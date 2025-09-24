Εντάσεις με το «καλημέρα» προκαλεί η εξέταση μαρτύρων, στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο διατελέσας για λίγους μήνες εντός του 2025 πρόεδρος του Οργανισμού, Νίκος Σαλάτας, «άναψε το φυτίλι» επιτιθέμενος με σφοδρότητα στην Παρασκευή Τυχεροπούλου (εργαζόμενη στον Οργανισμό) στην οποία καταλόγισε 20 αδικήματα.

Για «συκοφαντικό παροξυσμό» μιλά η Παρασκευή Τυχεροπούλου, λίγες ώρες μετά την κατάθεση του Νίκου Σαλάτα

Άμεσα η κ. Τυχεροπούλου απάντησε στο κ. Σαλάτα χαρακτηρίζοντας «συκοφαντικό παροξυσμό» τα λεγόμενα του πρώην προέδρου «με προσωπικές επιθέσεις, αισχρά ψεύδη και απαράδεκτους υπαινιγμούς», εναντίον της.

«Εμμονικό και ανηλεές κυνηγητό»

Από τη σύντομη θητεία του στον Οργανισμό, από την τοποθέτησή του τον Φεβρουάριο μέχρι την αποπομπή του τον Μάιο, «αποδείχθηκε στην πράξη η εμμονή του» να τη στοχοποιεί, σύμφωνα με τη δήλωσή της. Μια εμμονή που σύμφωνα με την ίδια είναι «τουλάχιστον περίεργη, αν όχι και ύποπτη», μετά τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και το περιεχόμενο των επισυνδέσεων της Δικογραφίας που εστάλη στη Βουλή.

Η ίδια μιλά «για εμμονικό και ανηλεές κυνηγητό από τις διοικήσεις του Οργανισμού και το σύστημα εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύπτει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».

Νωρίτερα σήμερα, αποφασισμένος να μη πει τίποτε ουσιαστικό που θα μπορούσε να βοηθήσει στις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για την ανάδειξη του σκανδάλου των κοινοτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίστηκε ο προσωρινός πρόεδρος του Οργανισμού, Ιωάννης Καββαδάς.