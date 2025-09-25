Αίτημα σύσσωμης αντιπολίτευσης για κλήτευση του Γιώργου Μυλωνάκη στην εξεταστική για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Παιχνίδι καθυστερήσεων από την πλειοψηφία

Την κλήτευση στην εξεταστική επιτροπή με την ιδιότητα του μάρτυρα του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη προκειμένου να δώσει απαντήσεις για τα όσα του καταλόγισε ο πρώην διοικητής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας, ζητούν μετ’ επιτάσεως τα κόμματα της αντιπολίτευσης.

Το θέμα ετέθη κατά την έναρξη της συνεδρίασης της εξεταστικής (είναι προγραμματισμένη η κατάθεση των πρώην προέδρων του Οργανισμού, Κυριάκου Μπαμπασίδη και Ευάγγελου Σημανδράκου) και υποστηρίχθηκε από το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης τα οποία ορμώμενα από την αποκάλυψη Σαλάτα πως ο κ. Μυλωνάκης ήταν το πρόσωπο που τον απέπεμψε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησαν την άμεση κλήτευση (για την προσεχή Τρίτη) του υφυπουργού.

Ωστόσο, η πλειοψηφία, δια του Μακάριου Λαζαρίδη επέλεξε να παίξει το παιχνίδι των κοινοβουλευτικών καθυστερήσεων, λέγοντας πως θα πρέπει πρώτα να ολοκληρωθεί η εξέταση της περιόδου 2015-2025 και μετά να ανοίξει εκ νέου η κουβέντα για την κλήτευση νέων μαρτύρων.

“Έχουν προκύψει κρίσιμα στοιχεία τα οποία έρχονται να καταστήσουν και να υποχρεώσουν να επαναφέρουμε το αίτημά μας για εξέταση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, κ. Γ. Μυλωνάκη”, είπε η Μιλένα Μυλωνάκη από το ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε: “ είναι αμάχητο τεκμήριο ότι διαθέτει όχι μόνο κρίσιμη και ουσιαστική γνώση αλλά και ενεργότατη συμμετοχή σε πράξεις που σχετίζονται άμεσα με το υπό διερεύνηση σκάνδαλο. Δεν μπορείτε να επιμείνετε στην απαγόρευση της κλήσης του μάρτυρα”.

«Ο υφυπουργός είχε γνώσει της όλης κατάστασης»

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ, ο Βασίλης Κόκκαλης, δήλωσε πως προκύπτει από τις καταθέσεις ότι ο υφυπουργός είχε γνώση της όλης κατάστασης και ότι δεν υπάρχει κανένας λόγος να αρνείται η ΝΔ την κλήτευσή του την ερχόμενη βδομάδα. “ Να έρθει να διαφωτίσει τι γνωρίζει για τις τηλεφωνικές συνδιαλέξεις και την κατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ”, σημείωσε με τον Νίκο Καραθανασόπουλο του ΚΚΕ να επισημαίνει: “Είναι λογικό να κληθεί άμεσα στην επιτροπή μας. Το όνομά του έχει εμπλακεί σε σειρά δημοσιευμάτων με τοποθετήσεις ήξεις αφήξεις για να συγκαλύψει το ρόλο του στην υπόθεση. Να έρθει την Τρίτη”.

“Θα το συζητήσουμε…”, λέει ο Λιάκος- Διαχρονικές ευθύνες βλέπει η ΝΔ

Η πλειοψηφία πάντως αποφάσισε να παραπέμψει τις όποιες αποφάσεις για το μέλλον, επιχειρώντας με τον τρόπο αυτό να διαχειριστεί την πίεση από τις δυσοίωνες για αυτή εξελίξεις εξελίξεις στην εξεταστική.

Ο Ευάγγελος Λιάκος που μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό ζήτησε την κλήτευση Μυλωνάκη, επανήλθε… στην τάξη ζητώντας να εξεταστεί το ενδεχόμενο αυτό στο μέλλον. “

“Αυτό που είπα είναι ότι όποιος έχει να συνεισφέρει στην υπόθεση, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε και σε ένα μήνα που θα συζητήσουμε το κομμάτι εμπλουτισμού του καταλόγου των μαρτύρων”, είπε.

Από την πλευρά του πάντως ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης επιχείρησε να αναλύσει το κυβερνητικό αφήγημα, ισχυριζόμενος πως η κατάθεση Σαλάτα ανέδειξε τις …διαχρονικές πολιτικές ευθύνες των κομμάτων.

“ Είναι εντυπωσιακό ότι απ’ όσα είπε ο κ. Σαλάτας έμειναν (τα κόμματα) σε μονόλεπτη επικοινωνία του με τον κ. Μυλωνάκη”, είπε και πρόσθεσε: “ η κυβέρνηση άνοιξε τις πόρτες του ΟΠΕΚΕΠΕ για να γίνουν οι έλεγχοι και όπως τόνισε το Μαξίμου στον κ. Σαλάτα θέλουμε την αγαστή συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία”.