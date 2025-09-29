newspaper
Δευτέρα 29 Σεπτεμβρίου 2025
29.09.2025 | 08:50
Κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο ο Κηφισός - Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Μύδροι της αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση ήθελε από την αρχή να κουκουλώσει το σκάνδαλο»
Πολιτική Γραμματεία 29 Σεπτεμβρίου 2025 | 09:42

Μύδροι της αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση ήθελε από την αρχή να κουκουλώσει το σκάνδαλο»

Φουντώνει η πολιτική αντιπαράθεση για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Δημήτρης Καιρίδης (ΝΔ), Μιχάλης Κατρίνης (ΠΑΣΟΚ), Βασίλης Κόκκαλης (ΣΥΡΙΖΑ), διασταύρωσαν τα ξίφη τους.

Σύνταξη
Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ρίχνει βαριά τη σκιά του πάνω από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που καταγγέλλεται για συγκάλυψη. Η αντιπολίτευση εντείνει τις πιέσεις για λογοδοσία, ενώ το Μαξίμου και η κυβερνητική παράταξη προβάλει το αφήγημα της κάθαρσης και διατηρεί την τακτική επιμερισμού των ευθυνών.

Ενδεικτική είναι η τοποθέτηση του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη, στο MEGA: «Θέλουμε να δούμε μία επιτροπή που δεν θα γίνει για τα μάτια του κόσμου, που δεν θα προσπαθήσει η αντιπολίτευση να σκοράρει. Θα γίνει ουσιαστικά, για να δούμε το πρόβλημα που είναι βαθύ, μας έχει ταλαιπωρήσει στο παρελθόν και να το λύσουμε», είπε και συμπλήρωσε:

«Ο ‘Χασάπης’, ο ‘Φραπές΄ έχουν κληθεί ήδη από τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη κάνει έρευνα. Δεν υπάρχει κανένας φόβος από την κυβέρνηση, υπάρχει μία διαδικασία που πρέπει να γίνει. Καταλαβαίνω την ανάγκη της αντιπολίτευσης να πάμε σε εκλογές με ανοιχτή επιτροπή και Τέμπη. Καταλαβαίνω ότι λόγω έλλειψης πολιτικού λόγου και επιχειρημάτων κάποιοι δεν θέλουν τις παραπομπές, θέλουν το show και το θέατρο».

«Η κυβέρνηση ήθελε από την αρχή να κουκουλώσει το σκάνδαλο»

Από την άλλη το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να εξαπολύει πυρά στην κυβέρνηση για συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εκπλήσσει κανέναν η εξέλιξη της εξεταστικής επιτροπής. Η κυβέρνηση από την αρχή ήθελε να κουκουλώσει την ιστορία και να μιλήσει για το παρελθόν, λέγοντας για διαχρονικές ευθύνες. Αρνείται να καλέσει τους βασικούς μάρτυρες αυτής της υπόθεσης, που βάσει δικογραφίας εμπλέκονται. Αρνείται να καλέσει τον υπουργό Μυλωνάκη. Άρα όλο αυτό εξελίσσεται σε μία προσπάθεια συγκάλυψης ενός σκανδάλου, που συζητείται σε όλη την Ελλάδα», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης.

Ο ίδιος δήλωσε πως οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι στον αέρα και οι αγρότες ανησυχούν ότι η κυβέρνηση δεν έχει σχεδιασμό για τον πρωτογενή τομέα.

«Η κυβέρνηση ήταν ανίκανη να διαχειριστεί τον ΟΠΕΚΕΠΕ», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Οι εκκρεμότητες που υπάρχουν είναι χιλιάδες. Έπρεπε να πληρωθούν προγράμματα από τον Ιούνιο και η κυβέρνηση λέει ότι κάνει ελέγχους. Τι φταίει ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος επειδή η κυβέρνηση ήταν ανίκανη να διαχειριστεί τον ΟΠΕΚΕΠΕ;», είπε ο βουλευτής του κόμματος, Βασίλης Κόκκαλης.

Παράλληλα τόνισε πως οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, με τον Μιχάλη Κατρίνη να τονίζει πως ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη. «Αυτοί οι άνθρωποι άγνωστο για πόσο διάστημα θα μείνουν χωρίς εισόδημα», τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ,  σημειώνοντας πως θα πρέπει να δοθεί άμεση αποζημίωση σε όσους έχασαν τα ζώα τους από ευλογιά.

Δείτε τη συζήτηση στο MEGA

Έρευνα 29.09.25

Περπάτημα: Πόσα βήματα είναι αρκετά;

Το περπάτημα αποτελεί μια από τις πιο εύκολες και αποτελεσματικές ασκήσεις ανεξάρτητα από το επίπεδο της φυσικής σας κατάστασης.

Σύνταξη
inTown
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
Ο Τσίπρας μιλά για ηγεσία στην Ευρώπη – Στην Κεντροαριστερά μιλούν για την ηγεσία του
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Ο Τσίπρας μιλά για ηγεσία στην Ευρώπη – Στην Κεντροαριστερά μιλούν για την ηγεσία του

Ζυμώσεις και καρφιά στον προοδευτικό χώρο σε αναζήτηση ηγεσίας, εσωστρέφεια στα κόμματα από Αριστερά μέχρι Κέντρο στη σκιά του «κόμματος Τσίπρα»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Τέμπη: Ποια είναι η Επιτροπή Peti του Ευρωκοινοβουλίου που θα διερευνήσει την τραγωδία και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα
Πολιτική 28.09.25

Τέμπη: Ποια είναι η Επιτροπή Peti του Ευρωκοινοβουλίου που θα διερευνήσει την τραγωδία και τι σημαίνει αυτό για την Ελλάδα

Από τη μια η ευρωπαϊκή εισαγγελία, από την άλλη οι Επιτροπές του ευρωκοινοβουλίου. Μετά την PEGA και τις υποκλοπές ήρθε η ώρα της επιτροπής Peti να ελέγξει την Ελλάδα στο θέμα της τραγωδίας των Τεμπών.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ για ανασκόπηση Μητσοτάκη: Η απόστασή του από την πραγματικότητα μεγαλώνει με τρόπο γεωμετρικό
«Θράσος» 28.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για ανασκόπηση Μητσοτάκη: Η απόστασή του από την πραγματικότητα μεγαλώνει με τρόπο γεωμετρικό

Σφοδρή κριτική στον πρωθυπουργό ασκεί ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζοντας ότι «σε κάθε κυριακάτικο μήνυμά του, ο κ. Μητσοτάκης έχει μεγαλύτερο θράσος από το προηγούμενο»

Σύνταξη
Γερουλάνος: Το πολιτικό έδαφος είναι εξαιρετικά εύφορο για το ΠΑΣΟΚ – Τι είπε για τις συνεργασίες
«Διάθεση για αλλαγή» 28.09.25

«Το πολιτικό έδαφος είναι εξαιρετικά εύφορο για το ΠΑΣΟΚ» εκτιμά ο Γερουλάνος - Τι είπε για τις συνεργασίες

«Υπάρχει η διάθεση να έχουμε μία πολιτική αλλαγή και αυτή υπάρχει ακόμα και σε κοινά που δεν προσέρχονται στην κάλπη» σημείωσε ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, Παύλος Γερουλάνος.

Σύνταξη
Μητσοτάκης: Μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας – Το μπαλάκι στη δικαιοσύνη για Π. Ρούτσι
Ανασκόπηση 28.09.25

Το μπαλάκι στη δικαιοσύνη από Μητσοτάκη για Ρούτσι - Μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας

Με μεγαλοστομίες περί γεωπολιτικής αναγνώρισης της Ελλάδας και αναφορές στις επαφές του στη Νέα Υόρκη, ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανασκόπηση επιχειρεί να προσπεράσει την έλλειψη ουσίας

Σύνταξη
Μήνυμα Σαμαρά προς Μητσοτάκη: «Απέτυχες, φύγε»
Πολιτική 28.09.25

Μήνυμα Σαμαρά προς Μητσοτάκη: «Απέτυχες, φύγε»

Ο Χρύσανθος Λαζαρίδης, από τους πιο βασικούς συνεργάτες του Αντ. Σαμαρά, εξαπολύει κατά μέτωπο επίθεση στον Κυρ. Μητσοτάκη, σημειώνοντας ότι δεν είναι η «μοναδική λύση κυβερνησιμότητας» αλλά «το πιο σοβαρό πρόβλημα».

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Έχει το ΠΑΣΟΚ το περιθώριο να εισέλθει σε νέο κύκλο εσωστρέφειας όταν η ΝΔ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο;
Πολιτική 28.09.25

Έχει το ΠΑΣΟΚ το περιθώριο να εισέλθει σε νέο κύκλο εσωστρέφειας όταν η ΝΔ βρίσκεται με την πλάτη στον τοίχο;

Με την κυβέρνηση στριμωγμένη θα περίμενε κανείς ότι στο ΠΑΣΟΚ θα επιχειρούσαν να ανεβάσουν ταχύτητα με στόχο την εξουσία. Όπως φαίνεται όμως τα εσωκομματικά θεωρούνται πιο σημαντικά απ' το αίτημα αλλαγής που επιθυμεί η κοινωνία.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Κουτσούμπας: Έρχεται η ώρα που η σπίθα της αμφισβήτησης μπορεί να γίνει πυρκαγιά
Αγωνιστικό κάλεσμα 27.09.25

Κουτσούμπας: Έρχεται η ώρα που η σπίθα της αμφισβήτησης μπορεί να γίνει πυρκαγιά

Με αναφορές στον Γιάννη Ρίτσο ξεκίνησε την ομιλία του ο γ.γ. της ΚΕ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, στο 51ο Φεστιβάλ ΚΝΕ-Οδηγητή. Κάλεσε όλους να συμμετάσχουν στη γενική απεργία της 1ης Οκτωβρίου.

Σύνταξη
ΚΚΕ για ομιλία Μητσοτάκη: Εντελώς ευθυγραμμισμένη με τον ρόλο του συνηγόρου των εγκλημάτων του Ισραήλ
«Υποκριτική ευαισθησία» 27.09.25

ΚΚΕ για ομιλία Μητσοτάκη: Εντελώς ευθυγραμμισμένη με τον ρόλο του συνηγόρου των εγκλημάτων του Ισραήλ

Η ελληνική κυβέρνηση δεν θέλει να διαταράξει το Ισραήλ τις σχέσεις με τους συμμάχους του, σχολίασε το ΚΚΕ την ομιλία του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, στον ΟΗΕ.

Σύνταξη
Ο Τσίπρας μιλά για ηγεσία στην Ευρώπη – Στην Κεντροαριστερά μιλούν για την ηγεσία του
Πολιτική Γραμματεία 29.09.25

Ο Τσίπρας μιλά για ηγεσία στην Ευρώπη – Στην Κεντροαριστερά μιλούν για την ηγεσία του

Ζυμώσεις και καρφιά στον προοδευτικό χώρο σε αναζήτηση ηγεσίας, εσωστρέφεια στα κόμματα από Αριστερά μέχρι Κέντρο στη σκιά του «κόμματος Τσίπρα»

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης της Λόλα Γιανγκ κατά την διάρκεια συναυλίας της στη Νέα Υόρκη
Υπερκόπωση; 29.09.25

Βίντεο από τη στιγμή της κατάρρευσης της Λόλα Γιανγκ κατά την διάρκεια συναυλίας της στη Νέα Υόρκη

Η 24χρονη τραγουδίστρια Λόλα Γιανγκ βρισκόταν σε Νέα Υόρκη για μια συναυλία, όταν ξαφνικά έχασε τις αισθήσεις της και έπεσε στη σκηνή. Λίγες ώρες μετά ευχαρίστησε τους θαυμαστές της για τη συμπαράσταση και δήλωσε καλά.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Τι μπορεί να πάθουν ο σκύλος και η γάτα αν τρώνε από το ίδιο μπολ
«Φροντιστήριο» διατροφής 29.09.25

Σκύλος και γάτα: Κατά πόσο κάνει καλό στην υγεία τους να μοιράζονται την ίδια τροφή;

Δεν θα πρέπει να ξεχνάτε ότι ο σκύλος και η γάτα είναι δύο εντελώς διαφορετικά πλάσματα και οι διατροφικές τους ανάγκες εξαρτώνται από το είδος τους.  

Τζούλη Τούντα
Τζούλη Τούντα
Πλάνα από το κρητικό γλέντι που διασκέδαζε ο Βασίλης Μπισμπίκης πριν το τροχαίο – Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας
Ελλάδα 29.09.25

Πλάνα από το κρητικό γλέντι που διασκέδαζε ο Βασίλης Μπισμπίκης πριν το τροχαίο – Τι είπε αυτόπτης μάρτυρας

Τα φώτα της δημοσιότητας τράβηξε πάνω του ο γνωστός ηθοποιός και σκηνόθετης Βασίλης Μπισμπίκης με το τροχαίο που προκάλεσε μετά από ένα κρητικό γλέντι.

Σύνταξη
Αποκάλυψη in: Τα δέκα κενά στην έρευνα για τα Τέμπη που κρύβονται πίσω από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι
Ελλάδα 29.09.25

Αποκάλυψη in: Τα δέκα κενά στην έρευνα για τα Τέμπη που κρύβονται πίσω από την απεργία πείνας του Πάνου Ρούτσι

Πώς δεν δόθηκαν εγκαίρως απαντήσεις στα ερωτήματα του, πώς «ναρκοθετούνται» τα αιτήματα του και οι τεχνικές δυσκολίες που παρουσιάζονται πλέον λόγω της αργοπορίας

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Τίποτε το νέο δεν προέκυψε έξω και πέρα από την ίδια την κοινωνία – «μακρά πορεία» προς αυτή χρειάζεται και όχι πολιτικό μάρκετινγκ
Editorial 29.09.25

Τίποτε το νέο δεν προέκυψε έξω και πέρα από την ίδια την κοινωνία – «μακρά πορεία» προς αυτή χρειάζεται και όχι πολιτικό μάρκετινγκ

Η βαθιά πολιτική κρίση στη χώρα οφείλεται στην αναντιστοιχία ανάμεσα στην κοινωνία και το πολιτικό σύστημα. Αυτό πρέπει να καθοδηγήσει και κάθε σκέψη για νέους σχηματισμούς

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Σοκάρει η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια για την επιλόχειο κατάθλιψη: «Έκρυβα τον πόνο και τα δάκρυά μου»
Μπάσκετ 29.09.25

Σοκάρει η σύζυγος του Αντετοκούνμπο, Μαράια για την επιλόχειο κατάθλιψη: «Έκρυβα τον πόνο και τα δάκρυά μου»

Η Μαράια Ριντλσπρίγκερ, σύζυγος του Γιάννη Αντετοκούνμπο μίλησε για πρώτη φορά για τη μάχη της με την επιλόχειο κατάθλιψη και έστειλε το δικό της μήνυμα στα social media.

Σύνταξη
Ελπίζω να έχουν καλύτερα γραφικά: Η NASA ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Σελήνη και οι συνωμοσιολόγοι παρτάρουν
Αρχίσαμε 29.09.25

Ελπίζω να έχουν καλύτερα γραφικά: Η NASA ετοιμάζεται να επιστρέψει στη Σελήνη και οι συνωμοσιολόγοι παρτάρουν

Τον Απρίλιο του 2026 είναι προγραμματισμένη η αποστολή Artemis II που θα φέρει τη NASA ένα βήμα πιο κοντά στην επιστροφή της στη Σελήνη. Αλλά οι συνωμοσιολόγοι γελάνε ήδη.

Φροίξος Φυντανίδης
Φροίξος Φυντανίδης
Οι «χρυσές» συμβουλές για να βρείτε το ιδανικό σπίτι – Ευελιξία, υπομονή και διάθεση για αναζήτηση
Διεθνής Οικονομία 29.09.25

Οι «χρυσές» συμβουλές για να βρείτε το ιδανικό σπίτι – Ευελιξία, υπομονή και διάθεση για αναζήτηση

Η αναζήτηση για σπίτι, είτε αυτό είναι προς αγορά είτε προς ενοικίαση, ενέχει μεγάλο άγχος και πολλή αγωνία, με τους ενδιαφερόμενους να πρέπει να είναι καλά προετοιμασμένοι για όλα

Βασιλική Δρίβα
Βασιλική Δρίβα
Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή ενώ ο Τραμπ συναντά τον Νετανιάχου και λέει ξανά ότι η εκεχειρία είναι κοντά
«Σκηνές φρίκης» 29.09.25

Γάζα: Το Ισραήλ συνεχίζει τη σφαγή ενώ ο Τραμπ συναντά τον Νετανιάχου και λέει ξανά ότι η εκεχειρία είναι κοντά

Σύμφωνα με δημοσιεύματα ΗΠΑ και Ισραήλ βρίσκονται πολύ κοντά στην επίτευξη μιας συμφωνίας επί του σχεδίου Τραμπ σχετικά με τον τερματισμό του πολέμου στη Γάζα, όπου οι IDF σπέρνουν τον όλεθρο

Παρασκευή Τσιβόλα
Παρασκευή Τσιβόλα
Αριάνα Γκράντε: Εσύ, που ψήφισες Τραμπ, τώρα που όλοι ζουν στον φόβο, ζεις καλύτερα; 
Fizz 29.09.25

Αριάνα Γκράντε: Εσύ, που ψήφισες Τραμπ, τώρα που όλοι ζουν στον φόβο, ζεις καλύτερα; 

Η Αριάνα Γκράντε στρέφεται ευθέως κατά του Ντόναλντ Τραμπ, καλώντας τους ψηφοφόρους του να αναλογιστούν αν τα όποια οικονομικά οφέλη άξιζαν τον κοινωνικό διχασμό και τις επιθέσεις σε θεμελιώδη δικαιώματα.

Σύνταξη
Τρίτος σε συμμετοχές στην ιστορία της ΑΕΚ ο Μάνταλος – Το top10 της Ένωσης
Ποδόσφαιρο 29.09.25

Τρίτος σε συμμετοχές στην ιστορία της ΑΕΚ ο Μάνταλος – Το top10 της Ένωσης

Ο Πέτρος Μάνταλος έγραψε ιστορία στην αναμέτρηση με τον Βόλο καθώς συμπλήρωσε 400 συμμετοχές και είναι τρίτος στην ιστορία της Ένωσης στα χρόνια του επαγγελματικού ποδοσφαίρου.

Σύνταξη
Μολδαβία: Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές με πάνω από 50% των ψήφων
Κόσμος 29.09.25

Μολδαβία: Το φιλοευρωπαϊκό κόμμα PAS κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές με πάνω από 50% των ψήφων

Το Κόμμα Δράσης και Αλληλεγγύης (PAS), το οποίο βρίσκεται στην εξουσία από το 2021, κέρδισε το 50,03% των ψήφων, μπροστά από το φιλορωσικό Πατριωτικό Μπλοκ που συγκέντρωσε 24,26%

Σύνταξη
Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars
inTickets 29.09.25

Το «Μαζί» επιστρέφει στο θέατρο Altera Pars

Ο καλλιτεχνικός οργανισμός Altera Pars παρουσιάζει για δεύτερη χρονιά στην Ελλάδα το έργο «Μαζί» του Φάμπιο Μάρρα, σε μετάφραση Μαρίας Χατζηεμμανουήλ και σκηνοθεσία Πέτρου Νάκου, με τη Μίνα Χειμώνα στον συγκλονιστικό ρόλο της μητέρας.

Σύνταξη
