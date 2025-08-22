newspaper
22.08.2025 | 08:19
Σε εξέλιξη η φωτιά στη Βάλια Κάλντα, σε απομακρυσμένο και δύσκολα προσεγγίσιμο σημείο
Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ
22 Αυγούστου 2025 | 08:08

Σε οριακό σημείο χιλιάδες αγρότες και κτηνοτρόφοι – Ορατός ο κίνδυνος μη πληρωμής ενισχύσεων λόγω ΟΠΕΚΕΠΕ

Λίγες μόνο ημέρες μέχρι να εκπνεύσει η προθεσμία στις 29 Αυγούστου για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2025, χιλιάδες αγρότες αδυνατούν να προχωρήσουν στην οριστικοποίησή τους

Ανθή Γεωργίου
ΡεπορτάζΑνθή Γεωργίου
Vita.gr
Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Πρεβιοτικά: Οι «αφανείς» ήρωες του εντέρου μας μέσα από μια ανάλυση 35 τροφίμων

Spotlight

Σε οριακό σημείο βρίσκονται χιλιάδες Έλληνες αγρότες και κτηνοτρόφοι, καθώς το αδιέξοδο με το ΟΣΔΕ 2025 απειλούν να τινάξουν στον αέρα τις άμεσες ενισχύσεις, που πληρώνει ο ΟΠΕΚΕΠΕ τον Οκτώβρη και οι οποίες αποτελούν βασικό πυλώνα επιβίωσης για τον πρωτογενή τομέα.

Οι συνεχείς αλλαγές στους κανονισμούς, η ανεπαρκής προετοιμασία του συστήματος και η ασφυκτική γραφειοκρατία έχουν εγκλωβίσει τους παραγωγούς σε έναν φαύλο κύκλο αβεβαιότητας, με άμεσο κίνδυνο να μείνουν εκτός ενισχύσεων ακόμη και καλλιεργούμενες εκτάσεις.

Λίγες μόνο ημέρες μέχρι να εκπνεύσει η προθεσμία στις 29 Αυγούστου για την υποβολή των δηλώσεων ΟΣΔΕ 2025, χιλιάδες αγρότες αδυνατούν να προχωρήσουν στην οριστικοποίησή τους, αντιμετωπίζοντας συνεχώς νέα προβλήματα.

Χαρακτηριστικό της κατάστασης είναι ότι μέχρι και 21 Αυγούστου, οι οριστικοποιημένες δηλώσεις έφταναν περίπου τις 430.000, αριθμός που αντιστοιχεί σχεδόν στο 70% των περσινών, οι οποίες έφτασαν περίπου τις 630.000.

«Το σύστημα υποβολής των δηλώσεων… σέρνεται. Συνεχώς εντοπίζονται νέα προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος. Τελευταία μάλιστα, εκτός των άλλων παρατηρείται και το φαινόμενο να χάνονται ψηφιοποιημένα χωράφια και στη συνέχεια να ξαναψηφιοποιούνται», λένε χαρακτηριστικά στον ΟΤ πηγές που γνωρίζουν για την κατάσταση που επικρατεί.

Μάλιστα, όπως επισημαίνουν στον ΟΤ, ήδη η καθυστέρηση στην έναρξη του ΟΣΔΕ 2025 αλλά και τα προβλήματα στη λειτουργία του συστήματος μοιραία θα οδηγήσει σε λιγότερο χρόνο, ο οποίος απαιτείται για τη διενέργεια των διασταυρωτικών ελέγχων και διορθώσεων σφαλμάτων ώστε οι δικαιούχοι να λάβουν τις προκαταβολές τον Οκτώβριο.

Το εκρηκτικό μείγμα

Ο κίνδυνος μη πληρωμής των αγροτών τον Οκτώβριο του 2025, έχει απομακρυνθεί πλέον από το θεωρητικό επίπεδο και μετατρέπεται σε άμεσος και απτός.

Οι γραφειοκρατικές αγκυλώσεις, οι αιφνιδιαστικές αποφάσεις και οι καθυστερήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ δημιουργούν ένα εκρηκτικό μείγμα που μπορεί να αφήσει δεκάδες χιλιάδες παραγωγούς στην καλύτερη των περιπτώσεων με μειωμένα ποσά ή ακόμα και χωρίς ενισχύσεις.

Το αδιέξοδο επιτείνεται από το σκάνδαλο στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με την ύπαιθρο και τα χωριά να «βράζουν», ενώ η οργή του αγροτικού κόσμου, που καλούνται να πληρώσουν το τίμημα, ξεχειλίζει, καθώς οι πραγματικοί αγρότες μένουν μετέωροι, εγκλωβισμένοι ανάμεσα σε ένα δυσλειτουργικό σύστημα και μια διοικητική αδράνεια.

Πάντως όπως σχολιάζουν στον ΟΤ αγρότες όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας για τις «κατασχέσεις σε απατεώνες που ήταν γνωστοί στους αγρότες εδώ και καιρό, δεν συγκίνησε καθόλου τους πραγματικούς παραγωγούς, αλλά ούτε και πρόσθεσε κάτι στην επίλυση των θεμάτων τους».

Το «αγκάθι» του ΑΤΑΚ

Κεντρικό πρόβλημα στην ομαλή διαδικασία της υποβολής των δηλώσεων ΟΣΔΕ, αποτελεί η υποχρεωτική καταχώριση του Αριθμού Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) για όλα τα αγροτεμάχια.

Ειδικότερα, εξαιτίας εκκρεμοτήτων στο Ε9, κληρονομικών διαδικασιών ή λαθών στη δήλωση ιδιοκτησιών, πολλοί παραγωγοί αδυνατούν να εξασφαλίσουν τον απαιτούμενο αριθμό, με αποτέλεσμα να μην μπορούν να οριστικοποιήσουν τις δηλώσεις τους. Το σύστημα μπλοκάρει ολόκληρη την υποβολή ακόμη κι αν το πρόβλημα αφορά ελάχιστα τεμάχια, οδηγώντας σε πιθανή απώλεια δικαιωμάτων.

Σύμφωνα με εκτιμήσεις, έως και το 30% των αγροτεμαχίων κινδυνεύει να μείνει εκτός ενισχύσεων, λόγω των προβλημάτων με τις διασταυρώσεις ΑΤΑΚ.

Ενδεικτικά, σύμφωνα με τα στοιχεία που έχει συλλέξει από τους Συνεταιρισμούς της χώρας, τα προβλήματα εντοπίζονται στα εξής:

Οι αλλαγές στην επιλεξιμότητα του χαρτογραφικού υποβάθρου εν μέσω της περιόδου υποβολής αιτήσεων, φέρνει σε αδιέξοδο την συμπλήρωση των εκτάσεων ενεργοποίησης από πολλούς παράγωγους αφού η καθυστερημένη έναρξη του ΟΣΔΕ 2025, μετά τις 30 Μαΐου, ημερομηνία κατά την οποία ο αιτών οφείλει να έχει στην κατοχή του μια έκταση, δεν επιτρέπει στους δικαιούχους να προβούν π.χ. σε ενοικίαση συμπληρωματικών εκτάσεων και να θεωρηθούν επιλέξιμες για να αποφύγουν υπο-ενεργοποίηση των δικαιωμάτων τους.

Η απόδειξη της χρήσης ενός αγροτεμαχίου για λήψη ενίσχυσης, με μοναδικό στοιχείο το ΑΤΑΚ δημιουργεί θέματα στην οριστικοποίηση των δηλώσεων ενώ σύμφωνα με εκτιμήσεις των Συνεταιρισμών υπάρχουν περιοχές που αυτό το κριτήριο επιλεξιμότητας από μόνο του θα αφήσει εκτός ενίσχυσης σημαντικές πραγματικά καλλιεργούμενες εκτάσεις. Σε ορισμένες περιοχές το ποσοστό των εκτάσεων που θα μένει εκτός ενισχύσεων μπορεί να φτάσει το 20% με ότι αυτό συνεπάγεται.

Αγροτεμάχια δενδρωδών και αρόσιμων καλλιεργειών, που συνεχίζουν να καλύπτονται με «φερτά» υλικά από τις θεομηνίες Daniel και Elias τον Σεπτέμβριο του 2023, ενώ δηλώθηκε αρχικά ο σχετικός κωδικός αγροτεμάχια πλημμυρισμένα με φερτά υλικά για το 2025, ξαφνικά αυτές ημέρες ο κωδικός αυτός καταργήθηκε δημιουργώντας προβλήματα στην ενεργοποίηση δικαιωμάτων.

Απλήρωτα υπόλοιπα και αιφνιδιαστικές αλλαγές

Την ίδια ώρα, σοβαρές εκκρεμότητες καταγράφονται και στις πληρωμές του 2024, καθώς οι αγρότες περιμένουν ακόμη υπόλοιπα ενισχύσεων, ενώ 49.000 προβληματικά ΑΦΜ δεν έχουν ακόμα διαλευκανθεί.

Η απουσία ενημέρωσης από τον ΟΠΕΚΕΠΕ και το ΥπΑΑΤ, εντείνει το αίσθημα ανασφάλειας, καθώς οι παραγωγοί δεν γνωρίζουν ποια ποσά είναι επιλέξιμα, ούτε έχουν περιθώριο ενστάσεων.

Πρόσθετη πίεση δημιουργούν οι αιφνιδιαστικές αλλαγές στο καθεστώς επιλεξιμότητας των οικολογικών σχημάτων και της βιολογικής γεωργίας. Χιλιάδες παραγωγοί που είχαν στηριχθεί σε προηγούμενες προτροπές των αρχών για ένταξη στα προγράμματα, βρίσκονται σήμερα αντιμέτωποι με την ανατροπή των όρων, χωρίς να ευθύνονται οι ίδιοι. Μάλιστα, η ΕΘΕΑΣ προειδοποιεί ότι η ανακολουθία αυτή δημιουργεί τεράστιο οικονομικό κόστος για όσους επένδυσαν χρόνο και χρήματα σε καλλιέργειες και υποδομές, βασιζόμενοι στη σταθερότητα του πλαισίου.

Η κατάσταση αποκτά δραματικές διαστάσεις, καθώς η μη έγκαιρη καταβολή ενισχύσεων τινάζει στον αέρα τον προγραμματισμό των εκμεταλλεύσεων. Οι καλλιεργητικές ανάγκες – από την άρδευση μέχρι τη συγκομιδή – δεν μπορούν να περιμένουν, και χωρίς ρευστότητα οι αγρότες αδυνατούν να καλύψουν στοιχειώδη έξοδα. «Η ομαλή καταβολή των ενισχύσεων αποτελεί προϋπόθεση για τη συνέχιση της παραγωγής», υπογραμμίζει η ΕΘΕΑΣ, προειδοποιώντας για κίνδυνο άμεσης συρρίκνωσης της αγροτικής δραστηριότητας.

Στα σοβαρά προβλήματα που καθιστούν δύσκολη την ομαλή υποβολή των δηλώσεων, αναφέρεται και η ΕΘΕΑΣ, σε επιστολή της προς την ηγεσία του ΥπΑΑΤ και του ΟΠΕΚΕΠΕ, προειδοποιώντας ότι ο κίνδυνος απώλειας ενισχύσεων είναι υπαρκτός.

Πηγή: ot.gr

Economy
ΔΕΘ: Σημάδια ανησυχίας για την ελληνική οικονομία; – Τι φοβούνται στην κυβέρνηση

ΔΕΘ: Σημάδια ανησυχίας για την ελληνική οικονομία; – Τι φοβούνται στην κυβέρνηση

Vita.gr
Crypto
Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

Επιτροπή κεφαλαιαγοράς: Τι αλλάζει στην αγορά crypto στην Ελλάδα – Το νέο ΦΕΚ

inWellness
Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;
Μεγάλη αλήθεια 22.08.25

Τι είναι το δίλημμα του σκαντζόχοιρου;

Ένα χειμωνιάτικο βράδυ που ο Γερμανός φιλόσοφος Άρθουρ Σοπενχάουερ κοιτούσε από το παράθυρο του σπιτιού του, εμπνεύστηκε το δίλημμα του σκαντζόχοιρου για να περιγράψει τις δυσκολίες των ανθρωπίνων σχέσεων.

Σύνταξη
inTown
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
ΕΛΓΑ: Πότε πληρώνει τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις φωτιές
Το φετινό καλοκαίρι 19.08.25

Πότε πληρώνει ο ΕΛΓΑ τις αποζημιώσεις στους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις φωτιές

Για την υποβολή δήλωσης ζημίας για απώλειες ζωικού κεφαλαίου από τις φετινές φωτιές δεν απαιτείται η καταβολή των τελών εκτίμησης από τους παραγωγούς, ανακοίνωσε ο ΕΛΓΑ

Σύνταξη
Βιολογικά: Την ερχόμενη εβδομάδα οι πρώτες ποινές σε εταιρείες πιστοποίησης
Σοβαρές παρατυπίες 02.08.25

Την ερχόμενη εβδομάδα οι πρώτες ποινές σε εταιρείες πιστοποίησης βιολογικών προϊόντων

Μετά την ολοκλήρωση των πρώτων ελέγχων και την καταγραφή σοβαρών παρατυπιών σε δύο εταιρείες, το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (ΕΣΥΔ) θα συνεδριάσει για τις πρώτες ποινές στα βιολογικά προϊόντα

Σύνταξη
Στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ αγρότες της Θεσσαλονίκης – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις για καθυστερήσεις στις πληρωμές
Αντιδρούν 01.08.25

Στα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ αγρότες της Θεσσαλονίκης – Ετοιμάζουν κινητοποιήσεις για καθυστερήσεις στις πληρωμές

«Δεν μας είδατε να βγαίνουμε στον δρόμο καλοκαίρι, τώρα θα βγούμε και καλοκαίρι», τόνισε ο πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Τριλόφου Χρήστος Τσιλιάς κατά την κινητοποίηση έξω από τα γραφεία του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
«Διπλωματία του γκολφ» – Πώς ο Αλεξάντερ Στουμπ έγινε βασικός παίκτης στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία
Νέος «εκλεκτός» 22.08.25

«Διπλωματία του γκολφ» – Πώς ο Αλεξάντερ Στουμπ έγινε βασικός παίκτης στις διαπραγματεύσεις για την Ουκρανία

Ο πρόεδρος της Φινλανδίας, ενός από τα νεότερα κράτη-μέλη του ΝΑΤΟ, θεωρείται ο νέος Ευρωπαίος «ψιθυριστής» του Αμερικανού προέδρου Τραμπ για την Ουκρανία. Το κατάφερε μέσα από… παρτίδες γκολφ

Μαργαρίτα Βεργολιά
Μαργαρίτα Βεργολιά
Κάμπινγκ: Παρά τις αναποδιές αντέχουν – Στο Σεπτέμβριο το «κλειδί» για το πώς θα κλείσει η φετινή σεζόν
Planet Travel 22.08.25

Παρά τις αναποδιές, τα κάμπινγκ… αντέχουν - Στο Σεπτέμβριο το «κλειδί» για το πώς θα κλείσει η φετινή σεζόν

Μπορεί ο φετινός Μάιος να χάθηκε λόγω κακοκαιρίας και ο Ιούλιος να «ψαλιδίστηκε» από απεργίες στα πλοία, όμως η τουριστική σεζόν στα κάμπινγκ δεν έχει πει την... τελευταία της λέξη.

Σύνταξη
Βόλος: Σοβαρός τραυματισμός εξάχρονου από τροχαίο – Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του
Κρίσιμη κατάσταση 22.08.25

Σοβαρός τραυματισμός εξάχρονου στον Βόλο από τροχαίο - Επέβαινε σε μηχανή με τους γονείς του

Το τροχαίο ατύχημα συνέβη όταν, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο της μηχανής και η οικογένεια βρέθηκε στο οδόστρωμα

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Λήστευαν οδηγούς ταξί προσποιούμενοι τους πελάτες – Έστηναν ενέδρες και με βία έκλεβαν χρήματα
Θεσσαλονίκη 22.08.25

Έμπαιναν ως πελάτες στα ταξί και μετά τους... λήστευαν

Οι ληστείες έλαβαν χώρα στην ευρύτερη περιοχή οικισμού των Διαβατών, στη Θεσσαλονίκη, και οι αστυνομικοί ταυτοποίησαν τα στοιχεία τεσσάρων εμπλεκόμενων ατόμων, προχωρώντας ταυτόχρονα στη σύλληψη ενός εξ’ αυτών

Σύνταξη
Ευρώπη: Γιατί οι νέοι χάνουν την εμπιστοσύνη τους στη Δημοκρατία – Τι τροφοδοτεί την αγανάκτησή τους
Διάβρωση εμπιστοσύνης 22.08.25

Γιατί οι νέοι στην Ευρώπη μοιάζουν να αποστρέφονται τη Δημοκρατία - Τι τροφοδοτεί την αγανάκτησή τους

Οι νέοι στην Ευρώπη γίνονται πιο δύσπιστοι για τη Δημοκρατία και πιο ανοιχτοί σε εναλλακτικές - Οι αιτίες εντοπίζονται στις επίμονες ανισότητες, τη διαφθορά και την οικονομική ανασφάλεια

Ιωάννα Κουμπαρέλη
Ιωάννα Κουμπαρέλη
Εθνική Οδός: Ιλιγγιώδης ταχύτητα από οδηγό – Έφτασε τα 200 χλμ/ώρα, συνελήφθη και του πήραν το δίπλωμα
Ασυνείδητος 22.08.25

Ιλιγγιώδης ταχύτητα από οδηγό στην Εθνική Οδό - Έφτασε τα 200 χλμ/ώρα, συνελήφθη και του πήραν το δίπλωμα

Ο 33χρονος ημεδαπός οδηγός αγνόησε... επιδεικτικά κάθε κανόνα οδικής ασφάλειας, τρέχοντας με μεγάλη ταχύτητα στην εθνική οδό, όμως συνελήφθη από την Τροχαία

Σύνταξη
Ο Τσίπρας ανοίγει το βήμα του – πρώτα το βιβλίο και μετά το… κόμμα
Πολιτική Γραμματεία 22.08.25

Ο Τσίπρας ανοίγει το βήμα του – πρώτα το βιβλίο και μετά το… κόμμα

Ήρθε η ώρα να εξιστορήσει τη δική του εκδοχή για το 15-19, ολοκληρώνει τη συγγραφή του βιβλίου του, το κόμμα Τσίπρα και το κόμμα Σαμαρά «απειλούν» ΝΔ και κεντροαριστερά.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
ΗΠΑ – ΕΕ: Εκκρεμότητες και εξαιρέσεις της εμπορικής συμφωνίας
Αποκωδικοποίηση 22.08.25

Εκκρεμότητες και εξαιρέσεις της εμπορικής συμφωνίας ΗΠΑ - ΕΕ

Οι εμπορικές συνομιλίες πρόκειται να συνεχιστούν μεταξύ των ΗΠΑ και της ΕΕ, καθώς οι διαπραγματευτές επιδιώκουν να κωδικοποιήσουν την αρχική συμφωνία του περασμένου μήνα

Ναταλία Δανδόλου
Ναταλία Δανδόλου
«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης
inTickets 22.08.25

«170 Τετραγωνικά» του Γιώργου Τσουρή: Συνεχίζεται η περιοδεία της επιτυχημένης παράστασης

Στην παράσταση «170 Τετραγωνικά» παίζουν οι Γιώργος Τσουρής, Ήβη Νικολαϊδου, Θανάσης Ζερίτης, Λυδία Γιαννουσάκη, Αγγελική Γρηγοροπούλου. Τη σκηνοθεσία υπογράφει ο Γιώργος Παλούμπης.

Σύνταξη
ΠΟΥ: Επτά μέτρα για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων διεθνώς
Κλιματική αλλαγή 22.08.25

ΠΟΥ: Επτά μέτρα για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων διεθνώς

Έκθεση των Παγκόσμιων Οργανισμών Υγείας και Μετεωρολογίας με τη συμμετοχή Έλληνα καθηγητή από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, προτείνει λύσεις για την θερμική καταπόνηση των εργαζομένων

Άννα Παπαδομαρκάκη
Άννα Παπαδομαρκάκη
Φάμελλος: Απαιτούμε 100% αποζημίωση χωρίς προϋποθέσεις για τους πυρόπληκτους – Πυρά σε Μητσοτάκη
ΣΥΡΙΖΑ 22.08.25

Φάμελλος: Απαιτούμε 100% αποζημίωση χωρίς προϋποθέσεις για τους πυρόπληκτους – Πυρά σε Μητσοτάκη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ Σωκράτης Φάμελλος επισήμανε την αδυναμία της Πολιτείας και στην πρόληψη, αλλά και στον συντονισμό και στα διαθέσιμα μέσα κατά τη διάρκεια των πυρκαγιών

Σύνταξη
