Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση:
07.08.2025 | 10:52
Έπεσε δέντρο στην Ερμού λόγω ισχυρών ανέμων - «Προσγειώθηκε» δίπλα σε πωλητή
ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά τις αποκαλύψεις του in για Σεμερτζίδου – Διέταξε προκαταρκτική εξέταση
07 Αυγούστου 2025 | 10:04

ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά τις αποκαλύψεις του in για Σεμερτζίδου – Διέταξε προκαταρκτική εξέταση

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα ερευνηθεί η βασιμότητα των καταγγελιών και ανάλογα με τα ευρήματα θα αξιολογηθεί στο σύνολο της η υπόθεση - Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αναμένει και τα σχετικό πόρισμα  από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.

Μίνα Μουστάκα
Spotlight

αποκαλύψεις του in για τις επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Καλλιόπη Σεμερτζίδου και μέλη της οικογένειας της μπαίνουν το μικροσκοπικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το ελληνικό κλιμάκιο της οποίας συνεχίζει την πολυεπίπεδη έρευνα του προς κάθε κατεύθυνση για την πλήρη και ουσιαστική διερεύνηση της σοβαρής αυτής υπόθεσης που εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής και πολιτικής επικαιρότητας.

Έτσι για το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης διενεργείται προκαταρκτική εξέταση η εντολή για την οποία δόθηκε με αφορμή δημοσιεύματα του in σύμφωνα με τα οποία η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και μέλη της οικογένειας του φέρονται  να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδοτήσεις  2,5 εκ ευρώ.
Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αναμένει και τα σχετικό πόρισμα  από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες η οποία πραγματοποίησε πρόσφατη έρευνα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ αναζητώντας στοιχεία  σχετικά τις επιδοτήσεις που έλαβαν οκτώ με δέκα πρόσωπα από τη Θεσσαλία μεταξύ των οποίων και η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας για την οποία προκλήθηκε σάλος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα ερευνηθεί η βασιμότητα των καταγγελιών και ανάλογα με τα ευρήματα θα αξιολογηθεί στο σύνολο της η υπόθεση.

Η αποκάλυψη του in

Περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ φέρονται να εισέπραξαν από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την περίοδο από το 2019 έως και το 2024 η οικογένεια Μαγειρία αλλά και η οικογένεια Σεμερτζίδου.
Όπως αποκάλυψε το in στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται οι επιδοτήσεις που έλαβε το ζεύγος Μαγειρία – Σεμερτζίδου, η μητέρα και οι τρεις αδελφές του κ. Μαγειρία, όπως επίσης και η μητέρα αλλά και ο αδελφός της κας Σεμερτζίδου. Εν προκειμένω μιλάμε για 8 δικαιούχους.
Το ίδιο το ζεύγος Μαγειρία-Σεμερτζίδου για το ίδιο χρονικό διάστημα φέρεται να εισέπραξε περί τις 733.000 ευρώ από το συνολικό ποσό των περίπου  2,5 εκατομμυρίων.
Από το 2021 και μετά (περίοδο κατά την οποία γίνεται ο κακός χαμός στον ΟΠΕΚΕΠΕ) είναι εντυπωσιακή και η άνοδος των επιδοτήσεων που λαμβάνει το ζευγάρι. Έτσι βλέπουμε ότι από τα 63.677 ευρώ του 2021, πάμε στα 133.857 ευρώ το 2022, στα 168.198 το 2023 για να καταλήξουμε στα 203.649 ευρώ το 2024.
Μετά τις αποκαλύψεις του in η συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της ΝΔ, Καλλιόπη Σεμερτζίδου υπέβαλε την παραίτησης με επιστολή στον γραμματέα της ΝΔ  Κώστα Σκρέκα.
Στην επιστολή της τονίζει πως  «με σεβασμό προς την παράταξή μας και τον πρόεδρό της, Κυριάκο Μητσοτάκη, σας υποβάλλω την παραίτησή μου από τη θέση της συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας στη γραμματεία Αγροτικών Φορέων της Νέας Δημοκρατίας».Συμπληρώνει πως «το τελευταίο διάστημα εγώ και η οικογένειά μου βρισκόμαστε στο επίκεντρο άδικης και στοχευμένης επίθεσης, με ψευδείς και συκοφαντικές αναφορές σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης και δημοσιεύματα. Όλα αυτά δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και πλήττουν άδικα την προσωπική και επαγγελματική μας εικόνα. Δεν είμαστε εμπλεκόμενοι σε καμία υπόθεση που ελέγχεται από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες».

Η ίδια δηλώνει ότι «παραμένει ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας «και θα συνεχίσω να στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις την κοινή μας προσπάθεια, με στις αξίες και τις αρχές μας».

Business
ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

ΔΕΗ: Τα 16 νέα πράσινα projects και η πρόκληση της λειψυδρίας

Economy
ΑΤΜ: Τι αλλάζει από τις 11 Αυγούστου στη χρήση τους

ΑΤΜ: Τι αλλάζει από τις 11 Αυγούστου στη χρήση τους

Πειραιάς: Μισό τόνο κάνναβη κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι – Τρεις συλλήψεις
Από Καναδά το φορτίο 07.08.25

Μισό τόνο κάνναβης κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι του Πειραιά - Τρεις συλλήψεις

Προηγήθηκε αίτημα από τις βουλγαρικές Αρχές για ευρωπαϊκή αστυνομική και δικαστική συνεργασία - Τα εμπεκόμενα πρόσωπα συνελήφθησαν στη Σόφια μετά την ελεγχόμενη παράδοση των δεμάτων με την κάνναβη

Σύνταξη
Ασπρόπυργος: Δεκαεπτά συλλήψεις για το άγριο περιστατικό στη Νέα Ζωή όπου έπεσαν δεκάδες πυροβολισμοί
Επιχείρηση σε εξέλιξη 07.08.25

Δεκαεπτά συλλήψεις για το άγριο περιστατικό με πυροβολισμούς στον Ασπρόπυργο

Η συμπλοκή μεταξύ των δύο ομάδων ξεκίνησε με διαπληκτισμό, ακολούθησε καταδίωξη και πυροβολισμοί - «Αδέσποτες» σφαίρες διαπέρασαν τοίχους κατοικιών και σκόρπισαν τον τρόμο σε κατοίκους στη Νέα Ζωή

Σύνταξη
Ναύπακτος: Τριανταπεντάχρονος εργάτης έπεσε από σκαλωσιά και σκοτώθηκε
Σε εργασίες ανακαίνισης 07.08.25

Εργατικό δυστύχημα στη Ναύπακτο - Τριανταπεντάχρονος έπεσε από σκαλωσιά και σκοτώθηκε

Ο άτυχος άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες ανακαίνισης σε κατοικία, όταν έπεσε από τη σκαλωσιά και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι - Εξέπνευσε στο νοσοκομείο λίγη ώρα αργότερα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Φυλακή σε 70χρονο για stalking της πρώην συντρόφου του – «Μου έστελνε απειλητικά μηνύματα»
Θεσσαλονίκη 06.08.25

Φυλακή σε 70χρονο για stalking της πρώην συντρόφου του - «Μου έστελνε απειλητικά μηνύματα»

«Μετά τη διακοπή της 8ετους σχέσης μας με παρακολουθούσε στη δουλειά μου. Μου έστελνε απειλητικά μηνύματα. Την Κυριακή 2 Αυγούστου ήταν έξω από το σπίτι μου» κατέθεσε, μεταξύ άλλων, η καταγγέλλουσα – παθούσα

Σύνταξη
Διαμαρτυρία στο υπουργείο Εργασίας: «Ο πολιτισμός σώζεται όταν σώζονται οι άνθρωποι»
Eργατικό δυστύχημα 06.08.25

Διαμαρτυρία στο υπουργείο Εργασίας: «Ο πολιτισμός σώζεται όταν σώζονται οι άνθρωποι»

Ο θάνατος 51χρονου ηχολήπτη σε εργατικό δυστύχημα, προκάλεσε θλίψη και οργή στους εργαζόμενους της τέχνης και του πολιτισμού. Τι συζήτησαν με τον υφυπουργό Εργασίας στη σημερινή διαμαρτυρία.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Η «συνάντηση της Σκιάθου», η πολυπληθής «Ομάδα Αλήθειας» και ο εκλογικός σχεδιασμός 2023 αποκαλύπτουν την μεθόδευση για το «μπάζωμα στα Τέμπη»
Ελλάδα 06.08.25

Η «συνάντηση της Σκιάθου», η πολυπληθής «Ομάδα Αλήθειας» και ο εκλογικός σχεδιασμός 2023 αποκαλύπτουν την μεθόδευση για το «μπάζωμα στα Τέμπη»

Τι αναφέρουν δικηγόροι των θυμάτων και πολιτικοί παράγοντες για το παρασκήνιο που αποκαλύπτεται τώρα και την «επικοινωνιακή» ισοπέδωση της σιδηροδρομικής τραγωδίας στα Τέμπη πριν από 30 μήνες

Βασίλης Λαμπρόπουλος
Βασίλης Λαμπρόπουλος
Στο εδώλιο για τον θάνατο του Μαραντόνα – Επτά επαγγελματίες υγείας κατηγορούνται για ανθρωποκτονία
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Στο εδώλιο για τον θάνατο του Μαραντόνα – Επτά επαγγελματίες υγείας κατηγορούνται για ανθρωποκτονία

Επτά επαγγελματίες υγείας αντιμετωπίζουν βαριές κατηγορίες για τον θάνατο του Ντιέγκο Μαραντόνα, με τη δίκη να φέρνει ξανά στο φως τις τελευταίες τραγικές του στιγμές.

Σύνταξη
Γάζα: «Μέρα ντροπής που θα διδάσκεται στην ιστορία» – Το Ισραήλ αποφασίζει την εξόντωση των Παλαιστινίων
Σχέδιο δύο φάσεων 07.08.25

«Μέρα ντροπής που θα διδάσκεται στην ιστορία» - Το Ισραήλ αποφασίζει την εξόντωση των Παλαιστινίων με τις ευλογίες Τραμπ

Ισραηλινά ΜΜΕ διαρρέουν «το σχέδιο δύο φάσεων» για την πλήρη κατάληψη της Γάζας - Προαναγγελία μαζικών σφαγών με στόχο τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Αλτσχάιμερ: Σημαντική ανακάλυψη δίνει ελπίδες για τη θεραπεία – Το λίθιο ως «κλειδί»
Έρευνα 07.08.25

Σημαντική ανακάλυψη δίνει ελπίδες για τη θεραπεία του Αλτσχάιμερ - Το μεταλλικό στοιχείο «κλειδί»

Το λίθιο συστήνεται για τη θεραπεία της διπολικής διαταραχής και υπάρχει στο σώμα μας σε μικρές ποσότητες - Με αυτό είναι δυνατή η προστασία γηρασμένων εγκεφάλων από το Αλτσχάιμερ, λένε οι επιστήμονες

Σύνταξη
ΝΔ: Πυρά «γαλάζιων» βουλευτών στην ηγεσία για την υπόθεση Σεμερτζίδου – Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων σε κομματικές θέσεις
Πολιτική 07.08.25

Πυρά «γαλάζιων» βουλευτών στην ηγεσία για την υπόθεση Σεμερτζίδου - Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων σε κομματικές θέσεις

«Γαλάζιοι» βουλευτές βάζουν στο στόχαστρο την ηγεσία της ΝΔ μετά τις αποκαλύψεις του in για την Καλλιόπη Σεμερτζίδου σε ότι αφορά την επιλογή προσώπων σε κομματικές θέσεις ευθύνης. Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων που επιλέγονται, εν όψει εσωκομματικών εκλογών και εθνικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Mundo Deportivo: «Η Ελλάδα τρομάζει την Ισπανία»
Μπάσκετ 07.08.25

Mundo Deportivo: «Η Ελλάδα τρομάζει την Ισπανία»

Η Ελλάδα ξεκίνησε τα φιλικά προετοιμασίας με νίκη απέναντι στο Βέλγιο (74-60), με την «Mundo Deportivo» να προειδοποιεί τους Ισπανούς για το μεταξύ τους ματς στο Eurobasket.

Σύνταξη
Δαρβινικός φεμινισμός: Καταρρίπτοντας τον μύθο της σεξουαλικής παθητικότητας των γυναικών
Woman 07.08.25

Δαρβινικός φεμινισμός: Καταρρίπτοντας τον μύθο της σεξουαλικής παθητικότητας των γυναικών

Νέες έρευνες αποκαλύπτουν πως η σεξουαλική συμπεριφορά των θηλυκών θηλαστικών δεν εξαρτάται από το φύλο τους βιολογικά, αλλά από τις δυναμικές που αναπτύσσονται μεταξύ αυτών και των αρσενικών.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Πειραιάς: Μισό τόνο κάνναβη κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι – Τρεις συλλήψεις
Από Καναδά το φορτίο 07.08.25

Μισό τόνο κάνναβης κατέσχεσαν οι Αρχές στο λιμάνι του Πειραιά - Τρεις συλλήψεις

Προηγήθηκε αίτημα από τις βουλγαρικές Αρχές για ευρωπαϊκή αστυνομική και δικαστική συνεργασία - Τα εμπεκόμενα πρόσωπα συνελήφθησαν στη Σόφια μετά την ελεγχόμενη παράδοση των δεμάτων με την κάνναβη

Σύνταξη
Ασπρόπυργος: Δεκαεπτά συλλήψεις για το άγριο περιστατικό στη Νέα Ζωή όπου έπεσαν δεκάδες πυροβολισμοί
Επιχείρηση σε εξέλιξη 07.08.25

Δεκαεπτά συλλήψεις για το άγριο περιστατικό με πυροβολισμούς στον Ασπρόπυργο

Η συμπλοκή μεταξύ των δύο ομάδων ξεκίνησε με διαπληκτισμό, ακολούθησε καταδίωξη και πυροβολισμοί - «Αδέσποτες» σφαίρες διαπέρασαν τοίχους κατοικιών και σκόρπισαν τον τρόμο σε κατοίκους στη Νέα Ζωή

Σύνταξη
Μυστηριώδης έπαυλη με 22 παιδιά: Το σκοτεινό πρόσωπο της παρένθετης μητρότητας
The Washington Post 07.08.25

Μυστηριώδης έπαυλη με 22 παιδιά: Το σκοτεινό πρόσωπο της παρένθετης μητρότητας

Η υπόθεση αποκαλύπτει με δραματικό τρόπο πώς η απουσία εποπτείας και διαφάνειας στην αγορά της παρένθετης μητρότητας μπορεί να οδηγήσει σε επικίνδυνες και ανήθικες πρακτικές, με θύματα παιδιά

Σύνταξη
Ναύπακτος: Τριανταπεντάχρονος εργάτης έπεσε από σκαλωσιά και σκοτώθηκε
Σε εργασίες ανακαίνισης 07.08.25

Εργατικό δυστύχημα στη Ναύπακτο - Τριανταπεντάχρονος έπεσε από σκαλωσιά και σκοτώθηκε

Ο άτυχος άνδρας πραγματοποιούσε εργασίες ανακαίνισης σε κατοικία, όταν έπεσε από τη σκαλωσιά και τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι - Εξέπνευσε στο νοσοκομείο λίγη ώρα αργότερα

Σύνταξη
FlexCar: Αναλύοντας τη δομή μίας κορυφαίας tech-driven εταιρείας που διαμορφώνει τις τάσεις στον κόσμο του leasing
Τα Νέα της Αγοράς 07.08.25

FlexCar: Αναλύοντας τη δομή μίας κορυφαίας tech-driven εταιρείας που διαμορφώνει τις τάσεις στον κόσμο του leasing

H FlexCar, μία από τις ταχύτερα αναπτυσσόμενες εταιρείες στην Ευρώπη, επενδύει στην τεχνολογία, προσφέροντας μία ευέλικτη, απλοποιημένη και πλήρως ψηφιακή εμπειρία leasing με επίκεντρο τον πελάτη.

Σύνταξη
Ζητείται κανονικότητα
Editorial 07.08.25

Ζητείται κανονικότητα

Η χώρα χρειάζεται όντως κανονικότητα. Αρκεί να θυμηθούμε τι πραγματικά σημαίνει αυτή η λέξη

Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Γράφει ο Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος
Κυβέρνηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ή αλλιώς μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Ελληνοτουρκικών
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Κυβέρνηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ή αλλιώς μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Ελληνοτουρκικών

Αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ ισούται όμως με την Σκύλλα που “ματώνει” την κυβέρνηση, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι για την κυβέρνηση η Χάρυβδη που κινδυνεύει να την… ρουφήξει στο βυθό και εν τελεί να την πνίξει.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

