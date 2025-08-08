Βαρύ πένθος για την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά – Πώς «έφυγε» μέσα σε λίγες ώρες η κόρη του Λένα

Ανείπωτη θλίψη για τον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένεια του, από τον αιφνίδιο χαμό της κόρης του Λένας, σε ηλικία μόλις 34 ετών, το βράδυ της Πέμπτης (07.08.2025).Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λένα Σαμαρά υπέστη επιληπτική κρίση αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο «Σισμανόγλειο». Ωστόσο, καθώς δεν υπήρχε νευρολόγος για να αντιμετωπίσει το περιστατικό, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Εκεί την ώρα που την εξέταζαν οι νευρολόγοι υπέστη δεύτερη επιληπτική κρίση και στην προσπάθεια των γιατρών να την διασωληνώσουν έπαθε ανακοπή.

Οι γιατροί έκαναν προσπάθεια ανάνηψης, αλλά δεν κατέστη δυνατό να την κρατήσουν στη ζωή

Για πάνω από 40 λεπτά οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την επαναφέρουν, χωρίς αποτέλεσμα. Στο διπλανό δωμάτιο, οι γονείς της παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι τις δραματικές εξελίξεις.

Ποια ήταν η Λένα Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά, είχε γεννηθεί έναν χρόνο μετά τον γάμο των γονιών της, που είχε γίνει τον Μάιο του 1990 στην Πύλο, την ιδιαίτερη πατρίδα της οικογένειας Σαμαρά. Το 1995, ο ερχομός του μοναχογιού τους, Κώστα συμπλήρωνε την οικογενειακή ευτυχία του πρώην πρωθυπουργού. Η Λένα είχε αποφοιτήσει από το Κολέγιο Αθηνών το 2008 και είχε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο, ακολουθώντας τα χνάρια της μητέρας της.

Άνθρωποι του περιβάλλοντος της οικογένειας Σαμαρά μιλούν για μια πολύ ευγενική και χαμηλών τόνων κοπέλα, που κέρδιζε τη συμπάθεια όλων όσοι την γνώριζαν.

Ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα, και εγγονή του σπουδαίου καρδιολόγου Κωνσταντίνου Σαμαρά, ο οποίος μάλιστα είχα διατελέσει διευθυντής στον Ευαγγελισμό, το νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία της πνοή η 34χρονη.

Μεγάλη της αδυναμία ήταν ο αθλητισμός και ειδικά το τένις, στο οποίο διακρίθηκε από τα μαθητικά της χρόνια, συμμετέχοντας σε διοργανώσεις και εκπροσωπώντας το Κολλέγιο Αθηνών. Το 2007 είχε μάλιστα εκπροσωπήσει το σχολείο της σε εκδήλωση της ελληνικής πρεσβείας στο Πεκίνο, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008.

Μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της έγινε τον Αύγουστο του 2009, όταν συνόδευσε τους γονείς της στην παράσταση «Όρνιθες» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο.

Ο Αντώνης Σαμαράς και η κόρη του Λένα είχαν εμφανιστεί για τελευταία φορά δημόσια μαζί το 2019, στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Ευτυχία».

Βαρύ πένθος για τον Αντώνη Σαμαρά – Τα συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια Σαμαρά:

«Συγκλονισμένοι πληροφορηθήκαμε την τραγικά αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά. Εκ βάθους καρδίας συλλυπητήρια και κουράγιο στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του τούτες τις σπαρακτικές ώρες», τονίζει στο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης: «Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…».

Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής: «Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά, εκφράζω στην οικογένειά της τα συλλυπητήριά μου. Φίλε Αντώνη, Γεωργία, Κωνσταντίνε η σκέψη μας είναι σε σας. Ο Θεός να την αναπαύσει και να σας δίνει δύναμη», αναφέρει.

Ο Αλέξης Τσίπρας εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στους γονείς της, Αντώνη και Γεωργία.

«Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους» αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας», αναφέρει σε μήνυμά του ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του», προσθέτει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», γράφει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους» αναφέρει ο γγ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια του.

«Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης αδικίας. Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία,συγκλονισμένος» αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

«Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά. Από καρδιάς, δύναμη και κουράγιο».

«Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τόσο άδικο χαμό. Με βαθιά θλίψη, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης. Κουράγιο», γράφει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά. Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους, Λένας», αναφέρει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

«Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός», αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη», συμπληρώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Δεν το χωράει ο νους αυτό με την Λένα Σαμαρά! Όλοι μας είμαστε συγκλονισμένοι για την απώλεια της 34χρονης κοπέλας. Η σκέψη μου, όλων η σκέψη, είναι με τους γονείς της, τον Αντώνη και τη Γεωργία! Ο Θεός να τους δίνει δύναμη!» τονίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στη Γεωργία και τον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης του Λένας» αναφέρει σε μήνυμά του ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας.

«Φτωχά τα λόγια Αντώνη και Γεωργία μου για να περιγράψουν τέτοια τραγωδία και πένθος. Μέσα από την καρδιά μου κουράγιο», τονίζει σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

«Κουράγιο και δύναμη στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τη σύζυγό του Γεωργία και τον γιο τους Κωνσταντίνο για την ασύγκριτα επώδυνη απώλεια της Λένας. Ειλικρινή συλλυπητήρια», γράφει, από την πλευρά του, ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης.