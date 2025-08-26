Νέα στοιχεία για την απάτη μέσω… ΕΛΤΑ στον ΟΠΕΚΕΠΕ – Πάνω από 15 εκατ. η ζημιά

Νέα στοιχεία για την υπόθεση των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ έρχονται στη δημοσιότητα, την ώρα που είναι ορατός ο κίνδυνος μη καταβολής επιδοτήσεων σε χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφους.

Έτσι, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία έχει θέσει στο επίκεντρο μια απάτη που έγινε από αγρότες που χρησιμοποίησαν μέχρι και τα ΕΛΤΑ για να λάβουν παράνομες επιδοτήσεις.

Πάνω από 15 εκατ. η ζημιά

Συγκεκριμένα, όπως αποκάλυψε ο ΣΚΑΪ, οι επιτήδειοι εμφανίζονταν να μισθώνουν βοσκοτόπια και να ζητούν επιδοτήσεις από την ΕΕ, βάζοντας ως ιδιοκτήτη των αγροτεμαχίων τα ΕΛΤΑ.

Όπως διαπιστώθηκε από εσωτερική έρευνα στον ΟΠΕΚΕΠΕ, μόνο το 2019, συνολικά 456 αγρότες είχαν λάβει παράνομα ενισχύσεις με αυτή τη μέθοδο, την ώρα που τα ΕΛΤΑ εμφανίζονταν στα χαρτιά να διαθέτουν περίπου 4.500 αγροτεμάχια.

Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, η ζημιά στα κοινοτικά κονδύλια ξεπερνά τα 15,2 εκατ. ευρώ, με την ευρωπαία εισαγγελέα Λάουρα Κοβέσι να ζητά περαιτέρω διερεύνηση της υπόθεσης από την Οικονομική Αστυνομία.

Η ψηφοφορία – παρωδία

Αξίζει να σημειωθεί ότι η έρευνα, που τρέχει από τα τέλη του 2023, έχει ήδη προκαλέσει πολιτικό σεισμό, με την κυβέρνηση να επιμένει στην διάχυση ευθυνών, καθώς πρόκειται για μια από τις μεγαλύτερες απάτες που έχουν καταγραφεί σε βάρος του αγροτικού τομέα και των ευρωπαϊκών ταμείων στη χώρα μας.

Ωστόσο, το προσεχές διάστημα αναμένονται οι επόμενες κινήσεις του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής σε κοινοβουλευτικό επίπεδο για την «ψηφοφορία-παρωδία», όπως τη χαρακτηρίζουν στη Χαριλάου Τρικούπη, για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής που πραγματοποιήθηκε τον περασμένο μήνα.

Υπενθυμίζεται ότι στις 30 Ιουλίου, κατά τη διαδικασία και την ψηφοφορία για τη σύσταση προανακριτικής επιτροπής σχετικά με τους πρώην υπουργούς Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, το ΠΑΣΟΚ – ΚΙΝΑΛ είχε ζητήσει αναβολή, επικαλούμενο τις συνθήκες που επικράτησαν με τις αθρόες επιστολικές ψήφους βουλευτών της ΝΔ. Όμως, το προεδρείο της Βουλής κήρυξε περαιωμένη τη διαδικασία και προχώρησε στην ψηφοφορία, με σύσσωμη την αντιπολίτευση να αποχωρεί καταγγέλλοντας τη διαδικασία.