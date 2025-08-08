newspaper
08.08.2025 | 10:14
Φωτιά τώρα στην Κεφαλονιά, σε Καραβάδο και Περατάτα - Μήνυμα 112 για απομάκρυνση
Βαρύ πένθος για την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά – Πώς «έφυγε» μέσα σε λίγες ώρες η κόρη του Λένα
Ελλάδα 08 Αυγούστου 2025 | 08:46

Βαρύ πένθος για την οικογένεια του Αντώνη Σαμαρά – Πώς «έφυγε» μέσα σε λίγες ώρες η κόρη του Λένα

Σε ηλικία 34 ετών έφυγε ξαφνικά από τη ζωή η Λένα Σαμαρά, κόρη του πρώην πρωθυπουργού και προέδρου της Νέας Δημοκρατίας, Αντώνη Σαμαρά.

Upd:8.08.2025, 09:46
Ανείπωτη θλίψη για τον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένεια του, από τον αιφνίδιο χαμό της κόρης του Λένας, σε ηλικία μόλις 34 ετών, το βράδυ της Πέμπτης (07.08.2025).Σύμφωνα με πληροφορίες, η Λένα Σαμαρά  υπέστη επιληπτική κρίση αλλά οι γιατροί δεν κατάφεραν να την επαναφέρουν.

Αρχικά μεταφέρθηκε στο «Σισμανόγλειο». Ωστόσο, καθώς δεν υπήρχε νευρολόγος για να αντιμετωπίσει το περιστατικό, διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ευαγγελισμός».

Εκεί την ώρα που την εξέταζαν οι νευρολόγοι υπέστη δεύτερη επιληπτική κρίση και στην προσπάθεια των γιατρών να την διασωληνώσουν έπαθε ανακοπή.

Οι γιατροί έκαναν προσπάθεια ανάνηψης, αλλά δεν κατέστη δυνατό να την κρατήσουν στη ζωή

Για πάνω από 40 λεπτά οι γιατροί κατέβαλαν υπεράνθρωπες προσπάθειες να την επαναφέρουν, χωρίς αποτέλεσμα. Στο διπλανό δωμάτιο, οι γονείς της παρακολουθούσαν σοκαρισμένοι τις δραματικές εξελίξεις.

Η οικογένεια Σαμαρά

Ποια ήταν η Λένα Σαμαρά

Η Λένα Σαμαρά, είχε γεννηθεί  έναν χρόνο μετά τον γάμο των γονιών της, που είχε γίνει τον Μάιο του 1990 στην Πύλο, την ιδιαίτερη πατρίδα της οικογένειας Σαμαρά. Το 1995, ο ερχομός του μοναχογιού τους,  Κώστα συμπλήρωνε την οικογενειακή ευτυχία του πρώην πρωθυπουργού. Η Λένα είχε αποφοιτήσει από το Κολέγιο Αθηνών το 2008 και είχε σπουδάσει πολιτικός μηχανικός στο Λονδίνο, ακολουθώντας τα χνάρια της μητέρας της.

Άνθρωποι του περιβάλλοντος της οικογένειας Σαμαρά μιλούν για μια πολύ ευγενική και χαμηλών τόνων κοπέλα, που κέρδιζε τη συμπάθεια όλων όσοι την γνώριζαν.

Ήταν τρισέγγονη της Πηνελόπης Δέλτα, και εγγονή του σπουδαίου καρδιολόγου Κωνσταντίνου Σαμαρά, ο οποίος μάλιστα είχα διατελέσει διευθυντής στον Ευαγγελισμό, το νοσοκομείο όπου άφησε την τελευταία της πνοή η 34χρονη.

Μεγάλη της αδυναμία ήταν ο αθλητισμός και ειδικά το τένις, στο οποίο διακρίθηκε από τα μαθητικά της χρόνια, συμμετέχοντας σε διοργανώσεις και εκπροσωπώντας το Κολλέγιο Αθηνών. Το 2007 είχε μάλιστα εκπροσωπήσει το σχολείο της σε εκδήλωση της ελληνικής πρεσβείας στο Πεκίνο, ενόψει των Ολυμπιακών Αγώνων του 2008.

Μία από τις σπάνιες δημόσιες εμφανίσεις της έγινε τον Αύγουστο του 2009, όταν συνόδευσε τους γονείς της στην παράσταση «Όρνιθες» του Αριστοφάνη στην Επίδαυρο.

Ο Αντώνης Σαμαράς και η κόρη του Λένα είχαν εμφανιστεί για τελευταία φορά δημόσια μαζί το 2019, στην επίσημη πρεμιέρα της ταινίας «Ευτυχία».

Βαρύ πένθος για τον Αντώνη Σαμαρά – Τα συλλυπητήρια του πολιτικού κόσμου

Σύσσωμος ο πολιτικός κόσμος εκφράζει τα συλλυπητήριά του στην οικογένεια Σαμαρά:

«Συγκλονισμένοι πληροφορηθήκαμε την τραγικά αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά. Εκ βάθους καρδίας συλλυπητήρια και κουράγιο στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του τούτες τις σπαρακτικές ώρες», τονίζει στο μήνυμά του ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, Κωνσταντίνος Τασούλας.

Τα συλλυπητήριά του εξέφρασε ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης: «Κάθε λέξη αποδεικνύεται μικρή και αδύναμη μπροστά στο μέγεθος ενός τέτοιου πένθους. Η ξαφνική και τόσο άδικη απώλεια της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Η σκέψη μας με τη Μαρέβα είναι με τον Αντώνη και τη Γεωργία. Η οδύνη τους, οδύνη μας. Κουράγιο…».

Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά δηλώνει ο πρώην πρωθυπουργός, Κώστας Καραμανλής: «Συγκλονισμένος από την αδόκητη απώλεια της Λένας Σαμαρά, εκφράζω στην οικογένειά της τα συλλυπητήριά μου. Φίλε Αντώνη, Γεωργία, Κωνσταντίνε η σκέψη μας είναι σε σας. Ο Θεός να την αναπαύσει και να σας δίνει δύναμη», αναφέρει.

Ο Αλέξης Τσίπρας εκφράζει τα ειλικρινή συλλυπητήρια του στους γονείς της, Αντώνη και Γεωργία.

«Η είδηση του αδόκητου χαμού της Λένας Σαμαρά μας συγκλονίζει όλους. Εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στους γονείς της Αντώνη και Γεωργία καθώς και σε όλους τους αγαπημένους της ανθρώπους» αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο πρώην πρωθυπουργός Αλέξης Τσίπρας.

«Με ειλικρινή θλίψη εκφράζω τα θερμά μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης, Λένας», αναφέρει σε μήνυμά του ο Σωκράτης Φάμελλος.

«Μπροστά σε αυτή την τραγική απώλεια και το ανείπωτο βάρος για τους γονείς, εύχομαι δύναμη και κουράγιο στον ίδιο και στην οικογένεια του», προσθέτει ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία.

«Η ξαφνική απώλεια της αγαπημένης κόρης του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά μας συγκλόνισε. Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια. Κουράγιο και δύναμη. Η σκέψη μου είναι μαζί τους», γράφει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

«Αυτές τις στιγμές τα λόγια περισσεύουν, μόνο κουράγιο και δύναμη σε όλους» αναφέρει ο γγ του ΚΚΕ, Δημήτρης Κουτσούμπας, εκφράζοντας τα ειλικρινή συλλυπητήρια του.

«Ο ξαφνικός θάνατος ενός νέου ανθρώπου μας φέρνει αντιμέτωπους με την επικράτεια της απόλυτης οδύνης και της σκληρότερης αδικίας. Είμαι, όπως όλοι εδώ στη Μεσσηνία,συγκλονισμένος» αναφέρει στο συλλυπητήριο μήνυμά του ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς, Αλέξης Χαρίτσης.

«Τα θερμά και ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη και στη Γεωργία Σαμαρά. Από καρδιάς, δύναμη και κουράγιο».

«Δεν υπάρχουν λόγια για έναν τόσο άδικο χαμό. Με βαθιά θλίψη, εκφράζω τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και στην οικογένειά του για την απώλεια της αγαπημένης τους κόρης. Κουράγιο», γράφει ο δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.

«Σε τέτοιες στιγμές τα λόγια είναι φτωχά. Εκφράζω τα βαθιά μου συλλυπητήρια στην οικογένεια του Αντώνη και της Γεωργίας Σαμαρά για την απώλεια της κόρης τους, Λένας», αναφέρει ο πρόεδρος του Κινήματος Δημοκρατίας, Στέφανος Κασσελάκης.

«Αβάσταχτος ο πόνος. Ο μεγαλύτερος. Οι λέξεις είναι φτωχές μπροστά σε ένα τόσο τραγικό γεγονός», αναφέρει ο Παύλος Μαρινάκης.

«Ειλικρινή συλλυπητήρια στον Αντώνη Σαμαρά και την οικογένειά του. Κουράγιο και δύναμη», συμπληρώνει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.

«Δεν το χωράει ο νους αυτό με την Λένα Σαμαρά! Όλοι μας είμαστε συγκλονισμένοι για την απώλεια της 34χρονης κοπέλας. Η σκέψη μου, όλων η σκέψη, είναι με τους γονείς της, τον Αντώνη και τη Γεωργία! Ο Θεός να τους δίνει δύναμη!» τονίζει ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης.

«Τα ειλικρινή μου συλλυπητήρια στη Γεωργία και τον Αντώνη Σαμαρά για την απώλεια της κόρης του Λένας» αναφέρει σε μήνυμά του ο υπουργός Αμυνας Νίκος Δένδιας.

«Φτωχά τα λόγια Αντώνη και Γεωργία μου για να περιγράψουν τέτοια τραγωδία και πένθος. Μέσα από την καρδιά μου κουράγιο», τονίζει σε συλλυπητήριο μήνυμά του ο υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας.

«Κουράγιο και δύναμη στον πρώην Πρωθυπουργό Αντώνη Σαμαρά, τη σύζυγό του Γεωργία και τον γιο τους Κωνσταντίνο για την ασύγκριτα επώδυνη απώλεια της Λένας. Ειλικρινή συλλυπητήρια», γράφει, από την πλευρά του, ο υπεύθυνος Κ.Τ.Ε. Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Παύλος Χρηστίδης.

Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»
Φυγή κροίσων 08.08.25

Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»

Η Ελλάδα ανεβαίνει στον παγκόσμιο χάρτη της μετανάστευσης πλουσίων, καθώς οι εκατομμυριούχοι είναι πάντα ευπρόσδεκτοι και δεν θα σταθμεύσουν σε κάποιο hot spot

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Απαγόρευση απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων
Δεμένα τα πλοία 08.08.25

Απαγόρευση απόπλου από Πειραιά, Ραφήνα, Λαύριο λόγω των θυελλωδών ανέμων - Ταλαιπωρία και ουρές στα λιμάνια

Απαγόρευση απόπλου λόγω των θυελλωδών ανέμων - Ταλαιπωρία για χιλιάδες αδειούχους στο λιμάνι του Πειραιά - Σχηματίζουν ουρές μπροστά από τους καταπέλτες των πλοίων που όμως παραμένουν κλειστοί

Σύνταξη
Καμπάνια για τη Γάζα από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα: «Ενώστε τις φωνές σας για να μπει ένα τέλος στη φρίκη»
Συλλογή υπογραφών 07.08.25

Καμπάνια για τη Γάζα από τους Γιατρούς Χωρίς Σύνορα: «Ενώστε τις φωνές σας για να μπει ένα τέλος στη φρίκη»

Οι Γιατροί Χωρίς Σύνορα καλούν την ελληνική κυβέρνηση και τους βουλευτές, να αναλάβουν δράση για να σταματήσει η σφαγή και η λιμοκτονία στη Γάζα. Συλλογή υπογραφών για να «δοθεί ένα τέλος στη φρίκη».

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ
Culture Live 08.08.25

Το χρήμα, τα botox, τα like και τα νεκρά κουτάβια: Γιατί το South Park παραμένει ένα καλά ακονισμένο «μαχαίρι» των ΗΠΑ

Το δεύτερο επεισόδιο του South Park απέδειξε για ακόμη μια φορά πως, παρά τις κριτικές, εξακολουθεί να διαθέτει αιχμηρή σάτιρα και πολιτικό σθένος απέναντι στην αμερικανική κοινωνία

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»
Υγεία 08.08.25

Γιατί τα σταφύλια είναι «υπερτροφή»

Νέα μελέτη δείχνει ότι τα σταφύλια περιέχουν περισσότερες από 1.600 ουσίες ευεργετικές για την καρδιά, τον εγκέφαλο, το δέρμα και το έντερο - συνδέονται με οφέλη ακόμη και σε γενετικό επίπεδο

Θεοδώρα Ν. Τσώλη
Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του
«Εθνοκάθαρση» 08.08.25

Economist: Το Ισραήλ ακυρώνει τον εαυτό του

Το βρετανικό μέσο κάνει λόγο για την εθνοκάθαρση που διεξάγουν οι Ισραηλινοί και προειδοποιεί πως η χώρα κινδυνεύει να μην θεωρείται πια δημοκρατική.

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Χαλίτ Γιουκάι: Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο
Κόσμος 08.08.25

Αφαντος ο τούρκος επιχειρηματίας που ταξίδευε προς τη Μύκονο - «Είδα κομμάτια ξύλου», συγκλονιστική μαρτυρία

Επαγγελματίες δύτες, ελικόπτερο και σκάφη της ακτοφυλακής κινητοποιήθηκαν για να αναζητήσουν τον τούρκο επιχειρηματία αλλά μέχρι στιγμής δεν έχει βρεθεί κανένα ίχνος του.

Σύνταξη
Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν
Στην Ουάσινγκτον 08.08.25

Δια χειρός Τραμπ: Ανακοίνωσε την υπογραφή συμφωνίας ειρήνης Αρμενίας – Αζερμπαϊτζάν

Το κείμενο της συμφωνίας δίνει στις ΗΠΑ δικαιώματα διαμόρφωσης ενός διαδρόμου 43 χιλιομέτρων στο έδαφος της Αρμενίας ο οποίος θα ονομασθεί «Οδός Τραμπ για τη διεθνή ειρήνη και ευημερία»

Σύνταξη
Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»
Φυγή κροίσων 08.08.25

Ρεκόρ μετανάστευσης εκατομμυριούχων: Η Ελλάδα στην ελίτ των χωρών υποδοχής πλούσιας «προσφυγιάς»

Η Ελλάδα ανεβαίνει στον παγκόσμιο χάρτη της μετανάστευσης πλουσίων, καθώς οι εκατομμυριούχοι είναι πάντα ευπρόσδεκτοι και δεν θα σταθμεύσουν σε κάποιο hot spot

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Πιο σκληρή δουλειά, χειρότερα λεφτά – Έρευνα χαστούκι για την υποτίμηση της εργασίας στην Ελλάδα
Levy Institute 08.08.25

Πιο σκληρή δουλειά, χειρότερα λεφτά – Έρευνα χαστούκι για την υποτίμηση της εργασίας στην Ελλάδα

Νέα έρευνα tου Levy Institute εξετάζει την υποτίμηση της μισθωτής εργασίας στην Ελλάδα. Ο οικονομολόγος Βλάσης Μισσός εξηγεί στο in γιατί παραμένουμε ουραγοί στην ΕΕ στην αγοραστική δύναμη του ωρομισθίου.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»
Έκκληση 08.08.25

«Άμεσο και πλήρες μποϊκοτάζ στο Ισραήλ» απαιτούν περισσότεροι από 200 συγγραφείς – «Τα παιδιά της Γάζας είναι τα παιδιά όλων μας»

Η έκκληση 200 και πλέον συγγραφέων, συμπεριλαμβανομένων των Ζέιντι Σμιθ, Ίρβιν Γουέλς και Ζανέτ Γουίντερσον, για βοήθεια στη Γάζα καλεί σε μποϊκοτάζ του Ισραήλ.

Σύνταξη
One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία
Jolly Roger 08.08.25

One Piece: Πώς μια καρτουνίστικη σημαία έγινε σύμβολο αντίστασης στην Ινδονησία

Στην Ινδονησία, μια σημαία με ένα σχεδιασμένο κρανίο από το δημοφιλές anime One Piece εξελίχθηκε σε απρόσμενο σύμβολο πολιτικής διαμαρτυρίας, καθώς πολίτες την υψώνουν αντί για την σημαία της χώρας.

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
H FIFA «κλειδί» για την Ελβετία: Ζητούν τη βοήθειά του Ινφαντίνο για επαφή με τον Τραμπ
Ποδόσφαιρο 08.08.25

H FIFA «κλειδί» για την Ελβετία: Ζητούν τη βοήθειά του Ινφαντίνο για επαφή με τον Τραμπ

Μετά το φιάσκο των διαπραγματεύσεων για τους αμερικανικούς δασμούς, πολιτικοί στην Ελβετία ζητούν από τον πρόεδρο της FIFA να μεσολαβήσει, αξιοποιώντας τη του σχέση με τον Τραμπ.

Γιώργος Μαζιάς
Γιώργος Μαζιάς
