Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να κλείσει άρον άρον το θέμα στη Βουλή προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης που κατηγορεί τον πρωθυπουργό για θεσμική εκτροπή μετά τα όσα έγιναν στην τελευταία συνεδρίαση του κοινοβουλίου.

Οι αποκαλύψεις του in για την πολιτεύτρια της ΝΔ, Καλλιόπη Σεμερτζίδου, και τα ποσά εκατομμυρίων που φέρεται να έλαβε η ίδια και η οικογένειά της από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τροφοδοτούν τη συζήτηση για το σκάνδαλο για το οποίο, παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις για κάθαρση, ούτε ευθύνες έχουν αποδοθεί ούτε επαρκείς εξηγήσεις.

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η συζήτηση στο MEGA μεταξύ στελέχους της κυβέρνησης και στελεχών της αντιπολίτευσης που κατηγορούν τη ΝΔ για συγκάλυψη.

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση βρίσκεται σε αποσύνθεση

Εκ μέρους της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, ο Τάσος Γαϊτάνης, μίλησε για «αστεία διαδικασία στη Βουλή», που φανερώνει όπως είπε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε πλήρη αποδρομή και αποσύνθεση.

«Ήταν μία αστεία διαδικασία με βουλευτές που ήταν παρόντες και ψήφισαν με επιστολική ψήφο. Κανένας δεν κατάλαβε τι φοβήθηκε ο πρωθυπουργός και μπήκε σε αυτή την διαδικασία. Από μία κυβέρνηση ένας πολίτης περιμένει κάποια ελάχιστα.

Περιμένει κάποια δικαιώματα, το δικαίωμα σε μία αξιοπρεπή διαβίωση, περιμένει πρόσβαση σε δομές υγείας, προσιτή στέγαση και σίγουρα δεν περιμένει εστίες διαφθοράς σε μία κυβέρνηση. Σε όλα αυτά η κυβέρνηση δεν έχει πέτυχει τίποτα.

Σε πλήρη αποδρομή και αποσύνθεση είναι η κυβέρνηση μετά από 6 χρόνια. Όλα αυτά με «φραπέδες» κτλ, τη στιγμή που το 47% των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει ολιγοήμερες διακοπές. Αυτό συμβαίνει γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί και δεν θέλει να τα βάλει με τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια στην ακτοπλοΐα, όπου το 60% το έχουν δύο εταιρείες, τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια στην ενέργεια και στις τράπεζες και στην ιδιωτική υγεία. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή γιατί αξίζει κάτι περισσότερο.

Δεν είναι η χώρα των «φραπέδων» αλλά η Ελλάδα της Αθηνάς Παπαχρήστου, της αγρότισσας από την Αιτωλοακαρνανία η οποία πέθανε πρόσφατα και είχε δωρίσει ασθενοφόρο στο νοσοκομείου Μεσολογγίου. Είναι η Ελλάδα με πολίτες που έχουν ευαισθησία και αλληλεγγύη και αυτούς θέλουμε να εκφράσουμε στις επόμενες εκλογές», είπε χαρακτηριστικά.

Οριζόντιες οι ευθύνες, επιμένει η ΝΔ

Απαντώντας στις κατηγορίες ο Τάσος Γαϊτάνης, γγ Έρευνας και Καινοτομίας του υπ. Ανάπτυξης υποστήριξε για ακόμα μία φορά τη θεωρία περί ευθυνών διαφθοράς που διαπερνούν οριζόντια το πολιτικό σύστημα:

«Αν αποσυνθέσεις το ΠΑΣΟΚ θα σου μείνει ο λαϊκισμός της δεκαετίας του ’80 και καθόλου πολιτική τσίπα. Γιατί πέρα από το να καταγγέλλουν και να μηδενίζουν δεν έχουν να βάλουν τίποτα άλλο πάνω στο τραπέζι.

Εμείς δεν βγήκαμε να καταγγείλουμε το ΠΑΣΟΚ ως εγκληματική οργάνωση είμαστε προσεκτικοί στις διατυπώσεις μας. Και τα λέει αυτά μία αξιωματική αντιπολίτευση που στην συζήτηση για την προανακριτική του ΟΠΕΚΕΠΕ αποχώρησε, δεν έκατσε εκεί να στηρίξει την πρότασή της.

Είπαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι είναι μία ντροπή, ότι όλο αυτό το πράγμα θα έπρεπε να το καθαρίσουμε νωρίτερα και κακώς δεν το κάναμε, και θα το κάνουμε τώρα θέτοντας δύο προτεραιότητες: να επιστραφούν τα κλεμμένα και να φτιαχτεί ένα σύστημα νόμιμο και διαφανές αγροτικών επιδοτήσεων με στόχο να στηρίξουμε τον τίμιο αγρότη και να τον κρατήσουμε στην περιφέρεια.

Επειδή η κατάσταση έχει μία ιστορία κάποιων δεκαετιών να γίνει μία εξεταστική για τα προηγούμενα έτη, να δούμε τι έχει πάει λάθος, και ποιος φταίει. Ό,τι συζητηθεί στην εξεταστική δεν μπορεί να κρυφτεί.

Προφανώς αν προκύψουν πολιτικές ευθύνες για όποιους, είμαστε εδώ. Τι εμποδίζει το ΠΑΣΟΚ να θέλει την διερεύνηση αυτού του διαχρονικού σκανδάλου; Ένα μεγάλο μέρος των παράνομων επιδοτήσεων δόθηκαν στα δικά του χρόνια και φοβάται προφανώς το ΠΑΣΟΚ ότι θα ανοίξουν οι πληγές του παρελθόντος.

Η διαφθορά διαπερνά οριζόντια αυτό το πολιτικό σύστημα. Θα δώσουμε μία απάντηση σε αυτό το πρόβλημα; Αν βλέπουμε την διαφθορά μόνο ως «γαλάζια» για να εξυπηρετήσει αυτό τους αντιπολιτευτικούς μας στόχους, γιατί δεν έχουμε τι άλλο να πούμε για τον Μητσοτάκη και τη ΝΔ, αυτή η προσπάθεια θα πέσει στο κενό. Στο τέλος μας κρίνουν όλους οι πολίτες».

Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του in

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Μίλτος Ζαμπάρας, αναφέρθηκε στις αποκαλύψεις του in αλλά και στο άρθρο του Politco που ήταν ιδιαίτερα επικριτικό για τον κ. Μητσοτάκη.

«Θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό που είπε ο κ. Γαϊτάνης ότι “ η διαφθορά είναι οριζόντια και ότι μας ακουμπάει όλους”, δεν είναι έτσι όμως. Ένα χαστούκι που ήρθε από το Politico λέει ότι ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε την κυβερνητική πλειοψηφία για να μπλοκάρει την ολοκληρωμένη έρευνα που υπήρχε εις βάρος υπουργών από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπάρχει και ένα χαστούκι από την έρευνα που έκανε το in.gr και το MEGA σε σχέση με την υποψήφια της ΝΔ, την κ. Σεμερτζίδου από την Κοζάνη, που πήρε η ίδια και η οικογένειά της 2,5 εκ. ευρώ και κυκλοφορούσε με Φεράρι στην Κοζάνη.

Το να προσπαθείς με κάθε τρόπο – ακόμη και απαξιώνοντας την κοινοβουλευτική διαδικασία – να συγκαλύψεις ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο είναι κάτι που αφορά στην ΝΔ. Έχουμε μια μεγάλη θεσμική εκτροπή. Έχουμε κοινοβουλευτικό πραξικόπημα και αποστασία. Λέει για εξεταστική γιατί δεν ήθελε την προανακριτική. Γιατί; Ενώ υπάρχει δικογραφία. Η κυβέρνηση δεν έχει καμία απολύτως νομιμοποίηση πλέον και η αντιπολίτευση θα πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ζητήσει εκλογές και πολιτική αλλαγή».

ΚΚΕ: Την πληρώνουν οι αγρότες, όχι αυτοί που πήραν εκατομμύρια

Η βουλευτής του ΚΚΕ Βιβή Δάγκα επέμεινε ότι για όλα αυτά ο μόνος που την πληρώνει είναι ο αγρότης ενώ αυτοί που πήραν εκατομμύρια είναι μπλεγμένοι στη βιομηχανία ρουσφετιών.

«Η αλήθεια είναι ότι για όλα αυτά θα την πληρώσουν οι αγρότες, αντί να την πληρώσουν όλοι αυτοί που όχι μόνο πήραν εκατομμύρια και είχαν μπλεχτεί την βιομηχανία ρουσφετιών. Βλέπει ο κόσμος τα εκατομμύρια εύρω που περνούν από δίπλα του και ο ίδιος δεν μπορεί ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες να καλύψει.

Δεν πρόκειται να αφήσουν οι αγρότες την κυβέρνηση σε χλωρό κλαρί, η οποία πράγματι με διάφορες διαδικασίες προσπαθεί να αξιοποιήσει όλη αυτή την εξέλιξη ως πλυντήριο και για τις πολιτικές και για τις ποινικές ευθηνές των υπουργών της.

Σε αυτές τις συνθήκες και η ΕΕ προσπαθεί να ανοίξει μια συζήτηση για την στροφή στην πολεμική οικονομία, που θα κατευθύνει εκεί όλα τα κονδύλια με αποτέλεσμα ακόμα να συζητιέται μέχρι και 25% μείωση των κονδυλίων που αφορούν στην στήριξη της αγροτικής πολιτικής. Επιμένουμε στην διερεύνηση των αιτιών των πολιτικών και ποινικών ευθυνών».