Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Τυχεροπούλου απαντά στον Σαλάτα και ανεβάζει το θερμόμετρο κατακόρυφα
Δήλωση της Παρασκευής Τυχεροπούλου λίγες ώρες μετά την κατάθεση του Νίκου Σαλάτα στην εξεταστική επιτροπή, για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
- Πέθανε η εργαζόμενη στην καθαριότητα του δήμου Καβάλας και είχε γίνει viral στο TikTok
- Βουβός πόνος στην κηδεία της 59χρονης που έχασε τη ζωή της με τραγικό τρόπο από τον ίδιο της τον αδελφό
- Ηλιούπολη: Ξανά στο προσκήνιο ο καταδικασμένος για βιασμούς προπονητής – Ζητά να μιλά με το παιδί του μέσα από τη φυλακή
- Αυστηρότερες οι προδιαγραφές για τα ακίνητα τύπου Airbnb – Τι αναφέρει η εγκύκλιος
Εντάσεις με το «καλημέρα» προκαλεί η εξέταση μαρτύρων, στην εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ. Ο διατελέσας για λίγους μήνες εντός του 2025 πρόεδρος του Οργανισμού, Νίκος Σαλάτας, «άναψε το φυτίλι» επιτιθέμενος με σφοδρότητα στην Παρασκευή Τυχεροπούλου (εργαζόμενη στον Οργανισμό) στην οποία καταλόγισε 20 αδικήματα.
Για «συκοφαντικό παροξυσμό» μιλά η Παρασκευή Τυχεροπούλου, λίγες ώρες μετά την κατάθεση του Νίκου Σαλάτα
Άμεσα η κ. Τυχεροπούλου απάντησε στο κ. Σαλάτα χαρακτηρίζοντας «συκοφαντικό παροξυσμό» τα λεγόμενα του πρώην προέδρου «με προσωπικές επιθέσεις, αισχρά ψεύδη και απαράδεκτους υπαινιγμούς», εναντίον της.
«Εμμονικό και ανηλεές κυνηγητό»
Από τη σύντομη θητεία του στον Οργανισμό, από την τοποθέτησή του τον Φεβρουάριο μέχρι την αποπομπή του τον Μάιο, «αποδείχθηκε στην πράξη η εμμονή του» να τη στοχοποιεί, σύμφωνα με τη δήλωσή της. Μια εμμονή που σύμφωνα με την ίδια είναι «τουλάχιστον περίεργη, αν όχι και ύποπτη», μετά τα όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας και το περιεχόμενο των επισυνδέσεων της Δικογραφίας που εστάλη στη Βουλή.
Η ίδια μιλά «για εμμονικό και ανηλεές κυνηγητό από τις διοικήσεις του Οργανισμού και το σύστημα εντός και εκτός του ΟΠΕΚΕΠΕ που αποκαλύπτει η έρευνα της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας».
Νωρίτερα σήμερα, αποφασισμένος να μη πει τίποτε ουσιαστικό που θα μπορούσε να βοηθήσει στις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για την ανάδειξη του σκανδάλου των κοινοτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίστηκε ο προσωρινός πρόεδρος του Οργανισμού, Ιωάννης Καββαδάς.
- ΑΕΚ – Παναιτωλικός 2-1: Ο Καλοσκάμης της έδωσε το τρίποντο
- Ελλάδα: Επιβεβαιωμένα 87 κρούσματα λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού Νείλου και 7 θάνατοι
- ΚΚΕ για την επίθεση κατά του «Global Sumud Flotilla»: Η ελληνική κυβέρνηση να λάβει τα απαραίτητα μέτρα
- Μάθιου ΜακΚόναχι – H μητέρα του επέμενε να παραμείνει «γυμνός» ο πατέρας του πεθαίνοντας μετά από σεξουαλική επαφή
- Κ. Τσουκαλάς: Η στρατηγική των «ήρεμων νερών» και του κατευνασμού δεν φαίνεται να δικαιώνεται
- Σκάνδαλο ΟΠΕΚΕΠΕ: Η Τυχεροπούλου απαντά στον Σαλάτα και ανεβάζει το θερμόμετρο κατακόρυφα
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις