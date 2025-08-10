ΟΠΕΚΕΠΕ: Εν αναμονή νέων αποκαλύψεων για το σκάνδαλο – Έρχονται ονόματα από «μεγάλα ψάρια»

Μέσα στον μήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί η έρευνα στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να έρθουν στη δημοσιότητα τα πρώτα ονόματα ατόμων που έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις, χωρίς να τις δικαιούνται.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA, οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες εξελίξεις, καθώς όπως επισημαίνεται τα ονόματα που θα αποκαλυφθούν θα αφορούν «μεγάλα ψάρια».

Τα ονόματά τους θα δοθούν στη δημοσιότητα προς το τέλος Αυγούστου.

«Θα επιστραφούν τα χρήματα»

Ευρισκόμενη υπό ασφυκτική πίεση, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα χρήματα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ θα επιστραφούν.

Μιλώντας στο MEGA, o γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε: «Το μαχαίρι στο κόκκαλο. Θα υπάρξει κάθαρση, θα τελειώσουν τα κακώς κείμενα».

Και πρόσθεσε: «Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα της μεγάλης έρευνα που διενεργείται στον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου θα δούμε τα πρώτα ονόματα, οι οποίοι λάβανε μεγάλες επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται».

Ο κλοιός, εξαιτίας του σκανδάλου, σφίγγει γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παίρνουν αποστάσεις από τις κομματικές επιλογές.

Αφορμή και η εμπλοκή στο σκάνδαλο της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, που έφερε στο φως το in και προκάλεσε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Εις βάρος της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας διεξάγεται διπλή έρευνα. Τόσο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσο και από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τα 2,5 εκατ. ευρώ που φέρονται να έλαβαν η ίδια και οικεία της πρόσωπα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράδειγμα των βουλευτών της ΝΔ που αντιδρούν, ο Στράτος Σιμόπουλος, ο οποίος δήλωσε: «Δεν επιτρέπεται να είναι αναπληρωτής γραμματέας κοινωνικών πόρων μια κυρία που διαφημίζει στα social media τη Ferrari της. Πρέπει κάτω στην Πειραιώς να προσέχουμε. Δεν επιτρέπεται να μπαίνουν οι “Φραπέδες” και οι “Χασάπηδες” με τέτοια ευκολία στα υπουργεία».

Σε εγρήγορση η αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση, από την πλευρά της είναι προετοιμασμένη να πιέσει περαιτέρω την κυβέρνηση, ένα αναμονή των στοιχείων που θα έρθουν. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, επικείται και νέα δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα κόμματα της αντιπολίτευση έχουν διαμηνύσει ότι θα παρακολουθούν τις εξελίξεις, ώστε αν χρειαστεί θα επανέλθει η πρόταση για προανακριτική για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επίσης, με αφορμή όσα διεμείφθησαν στην επεισοδιακή συνεδρίαση της Βουλής για την προανακριτική, δήλως ότι η κυβέρνηση διέβη τον Ρουβίκωνα της θεσμικής αυθαιρεσίας.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η κορυφή του παγόβουνου», είπε σε δήλωσή του. «Η αξιοπιστία της κυβέρνησης είναι στο ναδίρ και τελευταία της προσπάθεια είναι να παρασύρει μαζί της όλον τον πολιτικό κόσμο βυθίζοντάς τον στην αναξιοπιστία με απρόβλεπτες συνέπειες για τη σταθερότητα και την προοπτική της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ μέχρι την μέρα των εθνικών εκλογών θα δώσει τον αγώνα για την πολιτική αλλαγή».