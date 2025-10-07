ΠΑΣΟΚ: Βάρρας και Μυλωνάκης έδωσαν τον Βορίδη – Θα πιουν το πικρό ποτήρι των αποκαλύψεων

Πυρά στη Νέα Δημοκρατία εξαπολύει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, με αφορμή την κατάθεση του Γρηγόρη Βάρρα στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Οι πηγές της Νέας Δημοκρατίας πανηγυρίζουν για τις αποκαλύψεις εις βάρος της κυβέρνησης. Μάλλον το έχουν γυρίσει στη stand up comedy», υπογραμμίζει ο κ. Τσουκαλάς.

Ακολούθως προσθέτει πως «ο κ. Βάρρας «έδωσε» τον κ. Βορίδη, ο κ. Μυλωνάκης «έδωσε» τον κ. Βορίδη , τον οποίο η κυβερνητική πλειοψηφία κάλυψε με αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις, αλλά η κυβέρνηση δηλώνει ότι είναι περήφανη για αυτά».

«Καθιστούν γραφική την πολιτική ζωή του τόπου»

Σύμφωνα με τον ίδιο, «ούτε ο Γκέμπελς δεν είχε επινοήσει τέτοιου μεγέθους προπαγάνδα. Ακούμε τον πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ να λέει ότι ο γενικός γραμματέας του υπουργείου τον πίεζε για να μην ελεγχθεί η σύζυγος του κ. Ξυλούρη και η κυβέρνηση… νοιώθει δικαιωμένη ότι τάχα δεν είναι «γαλάζιο» το σκάνδαλο».

Τονίζει πως από την κυβερνώσα παράταξη «καθιστούν γραφική την πολιτική ζωή του τόπου και εκμαυλίζουν συνειδήσεις με τις πρακτικές τους», προσθέτοντας πως «ό,τι σάπιο και να αποκαλύπτεται, η κυβέρνηση Μητσοτάκη αυτοαποθεώνεται».

Αναφέρει, ακόμη, πως «ας το καταλάβουν όμως: Θα πιούν το πικρό ποτήρι τον αποκαλύψεων μέχρι το τέλος».

Τέλος, διερωτάται «για ποιο λόγο ο κ. Μυλωνάκης αποκάλυψε το επιβαρυντικό σημείωμα για τον κ. Βορίδη, αφού παραγράφηκαν οι ενδεχόμενες ποινικές ευθύνες του; Προφανώς είναι ρητορική ερώτηση».