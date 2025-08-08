ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην διάχυση ευθυνών η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ

Αντιπαράθεση στον αέρα του MEGA, με αιχμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν ο βουλευτής της ΝΔ, Σταύρος Κελέτσης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Μελίδης με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου, και στον απόηχο των κυβερνητικών μεθοδεύσεων ευτελισμού της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Συλλυπητήρια για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά

Στην αρχή της συζήτησης ωστόσο και οι τρεις πολιτικοί έστειλαν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά που θρηνεί την απώλεια της αγαπημένης του κόρης, Λένας.

«Θέλω να εκφράσω θλίψη και την οδύνη μας, όλης της παράταξης γι΄ αυτή την τραγική απώλεια, για τον θάνατο της κόρης του Α. Σαμαρά. Είναι κάτι συγκλονιστικό για όλους μας και να ευχηθώ συλλυπητήρια στην οικογένεια», υπογράμμισε ο κ. Κελέτσης.

«Να πούμε θερμά συλλυπητήρια στον πρώην πρωθυπουργό για την τεράστια απώλεια. Τα λογία είναι φτωχά για μία τέτοια απώλεια», σχολίασε ο Πέτρος Παππάς.

«Να εκφράσω με την σειρά μου ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον πρώην πρωθυπουργό Α. Σαμαρά και την οικογένειά του. Είναι ανείπωτη αυτή η τραγωδία. Να του δώσουμε κουράγιο και να του πούμε «καλή δύναμη» σε αυτές τις δύσκολες στιγμές», ανέφερε ο κ. Μελίδης.

Διάχυση ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Κελέτση (ΝΔ)

Στην συνέχεια η συζήτηση επικεντρώθηκε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον κ. Κελέτση να τοποθετείται πρώτος και να επιχειρεί διάχυση ευθυνών.

«Το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα στενάχωρο θέμα για όλους μας. Είναι ένα θέμα που πραγματικά οφείλουμε να το διερευνήσουμε, να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Γι’ αυτό έγινε και η εξεταστική επιτροπή, προκριμένου να σταματήσει αυτή η κακοδαιμονία που υπήρχε στον συγκεκριμένο χώρο και τομέα, να δημιουργηθεί ένα σύστημα πληρωμών των αγροτών μας σε ό,τι αφορά στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που θα είναι δίκαιο και διαφανές. Να μην επαναληφθούν πράγματα που έχουμε δει. Η κυβέρνηση ξεκαθάρισε εξαρχής ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα εξαρχής, ότι θέλει να το λύσει με τρόπο ριζοσπαστικό, γι΄αυτό και ουσιαστικά προχώρησε στην κατάργηση του οργανισμού. Από εκεί και πέρα με τα πορίσματα που θα έχουμε από την εξεταστική που θα δει το πρόβλημα διαχρονικά, θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και θα χτίσουμε ένα νέο σύστημα δίκαιο αξιόπιστο και διαφανές», είπε ο βουλευτής της ΝΔ.

Στις κατηγορίες των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης στο πάνελ ότι πρόκειται για σκάνδαλο της ΝΔ, ισχυρίστηκε ότι «δεν πρόκειται περί σκανδάλου της ΝΔ. Ξεχνάτε την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όπου και πάλι η χώρα πλήρωσε πολλά εκατομμύρια πρόστιμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η «τεχνική λύση» στην στην οποία βασίστηκαν οι απάτες ήταν μία πρόταση που δόθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. είναι μια διαχρονική κατάσταση που δημιουργεί προβληματικές καταστάσεις. Είμαστε όλες οι πολιτικές δυνάμεις ενώπιον των ευθυνών μας».

Απαντώντας του ο Πέτρος Παππάς, σημείωσε: «Η ΝΔ διαλέγει ανάλογα με ό,τι την βολεύει. Είναι διαφορετικό να υπάρχει μια παθογένεια σε ένα σύστημα επιδοτήσεων και διαφορετικό αυτό που μας λέει η ευρωπαϊκή εισαγγελία ότι δηλαδή αυτή την στιγμή έχει στηθεί μία εγκληματική οργάνωση».

Π. Παππάς (ΠΑΣΟΚ): Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παράγει διαρκώς σκάνδαλα

Ο κ. Παππάς ανέφερε επίσης ότι «Εμείς αυτό που λέμε στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι ο πρωθυπουργός δεν εμπιστεύεται πλέον τους βουλευτές του και αυτό το είδαμε στην ψηφοφορία της Βουλής. Είναι μια κυβέρνηση που παράγει διαρκώς σκάνδαλα, ξεκινώντας από τις υποκλοπές, μετά τα Τέμπη και τώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μια κυβέρνηση της οποίας τα κορυφαία στελέχη – βλέπουμε και την πολιτεύτρια της ΝΔ (σ.σ Καλλιόπη Σεμερτζίδου)– έχουν εμπλοκή στο σκάνδαλο αυτό. Είναι μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να σταθεί. Το ΠΑΣΟΚ στην ΔΕΘ θα καταθέσει ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόβλημα, για την ακρίβεια, την στέγη, την ανάπτυξη της β. Ελλάδας και τη Θεσσαλονίκη, την 1οβάθμια υγεία, τα αγαθά που είναι πανάκριβα ώστε να αυξηθεί το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Τα τελευταία 6 χρόνια ζούμε σε ένα κράτος που δεν είναι για όλους, είναι για μερικούς. Αυτό θα προσπαθήσει να θεραπεύσει το ΠΑΣΟΚ και να πείσει τον κόσμο ότι μπορεί να το κάνει».

Μελίδης (ΣΥΡΙΖΑ) Η χώρα έχει ανάγκη από μια άλλη κυβέρνηση

Ο κ. Μελίδης σχολίασε: «Τα τελευταία χρόνια οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους. Η ΝΔ μας είπε για εξεταστική επιτροπή, ενώ τον Ιανουάριο σε συνέντευξη του ο πρωθυπουργός είχε πει ότι οι εξεταστικές επιτροπές δεν λειτουργούν πουθενά. Η εικόνα που είδαμε στο κοινοβούλιο ήταν μια εικόνα ντροπής με κενά έδρανα και όλη αυτή την κατάσταση που έγινε με την επιστολική ψήφο. δεν τηρήθηκε ούτε ο κανονισμός της Βουλής ούτε ο νόμος σε αυτή την διαδικασία. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι το πρώτο σκάνδαλο της κυβέρνησης. Το είδαμε με τις υποκλοπές και τα Τέμπη, και είναι η πολλοστή φορά ένα ακόμη σκάνδαλο μία ακόμη αποτυχία της κυβέρνησης. Σκάνδαλο που προσπαθούν να καλύψουν και να πάνε παρακάτω με τις λιγότερες επικοινωνιακές απώλειες. Αυτό δεν συνιστά σοβαρή πολιτική, δεν είναι σοβαρή πολιτική στάση και θεωρούμε ότι αυτή την στιγμή η χώρα έχει ανάγκη από μία άλλη κυβέρνηση».

Δείτε τη συζήτηση στο MEGA