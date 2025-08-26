newspaper
Νέα στοιχεία για την απάτη μέσω… ΕΛΤΑ στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από 15 εκατ. η ζημιά
Ελλάδα 26 Αυγούστου 2025 | 23:54

Νέα στοιχεία για την απάτη μέσω… ΕΛΤΑ στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από 15 εκατ. η ζημιά

Οι επιτήδειοι δήλωναν αγροτεμάχια «φαντάσματα», τα οποία φέρεται να ανήκαν στα Ελληνικά Ταχυδρομεία.

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

Νέα στοιχεία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχονται στη δημοσιότητα, την ώρα που είναι ορατός ο κίνδυνος μη καταβολής επιδοτήσεων σε χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους.

Έτσι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει θέσει στο επίκεντρο μια απάτη που έγινε από αγρότες που χρησιμοποίησαν μέχρι και τα ΕΛΤΑ για να λάβουν παράνομες επιδοτήσεις.

Πάνω από 15 εκατ. η ζημιά

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο ΣΚΑΪ, οι επιτήδειοι εμφανίζονταν να μισθώνουν βοσκοτόπια και να ζητούν επιδοτήσεις από την ΕΕ, βάζοντας ως ιδιοκτήτη των αγροτεμαχίων τα ΕΛΤΑ.

Όπως διαπιστώθηκε από εσωτερική έρευνα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μόνο το 2019, συνολικά 456 αγρότες είχαν λάβει παράνομα ενισχύσεις με αυτή τη μέθοδο, την ώρα που τα ΕΛΤΑ εμφανίζονταν στα χαρτιά να διαθέτουν περίπου 4.500 αγροτεμάχια.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η ζημιά στα κοινοτικά κονδύλια ξεπερνά τα 15,2 εκατ. ευρώ, με την ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι να ζητά περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από την Οικονομική Αστυνομία.

Η ψηφοφορία – παρωδία

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα, που τρέχει από τα τέλη του 2023, έχει ήδη προκαλέσει πολιτικό σεισμό, με την κυβέρνηση να επιμένει στην διάχυση ευθυνών, καθώς πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες απάτες που έχουν καταγραφεί σε βάρος του αγροτικού τομέα και των ευρωπαϊκών ταμείων στη χώρα μας.

Ωστόσο, το προσεχές διάστημα αναμένονται οι επόμενες κινήσεις του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής σε κοινοβουλευτικό επίπεδο για την «ψηφοφορία-παρωδία», όπως τη χαρακτηρίζουν στη Χαριλάου Τρικούπη, για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Ιουλίου, κατά τη διαδικασία και την ψηφοφορία για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ είχε ζητήσει αναβολή, επικαλούμενο τις συνθήκες που επικράτησαν με τις αθρόες επιστολικές ψήφους βουλευτών της ΝΔ. Όμως, το προεδρείο της Βουλής κήρυξε περαιωμένη τη διαδικασία και προχώρησε στην ψηφοφορία, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να αποχωρεί καταγγέλλοντας τη διαδικασία.

Business
Metlen: Πιο κοντά στο στόχο για τον FTSE 100

Metlen: Πιο κοντά στο στόχο για τον FTSE 100

Κόσμος
Γαλλία: Ο Φρανσουά Μπαϊρού δίνει το παράδειγμα της λιτότητας

Γαλλία: Ο Φρανσουά Μπαϊρού δίνει το παράδειγμα της λιτότητας

inWellness
inTown
inTickets 24.08.25

Misery: Ένα θρίλερ που κόβει την ανάσα

Ένας συγγραφέας, μια εμμονική θαυμάστρια και ένα κλειστοφοβικό θρίλερ. Το Misery, του Στίβεν Κινγκ, έρχεται στο θέατρο Άνεσις από τις 27 Οκτωβρίου.

Σύνταξη
Λαμία: Έκαναν έργα και βγήκαν βλήματα του Β’ Παγκοσμίου Πολέμου [βίντεο]
Δείτε βίντεο 26.08.25

Συναγερμός στη Λαμία - Έκαναν έργα και βγήκαν βλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου

Βλήματα του Β' Παγκοσμίου Πολέμου βρέθηκαν στη διάρκεια έργων φυσικού αερίου στη Λαμία - Η επιχείρηση εξουδετέρωσης και ασφαλούς απομάκρυνσης των πυρομαχικών έχει προγραμματιστεί για αύριο το πρωί

Σύνταξη
Μουρτζούκου: «Αν ανοίξω το στόμα μου, θα κάψω ανθρώπους» – Τι λέει ο πατέρας του Παναγιωτάκη
«Είμαι διάολος εγώ» 26.08.25

Μουρτζούκου: «Αν ανοίξω το στόμα μου, θα κάψω ανθρώπους» – Τι λέει ο πατέρας του Παναγιωτάκη

Ενώ έχει ομολογήσει αβίαστα 4 βρεφοκτονίες, την δολοφονία του Παναγιωτάκη την αρνείται πεισματικά - Η καθ’ ομολογίαν βρεφοκτόνος κρατά ακόμα κλειστά τα χαρτιά της

Σύνταξη
Βόλος: «Ήθελε να της κάνει την ζωή κόλαση, τη ζήλευε» λέει η αδελφή της αδικοχαμένης 36χρονης
Ελλάδα 26.08.25

Βόλος: «Ήθελε να της κάνει την ζωή κόλαση, τη ζήλευε» λέει η αδελφή της αδικοχαμένης 36χρονης

«Από ζήλια, από ζήλια τα έκανε όλα αυτά και το ξέρω γιατί μου τα έλεγε η αδελφή μου, αυτή ήταν αγάπη γι’ αυτόν» σημείωσε η αδελφή της 36χρονης που έπεσε νεκρή από τα χέρια του συζύγου της.

Σύνταξη
Περιπολικά και νεκροφόρες αντί για ασθενοφόρα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας
Επικίνδυνη υποστελέχωση 26.08.25

Περιπολικά και νεκροφόρες αντί για ασθενοφόρα στο Κέντρο Υγείας Αίγινας

Γιατροί και κάτοικοι του νησιού μιλούν στο in για το πως έφτασαν να διακομίζονται με ανορθόδοξο τρόπο τα περιστατικά στο υποστελεχωμένο Κέντρο Υγείας Αίγινας

Δήμητρα Τριανταφύλλου
Δήμητρα Τριανταφύλλου
Βενεζουέλα: Στέλνει πολεμικά πλοία στα χωρικά της ύδατα, λόγω ανάπτυξης πλοίων των ΗΠΑ στην Καραϊβική
Στρατιωτικές προετοιμασίες 27.08.25

Βενεζουέλα: Στέλνει πολεμικά πλοία στα χωρικά της ύδατα, λόγω ανάπτυξης πλοίων των ΗΠΑ στην Καραϊβική

Η απόφαση είναι απάντηση στην αποστολή από τις Ηνωμένες Πολιτείες αρκετών πολεμικών πλοίων στην Καραϊβική, με το επιχείρημα της καταπολέμησης της διεθνούς διακίνησης ναρκωτικών.

Σύνταξη
Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1: Επική πρόκριση της κυπριακής ομάδας στη League Phase του Champions League – Πέρασε και η Μπόντο (vids)
Ποδόσφαιρο 27.08.25

Πάφος – Ερυθρός Αστέρας 1-1: Επική πρόκριση της κυπριακής ομάδας στη League Phase του Champions League – Πέρασε και η Μπόντο (vids)

Χάρη σε ένα πανέμορφο γκολ του Ζαζά στο 89', η Πάφος ολοκλήρωσε την υπέροχη ιστορία της στα προκριματικά και θα βρίσκεται στη League Phase του Champions League μετά το 1-1 κόντρα στον Ερυθρό Αστέρα.

Σύνταξη
Λίβανος: Οργή για τον Αμερικανό απεσταλμένο – Ζήτησε από τους δημοσιογράφους να φέρονται «πολιτισμένα»
Προσβλητικές δηλώσεις 26.08.25

Λίβανος: Οργή για τον Αμερικανό απεσταλμένο – Ζήτησε από τους δημοσιογράφους να φέρονται «πολιτισμένα»

Συγγνώμη από τον Μπάρακ, πρεσβευτή των ΗΠΑ στην Τουρκία, απαιτούν οι δημοσιογράφοι του Λιβάνου. Σε συνέντευξη Τύπου τους κάλεσε «να φερθούν πολιτισμένα», όχι «με ζωώδη τρόπο».

Σύνταξη
«Hamnet»: Ο Πολ Μέσκαλ ενσαρκώνει τον Σαίξπηρ, ο οποίος θρηνεί για την απώλεια του γιου του
Απώλεια 26.08.25

«Hamnet»: Ο Πολ Μέσκαλ ενσαρκώνει τον Σαίξπηρ, ο οποίος θρηνεί για την απώλεια του γιου του

Βασισμένο στο μυθιστόρημα της Μάγκι Ο'Φάρελ του 2020, το «Hamnet» αφηγείται την ιστορία του Ουίλιαμ Σαίξπηρ και της συζύγου του, Άγκνες, καθώς θρηνούν τον χαμό του 11χρονου γιου τους, Χάμνετ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
«Όσο γρήγορα έρχεται, τόσο γρήγορα φεύγει»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις δακρύζει – H άνοια, το σοκ, η φροντίδα
«Το γέλιο του» 26.08.25

«Όσο γρήγορα έρχεται, τόσο γρήγορα φεύγει»: Η σύζυγος του Μπρους Γουίλις δακρύζει – H άνοια, το σοκ, η φροντίδα

Σε νέα συνέντευξή της στη Ντάιαν Σόγιερ η σύζυγος του Μπρους Γουίλις, Έμμα Χέμινγκ Γουίλις, δάκρυσε μιλώντας για τις «στιγμές» που βλέπει φευγαλέες εκλάμψεις της προσωπικότητάς του

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ 0-0, 3-2 πεν.: Ιστορική πρόκριση για την ομάδα του Καζακστάν (vids)
Champions League 26.08.25

Καϊράτ Αλμάτι – Σέλτικ 0-0, 3-2 πεν.: Ιστορική πρόκριση για την ομάδα του Καζακστάν (vids)

Για πρώτη φορά στην ιστορία της η Καϊράτ Αλμάτι θα… κουνήσει σεντόνι καθώς επικράτησε με 3-2 της Σέλτικ στα πέναλτι (0-0 κ.δ. και παρ.) και προκρίθηκε στη League Phase του Champions League.

Σύνταξη
Εκτός σύνδεσης: Γιατί τα καταφύγια αποτοξίνωσης από τις ηλεκτρονικές συσκευές γίνονται όλο και πιο δημοφιλή
Ψάχνοντας ηρεμία 26.08.25

Εκτός σύνδεσης: Γιατί τα καταφύγια αποτοξίνωσης από τις ηλεκτρονικές συσκευές γίνονται όλο και πιο δημοφιλή

Ίσως είναι μια νέα μόδα, αλλά σίγουρα καλύπτουν μια πραγματική ανάγκη. Όλο και περισσότεροι άνθρωποι αναζητούν καταφύγια αποτοξίνωσης όπου δεν επιτρέπεται να χρησιμοποιούν κινητά ή άλλες συσκευές.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Ουσμάν Ντεμπελέ: «Φυσιολογικό να συγκαταλέγομαι μεταξύ των φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα»
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Ουσμάν Ντεμπελέ: «Φυσιολογικό να συγκαταλέγομαι μεταξύ των φαβορί για τη Χρυσή Μπάλα»

Με... περισσή αυτοπεποίθηση ο Ουσμάν Ντεμπελέ δηλώνει σε συνέντευξή του πως είναι φυσιολογικό να συμπεριλαμβάνεται στα φαβορί για την κατάκτηση της Χρυσής Μπάλας, λόγω των περσινών επιτευγμάτων του.

Σύνταξη
«Ένα θανατηφόρο μοτίβο»: Η δολοφονία δημοσιογράφων από το Ισραήλ δεν είναι καινούργιο φαινόμενο
Σκοτώνοντας την αλήθεια 26.08.25

«Ένα θανατηφόρο μοτίβο»: Η δολοφονία δημοσιογράφων από το Ισραήλ δεν είναι καινούργιο φαινόμενο

Η ιστορία της στοχοποίησης των δημοσιογράφων στην Γάζα και την Δυτική Όχθη ξεκινά τουλάχιστον από το 1967, όταν το Ισραήλ κατέλαβε τα παλαιστινιακά εδάφη μετά τον Πόλεμο των Έξι Ημερών

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Εργασιακό νομοσχέδιο: Πυρ ομαδόν για το 13ωρο εντός και εκτός διαβούλευσης
Οικονομία 26.08.25

Πυρ ομαδόν για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο... και στο οpengov

Αρνητικά είναι τα περισσότερα σχόλια στη διαβούλευση για το νέο εργασιακό νομοσχέδιο, με πολίτες και σωματεία, να χαρακτηρίζουν οπισθοδρόμηση το 13ωρο. Νέες αντιδράσεις από σωματεία.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Οι τρεις –πολύ δύσκολες- εναλλακτικές του Εμανουέλ Μακρόν
Σε αδιέξοδο 26.08.25

Πολιτική κρίση στη Γαλλία: Οι τρεις –πολύ δύσκολες- εναλλακτικές του Εμανουέλ Μακρόν

Μετά την ανακοίνωση του Φρανσουά Μπαϊρού ότι ζητά ψήφο εμπιστοσύνης από την Εθνοσυνέλευση, και τον πραγματικό κίνδυνο να πέσει η κυβέρνησή του, τη λύση θα κληθεί να δώσει ο Εμανουέλ Μακρόν.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»
Βίον ανθόσπαρτον 26.08.25

Η Τέιλορ Σουίφτ και ο Τράβις Κέλσι αρραβωνιάστηκαν- «Η καθηγήτρια αγγλικών και ο γυμναστής σας παντρεύονται»

Η είδηση έρχεται σχεδόν δύο χρόνια μετά την πρώτη δημόσια εμφάνισή τους ως ζευγάρι τον Σεπτέμβριο του 2023 - Την ανακοίνωση έκανε η Τέιλορ Σουίφτ στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Σύνταξη
LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ
Champions League 26.08.25

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ

LIVE: Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Στουρμ Γκρατς – Μπόντο Γκλιμτ για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 3.

Σύνταξη
LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας
Champions League 26.08.25

LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας

LIVE: Πάφος – Ερυθρός Αστέρας. Παρακολουθήστε live στις 22:00 την αναμέτρηση Πάφος – Ερυθρός Αστέρας για τα play offs του Champions League. Τηλεοπτική κάλυψη από COSMOTE SPORT 2.

Σύνταξη
Μπράιτον: Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους στο Carabao Cup
Ποδόσφαιρο 26.08.25

Μπράιτον: Κωστούλας και Τζίμας ετοιμάζονται για το ντεμπούτο τους στο Carabao Cup

Οι Μπάμπης Κωστούλας και Στέφανος Τζίμας είναι πιθανό να κάνουν το επίσημο ντεμπούτο τους με την Μπράιτον, καθώς βρίσκονται στην αποστολή για τον αγώνα με την Όξφορντ Γιουνάιτεντ για το Carabao Cup.

Σύνταξη
