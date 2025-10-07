Βορίδης για Βάρρα: «Θεωρητική κατασκευή, χωρίς υπόβαθρο»- «Ραντεβού» στην εξεταστική

Απάντηση στις αναφορές του Γρηγόρη Βάρρα, που «κάρφωσε» τα πεπραγμένα του Μάκη Βορίδη, όπως ανέφεραν και το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ και ο ΣΥΡΙΖΑ – ΠΣ, δίνει ο πρώην υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων με εκτενή ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Ο Γρηγόρης Βάρρας ανέφερε, μεταξύ άλλων, κατά την κατάθεσή του στην εξεταστική επιτροπή πως η απομάκρυνσή του από τον ΟΠΕΚΕΠΕ έγινε κατ’ απαίτηση ιδιωτικών συμφερόντων με εκτελεστή τον Μάκη Βορίδη. Ειδικότερα, εξαπέλυσε σφοδρότατη επίθεση κατά του πρώην υπουργού λέγοντας πως η υπογραφή που έβαλε (το «συμφωνώ» για την αποδέσμευση των ΑΦΜ που διεκδικούσαν κοινοτικές επιδοτήσεις, ήταν παράνομη ενέργεια «μη αρμόζουσα στις ευρωπαϊκές ντιρεκτίβες», καθώς και ότι ο κ. Βορίδης ήταν το πρόσωπο που εκτέλεσε την απαίτηση της ιδιωτικής εταιρίας Neuropublic για να παραιτηθεί προκειμένου -όπως είπε στη συνέχεια- να αλλάξει η εγκύκλιος που είχε ετοιμάσει για τον τεχνικό σύμβουλο.

Απαντώντας ο κ. Βορίδης, επισήμανε πως η συγκεκριμένη αναφορά αποτελεί «μια ακόμη θεωρητική κατασκευή, χωρίς πραγματικό υπόβαθρο». Όπως είπε, «εξάλλου, αν πράγματι επιθυμούσε να είναι ειλικρινής, θα ανέφερε τον πραγματικό λόγο για τον οποίο του ζήτησα την παραίτησή του. Συναντηθήκαμε και συνομιλήσαμε εκτενώς. Δεν θυμάται τι του είπα; Και, ασφαλώς, ουδείς εξ αυτών που επικαλείται ζήτησε ποτέ την απομάκρυνσή του».

Ο κ. Βορίδης, στο τέλος της ανάρτησής του, έδωσε «ραντεβού» για τις πλήρεις απαντήσεις «ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής».

Όσα ανέφερε ο Μάκης Βορίδης:

«Από την κατάθεση του κ. Βάρρα, ακούσαμε σήμερα ότι απεπέμφθη κατ’ απαίτηση της Neuropublic, του κ. Δημήτρη Μελά και της Τράπεζας Πειραιώς. Αναρωτιέται, όμως, κανείς: σε ποια στοιχεία στηρίζει αυτόν τον ισχυρισμό; Υπάρχει μαρτυρία, συνομιλία ή έγγραφο που να τον επιβεβαιώνει; Καμία αναφορά. Μία ακόμη θεωρητική κατασκευή, χωρίς πραγματικό υπόβαθρο.

Εξάλλου, αν πράγματι επιθυμούσε να είναι ειλικρινής, θα ανέφερε τον πραγματικό λόγο για τον οποίο του ζήτησα την παραίτησή του. Συναντηθήκαμε και συνομιλήσαμε εκτενώς. Δεν θυμάται τι του είπα; Και, ασφαλώς, ουδείς εξ αυτών που επικαλείται ζήτησε ποτέ την απομάκρυνσή του.

Ο κ. Βάρρας ισχυρίστηκε ακόμη ότι απεπέμφθη, προκειμένου να μη «αποκαλύψει παρανομίες».

Αναρωτιέμαι: ποιες παρανομίες; Την τεχνική λύση που ο ίδιος εφάρμοσε; Τους ελέγχους για τους οποίους κατέθεσε ότι δεν με είχε ενημερώσει; Ή την προκήρυξη του τεχνικού συμβούλου που διενεργήθηκε επί Θεοφάνη Παππά, προσβλήθηκε από τη Neuropublic και τελικώς κρίθηκε νόμιμη από τη Δικαιοσύνη; Αυτές είναι, άραγε, οι «αποκαλύψεις» στις οποίες αναφέρεται;

Σε ό,τι αφορά τις αποδιδόμενες δήθεν «παρανομίες» μου, επαναλαμβάνω για πολλοστή φορά: πώς είναι δυνατόν να θεωρείται παράνομη η εφαρμογή υπουργικής απόφασης;

Ο ίδιος ο κ. Βάρρας ομολόγησε ότι εκείνος εφάρμοσε την ίδια τεχνική λύση στην προσωρινή πληρωμή του 2020. Η δική μου εφαρμογή θεωρείται παράνομη, ενώ η δική του νόμιμη; Πρόκειται, προφανώς, για λογική αντίφαση.

Ακόμη, υποστηρίζει ότι συνιστά παράβαση καθήκοντος το γεγονός ότι υπέβαλα παρατηρήσεις επί του κειμένου προκήρυξης για τον τεχνικό σύμβουλο. Αν ο εποπτεύων Υπουργός, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων του, διατυπώνει νομικές παρατηρήσεις και ασκεί εποπτεία, αυτό αποτελεί — κατά τον κ. Βάρρα — παράβαση καθήκοντος; Αν δεν εποπτεύεις και γίνει λάθος, είσαι ένοχος· αν εποπτεύεις, πάλι ένοχος. Η λογική αυτή απλώς δεν στέκει.

Τέλος, ένα νέο επιχείρημα, καθώς τα προηγούμενα προφανώς δεν επαρκούν: τα 466 εκατομμύρια ευρώ που, δήθεν, “χάθηκαν”. Τι αφορούσαν αυτά τα ποσά;

Ήταν δύο αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου, που ακύρωναν πρόστιμα επιβληθέντα εις βάρος της Ελλάδας. Ο κ. Βάρρας υποστήριξε ότι τα ποσά αυτά θα μπορούσαν να «μετατραπούν» σε στρέμματα βοσκοτόπων. Με ποιον ακριβώς τρόπο; Πώς μετατρέπονται δικαστικές αποφάσεις για πρόστιμα σε εκτάσεις γης; Ένα ερώτημα στο οποίο – απ’ ό,τι φαίνεται – μόνον εκείνος έχει απάντηση.

Η πραγματικότητα είναι απλή: από τα 466 εκατομμύρια ευρώ, συμψηφίστηκαν ποσά με άλλες οφειλές και παρέμειναν 170 εκατομμύρια ευρώ. Τα χρήματα αυτά δεν χάθηκαν. Κατατέθηκαν – όχι επί των ημερών μου, αλλά αργότερα – στον κρατικό λογαριασμό, προς όφελος των Ελλήνων φορολογουμένων.

Δεν ήταν αυτός ο λόγος που ζήτησα την παραίτηση του κ. Βάρρα. Ωστόσο, η εκφορά τόσο ανυπόστατων και τεχνικά αδόκιμων ισχυρισμών θα μπορούσε από μόνη της να τη δικαιολογήσει.

Τα υπόλοιπα, και σε πλήρη ανάλυση, θα παρουσιαστούν ενώπιον της Εξεταστικής Επιτροπής».