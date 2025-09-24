Εξεταστική για ΟΠΕΚΕΠΕ: Ξεκίνησαν οι καταθέσεις των μαρτύρων – Άγνοια σε όλα δήλωσε ο Καββαδάς, προσωρινός πρόεδρος του Οργανισμού

Αποφασισμένος να μη πει τίποτε ουσιαστικό που θα μπορούσε να βοηθήσει στις εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για την ανάδειξη του σκανδάλου των κοινοτικών επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ, εμφανίστηκε ο προσωρινός πρόεδρος του Οργανισμού, Ιωάννης Καββαδάς.

Ο πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, επέλεξε να οχυρωθεί πίσω από τον περιορισμένο χρόνο που βρίσκεται στα ηνία του Οργανισμού και δήλωσε άγνοια ή αναρμοδιότητα σε κάθε ερώτηση που θα μπορούσε να προσδώσει νόημα στην κατάθεσή του.

Αυτό που είπε ωστόσο είναι πως κάνει όλες τις απαραίτητες ενέργειες προκειμένου να διασφαλιστεί πως οι εκκρεμούσες πληρωμές σε αγρότες θα γίνουν κανονικά και μέχρι τις 31/12/2025.

“Μελετούμε σε βάθος τα δεδομένα που βρήκαμε στον οργανισμό σε συνεργασία με τις υπηρεσίες, κάνουμε καταγραφή υποχρεώσεων μέχρι 31/12 και έχουμε ξεκινήσει τη διαδικασία ελέγχων στα αρχεία δικαιούχων πληρωμών ώστε να πραγματοποιήσουμε τις πληρωμές που πρέπει σε αυτούς που πρέπει και σε αυτούς που δικαιούνται. Γίνεται επίσης λεπτομερέστατη καταγραφή συμβάσεων προμηθειών αρχείων προσωπικού και κάθε άλλου στοιχείου για ενσωμάτωση από την ΑΑΔΕ”, είπε.

Ο κ. Καββαδάς πάντως δεν θέλησε να απαντήσει σε ερωτήσεις που αφορούν στην λειτουργία του Οργανισμού, τους ελέγχους που γίνονται στα Ε9, τους ελεγχόμενους από τη δικαιοσύνη εργαζόμενους, οι συνομιλίες των οποίων υπάρχουν και στη δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, αλλά και τους ελέγχους των περιβόητων ΚΥΔ.

Σημειώνεται πως στην έναρξη της συνεδρίασης η Πλεύση Ελευθερίας δια του εκπροσώπου της, Αλέξανδρου Καζαμία ζήτησε από το προεδρείο να αιτηθεί το υπόμνημα/ενημερωτικό σημείωμα/non paper, που ζήτησε και έλαβε ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, από εξειδικευμένο μέλος της προεδρίας της κυβέρνησης για την κατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Στο αίτημα της αντιπολίτευσης, έσπευσε να απαντήσει ο εισηγητής της ΝΔ, Μακάριος Λαζαρίδης, ο οποίος το αρνήθηκε λέγοντας πως δεν πρόκειται για επίσημο έγγραφο.

“ Εμείς εδώ ζητάμε επίσημα, κρατικά έγγραφα. Ένα τέτοιο έγγραφο δεν έχει καμία ξεκάθαρη διάσταση. Ο κ. Μυλωνάκης έδωσε ξεκάθαρες απαντήσεις στη συζήτηση της Επίκαιρης Ερώτησης της κ. Κωνσταντοπούλου».

Επόμενος μάρτυρας είναι ο απερχόμενος πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας ο οποίος είχε συγκρουστεί με την ευρωπαϊκή εισαγγελία, γεγονός που οδήγησε και στην καρατόμησή του.