Σημαντική είδηση:
10.08.2025 | 23:00
Συναγερμός για πτώμα σε παραλία της Αχαΐας
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
ΟΠΕΚΕΠΕ: Εν αναμονή νέων αποκαλύψεων για το σκάνδαλο – Έρχονται ονόματα από «μεγάλα ψάρια»
Πολιτική Γραμματεία 10 Αυγούστου 2025 | 22:13

ΟΠΕΚΕΠΕ: Εν αναμονή νέων αποκαλύψεων για το σκάνδαλο – Έρχονται ονόματα από «μεγάλα ψάρια»

Μέσα στον Αύγουστο αναμένεται να έρθουν στο φως της δημοσιότητας νέα στοιχεία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Μεταξύ αυτών και ονόματα προσώπων που έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις.

Spotlight

Μέσα στον μήνα αναμένεται να ολοκληρωθεί η έρευνα  στον ΟΠΕΚΕΠΕ και να έρθουν στη δημοσιότητα τα πρώτα ονόματα ατόμων που έλαβαν παράνομα επιδοτήσεις, χωρίς να τις δικαιούνται.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του MEGA,  οι εξελίξεις θα είναι ραγδαίες εξελίξεις, καθώς όπως επισημαίνεται τα ονόματα που θα αποκαλυφθούν θα αφορούν «μεγάλα ψάρια».

Τα ονόματά τους θα δοθούν στη δημοσιότητα προς το τέλος Αυγούστου.

«Θα επιστραφούν τα χρήματα»

Ευρισκόμενη υπό ασφυκτική πίεση, η κυβέρνηση υποστηρίζει ότι τα χρήματα των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ θα επιστραφούν.

Μιλώντας στο MEGA, o γενικός γραμματέας Αγροτικής Ανάπτυξης, Σπύρος Πρωτοψάλτης, δήλωσε: «Το μαχαίρι στο κόκκαλο. Θα υπάρξει κάθαρση, θα τελειώσουν τα κακώς κείμενα».

Και πρόσθεσε: «Μέχρι το τέλος του μήνα θα έχουμε τα πρώτα αποτελέσματα της μεγάλης έρευνα που διενεργείται στον ΟΠΕΚΕΠΕ όπου θα δούμε τα πρώτα ονόματα, οι οποίοι λάβανε μεγάλες επιδοτήσεις χωρίς να τις δικαιούνται».

Ο κλοιός, εξαιτίας του σκανδάλου, σφίγγει γύρω από το Μέγαρο Μαξίμου, καθώς πολλοί βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας παίρνουν αποστάσεις από τις κομματικές επιλογές.

Αφορμή και η εμπλοκή στο σκάνδαλο της Καλλιόπης Σεμερτζίδου, που έφερε στο φως το in και προκάλεσε αντιδράσεις από την αντιπολίτευση. Εις βάρος της πολιτεύτριας της Νέας Δημοκρατίας διεξάγεται διπλή έρευνα. Τόσο από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία όσο και από την Αρχή για το ξέπλυμα μαύρου χρήματος για τα 2,5 εκατ. ευρώ που φέρονται να έλαβαν η ίδια και οικεία της πρόσωπα από τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Παράδειγμα των βουλευτών της ΝΔ που αντιδρούν, ο Στράτος Σιμόπουλος, ο οποίος δήλωσε: «Δεν επιτρέπεται να είναι αναπληρωτής γραμματέας κοινωνικών πόρων μια κυρία που διαφημίζει στα social media τη Ferrari της. Πρέπει κάτω στην Πειραιώς να προσέχουμε. Δεν επιτρέπεται να μπαίνουν οι “Φραπέδες” και οι “Χασάπηδες” με τέτοια ευκολία στα υπουργεία».

Σε εγρήγορση η αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση, από την πλευρά της είναι προετοιμασμένη να πιέσει περαιτέρω την κυβέρνηση, ένα αναμονή των στοιχείων που θα έρθουν. Επιπλέον, σύμφωνα με πληροφορίες, επικείται και νέα δικογραφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Τα κόμματα της αντιπολίτευση έχουν διαμηνύσει ότι θα παρακολουθούν τις εξελίξεις, ώστε αν χρειαστεί θα επανέλθει η πρόταση για προανακριτική για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη.

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, επίσης, με αφορμή όσα διεμείφθησαν στην επεισοδιακή συνεδρίαση της Βουλής για την προανακριτική, δήλως ότι η κυβέρνηση διέβη τον Ρουβίκωνα της θεσμικής  αυθαιρεσίας.

«Ο ΟΠΕΚΕΠΕ είναι η κορυφή του παγόβουνου», είπε σε δήλωσή του. «Η αξιοπιστία της κυβέρνησης είναι στο ναδίρ και τελευταία της προσπάθεια είναι να παρασύρει μαζί της όλον τον πολιτικό κόσμο βυθίζοντάς τον στην αναξιοπιστία με απρόβλεπτες συνέπειες για τη σταθερότητα και την προοπτική της χώρας. Το ΠΑΣΟΚ μέχρι την μέρα των εθνικών εκλογών θα δώσει τον αγώνα για την πολιτική αλλαγή».

Wall Street
Wall Street: Με το βλέμμα στον πληθωρισμό

Wall Street: Με το βλέμμα στον πληθωρισμό

World
Παγκόσμια οικονομία: Οι πέντε αντιπαλότητες που διαμορφώνουν το μέλλον [γράφημα]

Παγκόσμια οικονομία: Οι πέντε αντιπαλότητες που διαμορφώνουν το μέλλον [γράφημα]

Σύνταξη
inTown
Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού – Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ
Μήνυμα αλληλεγγύης 10.08.25

Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού – Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ

Τη στήριξή του ΚΚΕ στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού, που δοκιμάζεται στη Γάζα και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, εξέφρασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Κατήγγειλε τη στάση της ελληνική κυβέρνησης.

Σύνταξη
Στη δράση για την Παλαιστίνη στη Φολέγανδρο ο Φάμελλος – «Η σωστή πλευρά της ιστορίας»
ΣΥΡΙΖΑ 10.08.25

Στη δράση για την Παλαιστίνη στη Φολέγανδρο ο Φάμελλος – «Η σωστή πλευρά της ιστορίας»

«Μαζί με τους πολίτες σε όλη τη χώρα απαιτούμε Ειρήνη, άμεση εκεχειρία στην Παλαιστίνη και τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Μαρκογιαννάκη: Στα 6 χρόνια ΝΔ έχουμε ζήσει τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Ευρώπη – Στο ίδιο έργο θεατές
ΠΑΣΟΚ 10.08.25

Μαρκογιαννάκη: Στα 6 χρόνια ΝΔ έχουμε ζήσει τη μεγαλύτερη δασική πυρκαγιά στην Ευρώπη – Στο ίδιο έργο θεατές

Αναφερόμενη στις τελευταίες καταστροφικές πυρκαγιές, η Όλγα Μαρκογιαννάκη σημείωσε ότι «ένα ακόμα καλοκαίρι μετράμε πληγές, την απώλεια μιας ανθρώπινης ζωής, πληγές στο περιβάλλον, σε περιουσίες»

Σύνταξη
Η Αθήνα χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – Εξαίρει τον ρόλο των ΗΠΑ
ΥΠΕΞ 10.08.25

Η Αθήνα χαιρετίζει τις συμφωνίες Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν – Εξαίρει τον ρόλο των ΗΠΑ

«Η Ελλάδα χαιρετίζει τις ανακοινωθείσες συμφωνίες μεταξύ Αρμενίας και Αζερμπαϊτζάν ως σημαντικό βήμα προς τον τερματισμό δεκαετιών συγκρούσεων στον Νότιο Καύκασο» επισήμανε το υπουργείο Εξωτερικών

Σύνταξη
Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου
Η δήλωση 10.08.25

Γάζα: Ελλάδα, Βρετανία, Γαλλία, Σλοβενία, Δανία καταδικάζουν τα σχέδια Νετανιάχου

Οι πέντε ευρωπαϊκές χώρες-μέλη του ΣΑ, μεταξύ των οποίων η Ελλάδα, καταδικάζουν τα σχέδια του Ισραήλ να επεκτείνει τις στρατιωτικές επιχειρήσεις στη Γάζα. Μιλούν για παραβίαση του διεθνούς δικαίου.

Σύνταξη
Βολές Χρηστίδη για τα εργασιακά: Πώς μπορείς να πανηγυρίζεις με τη χώρα προτελευταία στην αγοραστική δύναμη;
Εργασιακά 10.08.25

Βολές Χρηστίδη για τα εργασιακά: Πώς μπορείς να πανηγυρίζεις με τη χώρα προτελευταία στην αγοραστική δύναμη;

«Η πραγματικότητα που ζει η κοινωνία και όχι οι πίνακες excel του Μαξίμου, είναι σκληρή και επίπονη», υπογράμμισε ο υπεύθυνος ΚΤΕ Εργασίας του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ Παύλος Χρηστίδης

Σύνταξη
Χαρίτσης: Η φούσκα του τουρισμού έχει ραγίσει και θα σκάσει ηχηρά – Βλέπουμε τα όριά του
Κριτική στο μοντέλο 10.08.25

Χαρίτσης: Η φούσκα του τουρισμού έχει ραγίσει και θα σκάσει ηχηρά – Βλέπουμε τα όριά του

«Τιμές και αισθητική που απευθύνονται μόνο σε μια κλειστή κάστα νεόπλουτων. Περιβαλλοντική υποβάθμιση. Λιμάνια μποτιλιαρισμένα. Εργοδοτική αυθαιρεσία», τόνισε για το μοντέλο τουρισμού της χώρας ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς Αλέξης Χαρίτσης

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Πέντε προτάσεις Ανδρουλάκη «για την επαναφορά της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς»
ΠΑΣΟΚ 10.08.25

Πέντε προτάσεις Ανδρουλάκη «για την επαναφορά της εμπιστοσύνης των πολιτών στους θεσμούς»

Ο Νίκος Ανδρουλάκης τονίζει ότι το ΠΑΣΟΚ έχει καταθέσει στη Βουλή τις περισσότερες από αυτές τις «δομικές μεταρρυθμίσεις», που «συνιστούν παρεμβάσεις, που ενισχύουν τη Δημοκρατία και την αποτελεσματικότητα του κράτους»

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μια κυβέρνηση που φοβάται
Πολιτική 10.08.25

Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μια κυβέρνηση που φοβάται

Αν και Αύγουστος η έρευνα των Ευρωπαίων Εισαγγελέων για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται με αμείωτους ρυθμούς. Το δημοσίευμα του in προκάλεσε μια παραίτηση και πονοκέφαλο στο Μαξίμου. Ο ρόλος-κλειδί στη ΔΕΘ.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
ΣΥΡΙΖΑ για τις φωτιές στην Αλβανία: Κυβερνητική αδράνεια παρά τις απεγνωσμένες εκκλήσεις ομογενών για βοήθεια
Μεγάλες πυρκαγιές 09.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για τις φωτιές στην Αλβανία: Κυβερνητική αδράνεια παρά τις απεγνωσμένες εκκλήσεις ομογενών για βοήθεια

Ο ΣΥΡΙΖΑ καλεί την κυβέρνηση να ενεργοποιηθεί για να προσφέρει βοήθεια στους Έλληνες ομογενείς στην Αλβανία, όπου μαίνονται επί τέσσερις ημέρες πυρκαγιές.

Σύνταξη
Ισραήλ: Το Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα να είναι προσεκτικοί την «Ημέρα Δράσης»
Διπλωματία 09.08.25

Ισραήλ: Το Υπουργείο Εξωτερικών προτρέπει τους Ισραηλινούς στην Ελλάδα να είναι προσεκτικοί την «Ημέρα Δράσης»

Το υπουργείο Εξωτερικών του Ισραήλ, εν όψει της «Ημέρας Δράσης» υπέρ των Παλαιστινίων, εξέδωσε ανακοίνωση με την οποία καλεί τους Ισραηλινούς τουρίστες στην Ελλάδα να είναι «προσεκτικοί».

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ: Για ακόμη μια φορά, οι πολίτες πληρώνουν την απουσία πρόληψης στις πυρκαγιές Κερατέας και Ηλείας
Βολές στην κυβέρνηση 09.08.25

ΠΑΣΟΚ: Για ακόμη μια φορά, οι πολίτες πληρώνουν την απουσία πρόληψης στις πυρκαγιές Κερατέας και Ηλείας

«Οι τραγικές εικόνες από την Κερατέα και την Ηλεία, δείχνουν για ακόμη μια φορά πως η φωτιά στην Ελλάδα αντιμετωπίζεται μόνο όταν φτάσει στην αυλή μας» υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ

Σύνταξη
Θυμήθηκε τη Γάζα ο Μητσοτάκης – Ανθρωπιστική βοήθεια, κουβέντα όμως για τη στήριξη στον Νετανιάχου
Πολύ λίγα, πολύ αργά 09.08.25

Θυμήθηκε τη Γάζα ο Μητσοτάκης – Ανθρωπιστική βοήθεια, κουβέντα όμως για τη στήριξη στον Νετανιάχου

Για τις ρίψεις 8,5 τόνων ειδών διατροφής από ελληνικά αεροσκάφη επαίρεται ο Μητσοτάκης, αποφεύγοντας για άλλη μια φορά να πάρει ξεκάθαρη θέση και να άρει τη στήριξη στον Νετανιάχου.

Σύνταξη
Νέα Αριστερά: «Ανθρωποθυσία στους χώρους δουλειάς – «Επτά θύματα στις πρώτες μέρες του Αυγούστου»
Πυρά στην κυβέρνηση 09.08.25

«Ανθρωποθυσία στους χώρους δουλειάς» - Νέα Αριστερά για τα απανωτά εργατικά δυστυχήματα

«Η τραγική αύξηση των εργατικών δυστυχημάτων στη χώρα αποτελεί όνειδος και δείχνει την διάλυση των εργασιακών δικαιωμάτων και την απαξίωση της ανθρώπινης ζωής» τονίζει η Νέα Αριστερά

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ – Φωτιές: Η θωράκιση της χώρας χρειάζεται πολλά περισσότερα από δηλώσεις του πρωθυπουργού και βιντεάκια
Πολιτική Γραμματεία 09.08.25

ΣΥΡΙΖΑ – Φωτιές: Η θωράκιση της χώρας χρειάζεται πολλά περισσότερα από δηλώσεις του πρωθυπουργού και βιντεάκια

Ο αρμόδιος τομεάρχης του ΣΥΡΙΖΑ, κάνει λόγο για σοβαρές ελλείψεις στην Πυροσβεστική και για ελάχιστα έως ανύπαρκτα τα έργα στον τομέα της πρόληψης

Σύνταξη
Όταν η παγκόσμια Ακροδεξιά αγκάλιασε το κράτος του Ισραήλ
Πολιτική 09.08.25

Όταν η παγκόσμια Ακροδεξιά αγκάλιασε το κράτος του Ισραήλ

Η μεταστροφή της παγκόσμιας Ακροδεξιάς υπέρ του Ισραήλ μετράει ήδη κάποια χρόνια. Οι λόγοι για τους οποίους οι πολιτικοί απόγονοι των Ναζί και των φασιστών έπαψαν να ασχολούνται με τους «κακούς» Εβραίους και πλέον βρίσκονται στο πλευρό τους.

Δημήτρης Τερζής
Δημήτρης Τερζής
Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο
Διεθνής Οικονομία 11.08.25

Πτωτική εβδομάδα για το πετρέλαιο – Δασμοί και εξελίξεις στον πόλεμο Ρωσίας και Ουκρανίας στο επίκεντρο

Οι υψηλότεροι δασμοί των ΗΠΑ στις εισαγωγές τέθηκαν σε ισχύ την Πέμπτη, εγείροντας ανησυχία για την οικονομική δραστηριότητα και τη ζήτηση αργού πετρελαίου

Σύνταξη
Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού – Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ
Μήνυμα αλληλεγγύης 10.08.25

Κουτσούμπας: Στηρίζουμε τον αγώνα του παλαιστινιακού λαού – Να σταματήσει κάθε συνεργασία με το Ισραήλ

Τη στήριξή του ΚΚΕ στον αγώνα του παλαιστινιακού λαού, που δοκιμάζεται στη Γάζα και τα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, εξέφρασε ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Κατήγγειλε τη στάση της ελληνική κυβέρνησης.

Σύνταξη
Ισημερινός: Τουλάχιστον 8 νεκροί από πυροβολισμούς σε κλαμπ – Κλιμακώνεται η βία του οργανωμένου εγκλήματος
Χιλιάδες δολοφονίες 10.08.25

Ισημερινός: Τουλάχιστον 8 νεκροί από πυροβολισμούς σε κλαμπ – Κλιμακώνεται η βία του οργανωμένου εγκλήματος

Οι αρχές εκτιμούν ότι το περιστατικό συνδέεται με τους πολέμους των καρτέλ των ναρκωτικών. Ο Ισημερινός καταγράφει χιλιάδες θανάτους ετησίως λόγω των συγκρούσεων του οργανωμένου εγκλήματος.

Σύνταξη
Αυτή τη φορά, είναι διαφορετικά: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας «Spider‑Man: Brand New Day»
Γλασκώβη 10.08.25

Αυτή τη φορά, είναι διαφορετικά: Ξεκίνησαν τα γυρίσματα της επερχόμενης ταινίας «Spider‑Man: Brand New Day»

«Τώρα, θα επικεντρωθούμε πραγματικά στην παλιά σχολή κινηματογράφου και θα γυρίσουμε σε πραγματικές τοποθεσίες», εξήγησε ο Τομ Χόλαντ, ο οποίος θα υποδυθεί τον Spider‑Man.

Σύνταξη
Από ποιόν στρατηγό του απειλείται ο Ζελένσκι;
Επιστροφή Ζαλούζνι 10.08.25

Από ποιον στρατηγό του απειλείται ο Ζελένσκι;

Ο Αμερικανός αναλυτής Τεντ Σνάιντερ, διαβάζοντας τη συνέντευξη του Βαλέρι Ζαλούζνι και συνδυάζοντας γεγονότα λιγότερο γνωστά στο ευρύ κοινό, εκτιμά οι μέρες του Ζελένσκι ίσως είναι μετρημένες.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Ιράν: Την κλότσησε στη μέση του δρόμου γιατί δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της
Γύρος του κόσμου 10.08.25

Ιράν: Την κλότσησε στη μέση του δρόμου γιατί δεν φορούσε σωστά τη μαντίλα της

Βίντεο από τρία διαφορετικά περιστατικά από όλο τον κόσμο. Η σοκαριστική επίθεση σε γυναίκα στο Ιράν, η πτώση ενός μετεωρίτη αρχαιότερου από τη Γη. Και η μάχη της ξαπλώστρας στην Ισπανία.

Σύνταξη
Στη δράση για την Παλαιστίνη στη Φολέγανδρο ο Φάμελλος – «Η σωστή πλευρά της ιστορίας»
ΣΥΡΙΖΑ 10.08.25

Στη δράση για την Παλαιστίνη στη Φολέγανδρο ο Φάμελλος – «Η σωστή πλευρά της ιστορίας»

«Μαζί με τους πολίτες σε όλη τη χώρα απαιτούμε Ειρήνη, άμεση εκεχειρία στην Παλαιστίνη και τερματισμό της γενοκτονίας στη Γάζα», τόνισε ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος

Σύνταξη
Επιτυχής η διάσωση των Γάλλων που εξέπεμψαν SOS ανοιχτά της Μυκόνου – Aποκλειστικά πλάνα in
Από ιστιοφόρο 10.08.25 Upd: 00:23

Επιτυχής η διάσωση των Γάλλων που εξέπεμψαν SOS ανοιχτά της Μυκόνου – Aποκλειστικά πλάνα in

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες του in - Το ιστιοφόρο βρισκόταν τρία ναυτικά μίλια νότια της Ρήνειας - Και οι δυο επιβαίνοντες διασώθηκαν σώοι και μεταφέρονται με ασφάλεια στη Νάουσα της Πάρου

Δημήτρης Πέρρος
Δημήτρης Πέρρος
Τι «ξεχνά» ο Τραμπ όταν λέει MAGA
Γραφήματα 10.08.25

Τι «ξεχνά» ο Τραμπ όταν λέει MAGA

Οι δασμοί κυριαρχούν στον δημόσιο διάλογο στις ΗΠΑ, όμως οι βιομηχανίες δεν επιστρέφουν μόνο λόγω δασμών…

Μαρίνος Τζώτζης
