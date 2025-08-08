newspaper
Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

Σημαντική είδηση:
08.08.2025 | 11:26
Φωτιά σε δασική έκταση στην Αργολίδα – Επιχειρούν εναέρια μέσα
Σημαντική είδηση:
08.08.2025 | 10:14
Φωτιά σε δασική έκταση στην Κεφαλονιά - Μήνυμα 112 για εκκένωση οικισμών
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΚΑΥΣΩΝΑΣ
# ΦΩΤΙΕΣ
# ΤΕΜΠΗ
# ΝΤΟΝΑΛΝΤ ΤΡΑΜΠ
# ΓΑΖΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# 100 ΧΡΟΝΙΑ ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ
# ΣΕΙΣΜΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
# VITA
ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην διάχυση ευθυνών η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ
Πολιτική Γραμματεία 08 Αυγούστου 2025 | 12:15

ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιμένει στην διάχυση ευθυνών η κυβέρνηση – Σφοδρά πυρά από ΠΑΣΟΚ, ΣΥΡΙΖΑ

Ο βουλευτής της ΝΔ, Στ. Κελέτσης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Π. Παππάς και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δ. Μελίδης μίλησαν για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με φόντο τις αποκαλύψεις του in για τη Σεμερτζίδου

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Spotlight

Αντιπαράθεση στον αέρα του MEGA, με αιχμή το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ είχαν ο βουλευτής της ΝΔ, Σταύρος Κελέτσης, ο βουλευτής του ΠΑΣΟΚ, Πέτρος Παππάς και ο αναπληρωτής εκπρόσωπος Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρης Μελίδης με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου, και στον απόηχο των κυβερνητικών μεθοδεύσεων ευτελισμού της κοινοβουλευτικής διαδικασίας.

Συλλυπητήρια για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά

Στην αρχή της συζήτησης ωστόσο και οι τρεις πολιτικοί έστειλαν τα θερμά τους συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά που  θρηνεί την απώλεια της αγαπημένης του κόρης, Λένας.

«Θέλω να εκφράσω θλίψη και την οδύνη μας, όλης της παράταξης γι΄ αυτή την τραγική απώλεια, για τον θάνατο της κόρης του Α. Σαμαρά. Είναι κάτι συγκλονιστικό για όλους μας και να ευχηθώ συλλυπητήρια στην οικογένεια», υπογράμμισε ο κ. Κελέτσης.

«Να πούμε θερμά συλλυπητήρια στον πρώην πρωθυπουργό για την τεράστια απώλεια. Τα λογία είναι φτωχά για μία τέτοια απώλεια», σχολίασε ο Πέτρος Παππάς.

«Να εκφράσω με την σειρά μου ως ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στον πρώην πρωθυπουργό Α. Σαμαρά και την οικογένειά του. Είναι ανείπωτη αυτή η τραγωδία. Να του δώσουμε κουράγιο και να του πούμε «καλή δύναμη» σε αυτές τις δύσκολες στιγμές», ανέφερε ο κ. Μελίδης.

Διάχυση ευθυνών για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Κελέτση (ΝΔ)

Στην συνέχεια η συζήτηση επικεντρώθηκε στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τον κ. Κελέτση να τοποθετείται πρώτος και να επιχειρεί διάχυση ευθυνών.

«Το ζήτημα του ΟΠΕΚΕΠΕ είναι ένα στενάχωρο θέμα για όλους μας. Είναι ένα θέμα που πραγματικά οφείλουμε να το διερευνήσουμε, να βγάλουμε τα συμπεράσματά μας. Γι’ αυτό έγινε και η εξεταστική επιτροπή, προκριμένου να σταματήσει αυτή η κακοδαιμονία που υπήρχε στον συγκεκριμένο χώρο και τομέα, να δημιουργηθεί ένα σύστημα πληρωμών των αγροτών μας σε ό,τι αφορά στις ευρωπαϊκές επιδοτήσεις που θα είναι δίκαιο και διαφανές. Να μην επαναληφθούν πράγματα που έχουμε δει. Η κυβέρνηση ξεκαθάρισε εξαρχής ότι πράγματι υπάρχει πρόβλημα εξαρχής, ότι θέλει να το λύσει με τρόπο ριζοσπαστικό, γι΄αυτό και ουσιαστικά προχώρησε στην κατάργηση του οργανισμού. Από εκεί και πέρα με τα πορίσματα που θα έχουμε από την εξεταστική που θα δει το πρόβλημα διαχρονικά, θα βγάλουμε τα συμπεράσματά μας και θα χτίσουμε ένα νέο σύστημα δίκαιο αξιόπιστο και διαφανές», είπε ο βουλευτής της ΝΔ.

Στις κατηγορίες των εκπροσώπων της αντιπολίτευσης στο πάνελ ότι πρόκειται για σκάνδαλο της ΝΔ, ισχυρίστηκε ότι «δεν πρόκειται περί σκανδάλου της ΝΔ. Ξεχνάτε την περίοδο διακυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ όπου και πάλι η χώρα πλήρωσε πολλά εκατομμύρια πρόστιμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η «τεχνική λύση» στην στην οποία βασίστηκαν οι απάτες ήταν μία πρόταση που δόθηκε επί ΣΥΡΙΖΑ. είναι μια διαχρονική κατάσταση που δημιουργεί προβληματικές καταστάσεις. Είμαστε όλες οι πολιτικές δυνάμεις ενώπιον των ευθυνών μας».

Απαντώντας του ο Πέτρος Παππάς, σημείωσε: «Η ΝΔ διαλέγει ανάλογα με ό,τι την βολεύει. Είναι διαφορετικό να υπάρχει μια παθογένεια σε ένα σύστημα επιδοτήσεων και διαφορετικό αυτό που μας λέει η ευρωπαϊκή εισαγγελία ότι δηλαδή αυτή την στιγμή έχει στηθεί μία εγκληματική οργάνωση».

Π. Παππάς (ΠΑΣΟΚ): Η κυβέρνηση Μητσοτάκη παράγει διαρκώς σκάνδαλα

Ο κ. Παππάς ανέφερε επίσης ότι «Εμείς αυτό που λέμε στο ΠΑΣΟΚ είναι ότι ο πρωθυπουργός δεν εμπιστεύεται πλέον τους βουλευτές του και αυτό το είδαμε στην ψηφοφορία της Βουλής. Είναι μια κυβέρνηση που παράγει διαρκώς σκάνδαλα, ξεκινώντας από τις υποκλοπές, μετά τα Τέμπη και τώρα στον ΟΠΕΚΕΠΕ. Μια κυβέρνηση της οποίας τα κορυφαία στελέχη – βλέπουμε και την πολιτεύτρια της ΝΔ (σ.σ Καλλιόπη Σεμερτζίδου)– έχουν εμπλοκή στο σκάνδαλο αυτό. Είναι μια κυβέρνηση που δεν μπορεί να σταθεί. Το ΠΑΣΟΚ στην ΔΕΘ θα καταθέσει ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό πρόβλημα, για την ακρίβεια, την στέγη, την ανάπτυξη της β. Ελλάδας και τη Θεσσαλονίκη, την 1οβάθμια υγεία, τα αγαθά που είναι πανάκριβα ώστε να αυξηθεί το βιοτικό επίπεδο των Ελλήνων και των Ελληνίδων. Τα τελευταία 6 χρόνια ζούμε σε ένα κράτος που δεν είναι για όλους, είναι για μερικούς. Αυτό θα προσπαθήσει να θεραπεύσει το ΠΑΣΟΚ και να πείσει τον κόσμο ότι μπορεί να το κάνει».

Μελίδης (ΣΥΡΙΖΑ) Η χώρα έχει ανάγκη από μια άλλη κυβέρνηση

Ο κ. Μελίδης σχολίασε: «Τα τελευταία χρόνια οι λέξεις έχουν χάσει το νόημά τους. Η ΝΔ μας είπε για εξεταστική επιτροπή, ενώ τον Ιανουάριο σε συνέντευξη του ο πρωθυπουργός είχε πει ότι οι εξεταστικές επιτροπές δεν λειτουργούν πουθενά. Η εικόνα που είδαμε στο κοινοβούλιο ήταν μια εικόνα ντροπής με κενά έδρανα και όλη αυτή την κατάσταση που έγινε με την επιστολική ψήφο. δεν τηρήθηκε ούτε ο κανονισμός της Βουλής ούτε ο νόμος σε αυτή την διαδικασία. Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι το πρώτο σκάνδαλο της κυβέρνησης. Το είδαμε με τις υποκλοπές και τα Τέμπη, και είναι η πολλοστή φορά ένα ακόμη σκάνδαλο μία ακόμη αποτυχία της κυβέρνησης. Σκάνδαλο που προσπαθούν να καλύψουν και να πάνε παρακάτω με τις λιγότερες επικοινωνιακές απώλειες. Αυτό δεν συνιστά σοβαρή πολιτική, δεν είναι σοβαρή πολιτική στάση και θεωρούμε ότι αυτή την  στιγμή η χώρα έχει ανάγκη από μία άλλη κυβέρνηση».

Δείτε τη συζήτηση στο MEGA

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
World
UBS: Ανατροπή για την αγορά χρυσού, το κρυφό «χτύπημα» των ΗΠΑ στις ράβδους

UBS: Ανατροπή για την αγορά χρυσού, το κρυφό «χτύπημα» των ΗΠΑ στις ράβδους

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Θάλασσα VS πισίνα: Το γνωστό δίλημμα κάθε καλοκαίρι

Economy
Πληθωρισμός: Στο 3,1% τον Ιούλιο – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν

Πληθωρισμός: Στο 3,1% τον Ιούλιο – Ποια προϊόντα αυξήθηκαν

inWellness
inTown
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Μύθοι και αλήθειες γύρω από το αφήγημα της… ανύπαρκτης αντιπολίτευσης
Πολιτική Γραμματεία 08.08.25

Μύθοι και αλήθειες γύρω από το αφήγημα της… ανύπαρκτης αντιπολίτευσης

Είναι η αντιπολίτευση ανύπαρκτη όπως πολλοί υποστηρίζουν ή το αφήγημα της ανύπαρκτης αντιπολίτευσης είναι ένα ακόμα δημιούργημα του προπαγανδιστικού μηχανισμού της Νέας Δημοκρατίας;

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ πάνω στα ερείπια της Γάζας
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Νέα Αριστερά: Η κυβέρνηση συνεχίζει να στηρίζει τη γενοκτονική πολιτική του Ισραήλ πάνω στα ερείπια της Γάζας

«Η Ελλάδα πρέπει να υιοθετήσει εξωτερική πολιτική αρχών, στη βάση του διεθνούς δικαίου και των δηλώσεων του ΓΓ του ΟΗΕ, και όχι να λειτουργεί ως άκριτος συνομιλητής του Ισραήλ»

Σύνταξη
Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χέρτζογκ: Ανάγκη για άμεση κατάπαυση πυρός
Πόλεμος στη Γάζα 07.08.25

Τηλεφωνική επικοινωνία Μητσοτάκη-Χέρτζογκ: Ανάγκη για άμεση κατάπαυση πυρός

Την ανάγκη να απελευθερωθούν οι όμηροι, αλλά και να αντιμετωπιστεί η ανθρωπιστική κρίση στη Γάζα, επισήμανε ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον πρόεδρο του Ισραήλ.

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ

Οι ονομαστικοί μισθοί αυξάνονται, αλλά με την τακτική του fiscal drag, αυξάνεται παραπάνω ο φόρος στο εισόδημα των φυσικών προσώπων», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου
Υψηλοί τόνοι 07.08.25

Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου

Η Βουλή μπορεί να έκλεισε χωρίς να εξετάσει επί της ουσίας τις κατηγορίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται μετά και τις νέες αποκαλύψεις που έφερε στο φως το in

Σύνταξη
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Το φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τον ακολουθεί μέχρι να ανοίξει η πόρτα εξόδου από το Μαξίμου
Πολιτική 07.08.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Το φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τον ακολουθεί μέχρι να ανοίξει η πόρτα εξόδου από το Μαξίμου

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κλιμακώνοντας την κριτική του για τις νέες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολίασε την πολυήμερη αφωνία της κυβέρνησης μετά και τις αποκαλύψεις του in

Σύνταξη
ΝΔ: Πυρά «γαλάζιων» βουλευτών στην ηγεσία για την υπόθεση Σεμερτζίδου – Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων σε κομματικές θέσεις
Πολιτική 07.08.25

Πυρά «γαλάζιων» βουλευτών στην ηγεσία για την υπόθεση Σεμερτζίδου - Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων σε κομματικές θέσεις

«Γαλάζιοι» βουλευτές βάζουν στο στόχαστρο την ηγεσία της ΝΔ μετά τις αποκαλύψεις του in για την Καλλιόπη Σεμερτζίδου σε ότι αφορά την επιλογή προσώπων σε κομματικές θέσεις ευθύνης. Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων που επιλέγονται, εν όψει εσωκομματικών εκλογών και εθνικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κυβέρνηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ή αλλιώς μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Ελληνοτουρκικών
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Κυβέρνηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ή αλλιώς μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Ελληνοτουρκικών

Αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ ισούται όμως με την Σκύλλα που “ματώνει” την κυβέρνηση, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι για την κυβέρνηση η Χάρυβδη που κινδυνεύει να την… ρουφήξει στο βυθό και εν τελεί να την πνίξει.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
ΥΠΕΞ για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου: Αναμενόμενη αντίδραση
Διπλωματία 06.08.25

ΥΠΕΞ για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου: Αναμενόμενη αντίδραση

Πρόκειται για αναμενόμενη αντίδραση γειτονικού κράτους, μέσω συνήθους διπλωματικής αλληλογραφίας, με το οποίο εκκρεμεί οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, όπως είναι η Αίγυπτος, αναφέρει το ελληνικό ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η μπάλα στην εξέδρα από τη Σεμερτζίδου για τις αποκαλύψεις του in – Καμία απάντηση για τα 2,5 εκατ. ευρώ
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 06.08.25

Η μπάλα στην εξέδρα από τη Σεμερτζίδου για τις αποκαλύψεις του in - Καμία απάντηση για τα 2,5 εκατ. ευρώ

Το πρώην στέλεχος της ΝΔ, που παραμένει κατά δήλωσή της μέλος του κόμματος, δεν μπήκε στην ουσία των ερωτημάτων που προκύπτουν από το ρεπορτάζ του in και τα 2,5 εκατ. ευρώ που φέρεται να έλαβαν οι οικογένειες Μαγειρία - Σεμερτζίδου

Σύνταξη
ΚΚΕ για επικοινωνία Μητσοτάκη – Ζελένσκι: Σιγή ασυρμάτου από τη ΝΔ, ποιες δεσμεύσεις έχει αναλάβει η κυβέρνηση;
Θέτει ερωτήματα 06.08.25

ΚΚΕ για επικοινωνία Μητσοτάκη – Ζελένσκι: Σιγή ασυρμάτου από τη ΝΔ, ποιες δεσμεύσεις έχει αναλάβει η κυβέρνηση;

Το ΚΚΕ τονίζει πως «η κυβέρνηση της ΝΔ τηρεί “σιγή ασυρμάτου” αντί να δώσει συγκεκριμένες εξηγήσεις για το τι εννοεί ο Ζελένσκι όταν λέει ότι συζητήθηκαν με τον πρωθυπουργό θέματα συνεργασίας στην αεράμυνα»

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Γιατί αργεί ο διορισμός της – Επίθεση Τραμπ στους Δημοκρατικούς – «Εκβιαστές, καθάρματα»
Η ανάρτηση 06.08.25

Γιατί αργεί ο διορισμός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Επίθεση Τραμπ στους Δημοκρατικούς - «Εκβιαστές, καθάρματα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται με σκληρές εκφράσεις στους Δημοκρατικούς για το πάγωμα των διορισμών δεκάδων αξιωματούχων, ανάμεσά τους και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων
Αδάμαστη μουσική 08.08.25

Όταν οι Oasis ταρακούνησαν τη Γη: Η Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία ανακοίνωσε τις top 10 σεισμικές συναυλίες όλων

Σύμφωνα με τη Βρετανική Γεωλογική Υπηρεσία, το live των Oasis το 2009 κατέγραψε σεισμική ενέργεια άνω του διπλάσιου από τη δεύτερη πιο ισχυρή συναυλία στη λίστα

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Συμφωνία της Τσέλσι με τον Γκαρνάτσο – Αρχίζουν επαφές των «μπλε» και με τη Γιουνάιτεντ
Ποδόσφαιρο 08.08.25

Συμφωνία της Τσέλσι με τον Γκαρνάτσο – Αρχίζουν επαφές των «μπλε» και με τη Γιουνάιτεντ

H Τσέλσι φέρεται να ήρθε σε συμφωνία με τον Ήρθε σε συμφωνία με τον Αλεχάντρο Γκαρνάτσο πρόκειται να αρχίσει άμεσα διαπραγματεύσεις με τη Γιουνάιτεντ για να τον κάνει δικό της.

Σύνταξη
Ψηφιακή αντίσταση: Αφγανός πρόσφυγας από την Αθήνα που διδάσκει στα κορίτσια του Αφγανιστάν προγραμματισμό
Ψηφιακή αντίσταση 08.08.25

Ένας Αφγανός πρόσφυγας από την Αθήνα διδάσκει στα κορίτσια του Αφγανιστάν προγραμματισμό

Με την απαγόρευση της πρόσβασης των κοριτσιών στην εκπαίδευση, πολλές στρέφονται προς θρησκευτικά σχολεία. Η μόνη άλλη επιλογή που έχουν είναι να προσπαθήσουν να μάθουν κρυφά μέσω του ίντερνετ

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Θεσσαλονίκη: Τη Δευτέρα απολογούνται η 24χρονη και ο σύντροφός της για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της
Φρίκη 08.08.25

Τη Δευτέρα απολογούνται η 24χρονη και ο σύντροφός της για τον βιασμό της 10χρονης κόρης της

Ο εφιάλτης που ζούσε το κοριτσάκι αποκαλύφθηκε, όταν η μητέρα κατήγγειλε στην αστυνομία τον σύντροφό της για ενδοοικογενειακή βία αλλά και για την τέλεση γενετήσιων πράξεων σε βάρος της κόρης της.

Σύνταξη
ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 10 Αυγούστου με συναρπαστικές προσφορές
Media 08.08.25

ΒΗΜΑ της Κυριακής: Έρχεται στις 10 Αυγούστου με συναρπαστικές προσφορές

Την Κυριακή 10 Αυγούστου το ΒΗΜΑ κυκλοφορεί μαζί με το τo αστυνομικό μυθιστόρημα των εκδόσεων ΑΓΡΑ «Όχι Ορχιδέες για τη Μις Μπλάντις»», το μυθιστόρημα ΠΡΙΜΑΡΟΛΙΑ και, φυσικά, το ΒΗΜΑGAZINO.

Σύνταξη
Chief of War: Γιατί μια σειρά για την ιστορία της Χαβάης γυρίζεται στη Νέα Ζηλανδία;
Culture Live 08.08.25

Chief of War: Γιατί μια σειρά για την ιστορία της Χαβάης γυρίζεται στη Νέα Ζηλανδία;

Η νέα σειρά Chief of War με πρωταγωνιστή τον Τζέισον Μομόα, ο οποίος κατάγεται από τη Χαβάη, πραγματεύεται την ιστορία του τόπου του. Γιατί ΄όμως παρόλο που πρόκειται για μια από τις πιο ακριβές παραγωγές δεν γυρίστηκε στην πατρίδα του;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Στρατηγική διαφθορά
Σημάδια κρίσης 08.08.25

Στρατηγική διαφθορά

Όταν η διαφθορά δεν είναι «ενδημικό φαινόμενο» αλλά γίνεται πολιτική στρατηγική

Παναγιώτης Σωτήρης
Παναγιώτης Σωτήρης
Γάζα: Οι μακάβριοι και ανέφικτοι στόχοι του ισραηλινού σχεδίου – Εκκωφαντική η αφωνία της διεθνούς κοινότητας
Προκλητική απόφαση 08.08.25

Τα μάτια στη Γάζα: Οι μακάβριοι και ανέφικτοι στόχοι του ισραηλινού σχεδίου - Εκκωφαντική η αφωνία της διεθνούς κοινότητας

Ο Νετανιάχου μοιάζει αποφασισμένος να προχωρήσει το σχέδιο εθνοκάθαρσης στη Γάζα - Η προαναγγελία ενός εγκλήματος ιστορικών διαστάσεων βρίσκει τη διεθνή κοινότητα σε ρόλο παρατηρητή

Φύλλια Πολίτη
Φύλλια Πολίτη
Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ
Culture Live 08.08.25

Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ

Το δεύτερο επεισόδιο του South Park απέδειξε για ακόμη μια φορά πως, παρά τις κριτικές, εξακολουθεί να διαθέτει αιχμηρή σάτιρα και πολιτικό σθένος ενώπιον της Αμερικής του σήμερα.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»
Υγεία 08.08.25

Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»

Νέα μελέτη δείχνει ότι τα σταφύλια περιέχουν περισσότερες από 1.600 ουσίες ευεργετικές για την καρδιά, τον εγκέφαλο, το δέρμα και το έντερο - συνδέονται με οφέλη ακόμη και σε γενετικό επίπεδο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του
«Εθνοκάθαρση» 08.08.25

Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του

Το βρετανικό μέσο κάνει λόγο για την εθνοκάθαρση που διεξάγουν οι Ισραηλινοί και προειδοποιεί πως η χώρα κινδυνεύει να μην θεωρείται πια δημοκρατική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Must Read
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Παρασκευή 08 Αυγούστου 2025
Απόρρητο