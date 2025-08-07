ΟΠΕΚΕΠΕ: Παρέμβαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας μετά τις αποκαλύψεις του in για Σεμερτζίδου – Διέταξε προκαταρκτική εξέταση
Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα ερευνηθεί η βασιμότητα των καταγγελιών και ανάλογα με τα ευρήματα θα αξιολογηθεί στο σύνολο της η υπόθεση - Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αναμένει και τα σχετικό πόρισμα από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.
Oι αποκαλύψεις του in για τις επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Καλλιόπη Σεμερτζίδου και μέλη της οικογένειας της μπαίνουν το μικροσκοπικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το ελληνικό κλιμάκιο της οποίας συνεχίζει την πολυεπίπεδη έρευνα του προς κάθε κατεύθυνση για την πλήρη και ουσιαστική διερεύνηση της σοβαρής αυτής υπόθεσης που εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής και πολιτικής επικαιρότητας.
Η αποκάλυψη του in
Η ίδια δηλώνει ότι «παραμένει ενεργό μέλος της Νέας Δημοκρατίας «και θα συνεχίσω να στηρίζω με όλες μου τις δυνάμεις την κοινή μας προσπάθεια, με στις αξίες και τις αρχές μας».
