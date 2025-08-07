Oι αποκαλύψεις του in για τις επιδοτήσεις που φέρεται να έλαβε από τον ΟΠΕΚΕΠΕ το πρώην στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας Καλλιόπη Σεμερτζίδου και μέλη της οικογένειας της μπαίνουν το μικροσκοπικό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, το ελληνικό κλιμάκιο της οποίας συνεχίζει την πολυεπίπεδη έρευνα του προς κάθε κατεύθυνση για την πλήρη και ουσιαστική διερεύνηση της σοβαρής αυτής υπόθεσης που εξακολουθεί να βρίσκεται στο επίκεντρο της δικαστικής και πολιτικής επικαιρότητας.

Έτσι για το συγκεκριμένο σκέλος της υπόθεσης διενεργείται προκαταρκτική εξέταση η εντολή για την οποία δόθηκε με αφορμή δημοσιεύματα του in σύμφωνα με τα οποία η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας και μέλη της οικογένειας του φέρονται να έλαβαν από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, επιδοτήσεις 2,5 εκ ευρώ.

Παράλληλα, η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα αναμένει και τα σχετικό πόρισμα από την Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες η οποία πραγματοποίησε πρόσφατη έρευνα στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ αναζητώντας στοιχεία σχετικά τις επιδοτήσεις που έλαβαν οκτώ με δέκα πρόσωπα από τη Θεσσαλία μεταξύ των οποίων και η πολιτεύτρια της Νέας Δημοκρατίας για την οποία προκλήθηκε σάλος στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Στο πλαίσιο της προκαταρκτικής εξέτασης θα ερευνηθεί η βασιμότητα των καταγγελιών και ανάλογα με τα ευρήματα θα αξιολογηθεί στο σύνολο της η υπόθεση.

Η αποκάλυψη του in

Περίπου 2,5 εκατομμύρια ευρώ φέρονται να εισέπραξαν από τις επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ κατά την περίοδο από το 2019 έως και το 2024 η οικογένεια Μαγειρία αλλά και η οικογένεια Σεμερτζίδου.

Όπως αποκάλυψε το in στο ποσό αυτό περιλαμβάνονται οι επιδοτήσεις που έλαβε το ζεύγος Μαγειρία – Σεμερτζίδου, η μητέρα και οι τρεις αδελφές του κ. Μαγειρία, όπως επίσης και η μητέρα αλλά και ο αδελφός της κας Σεμερτζίδου. Εν προκειμένω μιλάμε για 8 δικαιούχους.

Το ίδιο το ζεύγος Μαγειρία-Σεμερτζίδου για το ίδιο χρονικό διάστημα φέρεται να εισέπραξε περί τις 733.000 ευρώ από το συνολικό ποσό των περίπου 2,5 εκατομμυρίων.

Από το 2021 και μετά (περίοδο κατά την οποία γίνεται ο κακός χαμός στον ΟΠΕΚΕΠΕ) είναι εντυπωσιακή και η άνοδος των επιδοτήσεων που λαμβάνει το ζευγάρι. Έτσι βλέπουμε ότι από τα 63.677 ευρώ του 2021, πάμε στα 133.857 ευρώ το 2022, στα 168.198 το 2023 για να καταλήξουμε στα 203.649 ευρώ το 2024.

Μετά τις αποκαλύψεις του in η συντονίστριας Κοινοτικών Πόρων και Γυναικείας Επιχειρηματικότητας της ΝΔ, Καλλιόπη Σεμερτζίδου υπέβαλε την παραίτησης με επιστολή στον γραμματέα της ΝΔ Κώστα Σκρέκα.