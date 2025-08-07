newspaper
Σημαντική είδηση
07.08.2025 | 14:38
Φωτιά στη Βοιωτία – Μήνυμα του 112 στους κατοίκους
Σημαντική είδηση:
07.08.2025 | 13:01
Εκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Κινδύνου για τους ισχυρούς ανέμους – Εκλεισε και ο Εθνικός Κήπος
ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου
Πολιτική Γραμματεία 07 Αυγούστου 2025 | 13:49

ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου

Η Βουλή μπορεί να έκλεισε χωρίς να εξετάσει επί της ουσίας τις κατηγορίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται μετά και τις νέες αποκαλύψεις που έφερε στο φως το in

Ιός τσικουνγκούνια: Drones και κουνούπια «ελέφαντες» στη μάχη

Ιός τσικουνγκούνια: Drones και κουνούπια «ελέφαντες» στη μάχη

Spotlight

Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ παραμένει στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας παρά τις προσπάθειες της κυβέρνησης να κλείσει άρον άρον το θέμα στη Βουλή προκαλώντας τη σφοδρή αντίδραση της αντιπολίτευσης που κατηγορεί τον πρωθυπουργό για θεσμική εκτροπή μετά τα όσα έγιναν στην τελευταία συνεδρίαση του κοινοβουλίου.

Οι αποκαλύψεις του in για την πολιτεύτρια της ΝΔ, Καλλιόπη Σεμερτζίδου, και τα ποσά εκατομμυρίων που φέρεται να έλαβε η ίδια και η οικογένειά της από τον ΟΠΕΚΕΠΕ τροφοδοτούν τη συζήτηση για το σκάνδαλο για το οποίο, παρά τις συνεχείς διαβεβαιώσεις για κάθαρση, ούτε ευθύνες έχουν αποδοθεί ούτε επαρκείς εξηγήσεις.

Σε υψηλούς τόνους κινήθηκε η συζήτηση στο MEGA μεταξύ στελέχους της κυβέρνησης και στελεχών της αντιπολίτευσης που κατηγορούν τη ΝΔ για συγκάλυψη.

ΠΑΣΟΚ: Η κυβέρνηση βρίσκεται σε αποσύνθεση

Εκ μέρους της ΚΕ του ΠΑΣΟΚ, ο Τάσος Γαϊτάνης, μίλησε για «αστεία διαδικασία στη Βουλή», που φανερώνει όπως είπε ότι η κυβέρνηση βρίσκεται σε πλήρη αποδρομή και αποσύνθεση.

«Ήταν μία αστεία διαδικασία με βουλευτές που ήταν παρόντες και ψήφισαν με επιστολική ψήφο. Κανένας δεν κατάλαβε τι φοβήθηκε ο πρωθυπουργός και μπήκε σε αυτή την διαδικασία. Από μία κυβέρνηση ένας πολίτης περιμένει κάποια ελάχιστα.

Περιμένει κάποια δικαιώματα, το δικαίωμα σε μία αξιοπρεπή διαβίωση, περιμένει πρόσβαση σε δομές υγείας, προσιτή στέγαση και σίγουρα δεν περιμένει εστίες διαφθοράς σε μία κυβέρνηση. Σε όλα αυτά η κυβέρνηση δεν έχει πέτυχει τίποτα.

Σε πλήρη αποδρομή και αποσύνθεση είναι η κυβέρνηση μετά από 6 χρόνια. Όλα αυτά με «φραπέδες» κτλ, τη στιγμή που το 47% των Ελλήνων δεν μπορεί να πάει ολιγοήμερες διακοπές. Αυτό συμβαίνει γιατί η κυβέρνηση δεν μπορεί και δεν θέλει να τα βάλει με τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια στην ακτοπλοΐα, όπου το 60% το έχουν δύο εταιρείες, τα καρτέλ και τα ολιγοπώλια στην ενέργεια και στις τράπεζες και στην ιδιωτική υγεία. Η χώρα χρειάζεται πολιτική αλλαγή γιατί αξίζει κάτι περισσότερο.

Δεν είναι η χώρα των «φραπέδων» αλλά η Ελλάδα της Αθηνάς Παπαχρήστου, της αγρότισσας από την Αιτωλοακαρνανία η οποία πέθανε πρόσφατα και είχε δωρίσει ασθενοφόρο στο νοσοκομείου Μεσολογγίου. Είναι η Ελλάδα με πολίτες που έχουν ευαισθησία και αλληλεγγύη και αυτούς θέλουμε να εκφράσουμε στις επόμενες εκλογές», είπε χαρακτηριστικά.

Οριζόντιες οι ευθύνες, επιμένει η ΝΔ

Απαντώντας στις κατηγορίες ο Τάσος Γαϊτάνης, γγ Έρευνας και Καινοτομίας του υπ. Ανάπτυξης υποστήριξε για ακόμα μία φορά τη θεωρία περί ευθυνών διαφθοράς που διαπερνούν οριζόντια το πολιτικό σύστημα:

«Αν αποσυνθέσεις το ΠΑΣΟΚ θα σου μείνει ο λαϊκισμός της δεκαετίας του ’80 και καθόλου πολιτική τσίπα. Γιατί πέρα από το να καταγγέλλουν και να μηδενίζουν δεν έχουν να βάλουν τίποτα άλλο πάνω στο τραπέζι.

Εμείς δεν βγήκαμε να καταγγείλουμε το ΠΑΣΟΚ ως εγκληματική οργάνωση είμαστε προσεκτικοί στις διατυπώσεις μας. Και τα λέει αυτά μία αξιωματική αντιπολίτευση που στην συζήτηση για την προανακριτική του ΟΠΕΚΕΠΕ αποχώρησε, δεν έκατσε εκεί να στηρίξει την πρότασή της.

Είπαμε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ ότι είναι μία ντροπή, ότι όλο αυτό το πράγμα θα έπρεπε να το καθαρίσουμε νωρίτερα και κακώς δεν το κάναμε, και θα το κάνουμε τώρα θέτοντας δύο προτεραιότητες: να επιστραφούν τα κλεμμένα και να φτιαχτεί ένα σύστημα νόμιμο και διαφανές αγροτικών επιδοτήσεων με στόχο να στηρίξουμε τον τίμιο αγρότη και να τον κρατήσουμε στην περιφέρεια.

Επειδή η κατάσταση έχει μία ιστορία κάποιων δεκαετιών να γίνει μία εξεταστική για τα προηγούμενα έτη, να δούμε τι έχει πάει λάθος, και ποιος φταίει. Ό,τι συζητηθεί στην εξεταστική δεν μπορεί να κρυφτεί.

Προφανώς αν προκύψουν πολιτικές ευθύνες για όποιους, είμαστε εδώ. Τι εμποδίζει το ΠΑΣΟΚ να θέλει την διερεύνηση αυτού του διαχρονικού σκανδάλου; Ένα μεγάλο μέρος των παράνομων επιδοτήσεων δόθηκαν στα δικά του χρόνια και φοβάται προφανώς το ΠΑΣΟΚ ότι θα ανοίξουν οι πληγές του παρελθόντος.

Η διαφθορά διαπερνά οριζόντια αυτό το πολιτικό σύστημα. Θα δώσουμε μία απάντηση σε αυτό το πρόβλημα; Αν βλέπουμε την διαφθορά μόνο ως «γαλάζια» για να εξυπηρετήσει αυτό τους αντιπολιτευτικούς μας στόχους, γιατί δεν έχουμε τι άλλο να πούμε για τον Μητσοτάκη και τη ΝΔ, αυτή η προσπάθεια θα πέσει στο κενό. Στο τέλος μας κρίνουν όλους οι πολίτες».

Σε δύσκολη θέση η κυβέρνηση μετά την αποκάλυψη του in

Εκ μέρους του ΣΥΡΙΖΑ, ο βουλευτής Μίλτος Ζαμπάρας, αναφέρθηκε στις αποκαλύψεις του in αλλά και στο άρθρο του Politco που ήταν ιδιαίτερα επικριτικό για τον κ. Μητσοτάκη.

«Θα ήθελα να ξεκινήσω από αυτό που είπε ο κ. Γαϊτάνης ότι “ η διαφθορά είναι οριζόντια και ότι μας ακουμπάει όλους”, δεν είναι έτσι όμως. Ένα χαστούκι που ήρθε από το Politico λέει ότι ο πρωθυπουργός χρησιμοποίησε την κυβερνητική πλειοψηφία για να μπλοκάρει την ολοκληρωμένη έρευνα που υπήρχε εις βάρος υπουργών από την ευρωπαϊκή εισαγγελία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Υπάρχει και ένα χαστούκι από την έρευνα που έκανε το in.gr και το MEGA σε σχέση με την υποψήφια της ΝΔ, την κ. Σεμερτζίδου από την Κοζάνη, που πήρε η ίδια και η οικογένειά της 2,5 εκ. ευρώ και κυκλοφορούσε με Φεράρι στην Κοζάνη.

Το να προσπαθείς με κάθε τρόπο – ακόμη και απαξιώνοντας την κοινοβουλευτική διαδικασία – να συγκαλύψεις ένα πολύ μεγάλο σκάνδαλο είναι κάτι που αφορά στην ΝΔ. Έχουμε μια μεγάλη θεσμική εκτροπή. Έχουμε κοινοβουλευτικό πραξικόπημα και αποστασία. Λέει για εξεταστική γιατί δεν ήθελε την προανακριτική. Γιατί; Ενώ υπάρχει δικογραφία. Η κυβέρνηση δεν έχει καμία απολύτως νομιμοποίηση πλέον και η αντιπολίτευση θα πρέπει να σταθεί στο ύψος των περιστάσεων και να ζητήσει εκλογές και πολιτική αλλαγή».

ΚΚΕ: Την πληρώνουν οι αγρότες, όχι αυτοί που πήραν εκατομμύρια

Η βουλευτής του ΚΚΕ Βιβή Δάγκα επέμεινε ότι για όλα αυτά ο μόνος που την πληρώνει είναι ο αγρότης ενώ αυτοί που πήραν εκατομμύρια είναι μπλεγμένοι στη βιομηχανία ρουσφετιών.

«Η αλήθεια είναι ότι για όλα αυτά θα την πληρώσουν οι αγρότες, αντί να την πληρώσουν όλοι αυτοί που όχι μόνο πήραν εκατομμύρια και είχαν μπλεχτεί την βιομηχανία ρουσφετιών. Βλέπει ο κόσμος τα εκατομμύρια εύρω που περνούν από δίπλα του και ο ίδιος δεν μπορεί ούτε τις στοιχειώδεις ανάγκες να καλύψει.

Δεν πρόκειται να αφήσουν οι αγρότες την κυβέρνηση σε χλωρό κλαρί, η οποία πράγματι με διάφορες διαδικασίες προσπαθεί να αξιοποιήσει όλη αυτή την εξέλιξη ως πλυντήριο και για τις πολιτικές και για τις ποινικές ευθηνές των υπουργών της.

Σε αυτές τις συνθήκες και η ΕΕ προσπαθεί να ανοίξει μια συζήτηση για την στροφή στην πολεμική οικονομία, που θα κατευθύνει εκεί όλα τα κονδύλια με αποτέλεσμα ακόμα να συζητιέται μέχρι και 25% μείωση των κονδυλίων που αφορούν στην στήριξη της αγροτικής πολιτικής. Επιμένουμε στην διερεύνηση των αιτιών των πολιτικών και ποινικών ευθυνών».

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Το φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τον ακολουθεί μέχρι να ανοίξει η πόρτα εξόδου από το Μαξίμου
Πολιτική 07.08.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Το φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τον ακολουθεί μέχρι να ανοίξει η πόρτα εξόδου από το Μαξίμου

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κλιμακώνοντας την κριτική του για τις νέες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολίασε την πολυήμερη αφωνία της κυβέρνησης μετά και τις αποκαλύψεις του in

Σύνταξη
ΝΔ: Πυρά «γαλάζιων» βουλευτών στην ηγεσία για την υπόθεση Σεμερτζίδου – Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων σε κομματικές θέσεις
Πολιτική 07.08.25

Πυρά «γαλάζιων» βουλευτών στην ηγεσία για την υπόθεση Σεμερτζίδου - Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων σε κομματικές θέσεις

«Γαλάζιοι» βουλευτές βάζουν στο στόχαστρο την ηγεσία της ΝΔ μετά τις αποκαλύψεις του in για την Καλλιόπη Σεμερτζίδου σε ότι αφορά την επιλογή προσώπων σε κομματικές θέσεις ευθύνης. Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων που επιλέγονται, εν όψει εσωκομματικών εκλογών και εθνικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κυβέρνηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ή αλλιώς μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Ελληνοτουρκικών
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Κυβέρνηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ή αλλιώς μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Ελληνοτουρκικών

Αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ ισούται όμως με την Σκύλλα που “ματώνει” την κυβέρνηση, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι για την κυβέρνηση η Χάρυβδη που κινδυνεύει να την… ρουφήξει στο βυθό και εν τελεί να την πνίξει.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
ΥΠΕΞ για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου: Αναμενόμενη αντίδραση
Διπλωματία 06.08.25

ΥΠΕΞ για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου: Αναμενόμενη αντίδραση

Πρόκειται για αναμενόμενη αντίδραση γειτονικού κράτους, μέσω συνήθους διπλωματικής αλληλογραφίας, με το οποίο εκκρεμεί οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, όπως είναι η Αίγυπτος, αναφέρει το ελληνικό ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η μπάλα στην εξέδρα από τη Σεμερτζίδου για τις αποκαλύψεις του in – Καμία απάντηση για τα 2,5 εκατ. ευρώ
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 06.08.25

Η μπάλα στην εξέδρα από τη Σεμερτζίδου για τις αποκαλύψεις του in - Καμία απάντηση για τα 2,5 εκατ. ευρώ

Το πρώην στέλεχος της ΝΔ, που παραμένει κατά δήλωσή της μέλος του κόμματος, δεν μπήκε στην ουσία των ερωτημάτων που προκύπτουν από το ρεπορτάζ του in και τα 2,5 εκατ. ευρώ που φέρεται να έλαβαν οι οικογένειες Μαγειρία - Σεμερτζίδου

Σύνταξη
ΚΚΕ για επικοινωνία Μητσοτάκη – Ζελένσκι: Σιγή ασυρμάτου από τη ΝΔ, ποιες δεσμεύσεις έχει αναλάβει η κυβέρνηση;
Θέτει ερωτήματα 06.08.25

ΚΚΕ για επικοινωνία Μητσοτάκη – Ζελένσκι: Σιγή ασυρμάτου από τη ΝΔ, ποιες δεσμεύσεις έχει αναλάβει η κυβέρνηση;

Το ΚΚΕ τονίζει πως «η κυβέρνηση της ΝΔ τηρεί “σιγή ασυρμάτου” αντί να δώσει συγκεκριμένες εξηγήσεις για το τι εννοεί ο Ζελένσκι όταν λέει ότι συζητήθηκαν με τον πρωθυπουργό θέματα συνεργασίας στην αεράμυνα»

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Γιατί αργεί ο διορισμός της – Επίθεση Τραμπ στους Δημοκρατικούς – «Εκβιαστές, καθάρματα»
Η ανάρτηση 06.08.25

Γιατί αργεί ο διορισμός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Επίθεση Τραμπ στους Δημοκρατικούς - «Εκβιαστές, καθάρματα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται με σκληρές εκφράσεις στους Δημοκρατικούς για το πάγωμα των διορισμών δεκάδων αξιωματούχων, ανάμεσά τους και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σύνταξη
ΚΚΕ για Χιροσίμα – Ναγκασάκι: Το μεγαλύτερο έγκλημα του ιμπεριαλισμού, η όξυνση των ανταγωνισμών φέρνει πιο κοντά τον κίνδυνο
Ατομική βόμβα 06.08.25

ΚΚΕ για Χιροσίμα – Ναγκασάκι: Το μεγαλύτερο έγκλημα του ιμπεριαλισμού, η όξυνση των ανταγωνισμών φέρνει πιο κοντά τον κίνδυνο

Το ΚΚΕ τονίζει ότι «σήμερα 80 χρόνια μετά, η όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και των πολεμικών εστιών σε όλο τον κόσμο φέρνει πιο κοντά τον κίνδυνο ενός πυρηνικού ολέθρου»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε ΝΔ για τουρκολιβυκό: Ντρέπεται και η ντροπή, πανικός από την κυβέρνηση
Για δηλώσεις του Μανιάτη 06.08.25

ΠΑΣΟΚ σε ΝΔ για τουρκολιβυκό: Ντρέπεται και η ντροπή, πανικός από την κυβέρνηση

«Έφτασε στο σημείο να επιμερίζει αντεθνική στάση στο ΠΑΣΟΚ και τον ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη, εκτοξεύοντας πυρά κατά του κυβερνώντος κόμματος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ατύχημα φέρι μποτ στα Νέα Στύρα: Να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας στην ακτοπλοΐα
Νέα ανακοίνωση 06.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για ατύχημα φέρι μποτ στα Νέα Στύρα: Να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας στην ακτοπλοΐα

«Το ατύχημα με το φέρι μποτ που εκτελούσε το δρομολόγιο Νέα Στύρα – Αγία Μαρίνα αποτυπώνει την κατάσταση της ακτοπλοΐας στη χώρα μας», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Φάμελλος για Χιροσίμα – Ναγκασάκι: Η απειλή της ατομικής βόμβας είναι ξανά επίκαιρη – Η Ειρήνη δεν θα έρθει μόνη
«Πυρηνικός αφοπλισμός» 06.08.25

Φάμελλος για Χιροσίμα – Ναγκασάκι: Η απειλή της ατομικής βόμβας είναι ξανά επίκαιρη – Η Ειρήνη δεν θα έρθει μόνη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος επισημαίνει πως «η Ειρήνη δεν μπορεί να βασίζεται στον φόβο και στη δύναμη του ισχυρού, αλλά στη συνεργασία, στον διάλογο και στο διεθνές δίκαιο»

Σύνταξη
«Διασυρμός της χώρας, διεθνώς ρεζίλι»: Αντιπολιτευτικοί μύδροι στην κυβέρνηση για το δημοσίευμα του Politico
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 06.08.25

«Διασυρμός της χώρας, διεθνώς ρεζίλι»: Αντιπολιτευτικοί μύδροι στην κυβέρνηση για το δημοσίευμα του Politico

Το Politico έκανε λόγο για «μπλόκο Μητσοτάκη στην έρευνα κατά υπουργών του» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Σηκώνει ψηλά το ζήτημα η αντιπολίτευση

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς στην καταβολή των ποσών του επανυπολογισμού συντάξεων
«Φτάνει με τον εμπαιγμό» 06.08.25

Τσουκαλάς: Η κυβέρνηση απέτυχε παταγωδώς στην καταβολή των ποσών του επανυπολογισμού συντάξεων

«Φτάνει πια με τον εμπαιγμό και την ταλαιπωρία των συνταξιούχων. Προχωρήστε άμεσα στους επανυπολογισμούς κύριων και επικουρικών συντάξεων», τονίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in για Σεμερτζίδου: Ένοχη η σιωπή της κυβέρνησης μπροστά σε αυτό το πάρτι διαφθοράς
ΟΠΕΚΕΠΕ 06.08.25

ΠΑΣΟΚ για αποκάλυψη in για Σεμερτζίδου: Ένοχη η σιωπή της κυβέρνησης μπροστά σε αυτό το πάρτι διαφθοράς

«Το καθεστώς Μητσοτάκη λειτουργώντας εκτός ευρωπαϊκού πλαισίου εξέθρεψε το γαλάζιο σκάνδαλο διασπάθισης των κοινοτικών πόρων», αναφέρει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις αποκαλύψεις του in για τη Σεμερτζίδου
ΟΠΕΚΕΠΕ 06.08.25

«Μιλάμε για σπείρα» - Στα ύψη η πολιτική αντιπαράθεση με φόντο τις αποκαλύψεις του in για τη Σεμερτζίδου

Η κυβέρνηση πετάει την μπάλα στην εξέδρα και συνεχίζει την επιχείρηση διάχυσης ευθυνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ - Αντιπαράθεση Σταμάτη (ΝΔ) με Λιακούλη (ΠΑΣΟΚ) και Φαραντούρη

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Σεισμός στην Καλαμάτα: Τι λένε οι σεισμολόγοι για τα 4,7 Ρίχτερ – Πότε θα ξέρουμε αν ήταν ο κύριος
Μετασεισμοί έως 4R 07.08.25

Τι λένε οι σεισμολόγοι για τα 4,7 Ρίχτερ στην Καλαμάτα - Πότε θα ξέρουμε αν ήταν ο κύριος σεισμός

Ο σεισμός εκδηλώθηκε κοντά στην Καλαμάτα σε βάθος 18 χιλιομέτρων, το οποίο «δεν είναι τυπικό» σημειώνει στο in ο σεισμολόγος και διευθυντής ερευνών στο Γεωδυναμικό Ινστιτούτο, Αθανάσιος Γκανάς

Σύνταξη
Trump Tariffs Take Effect
English edition 07.08.25

Trump Tariffs Take Effect

On average, US households are expected to spend an additional $2,400 in 2025 due to rising prices on essential goods. The steepest increases are expected in clothing, footwear, and household electronics

Σύνταξη
ΗΠΑ: Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα – Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου
Στις ΗΠΑ 07.08.25

Δραματική διάσωση 30χρονης μέσα από καμινάδα - Την είχαν δει να χορεύει στην οροφή του κτιρίου

Άνθρωποι που βρίσκονταν στο πάρκο του Λος Άντζελες, στις ΗΠΑ, την άκουσαν να ουρλιάζει μέσα από την καμινάδα και κάλεσαν τις Αρχές - Οι διασώστες την βρήκαν εγκλωβισμένη σε βάθος περίπου ενός μέτρου

Σύνταξη
Ντιν Κέιν: O πρώην Superman θα γίνει πράκτορας της ICE του Τραμπ για να βάλει «όρια» στους μετανάστες
Fizz 07.08.25

Ντιν Κέιν: O πρώην Superman θα γίνει πράκτορας της ICE του Τραμπ για να βάλει «όρια» στους μετανάστες

«Γνωρίζουμε ότι ο Superman είναι μετανάστης – είναι ένας εξωγήινος… Ο ‘αμερικανικός τρόπος’ είναι φιλικός προς τους μετανάστες, αλλά υπάρχουν κανόνες», δήλωσε μεταξύ άλλων ο Ντιν Κέιν για την απόφασή του

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη στον 37χρονο και στη σύντροφό του για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της
Στη Θεσσαλονίκη 07.08.25

Κακουργηματική δίωξη στον 37χρονο και στη σύντροφό του για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

Οι κατηγορίες που απαγγέλθηκαν στο ζευγάρι από τη Θεσσαλονίκη είναι βιασμός ανηλίκου κατ’ εξακολούθηση, κατάχρηση ανηλίκου, γενετήσιες πράξεις εις βάρος ανήλικου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη

Σύνταξη
Τυνησία: Βρετανίδα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση σε πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο
Στην Τυνησία 07.08.25

«Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη» - Βρετανίδα κατήγγειλε σεξουαλική επίθεση σε πτήση με θαλάσσιο αλεξίπτωτο

«Τον ένιωσα να πιέζει το κορμί του στο δικό μου. Ένιωσα βιασμένη και βρώμικη. Φοβήθηκα. Ήταν νεαρός, ηλικίας περίπου 20 ετών» - Τι κατήγγειλε η 52χρονη Βρετανίδα

Σύνταξη
«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών
Tεχνητή Νοημοσύνη 07.08.25

«Γκροτέσκα» η συνέντευξη πρώην δημοσιογράφου του CNN με ΑΙ αντίγραφο νεκρού έφηβου – Τα σχόλια ειδικών

Ο πρώην δημοσιογράφος του CNN, Τζιμ Ακόστα, πήρε μια συνέντευξη τη Δευτέρα από ΑΙ αντίγραφο του Χοακίν Όλιβερ, νεαρού που έχασε τη ζωή του σε μια από τις φονικότερες ένοπλες επιθέσεις σε σχολείο των ΗΠΑ.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
ΑΤΜ: Σε εφαρμογή την ερχόμενη Δευτέρα η κατάργηση χρεώσεων – Σε ποιες συναλλαγές καθιερώνεται πλαφόν
Νέο τοπίο 07.08.25

Τι αλλάζει από την ερχόμενη Δευτέρα στα ΑΤΜ - Σε ποιες συναλλαγές καθιερώνεται πλαφόν

Από την ερχόμενη Δευτέρα, όλοι θα μπορούν να πραγματοποιούν αναλήψεις χωρίς καμία απολύτως προμήθεια από το δίκτυο των τραπεζών - Αναλυτικά τι προβλέπει η νέα ρύθμιση

Σύνταξη
Μάνδρα: «Μου έβγαλαν τον ώμο, μου τρύπησαν τον πνεύμονα» – Συγκλονίζει ο φούρναρης που ξυλοκοπήθηκε
Θύμα ληστείας 07.08.25

«Μου τρύπησαν τον πνεύμονα, μου έβγαλαν τον ώμο, με πατούσαν» - Συγκλονίζει ο φούρναρης στη Μάνδρα

Οι ληστές πήγαν και στο σπίτι του 61χρονου από όπου πήραν 600 ευρώ και δύο τραπεζικές κάρτες - «Τον βρήκα δεμένο, σε άθλια κατάσταση» δήλωσε η υπάλληλος του φούρνου στη Μάνδρα

Σύνταξη
