Ο Μυλωνάκης διαβίβασε το ενημερωτικό σημείωμα που αρνούνταν να καταθέσει στη Βουλή

Στο προεδρείο της Εξεταστικής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ διαβίβασε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ Γιώργος Μυλωνάκης το περίφημο ενημερωτικό σημείωμα που είχε λάβει στα μέσα Ιουνίου από «εξειδικευμένο συνεργάτη της Προεδρίας της Κυβέρνησης» για την υπόθεση των παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων.

Ο κ. Μυλωνάκης κατηγορείται πως γνώριζε καιρό τώρα και πριν δοθεί η δικογραφία από την ευρωπαϊκή εισαγγελία στη Βουλή τα στοιχεία της υπόθεσης. Ο ίδιος αρνείται κάτι τέτοιο.

Θυμίζουμε πως ο κυβερνητικός αξιωματούχος και στενός συνεργάτης του πρωθυπουργού, προ ολίγων ημερών, είχε θέσει τον εαυτό του στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής, με επιστολή του στον πρόεδρο της επιτροπής, Ανδρέα Νικολακόπουλο.

Πριν προσέλθει στην εξεταστική για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σήμερα κάτω από την ασφυκτική πίεση που έχει ασκήσει η αντιπολίτευση (υπήρξε ερώτημα από τον βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ Γ. Καραμέρο και την πρόεδρο της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου) αλλά και τις φωνές διαμαρτυρίας στους κόλπους της Νέας Δημοκρατίας έκανε ένα ακόμα βήμα (ένα μήνα πριν αρνιόταν να καταθέσει το υπόμνημα στη Βουλή), πριν προσέλθει να καταθέσει στην εξεταστική καταθέτοντας το υπόμνημα που συνέταξε ο Γρηγόρης Βάρρας (είχε διατελέσει πρόεδρος του οργανισμού την περίοδο 2019 – 2020).

Στην επιστολή του προς τον πρόεδρος της εξεταστικής, ο κ. Μυλωνάκης επισημαίνει ότι «παραμένω απόλυτα προσηλωμένος, όπως έπραττα πάντα, με συνέπεια, υψηλό αίσθημα ευθύνης και απόλυτο σεβασμό στην αρχή της διαφάνειας και με προτεραιότητα την προάσπιση του δημοσίου συμφέροντος».

Ο κ. Μυλωνάκης κατηγορείται πως γνώριζε καιρό τώρα και πριν δοθεί η δικογραφία από την ευρωπαϊκή εισαγγελία στη Βουλή τα στοιχεία της υπόθεσης και το γεγονός ότι εμπλέκονται σε αυτήν στελέχη της ΝΔ. Ουσιαστικά η αντιπολίτευση έχει βάλει στο στόχαστρο το δεξί χέρι του πρωθυπουργού λέγοντας πως είχε «προνομιακή πρόσβαση» στη δικογραφία και στην εξέλιξη των ερευνών, ενώ δεν θα έπρεπε. Ο ίδιος αρνείται κάτι τέτοιο, ωστόσο οι μαρτυρίες βουλευτών (πρώην και νυν) του κόμματος τον διαψεύδουν.

«Τεχνικής και οργανωτικής φύσεως θέματα», λέει ο Μυλωνάκης

Όπως υποστηρίζει το ενημερωτικό κείμενο ανέλυε τεχνικής και οργανωτικής φύσεως θέματα του ΟΠΕΚΕΠΕ. Ακόμη όπως υποστηρίζει προοριζόταν αποκλειστικά για εσωτερική χρήση και το παρέλαβε από τον συντάκτη του μέσω διαδικτυακής εφαρμογής κινητού τηλεφώνου (WhatsApp) στις 15.6.2025.

Να σημειωθεί πως ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ και νυν σύμβουλος στην κυβέρνηση Γρηγόρης Βάρρας, την Τρίτη (07/10), θα περάσει το κατώφλι της Εξεταστικής για να καταθέσει.

Το ενημερωτικό σημείωμα που έστειλε ο Βάρρας στον Μυλωνάκη