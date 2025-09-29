Μύδροι της αντιπολίτευσης για τον ΟΠΕΚΕΠΕ – «Η κυβέρνηση ήθελε από την αρχή να κουκουλώσει το σκάνδαλο»

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ, ρίχνει βαριά τη σκιά του πάνω από την κυβέρνηση Μητσοτάκη, που καταγγέλλεται για συγκάλυψη. Η αντιπολίτευση εντείνει τις πιέσεις για λογοδοσία, ενώ το Μαξίμου και η κυβερνητική παράταξη προβάλει το αφήγημα της κάθαρσης και διατηρεί την τακτική επιμερισμού των ευθυνών.

Ενδεικτική είναι η τοποθέτηση του βουλευτή της ΝΔ, Δημήτρη Καιρίδη, στο MEGA: «Θέλουμε να δούμε μία επιτροπή που δεν θα γίνει για τα μάτια του κόσμου, που δεν θα προσπαθήσει η αντιπολίτευση να σκοράρει. Θα γίνει ουσιαστικά, για να δούμε το πρόβλημα που είναι βαθύ, μας έχει ταλαιπωρήσει στο παρελθόν και να το λύσουμε», είπε και συμπλήρωσε:

«Ο ‘Χασάπης’, ο ‘Φραπές΄ έχουν κληθεί ήδη από τη δικαιοσύνη. Η δικαιοσύνη κάνει έρευνα. Δεν υπάρχει κανένας φόβος από την κυβέρνηση, υπάρχει μία διαδικασία που πρέπει να γίνει. Καταλαβαίνω την ανάγκη της αντιπολίτευσης να πάμε σε εκλογές με ανοιχτή επιτροπή και Τέμπη. Καταλαβαίνω ότι λόγω έλλειψης πολιτικού λόγου και επιχειρημάτων κάποιοι δεν θέλουν τις παραπομπές, θέλουν το show και το θέατρο».

«Η κυβέρνηση ήθελε από την αρχή να κουκουλώσει το σκάνδαλο»

Από την άλλη το ΠΑΣΟΚ συνεχίζει να εξαπολύει πυρά στην κυβέρνηση για συγκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

«Στον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν εκπλήσσει κανέναν η εξέλιξη της εξεταστικής επιτροπής. Η κυβέρνηση από την αρχή ήθελε να κουκουλώσει την ιστορία και να μιλήσει για το παρελθόν, λέγοντας για διαχρονικές ευθύνες. Αρνείται να καλέσει τους βασικούς μάρτυρες αυτής της υπόθεσης, που βάσει δικογραφίας εμπλέκονται. Αρνείται να καλέσει τον υπουργό Μυλωνάκη. Άρα όλο αυτό εξελίσσεται σε μία προσπάθεια συγκάλυψης ενός σκανδάλου, που συζητείται σε όλη την Ελλάδα», είπε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης.

Ο ίδιος δήλωσε πως οι επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι στον αέρα και οι αγρότες ανησυχούν ότι η κυβέρνηση δεν έχει σχεδιασμό για τον πρωτογενή τομέα.

«Η κυβέρνηση ήταν ανίκανη να διαχειριστεί τον ΟΠΕΚΕΠΕ», σχολιάζει ο ΣΥΡΙΖΑ. «Οι εκκρεμότητες που υπάρχουν είναι χιλιάδες. Έπρεπε να πληρωθούν προγράμματα από τον Ιούνιο και η κυβέρνηση λέει ότι κάνει ελέγχους. Τι φταίει ο αγρότης και ο κτηνοτρόφος επειδή η κυβέρνηση ήταν ανίκανη να διαχειριστεί τον ΟΠΕΚΕΠΕ;», είπε ο βουλευτής του κόμματος, Βασίλης Κόκκαλης.

Παράλληλα τόνισε πως οι κτηνοτρόφοι βρίσκονται στο χείλος της καταστροφής λόγω της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, με τον Μιχάλη Κατρίνη να τονίζει πως ο πρωτογενής τομέας χρειάζεται στήριξη. «Αυτοί οι άνθρωποι άγνωστο για πόσο διάστημα θα μείνουν χωρίς εισόδημα», τόνισε ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας πως θα πρέπει να δοθεί άμεση αποζημίωση σε όσους έχασαν τα ζώα τους από ευλογιά.

