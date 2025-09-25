Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Όσα ΔΕΝ είπε ο κ. Σαλάτας (και δεν είπε πολλά) και η «γραμμή» των συμφερόντων

Πρώτη μέρα της εξεταστικής επιτροπής της Βουλής για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σίγουρα το πιο σημαντικό γεγονός ήταν ότι ο διορισμένος απ’ αυτή την κυβέρνηση, προτελευταίος διοικητής του Οργανισμού, Νίκος Σαλάτας, έβαλε στο κάδρο τον Γιώργο Μυλωνάκη, στενό συνεργάτη του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος κατέχει τη θέση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ. Και είναι σημαντικό επειδή ο κ. Μυλωνάκης το τελευταίο διάστημα φαίνεται να έχει εμπλακεί για τα καλά στην υπόθεση και ειδικά στο κομμάτι της εισαγγελικής έρευνας, καθώς φέρεται να γνώριζε πολλά πράγματα για τη δικογραφία πριν αυτή δοθεί στη δημοσιότητα από την ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Υπεύθυνος ο Μυλωνάκης

Σύμφωνα λοιπόν με όσα υποστήριξε ο συνταξιούχος δικαστικός κ. Σαλάτας, ο κ. Μυλωνάκης ήταν υπεύθυνος για την καρατόμησή του από τη θέση του προέδρου του Οργανισμού. Υπενθυμίζεται ότι η αντίστροφη μέτρηση για τον κ. Σαλάτα άρχισε όταν ο ίδιος εκτόξευσε απειλές εις βάρος του γραφείου της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στην Αθήνα. Από την πλευρά της, η κυβέρνηση αντιλαμβανόμενη το βάρος όσων έρχονταν και λίγο καιρό πριν δοθεί στη δημοσιότητα η πρώτη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ζήτησε από τον κ. Σαλάτα -μέσω του κ. Μυλωνάκη- να έχει καλύτερη συνεργασία (ως πρόεδρος του Οργανισμού) με τους Ευρωπαίους εισαγγελείς.

Ο κ. Σαλάτας για τους δικούς του λόγους αρνήθηκε, στοχοποιώντας και δείχνοντας μάλλον ως αποκλειστική υπεύθυνη για όλα τα κακά του ΟΠΕΚΕΠΕ, την υπάλληλο του Οργανισμού Παρασκευή Τυχεροπούλου, η οποία τυγχάνει να είναι βασικός μάρτυρας της υπόθεσης και συνεργάτιδα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων στην έρευνα. Ο κ. Σαλάτας, ο οποίος είχε υπογράψει και τη μείωση μισθού της κας Τυχεροπούλου όπως είχε αποκαλύψει πριν λίγο καιρό το in, δεν είχε να πει τίποτε για κανέναν υπάλληλο του οργανισμού, πολλοί εκ των οποίων αναφέρονται στη δικογραφία και σε εξαιρετικά επιβαρυντικούς – για τους ίδιους – διαλόγους, παρά μόνο για τη συγκεκριμένη υπάλληλο.

Κατά των εισαγγελέων

Έσπευσε δε να επιτεθεί και κατά των ευρωπαίων εισαγγελέων μιλώντας ουσιαστικά για κατάχρηση εξουσίας εκ μέρους τους, φτάνοντας στο σημείο να πει ότι ουσιαστικά καθοδηγούνται από την κα Τυχεροπούλου. Το βασικό επιχείρημα του κ. Σαλάτα -το οποίο τυγχάνει να αποτελεί και επιχείρημα των πολιτικών προσώπων που εμπλέκονται στο σκάνδαλο- είναι η περίοδος 2022-2023, καθώς σύμφωνα με όσα υποστηρίζουν βρίσκεται εκτός πεδίου έρευνας των εισαγγελέων. Στο ίδιο πλαίσιο φαίνεται να κινείται και η ΝΔ, καθώς πηγές από το κυβερνών κόμμα φαίνεται πως δικαίωσαν τον κ. Σαλάτα μετά την κατάθεσή του και ούτε λίγο ούτε πολύ δείχνουν να υιοθετούν πλήρως τους ισχυρισμούς του.

Τα γεγονότα που διαψεύδουν τον κ. Σαλάτα

Είναι πραγματικά απορίας άξιον πάντως που ακολουθούν αυτή τη γραμμή, ειδικά από την ώρα που τα γεγονότα τους διαψεύδουν πανηγυρικά. Πιο συγκεκριμένα, αρχής γενομένης από το διαβιβαστικό που έφτασε στη Βουλή από την ευρωπαϊκή εισαγγελία, σε αυτό αναγράφεται ότι η περίοδος της έρευνας αφορά τα έτη 2019-2025. Κατά συνέπεια για ποια εξαίρεση των ετών 2022-2023 μιλούν οι κυβερνητικές πηγές και ο κ. Σαλάτας;

Αντικείμενο της έρευνας δεν είναι η υπόθεση των ΕΛΤΑ όπου εκατοντάδες αγρότες φέρονται να εισέπραξαν παράνομες επιδοτήσεις δηλώνοντας εκτάσεις που υποτίθεται ότι είχαν μισθώσει από τα ΕΛΤΑ; Αυτή η υπόθεση αφορά την περίοδο 2022 και έπειτα. Αντικείμενο της έρευνας δεν είναι η υπόθεση της κας Σεμερτζίδου και του συζύγου της που φέρονται να εισέπραξαν περί τα 2,5 εκατ. ευρώ από το 2019 έως το 2025; Η περίοδος 2022-2023, δεν περιλαμβάνεται στην εν λόγω έρευνα;

Στην περίοδο αυτή δεν αναφέρονται μεταξύ άλλων και οι καταθέσεις που περιλάμβανονται στη δικογραφία, στελεχών όπως οι πρώην πρόεδροι του Οργανισμού κ.κ. Βάρρας και Σημανδράκος; Σε περιπτώσεις παρανομιών της περιόδου αυτής δεν αναφέρεται και ο υπάλληλος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Πάνος Θεοδωρόπουλος; Υπουργός Γεωργίας δεν ήταν από τον Ιούνιο του 2023 ο κ. Αυγενάκης; Δεν ελέγχεται από την εισαγγελία; Κατά συνέπεια, πώς ακριβώς εμφανίζεται με τόση σιγουριά ο κ. Σαλάτας να υποστηρίζει ότι η περίοδος 2022-2023 είναι εκτός ελέγχου;

Ο ρόλος της Neuropublic

Αναρωτιέται κανείς μήπως αυτό το επιχείρημα έχει σχέση με την ανάγκη του σχεδόν μόνιμου και για χρόνια, τεχνικού συμβούλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, να αποτινάξει από πάνω του κάθε ευθύνη. Ο λόγος για την εταιρεία Neuropublic που συμπτωματικά το 2022 έχασε τη θέση του τεχνικού συμβούλου από άλλη εταιρεία την οποία επέλεξε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης. Επανήλθε βεβαίως πανηγυρικά την επόμενη χρονιά, ενώ αξίζει να υπενθυμίσουμε ότι διατηρούσε τη μοπωλιακή θέση του συμβούλου σε χρονιές που έγιναν «όργια» στις πληρωμές στον Οργανισμό, όταν διάφορα γαλάζια παιδιά έπαιρναν χιλιάδες ευρώ χωρίς να τα δικαιούνται. Όλα αυτά και το ρόλο του καθενός, είναι προφανώς θέματα τα οποία ερευνά η ευρωπαϊκή εισαγγελία.

Αυτό που δεν εξήγησε ο κ. Σαλάτας ήταν γιατί καρατομήθηκε στη συνέχεια (επί υπουργίας Αυγενάκη) η κα Τυχεροπούλου. Επειδή δεν έκανε καλά τη δουλειά της; Επειδή είχε «παγώσει» χιλιάδες παράνομα ΑΦΜ τα οποία ξεπάγωσε στη συνέχεια η κυβέρνηση της ΝΔ για να πληρώσει τα δικά της παιδιά; Επειδή παρανομούσε και ήρθε η διοίκηση Μπαμπασίδη (ουκ ολίγοι οι διάλογοι που έχουν έρθει στο φως και τον αφορούν δίχως να τον κολακεύουν) να αποδώσει δικαιοσύνη και να επαναφέρει τον ΟΠΕΚΕΠΕ σε ορθή λειτουργία;