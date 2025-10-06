Ένα απίστευτο σύστημα εξουσίας και ελέγχου των κοινοτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη συμμετοχή ιδιωτικών εταιρειών που ήλεγχαν τη διαδικασία ελέγχου και πληρωμών των αγροτών με ξεκάθαρες πολιτικές ευθύνες, περιγράφει στο υπόμνημα/ενημερωτικό σημείωμα που συνέταξε και απέστειλε (6/6/2025) στο μέγαρο Μαξίμου, ο πρώην πρόεδρος του Οργανισμού και υπάλληλος της προεδρίας της κυβέρνησης, Γρηγόρης Βάρρας.

Ο Μυλωνάκης διαβίβασε το ενημερωτικό σημείωμα που αρνούνταν να καταθέσει στη Βουλή

Το σχετικό ενημερωτικό σημείωμα είχε ζητήσει -κατά δήλωσή του- ο ίδιος ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, ο οποίος το απέστειλε σήμερα στα μέλη της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής που εξετάζει το σκάνδαλο. Η δε κίνηση αυτή μόνο τυχαία δεν είναι καθώς την Τρίτη (07/10) έχει κληθεί ως μάρτυρας στην εξεταστική, ο ίδιος ο κ. Βάρρας.

«Ο Βορίδης ζήτησε τη παραίτησή μου»

Στο ενημερωτικό αυτό σημείωμα των 40 σελίδων πέραν από την περιγραφή που γίνεται στο αλισβερίσι ιδιωτικών εταιρειών και δημοσίου ήδη από το 2013-14, περιγράφεται και ο ρόλος του Μάκη Βορίδη στον οποίο αποδίδονται ξεκάθαρα τουλάχιστον πολιτικές ευθύνες.

Σύμφωνα με τον κ. Βάρρα επιχείρησε το 2020 ως πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και με την ιδιότητα του καθηγητή πανεπιστημίου να βρει λύση στη περιβόητη «τεχνική λύση» που αποτελούσε πρόβλημα για τη χώρα μας και το σχέδιο του το μετέφερε στον τότε υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, Μάκη Βορίδη.

«Τι έκανε τότε ο κ. Βορίδης; απλά ζήτησε τη παραίτησή μου γιατί έκανα καλά τη δουλειά μου και ξεκάρφωνα ανομίες ή άλλα που πιθανά του εισηγήθηκε ο αντιπρόεδρος Δημήτρης Μελάς (…) βλέποντας επιπλέον κοντά στα 10 εκατ. στρέμματα που θα μπορούσαν να κάνουν… με απόθεμα, εξυπηρετήσεις κλπ κλπ και δημιουργία ικανών και άτυπων φίλων για ότι προέκυπτε στο μέλλον», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Και επανέρχεται με αναφορές σε ξεκάθαρη πολιτική ευθύνη: «έτσι μέσα σε αυτό το περιβάλλον και με προσχήματα έωλων νομικών προσχημάτων το ΥΠΑΑΤ (σ.σ. Βορίδης) άφησε το θέμα σε αδικαιολόγητη εκκρεμότητα και σήμερα έδωσε το δικαίωμα στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στην γραφειοκρατία της να ξαναπάρει τα 466 εκατ. ευρώ πίσω και να δικαιολογήσει την αστοχία της το 2009-13 και να δημιουργείται από τις αμέλειες του κ. Βορίδη η πρωτοφανής αρνητική εικόνα η χώρα να χάνει σε ένα χρόνο ότι προσπάθησε να κερδίσει και κέρδισε στα 8 χρόνια. Είναι εξόχως πολιτική ευθύνη μάλιστα από κάποιον που γνωρίζει τις νομικές διαδικασίες. Η κυβέρνηση χρεώνεται ότι έχασε 486 εκατ. ευρώ που είχαν κερδηθεί στα δικαστήρια. Η πολιτική αυτή ευθύνη δεν παραγράφεται».

Η αργοπορία στην τοποθέτησή του στο τιμόνι του ΟΠΕΚΕΠΕ

Θυμίζουμε πως ο νεοεκλεγείς τότε Κ. Μητσοτάκης (Ιούλιος 2019), είχε προκρίνει για τη θέση του προέδρου του Οργανισμού τον αναπληρωτή (τότε) καθηγητή Γρηγόρη Βάρρα.

Επισημαίνεται πως ο κ. Βάρρας, αναφέρει πως η τοποθέτησή του άργησε να γίνει από τον τότε υπουργό Μ. Βορίδη και έγινε στις 23/11/2019, καθώς τον Σεπτέμβριο του 2019 ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ Καπρέλης συνυπέγραψε με υπουργό Βορίδη κατανομή τεχνικής λύσης που «σήμερα λόγω αυτής της πράξης του ελέγχεται πιθανά από την EPPO».