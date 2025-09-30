newspaper
30.09.2025 | 17:18
Σεισμός 6,7 Ρίχτερ στις Φιλιππίνες
Και η Βούλτεψη θέτει θέμα Μυλωνάκη: Διαφοροποίηση από τη γραμμή Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ
Πολιτική 30 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:39

Και η Βούλτεψη θέτει θέμα Μυλωνάκη: Διαφοροποίηση από τη γραμμή Μαξίμου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Μετά τον Ευάγγελο Λιάκο και η Σοφία Βούλτεψη θεωρεί ότι ο ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ πρέπει να καταθέσει στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η σιωπή του Μαξίμου και ο αγώνας να κερδίσουν χρόνο για τις επιδοτήσεις.

Δημήτρης Τερζής
ΚείμενοΔημήτρης Τερζής
Δύο φορές μέσα στο τελευταίο πενθήμερο η βουλευτίνα της ΝΔ, Σοφία Βούλτεψη έχει συμφωνήσει με την κλήση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Χθες βράδυ μιλώντας στην εκπομπή του Γιώργου Μελιγγώνη στη Ναυτεμπορική TV, αλλά και λίγες μέρες νωρίτερα με συνέντευξή της στο κανάλι Blue Sky η κα Βούλτεψη ήταν ξεκάθαρη, λέγοντας ότι «ο κ. Μυλωνάκης πρέπει να έρθει να καταθέσει».

Μάλιστα, αναφέρθηκε στα όσα είπε στην εξεταστική ο πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας, ο οποίος έδειξε τον κ. Μυλωνάκη ως τον υπεύθυνο για την αποχώρησή του από τη διοίκηση του Οργανισμού. Πηγές του Μαξίμου επιχείρησαν να αναχαιτίσουν το επιχείρημα αυτό, ωστόσο όπως φαίνεται δεν έχουν καταφέρει να πείσουν τους βουλευτές τους. Υπενθυμίζεται ότι παρόμοια στάση κράτησε και ο βουλευτής δυτικής Αττικής, Ευάγγελος Λιάκος, ζητώντας και από την πλευρά του να κληθεί ο κ. Μυλωνάκης. Όπως χαρακτηριστικά ανέφερε, «ο οποιοσδήποτε έχει να συνεισφέρει στη διαλεύκανση αυτής της υπόθεσης πρέπει να κληθεί».

Υπενθυμίζεται ότι ο κ. Μυλωνάκης κατηγορείται πως γνώριζε καιρό τώρα και πριν δοθεί η δικογραφία από την ευρωπαϊκή εισαγγελία στη Βουλή τα στοιχεία της υπόθεσης και το γεγονός ότι εμπλέκονται σε αυτήν στελέχη της ΝΔ. Ο ίδιος αρνείται κάτι τέτοιο, ωστόσο οι μαρτυρίες βουλευτών (πρώην και νυν) του κόμματος τον διαψεύδουν.

Κίνδυνος

Όλα αυτά συμβαίνουν την ώρα που η κυβέρνηση προσπαθεί να κερδίσει χρόνο ώστε να καταφέρει να περιορίσει τις παράπλευρες απώλειες από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κι αυτό, επειδή σε αυτή τη φάση μπορεί να «τρέχει» η εξεταστική για το σκάνδαλο, εκείνο όπως που πραγματικά «καίει» την κυβέρνηση στην παρούσα φάση είναι ο κίνδυνος να χάσει κονδύλια και να μην πληρωθούν οι αποζημιώσεις που περιμένουν πως και πως οι αγρότες.

Δεν είναι τυχαίο το γεγονός ότι τις τελευταίες μέρες του θέματος φαίνεται να έχει επιληφθεί ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης, Κωστής Χατζηδάκης, ενώ οι πληροφορίες αναφέρουν ότι υπάρχει μια σχετική γκρίνια στο Μαξίμου για τα αντανακλαστικά που επέδειξε η πολιτική ηγεσία στο ζήτημα.

Υπενθυμίζεται ότι πριν λίγο καιρό τα αρμόδια ευρωπαϊκά όργανα είχαν ενημερώσει πως η Ελλάδα δεν έχει παρουσιάσει κανένα νέο πλαίσιο για το πως θα λειτουργούν οι επιδοτήσεις -μετά την αποκάλυψη του σκανδάλου. Είναι μάλιστα χαρακτηριστικό το γεγονός ότι η επιστολή είχε φτάσει στην Αθήνα από τις αρχές Οκτωβρίου και «βγήκε» ως είδηση στα μέσα Σεπτεμβρίου.

Έλεγχοι και καθυστερήσεις

Για την κυβέρνηση δεν υπάρχει κανένα σοβαρό θέμα αν πιστέψουμε τον κ. Τσιάρα, μιας κι έσπευσε να δηλώσει ότι η επιστολή «δεν είναι της έντασης που κάποιοι επιχειρούν να δώσουν». Σήμερα πάντως, ο κ. Χατζηδάκης, μιλώντας στον Antenna ανέφερε μεταξύ άλλων ότι «θα γίνουν οι έλεγχοι από την ΑΑΔΕ για τις δηλώσεις των αγροτών με βάση τις προϋποθέσεις που θέτει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βεβαιωθεί ότι πράγματι οι αγρότες είναι κάτοχοι της γης τους, ότι οι κτηνοτρόφοι διαθέτουν τα ζώα. Και ακολούθως θα ανακοινωθούν τα χρονοδιαγράμματα, όταν υπάρχει βεβαιότητα και έχουν προχωρήσει οι διασταυρωτικοί έλεγχοι».

Με απλά λόγια, αν οι αγρότες περίμεναν άμεσα τις επιδοτήσεις, μάλλον η διαδικασία θα πάρει περισσότερο χρόνο απ’ όσο υπολόγιζαν. Το κακό είναι ότι με αυτόν τον τρόπο την πληρώνουν και αγροτοκτηνοτρόφοι που δεν είχαν καμία σχέση με το σκάνδαλο και τις παράνομες επιδοτήσεις γαλάζιων παιδιών…

