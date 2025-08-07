newspaper
Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
Σημαντική είδηση
07.08.2025 | 17:36
Έκρηξη φιάλης υγραερίου σε ενοικιαζόμενα δωμάτια στην Ασπροβάλτα - Πέντε τραυματίες
Φάμελλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν θα αφήσουμε τη διαφθορά και το ρουσφέτι να γίνουν κανονικότητα
Πολιτική Γραμματεία 07 Αυγούστου 2025 | 16:51

Φάμελλος για ΟΠΕΚΕΠΕ: Δεν θα αφήσουμε τη διαφθορά και το ρουσφέτι να γίνουν κανονικότητα

«Περίμεναν την Ευρωπαία Εισαγγελέα και την έφοδο της Αρχής για το Μαύρο Χρήμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να ασχοληθούν με το πλιάτσικο των γαλάζιων ακρίδων;»

Σύνταξη
«Το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ έχει εκθέσει τη χώρα και τον κ. Μητσοτάκη σε όλη την Ευρώπη, αλλά η κυβέρνηση διαδίδει ότι έως το τέλος Αυγούστου «θα έχει εικόνα»!», σημειώνει σε ανάρτησή του ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος.

«Την στιγμή που οι δύο παραιτημένοι πρόεδροι του ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν μιλήσει ήδη δημόσια και είχαν ενημερώσει και τον κ. Μητσοτάκη! Και τα στελέχη τους με τις Ferrari -με αντικείμενο μέχρι χθες τους κοινοτικούς πόρους- παραιτούνται από στελέχη, αλλά όχι από μέλη της ΝΔ», προσθέτει ο Σ. Φάμελλος και διερωτάται:

«Περίμεναν την Ευρωπαία Εισαγγελέα και την έφοδο της Αρχής για το Μαύρο Χρήμα στον ΟΠΕΚΕΠΕ για να ασχοληθούν με το πλιάτσικο των γαλάζιων ακρίδων;».

«Το Politico ευθέως χρεώνει στον κ. Μητσοτάκη το μπλοκάρισμα της έρευνας για τους υπουργούς του. Κάτι ολοφάνερο, αφού έφτασε μέχρι και στην κοινοβουλευτική εκτροπή για να συγκαλύψει το σκάνδαλο και να κουκουλώσει τη δικογραφία που αναφέρει δεκάδες ονόματα υπουργών και ανώτατων στελεχών της ΝΔ», αναφέρει, ενώ τονίζει ότι «δεν είναι θέμα επιλογής, αλλά υποχρέωσή του η δημοσιοποίηση όλων των καταχραστών και των κλεμμένων στον ΟΠΕΚΕΠΕ», «η επιστροφή των κλεμμένων, με κατάσχεση των περιουσιακών στοιχείων όσων παρανόμησαν», «η απαγγελία ποινικών ευθυνών στους εμπλεκόμενους», «και βέβαια η ολοκλήρωση της συζήτησης της Προκαταρκτικής στη Βουλή για τους κυρίους Αυγενάκη και Βορίδη».

«Ο ελληνικός λαός δεν θα επιτρέψει να κουκουλωθεί ένα σκάνδαλο κατάχρησης εκατοντάδων εκατομμυρίων ευρώ των τίμιων Ελλήνων και Ελληνίδων αγροτών. Όσες προσπάθειες αποπροσανατολισμού και να κάνει ο κ. Μητσοτάκης, όσες θεωρίες συνωμοσίας ξεστομίσουν τα στελέχη του για την Ευρωπαία Εισαγγελέα, δεν μπορούν να κρύψουν την αλήθεια», υπογραμμίζει ο Σ. Φάμελλος και προσθέτει:

«Δεν θα αφήσουμε τη διαφθορά και το ρουσφέτι να γίνουν κανονικότητα. Και όσα μέτρα και αν μαγειρέψει ο κ. Μητσοτάκης για τη ΔΕΘ, δεν τον πιστεύει πλέον κανείς. Και τα στοιχεία του α εξαμήνου του 2025, επιβεβαιώνουν ότι συνεχίζεται η κλοπή δισεκατομμυρίων ευρώ μέσω των έμμεσων φόρων και των υπερκερδών σε τράπεζες και ενέργεια».

«Δεν πάει άλλο με τον κ. Μητσοτάκη, τα δεκάδες γαλάζια σκάνδαλα, τη διαπλοκή, την κλοπή δημοσίου χρήματος και τις συνεχείς υποχωρήσεις σε διεθνές επίπεδο. Όσο και να το καθυστερεί, δεν θα το αποφύγει. Να προκηρυχθούν άμεσα εκλογές, ώστε μια προοδευτική κυβέρνηση να βγάλει τη χώρα από το τέλμα», καταλήγει η ανάρτηση του Σ. Φάμελλου.

Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέταρτη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισαν Metlen και Κύπρου

Χρηματιστήριο Αθηνών: Τέταρτη ημέρα ανόδου στην αγορά – Ξεχώρισαν Metlen και Κύπρου

Business
HELLENiQ ENERGY: Στα 221 εκατ τα EBITDA β’ τριμήνου

HELLENiQ ENERGY: Στα 221 εκατ τα EBITDA β’ τριμήνου

Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ

Οι ονομαστικοί μισθοί αυξάνονται, αλλά με την τακτική του fiscal drag, αυξάνεται παραπάνω ο φόρος στο εισόδημα των φυσικών προσώπων», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
ΟΠΕΚΕΠΕ: Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου
Υψηλοί τόνοι 07.08.25

Σφοδρά αντιπολιτευτικά πυρά για τον ΟΠΕΚΕΠΕ με φόντο την αποκάλυψη του in για τη Σεμερτζίδου

Η Βουλή μπορεί να έκλεισε χωρίς να εξετάσει επί της ουσίας τις κατηγορίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά η πολιτική αντιπαράθεση συνεχίζεται μετά και τις νέες αποκαλύψεις που έφερε στο φως το in

Σύνταξη
Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Το φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τον ακολουθεί μέχρι να ανοίξει η πόρτα εξόδου από το Μαξίμου
Πολιτική 07.08.25

Ανδρουλάκης κατά Μητσοτάκη: Το φιάσκο του ΟΠΕΚΕΠΕ θα τον ακολουθεί μέχρι να ανοίξει η πόρτα εξόδου από το Μαξίμου

Ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, Νίκος Ανδρουλάκης, κλιμακώνοντας την κριτική του για τις νέες αποκαλύψεις στο σκάνδαλο διαφθοράς στον ΟΠΕΚΕΠΕ, σχολίασε την πολυήμερη αφωνία της κυβέρνησης μετά και τις αποκαλύψεις του in

Σύνταξη
ΝΔ: Πυρά «γαλάζιων» βουλευτών στην ηγεσία για την υπόθεση Σεμερτζίδου – Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων σε κομματικές θέσεις
Πολιτική 07.08.25

Πυρά «γαλάζιων» βουλευτών στην ηγεσία για την υπόθεση Σεμερτζίδου - Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων σε κομματικές θέσεις

«Γαλάζιοι» βουλευτές βάζουν στο στόχαστρο την ηγεσία της ΝΔ μετά τις αποκαλύψεις του in για την Καλλιόπη Σεμερτζίδου σε ότι αφορά την επιλογή προσώπων σε κομματικές θέσεις ευθύνης. Θέτουν θέμα ελέγχου των προσώπων που επιλέγονται, εν όψει εσωκομματικών εκλογών και εθνικών εκλογών.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Κυβέρνηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ή αλλιώς μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Ελληνοτουρκικών
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Κυβέρνηση μεταξύ Σκύλλας και Χάρυβδης ή αλλιώς μεταξύ ΟΠΕΚΕΠΕ και Ελληνοτουρκικών

Αν ο ΟΠΕΚΕΠΕ ισούται όμως με την Σκύλλα που “ματώνει” την κυβέρνηση, οι ελληνοτουρκικές σχέσεις είναι για την κυβέρνηση η Χάρυβδη που κινδυνεύει να την… ρουφήξει στο βυθό και εν τελεί να την πνίξει.

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
ΥΠΕΞ για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου: Αναμενόμενη αντίδραση
Διπλωματία 06.08.25

ΥΠΕΞ για ρηματική διακοίνωση Αιγύπτου: Αναμενόμενη αντίδραση

Πρόκειται για αναμενόμενη αντίδραση γειτονικού κράτους, μέσω συνήθους διπλωματικής αλληλογραφίας, με το οποίο εκκρεμεί οριοθέτηση θαλασσίων ζωνών, όπως είναι η Αίγυπτος, αναφέρει το ελληνικό ΥΠΕΞ

Σύνταξη
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η μπάλα στην εξέδρα από τη Σεμερτζίδου για τις αποκαλύψεις του in – Καμία απάντηση για τα 2,5 εκατ. ευρώ
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 06.08.25

Η μπάλα στην εξέδρα από τη Σεμερτζίδου για τις αποκαλύψεις του in - Καμία απάντηση για τα 2,5 εκατ. ευρώ

Το πρώην στέλεχος της ΝΔ, που παραμένει κατά δήλωσή της μέλος του κόμματος, δεν μπήκε στην ουσία των ερωτημάτων που προκύπτουν από το ρεπορτάζ του in και τα 2,5 εκατ. ευρώ που φέρεται να έλαβαν οι οικογένειες Μαγειρία - Σεμερτζίδου

Σύνταξη
ΚΚΕ για επικοινωνία Μητσοτάκη – Ζελένσκι: Σιγή ασυρμάτου από τη ΝΔ, ποιες δεσμεύσεις έχει αναλάβει η κυβέρνηση;
Θέτει ερωτήματα 06.08.25

ΚΚΕ για επικοινωνία Μητσοτάκη – Ζελένσκι: Σιγή ασυρμάτου από τη ΝΔ, ποιες δεσμεύσεις έχει αναλάβει η κυβέρνηση;

Το ΚΚΕ τονίζει πως «η κυβέρνηση της ΝΔ τηρεί “σιγή ασυρμάτου” αντί να δώσει συγκεκριμένες εξηγήσεις για το τι εννοεί ο Ζελένσκι όταν λέει ότι συζητήθηκαν με τον πρωθυπουργό θέματα συνεργασίας στην αεράμυνα»

Σύνταξη
Κίμπερλι Γκίλφοϊλ: Γιατί αργεί ο διορισμός της – Επίθεση Τραμπ στους Δημοκρατικούς – «Εκβιαστές, καθάρματα»
Η ανάρτηση 06.08.25

Γιατί αργεί ο διορισμός της Κίμπερλι Γκίλφοϊλ - Επίθεση Τραμπ στους Δημοκρατικούς - «Εκβιαστές, καθάρματα»

Ο Ντόναλντ Τραμπ επιτίθεται με σκληρές εκφράσεις στους Δημοκρατικούς για το πάγωμα των διορισμών δεκάδων αξιωματούχων, ανάμεσά τους και η Κίμπερλι Γκίλφοϊλ

Σύνταξη
ΚΚΕ για Χιροσίμα – Ναγκασάκι: Το μεγαλύτερο έγκλημα του ιμπεριαλισμού, η όξυνση των ανταγωνισμών φέρνει πιο κοντά τον κίνδυνο
Ατομική βόμβα 06.08.25

ΚΚΕ για Χιροσίμα – Ναγκασάκι: Το μεγαλύτερο έγκλημα του ιμπεριαλισμού, η όξυνση των ανταγωνισμών φέρνει πιο κοντά τον κίνδυνο

Το ΚΚΕ τονίζει ότι «σήμερα 80 χρόνια μετά, η όξυνση των ιμπεριαλιστικών ανταγωνισμών και των πολεμικών εστιών σε όλο τον κόσμο φέρνει πιο κοντά τον κίνδυνο ενός πυρηνικού ολέθρου»

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ σε ΝΔ για τουρκολιβυκό: Ντρέπεται και η ντροπή, πανικός από την κυβέρνηση
Για δηλώσεις του Μανιάτη 06.08.25

ΠΑΣΟΚ σε ΝΔ για τουρκολιβυκό: Ντρέπεται και η ντροπή, πανικός από την κυβέρνηση

«Έφτασε στο σημείο να επιμερίζει αντεθνική στάση στο ΠΑΣΟΚ και τον ευρωβουλευτή Γιάννη Μανιάτη», αναφέρει η Χαριλάου Τρικούπη, εκτοξεύοντας πυρά κατά του κυβερνώντος κόμματος

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για ατύχημα φέρι μποτ στα Νέα Στύρα: Να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας στην ακτοπλοΐα
Νέα ανακοίνωση 06.08.25

ΣΥΡΙΖΑ για ατύχημα φέρι μποτ στα Νέα Στύρα: Να ενισχυθούν τα μέτρα ασφαλείας στην ακτοπλοΐα

«Το ατύχημα με το φέρι μποτ που εκτελούσε το δρομολόγιο Νέα Στύρα – Αγία Μαρίνα αποτυπώνει την κατάσταση της ακτοπλοΐας στη χώρα μας», σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ

Σύνταξη
Φάμελλος για Χιροσίμα – Ναγκασάκι: Η απειλή της ατομικής βόμβας είναι ξανά επίκαιρη – Η Ειρήνη δεν θα έρθει μόνη
«Πυρηνικός αφοπλισμός» 06.08.25

Φάμελλος για Χιροσίμα – Ναγκασάκι: Η απειλή της ατομικής βόμβας είναι ξανά επίκαιρη – Η Ειρήνη δεν θα έρθει μόνη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος επισημαίνει πως «η Ειρήνη δεν μπορεί να βασίζεται στον φόβο και στη δύναμη του ισχυρού, αλλά στη συνεργασία, στον διάλογο και στο διεθνές δίκαιο»

Σύνταξη
«Διασυρμός της χώρας, διεθνώς ρεζίλι»: Αντιπολιτευτικοί μύδροι στην κυβέρνηση για το δημοσίευμα του Politico
Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ 06.08.25

«Διασυρμός της χώρας, διεθνώς ρεζίλι»: Αντιπολιτευτικοί μύδροι στην κυβέρνηση για το δημοσίευμα του Politico

Το Politico έκανε λόγο για «μπλόκο Μητσοτάκη στην έρευνα κατά υπουργών του» στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ - Σηκώνει ψηλά το ζήτημα η αντιπολίτευση

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
LIVE: Αράζ – Ομόνοια
Conference League 07.08.25

LIVE: Αράζ – Ομόνοια

LIVE: Αράζ – Ομόνοια. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Αράζ – Ομόνοια, ζευγάρι από το οποίο θα προκύψει ο αντίπαλος του ΠΑΟΚ αν αποκλειστεί από το Europa League.

Σύνταξη
Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» έχει προκαλέσει η φωτιά – Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια
«Σεληνιακό τοπίο» 07.08.25

Πύρινος εφιάλτης στη Γαλλία: «Καταστροφή άνευ προηγουμένου» - Απειλούνται περίπου 3.000 σπίτια

«Ο στόχος είναι να σταθεροποιήσουμε τη φωτιά και να σταματήσουμε την εξάπλωσή της μέχρι το τέλος της ημέρας», δήλωσε ο επικεφαλής της Πυροσβεστικής στο Οντ στη νότια Γαλλία

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ
Conference League 07.08.25

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ

LIVE: Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ. Παρακολουθήστε live στις 19:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άρης Λεμεσού – ΑΕΚ για τα προκριματικά του Conference League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Νετανιάχου: Το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα» – Θα κυβερνάται από «μεταβατική» κυβέρνηση
Πλήρης έλεγχος 07.08.25

Νετανιάχου: Το Ισραήλ «δεν θα προσαρτήσει τη Γάζα» – Θα κυβερνάται από «μεταβατική» κυβέρνηση

Ο Νετανιάχου επανέλαβε τους βασικούς στόχους του Ισραήλ: πλήρη διάλυση της Χαμάς και απελευθέρωση των αμάχων. Δεν διευκρίνισε ποια θα είναι η μεταβατική κυβέρνηση στη Γάζα.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Η Σάρον Στόουν για την συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο «Καζίνο» – «Μπορεί να εισχωρήσει στο μυαλό σου»
«Με εξόργισε» 07.08.25

Η Σάρον Στόουν για την συνεργασία της με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο στο «Καζίνο» – «Μπορεί να εισχωρήσει στο μυαλό σου»

Σε πρόσφατη συνέντευξη της, η Σάρον Στόουν ανέφερε ότι «πάντα ήθελα να συνεργαστώ» με τον Ρόμπερτ Ντε Νίρο, αλλά αυτό δεν είχε συμβεί έως ότου είδε τον εαυτό της να συμμετέχει στο καστ του «Καζίνο».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Νέα Στύρα: Δεν υπάρχει βλάβη στα πηδάλια, υποστηρίζει ο νηογνώμονας – Καταρρίπτονται τα λεγόμενα του καπετάνιου
Ελλάδα 07.08.25

Νέα Στύρα: Δεν υπάρχει βλάβη στα πηδάλια, υποστηρίζει ο νηογνώμονας – Καταρρίπτονται τα λεγόμενα του καπετάνιου

Τα όσα υποστηρίζει ο καπετάνιος του φέρι μποτ που προσάραξε σε ξέρα στα Νέα Στύρα, κατέρριψε ο νηογνώμονας που κλήθηκε να εντοπίσει τα αίτια του ατυχήματος

Σύνταξη
Οπαδός κάνει… έρανο προκειμένου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αγοράσει τον Μπαλεμπά κόστους 140 εκατ. ευρώ!
Ποδόσφαιρο 07.08.25

Οπαδός κάνει… έρανο προκειμένου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να αγοράσει τον Μπαλεμπά κόστους 140 εκατ. ευρώ!

Ένας οπαδός έφτιαξε μια σελίδα στο GoFundMe με σκοπό να συγκεντρώσει χρήματα προκειμένου η Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ να μπορέσει να αγοράσει τον Κάρλος Μπαλέμπα από τη Μπράιτον!

Αλέξανδρος Κωτάκης
Γάζα: «Ο πόλεμος μοιάζει πάρα πολύ με γενοκτονία», λέει η Νο2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής
Δηλώσεις Ριμπέρα 07.08.25

«Ο πόλεμος στη Γάζα μοιάζει πάρα πολύ με γενοκτονία», λέει η Νο2 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής

Η αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Τερέζα Ριμπέρα δήλωσε ότι οι Παλαιστίνιοι στη Γάζα «στοχοποιούνται, σκοτώνονται και καταδικάζονται σε θάνατο από την πείνα»

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ
Πολιτική Γραμματεία 07.08.25

Τσουκαλάς: Αφαιμάζουν τη μεσαία τάξη και τα λαϊκά στρώματα για να αυξάνονται οι τζίροι των ισχυρών καρτέλ

Οι ονομαστικοί μισθοί αυξάνονται, αλλά με την τακτική του fiscal drag, αυξάνεται παραπάνω ο φόρος στο εισόδημα των φυσικών προσώπων», υπογραμμίζει ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Στη «μαύρη λίστα» πασίγνωστες παραλίες της Αττικής – Σε ποιες απαγορεύτηκε το κολύμπι
Εντολή σήμανσης 07.08.25

Στη «μαύρη λίστα» πασίγνωστες παραλίες της Αττικής – Σε ποιες απαγορεύτηκε το κολύμπι

Με εγκύκλιο του υπουργείου Υγείας, απαγορεύεται η κολύμβηση σε 13 γνωστές παραλίες της Αττικής. Πρόκειται για περιοχές που δεν πληρούν τα ποιοτικά κριτήρια για τα νερά κολύμβησης.

Σύνταξη
Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…
On Field 07.08.25

Αρντά Τουράν: Ο νέος προπονητής της Σαχτάρ που απειλεί τον Παναθηναϊκό…

Ο Αρντά Τουράν έχει πάρει φέτος τα κλειδιά από τους ιθύνοντες της Σαχτάρ και στοχεύει στην πρώτη μεγάλη του δουλειά εκτός Τουρκίας να την επανασυστήσει στο ποδοσφαιρικό κοινό.

Βιδιάνος Ρούσσος
Ο Τραμπ ζητά το κεφάλι του CEO της Intel
«Δεσμοί με Κίνα» 07.08.25

Ο Τραμπ ζητά το κεφάλι του CEO της Intel

Ο Τραμπ επικαλείται σύγκρουση συμφερόντων λόγω φερόμενων σχέσεων του Λιπ Μπου Ταν με το Πεκίνο – Υποχωρεί η μετοχή της Intel.

Σύνταξη
Συνεργάστηκε με τους Ναζί, «ξέπλυνε» τον Χίτλερ: Ο Γουόρντ Πράις και η Daily Mail ήταν τα όργανα του διαβόλου
Ανήθικος 07.08.25

Συνεργάστηκε με τους Ναζί, «ξέπλυνε» τον Χίτλερ: Ο Γουόρντ Πράις και η Daily Mail ήταν τα όργανα του διαβόλου

Νέο βιβλίου του ιστορικού Ρίτσαρντ Έβανς μελετάει το φαινόμενο του ρεπόρτερ της Daily Mail Τζορτζ Γουόρντ Πράις που συνεργάστηκε με τον Χίτλερ και τον Γκέμπελς για να εξωραΐσει το ναζιστικό καθεστώς

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Πούτιν: Ίσως στα ΗΑΕ η συνάντηση με τον Τραμπ – Άφησε ανοιχτό να συναντήσει τον Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις
Νέα δήλωση 07.08.25

Πούτιν: Ίσως στα ΗΑΕ η συνάντηση με τον Τραμπ - Άφησε ανοιχτό να συναντήσει τον Ζελένσκι υπό προϋποθέσεις

Ο Βλαντίμιρ Πούτιν μίλησε για το κρίσιμο τετ-α-τετ με τον Ντόναλντ Τραμπ μετά από συνάντησή του με τον πρόεδρο των ΗΑΕ - Συνεχίζει τις επαφές με τους Ευρωπαίους συμμάχους του ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι

Νεκτάριος Δαργάκης
Νεκτάριος Δαργάκης
Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών
Πέντε απαντήσεις 07.08.25

Διαπράττει γενοκτονία το Ισραήλ; Ρήγμα στην Κομισιόν από «βόμβα» Ριμπέρα και τεκμηριωμένες απαντήσεις νομικών

Πέντε ακαδημαϊκοί δίνουν απάντηση στο μεγάλο ζήτημα που έθεσε για πρώτη φορά ανώταξη αξιωματούχος της Κομισιόν: Είναι γενοκτονία το ισραηλινό έγκλημα στη Γάζα;

Βαγγέλης Γεωργίου
Βαγγέλης Γεωργίου
Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Το σήμα της Πειραιώς, το παζάρι στην Λ. Αθηνών, η βροχή από deals, το νέο σκάνδαλο (;) αλά ΟΠΕΚΕΠΕ, τα σινιάλα σε Θεοδωρικάκο και Τσάφο, το χρυσάφι στους δρόμους

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Λειψυδρία: Παρεμβάσεις στα νησιά, νέος ρόλος για ΕΥΔΑΠ και ΕΥΑΘ – Στο Μαξίμου το «εθνικό σχέδιο»

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

Το Golden Dome Μήλον της Έριδος στο διαζύγιο Τραμπ- Μασκ

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

«Σπίτι μου 2»: Κόβει ταχύτητα το πρόγραμμα – Μειώθηκαν τα στεγαστικά δάνεια

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Ο πρίγκιπας George έγινε 12- Τα γενέθλια στην Ελλάδα και όσα αλλάζουν από εδώ και πέρα στη ζωή του

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Διαφωνούμε σε όλα – Μπορούμε να είμαστε ευτυχισμένοι;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Πόσο κοντά είσαι στη μαμά που ονειρεύτηκες να γίνεις;

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

Τα «κρυφά» εισοδήματα στο στόχαστρο της ΑΑΔΕ

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΦΑΕ ΠΕΙΡΑΙΑ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Πέμπτη 07 Αυγούστου 2025
