε αιχμές και κατά του πρώην προέδρου του ΟΠΕΚΕΠΕ, Δημήτρη Μελά, ο οποίος ισχυρίστηκε ενώπιον της Επιτροπής πως μόνο μία φορά είχε συναντηθεί με τον κ. Βορίδη, κάτι που έχει υποστηρίξει δημοσίως και ο πρώην υπουργός. «Ο Μελάς είχε ιδιαίτερες σχέσεις με τον κ. Βορίδη. Ασυζητητί είχε στενές σχέσεις (με τον πρώην υπουργό). Σημείωσε επίσης πως ο τεχνικός σύμβουλος, Neuropublic, είχε προνομιακές σχέσεις με τον κ. Βορίδη και τον διευθυντή του γραφείου του, κ. Αθανασά.

Το περίφημο ενημερωτικό σημείωμα

Σημειώνεται πως ο κ. Βάρρας είχε συντάξει το ενημερωτικό σημείωμα που του ζήτησε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης πριν η ΝΔ λάβει την απόφαση να μην παραπέμψει τον κ. Βορίδη σε προανακριτική επιτροπή.

Σε αυτό το σημείωμα ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, κάνει λόγο για πολιτικές ευθύνες Βορίδη που δεν παραγράφονται και αναλύει το πλαίσιο των ενεργειών του και που αυτές οδήγησαν.

Στο Μαξίμου – με ρόλο συμβούλου – ο Βάρρας παραμένει ως σήμερα. Ετσι ενημέρωσε τον Μυλωνάκη για τους καταλογισμούς που έρχονταν από την Ευρώπη. Έτσι, προέκυψε το ενημερωτικό σημείωμα 43 σελίδων που περιλαμβάνει και τον όμιλο Neuropublic, της οικογένειας Γαργαλάκου.

Διαψεύσεις και απειλές για προσφυγή στη Δικαιοσύνη

Σχολιάζοντας την κατάθεση Βάρρα, ο Μάκης Βορίδης, με ανάρτησή του, έκανε λόγο για «θεωρητική κατασκευή, χωρίς πραγματικό υπόβαθρο» κατηγορώντας τον ότι δεν ανέφερε τον πραγματικό λόγο για τον οποίο του ζήτησε την παραίτησή του.

Σε διάψευση των καταγγελιών Βάρρα προχώρησε και η εταιρεία Neuropublic, κάνοντας λόγο για «ψευδείς, ανυπόστατους και συκοφαντικούς ισχυρισμούς» και δηλώνοντας ότι επιφυλάσσεται να κινηθεί νομικά.

Όπως αναφέρει η εταιρεία σε ανακοίνωσή της «οι ισχυρισμοί αυτοί προσβάλλουν καίρια και αναίτια τη φήμη, την αξιοπιστία και την ακεραιότητα της η οποία δραστηριοποιείται επι σειρά ετών με διαφάνεια επαγγελματισμό και σεβασμό στους πελάτες και τους συνεργάτες της».

Αλέξης Τσίπρας: Ο αντίκτυπος της παραίτησης εκτός συνόρων – Τι έγραψε ο διεθνής Τύπος για τον πρώην πρωθυπουργό
Άλλαξε τα δεδομένα 08.10.25

Ο αντίκτυπος της παραίτησης Τσίπρα εκτός συνόρων - Τι έγραψε ο διεθνής Τύπος για τον πρώην πρωθυπουργό

Ο Αλέξη Τσίπρας έκανε μια τολμηρή πολιτική κίνηση που εκ των πραγμάτων οδηγεί το πολιτικό σύστημα σε ανακατατάξεις. Μετά από 16 χρόνια στη Βουλή, πήρε την απόφαση να παραιτηθεί από βουλευτής. Η είδηση κέντρισε το ενδιαφέρον διεθνών ΜΜΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Κασσελάκης: Ο Πάνος Ρούτσι έδειξε ότι το δίκιο στο τέλος νικάει, απέναντι σε όλους και όλα
Τέμπη 07.10.25

Κασσελάκης: Ο Πάνος Ρούτσι έδειξε ότι το δίκιο στο τέλος νικάει, απέναντι σε όλους και όλα

«Σε ευχαριστώ από καρδιάς για τον αγώνα σου, για να μπορέσουμε να ανασάνουμε πιο ελεύθεροι από αύριο», τόνισε ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης

Σύνταξη
Κίνημα Δημοκρατίας: Κύριε Ρούτσι σας ευχαριστούμε – Είστε παράδειγμα αξιοπρέπειας, θάρρους και ανθρωπιάς
Τέμπη 07.10.25

Κίνημα Δημοκρατίας: Κύριε Ρούτσι σας ευχαριστούμε – Είστε παράδειγμα αξιοπρέπειας, θάρρους και ανθρωπιάς

«Με την ψυχή, την επιμονή και το δίκιο του, κατόρθωσε να λυγίσει ένα σύστημα που επέμενε να συγκαλύπτει και να παραπλανά», τονίζει το Κίνημα Δημοκρατίας

Σύνταξη
Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Χωρίς μέτρα για το ρεύμα, με δίλημμα για πολιτική σταθερότητα ή δημαγωγία
Άδεια χέρια 07.10.25

Μητσοτάκης στον ΣΕΒ: Χωρίς μέτρα για το ρεύμα, με δίλημμα για πολιτική σταθερότητα ή δημαγωγία

Ο Μητσοτάκης στον ΣΕΒ επέλεξε να παίξει… με τα συναισθήματα της επενδυτικής ανασφάλειας των βιομηχάνων και των επιχειρηματιών απαντώντας εμμέσως στις τελευταίες πολιτικές εξελίξεις

Χρήστος Κολώνας
Χρήστος Κολώνας
Νέα Αριστερά: Βαρύ κατηγορητήριο κατά Βορίδη η κατάθεση Βάρρα – -Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 07.10.25

Νέα Αριστερά: Βαρύ κατηγορητήριο κατά Βορίδη η κατάθεση Βάρρα – -Η κυβέρνηση οφείλει εξηγήσεις

«Ο μάρτυρας επιβεβαίωσε πλήρως το κατηγορητήριο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για το μη σύννομο της τεχνικής λύσης που συμφώνησε ο κ. Βορίδης», τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
Βορίδης για Βάρρα: «Θεωρητική κατασκευή, χωρίς υπόβαθρο»- «Ραντεβού» στην εξεταστική
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 07.10.25

Βορίδης για Βάρρα: «Θεωρητική κατασκευή, χωρίς υπόβαθρο»- «Ραντεβού» στην εξεταστική

Ο Γρηγόρης Βάρρας ανέφερε, μεταξύ άλλων, κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή πως η απομάκρυνσή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε κατ’ απαίτηση ιδιωτικών συμφερόντων με εκτελεστή τον Μάκη Βορίδη

Σύνταξη
Η ομιλία του πρωθυπουργού στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ
Οικονομικές Ειδήσεις 07.10.25 Upd: 19:57

Η ομιλία του πρωθυπουργού στην ετήσια Γενική Συνέλευση του ΣΕΒ

Με κεντρικό μήνυμα «Παραγωγικότητα: Εθνικός Στόχος, Συλλογική Ευθύνη» #SEV4Growth πραγματοποιείται, η Ανοιχτή Εκδήλωση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης του ΣΕΒ, στο Μέγαρο Μουσικής Αθηνών, αίθουσα «Χρήστος Λαμπράκης».

Σύνταξη
O Βάρρας «καρφώνει» Βορίδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Παράνομη ενέργεια» το «συμφωνώ» – «Ηθελε να είναι εν εξελίξει οι ανομίες
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

O Βάρρας «καρφώνει» Βορίδη για τον ΟΠΕΚΕΠΕ: «Παράνομη ενέργεια» το «συμφωνώ» – «Ηθελε να είναι εν εξελίξει οι ανομίες

Σφοδρότατη επίθεση κατά του πρώην υπουργού Μάκη Βορίδη εξαπέλυσε η Γρηγόρης Βάρρας, στη κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΠΑΣΟΚ: Βάρρας και Μυλωνάκης έδωσαν τον Βορίδη – Θα πιουν το πικρό ποτήρι των αποκαλύψεων
Δήλωση Τσουκαλά 07.10.25

ΠΑΣΟΚ: Βάρρας και Μυλωνάκης έδωσαν τον Βορίδη – Θα πιουν το πικρό ποτήρι των αποκαλύψεων

«Ούτε ο Γκέμπελς δεν είχε επινοήσει τέτοιου μεγέθους προπαγάνδα, αναφέρει για τη Νέα Δημοκρατία και τις εξελίξεις στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Πέρκα για κράτηση από το Ισραήλ: Ήταν με τα όπλα τεταμένα, μάς είχαν δεμένα τα χέρια για 6 ώρες στο τσιμέντο
Global Sumud Flottilla 07.10.25

Πέρκα για κράτηση από το Ισραήλ: Ήταν με τα όπλα τεταμένα, μάς είχαν δεμένα τα χέρια για 6 ώρες στο τσιμέντο

«Δεν θέλω να ακούσω πάλι τα περί του μοναδικού δημοκρατικού κράτους στη Μέση Ανατολή για το Ισραήλ», ανέφερε η βουλεύτρια Φλώρινας με τη Νέα Αριστερά, Πέτη Πέρκα, που συμμετείχε στο Global Sumud Flottilla

Σύνταξη
Αρβανίτης: Ηχηρή απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα εγκλήματα στην Παλαιστίνη
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Αρβανίτης: Ηχηρή απουσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα εγκλήματα στην Παλαιστίνη

Από το βήμα της Ολομέλειας στο Στρασβούργο, ο Κώστας Αρβανίτης επέκρινε «τα δύο μέτρα και δύο σταθμά της Ευρωπαϊκής Ένωσης απέναντι στα όσα συμβαίνουν στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη»

Σύνταξη
Και ξαφνικά όλοι βρέθηκαν στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα – Κάποιοι έπιασαν ήδη…. στασίδι στο πλευρό του
Πολιτική 07.10.25

Και ξαφνικά όλοι βρέθηκαν στο μυαλό του Αλέξη Τσίπρα – Κάποιοι έπιασαν ήδη…. στασίδι στο πλευρό του

Από την ώρα της παραίτησης του Αλέξη Τσίπρα, κόσμος και κοσμάκης, διάφοροι δημοσιολογούντες, φίλοι και εχθροί επιχειρούν να εμφανιστούν ότι γνωρίζουν τι βρίσκεται στο μυαλό του πρώην πρωθυπουργού και, φυσικά, τα σχέδια της επόμενης μέρας.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Φαραντούρης σε Φον ντερ Λάιεν: Οδηγείτε την ΕΕ στην κατάρρευση σαν χάρτινο πύργο
ΕΕ 07.10.25

Φαραντούρης σε Φον ντερ Λάιεν: Οδηγείτε την ΕΕ στην κατάρρευση σαν χάρτινο πύργο

Ο ευρωβουλευτής Νικόλας Φαραντούρης ανέφερε πως «μην αφήσουμε, στην προσπάθεια υποτίθεται να θωρακιστούμε στο εξωτερικό, να καταρρεύσει σαν χάρτινος πύργος η Ένωση στο εσωτερικό»

Σύνταξη
Οι «ρουκέτες» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα και ο «αναβρασμός» στο ΠΑΣΟΚ με στελέχη του να λοξοκοιτούν
Πολιτική Γραμματεία 07.10.25

Οι «ρουκέτες» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα και ο «αναβρασμός» στο ΠΑΣΟΚ με στελέχη του να λοξοκοιτούν

Τα «βέλη» Ανδρουλάκη κατά Τσίπρα. Η στρατηγική της Τρικούπη απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό, οι φόβοι για μεταγραφές και οι δημοσκοπήσεις

Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Ιάσονας Σχινάς - Παπαδόπουλος
Τσουκαλάς: Nα μιλήσουμε με το μέλλον, όχι με βαρίδια του παρελθόντος, όχι με ατζέντα παρελθόντος
ΠΑΣΟΚ 07.10.25

Τσουκαλάς: Nα μιλήσουμε με το μέλλον, όχι με βαρίδια του παρελθόντος, όχι με ατζέντα παρελθόντος

«Ένα ατομικό αφήγημα για το παρελθόν μπορεί να προσφέρει τις λύσεις του μέλλοντος», υπογράμμισε για την κίνηση του πρώην πρωθυπουργού, Αλέξη Τσίπρα, ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Συνομιλίες για τη Γάζα: Αξιωματούχοι από ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία στην Αίγυπτο – Οι εγγυήσεις που ζητά η Χαμάς
Συνεχίζεται το αιματοκύλισμα 08.10.25

Συνομιλίες για τη Γάζα: Αξιωματούχοι από ΗΠΑ, Κατάρ και Τουρκία στην Αίγυπτο – Οι εγγυήσεις που ζητά η Χαμάς

Ανώτεροι αξιωματούχοι από το Κατάρ και τις ΗΠΑ κατευθύνονται προς την Αίγυπτο για να συμμετάσχουν στις συνομιλίες οι οποίες αναμένεται να συνεχιστούν σήμερα. Στη Γάζα το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αλέξης Τσίπρας: Ο αντίκτυπος της παραίτησης εκτός συνόρων – Τι έγραψε ο διεθνής Τύπος για τον πρώην πρωθυπουργό
Άλλαξε τα δεδομένα 08.10.25

Ο αντίκτυπος της παραίτησης Τσίπρα εκτός συνόρων - Τι έγραψε ο διεθνής Τύπος για τον πρώην πρωθυπουργό

Ο Αλέξη Τσίπρας έκανε μια τολμηρή πολιτική κίνηση που εκ των πραγμάτων οδηγεί το πολιτικό σύστημα σε ανακατατάξεις. Μετά από 16 χρόνια στη Βουλή, πήρε την απόφαση να παραιτηθεί από βουλευτής. Η είδηση κέντρισε το ενδιαφέρον διεθνών ΜΜΕ.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Η Γούπι Γκόλντμπεργκ περιπαίζει την Κρίστι Νοέμ για τις απειλές της ICE στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl
Θα τους ξεχωρίσει; 08.10.25

Η Γούπι Γκόλντμπεργκ περιπαίζει την Κρίστι Νοέμ για τις απειλές της ICE στο σόου του Bad Bunny στο Super Bowl

«Αρχίστε να μιλάτε με λατινική προφορά και δείτε αν η Νόεμ μπορεί να ξεχωρίσει ποιος είναι ποιος», σχολίασε με χιούμορ η Γούπι Γκόλντμπεργκ σχετικά με την απόφαση να παραμονεύει η ICE στο σόου του Bad Bunny.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Έκθεση του Lancet κατονομάζει ως «υγειοκτονία» την επίθεση του Ισραήλ σε υποδομές υγείας στη Γάζα
«Σιωπή = συνενοχή» 08.10.25

Έκθεση του Lancet κατονομάζει ως «υγειοκτονία» την επίθεση του Ισραήλ σε υποδομές υγείας στη Γάζα

Μια έκθεση που δημοσιεύθηκε στο Lancet καταπιάνεται με την «υγειοκτονία» την ολοκληρωτική επίθεση στα νοσοκομεία στη Γάζα και την μη καταδίκη από τις παγκόσμιες Ιατρικές Εταιρείες

Σύνταξη
ΑΙ: Απειλή για τους προγραμματιστές!
Κόντρα στους δημιουργούς 08.10.25

ΑΙ: Απειλή για τους προγραμματιστές!

Από τις ΗΠΑ έως την Ευρώπη και την Ασία, η ζήτηση για προγραμματιστές μειώνεται έως και 30% μετά την έλευση του ChatGPT

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
Η άγρια ζωή μάχεται για την επιβίωσή της: Ο Ασπροπάρης και ο Λύκος απέναντι στα δολώματα και τις άλλες απειλές
Σπάνια και απειλούμενη 08.10.25

Η άγρια ζωή μάχεται για την επιβίωσή της: Ο Ασπροπάρης και ο Λύκος απέναντι στα δολώματα και τις άλλες απειλές

Τα πρώτα αποτελέσματα των δράσεων της «Συμμαχίας για την Αγρια Ζωή», τη συλλογική πρωτοβουλία 11 περιβαλλοντικών οργανώσεων, παρουσίασε το WWF Ελλάς- Μιλούν στο in μέλη των περιβαλλοντικών οργανώσεων

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ
Ο φόβος της επόμενης μέρας 08.10.25

Η Ευρώπη επιταχύνει το ψηφιακό ευρώ

Η Κομισιόν και το Ευρωσύστημα προχωρούν με το σχέδιο του ψηφιακού ευρώ, ενώ οι ιδιωτικές τράπεζες επιδιώκουν να ενσωματώσουν τις υπάρχουσες πλατφόρμες πληρωμών

Γεώργιος Μαζιάς
Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και η «τέχνη της συμφωνίας» σε… ειδική έκδοση για τη Μέση Ανατολή
Ειρηνευτικές business 08.10.25

Ο Ντόναλντ Τραμπ, ο γαμπρός του και η «τέχνη της συμφωνίας» σε… ειδική έκδοση για τη Μέση Ανατολή

Η αμφιλεγόμενη επιστροφή του γαμπρού του Τραμπ, Τζάρεντ Κούσνερ, στο διπλωματικό προσκήνιο μέσω Γάζας, τα επιχειρηματικά deals στον Κόλπο και η θολή «αιώνια ειρήνη» στη Μέση Ανατολή

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Το μυστικό του Καρνάκ: Ο ναός που αναδύθηκε από τα νερά του Νείλου
Νερά του Χάους 08.10.25

Το μυστικό του Καρνάκ: Ο ναός που αναδύθηκε από τα νερά του Νείλου

Νέα έρευνα αποκαλύπτει ότι ο ναός του Καρνάκ δεν χτίστηκε στην ξηρά, αλλά πάνω σε ποτάμια αναβαθμίδα του Νείλου, ένα νησί που «αναδυόταν» μετά τις πλημμύρες, συμβολίζοντας τον μύθο της δημιουργίας

Σύνταξη
«The Lancet»: Οι διατροφικές μας συνήθειες αποσταθεροποιούν τον πλανήτη αλλά η Ευρώπη… δεν έχει όρεξη για αλλαγές
EAT-Lancet 08.10.25

Οι διατροφικές μας συνήθειες αποσταθεροποιούν τον πλανήτη αλλά η Ευρώπη… δεν έχει όρεξη για αλλαγές

Μελέτη που δημοσιεύθηκε στην επιθεώρηση «The Lancet» διαπιστώνει ότι οι διατροφικές μας συνήθειες αποτελούν σημαντικό παράγοντα υποβάθμισης του περιβάλλοντος, συμβάλλουν στην αύξηση των χρόνιων ασθενειών και είναι υπεύθυνες για την αύξηση των ανισοτήτων.

Στράτος Ιωακείμ
Στράτος Ιωακείμ
Ο νομπελίστας φυσικής Κλαρκ προειδοποιεί πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ «παραλύει» την επιστήμη στη χώρα
Κόσμος 08.10.25

Ο νομπελίστας φυσικής Κλαρκ προειδοποιεί πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Τραμπ «παραλύει» την επιστήμη στη χώρα

Ο βραβευμένος με Νόμπελ Φυσικής για το 2025 Τζον Κλαρκ προειδοποίησε πως στη μετά Τραμπ εποχή, θα χρειαστούν 10 χρόνια για να φτάσουν οι ΗΠΑ στο επίπεδο πριν την ανάληψη της προεδρίας του

Σύνταξη
Η Αργεντινή θα εκδώσει στις ΗΠΑ φερόμενο διακινητή ναρκωτικών που χρηματοδότησε βουλευτή του Μιλέι
Κόσμος 08.10.25

Η Αργεντινή θα εκδώσει στις ΗΠΑ φερόμενο διακινητή ναρκωτικών που χρηματοδότησε βουλευτή του Μιλέι

Με την έκδοση στις ΗΠΑ του φερόμενου ως διακινητή ναρκωτικών Φρεντ Ματσάδο για άλλη υπόθεση, θα φύγει από το προσκήνιο η υπόθεση της χρηματοδότησης βουλευτή και του ξεπλύματος χρήματος

Σύνταξη
Πλήγμα ουκρανικού drone σε ρωσικό πυρηνικό εργοστάσιο χωρίς «συνέπεια για την πυρηνική ασφάλεια»
Νoβoβoρόνεζ 08.10.25

Πλήγμα ουκρανικού drone σε ρωσικό πυρηνικό εργοστάσιο χωρίς «συνέπεια για την πυρηνική ασφάλεια»

Ο ΔΟΑΕ ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τη Ρωσία πως μη επανδρωμένο εναέριο όχημα έπληξε το πυρηνικό εργοστάσιο του Νοβοβορόνεζ και εξέδωσε ανακοίνωση για τα επίπεδα ραδιενέργειας.

Σύνταξη
Πολωνία: Η Βαρσοβία δεν θα παραδώσει στη Γερμανία τον καταζητούμενο για την έκρηξη στον Nord Stream 2
Κόσμος 08.10.25

Η Πολωνία δεν θα παραδώσει στη Γερμανία τον καταζητούμενο για την έκρηξη στο Nord Stream 2

Δεν συμφέρει την Πολωνία να παραδώσει αυτόν τον πολίτη σε μια ξένη χώρα, είπε ο Ντόναλντ Τουσκ αγνοώντας το ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης που ενεργοποίησε η Γερμανία για την επίθεση στον Nord Stream 2.

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Εκουαδόρ: Επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής του προέδρου Νομπόα με πέτρες – Θα διωχθούν ως τρομοκράτες
«Απόπειρα δολοφονίας» 08.10.25

Εκουαδόρ: Επίθεση εναντίον της αυτοκινητοπομπής του προέδρου Νομπόα με πέτρες – Θα διωχθούν ως τρομοκράτες

Η αυτοκινητοπομπή του δισεκατομμυριούχου προέδρου του Εκουαδόρ Ντάνιελ Νομπόα, δέχθηκε επίθεση από αυτόχθονες που διαμαρτύρονται για την αύξηση του ντίζελ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
