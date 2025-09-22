newspaper
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΤΣΑΡΛΙ ΚΕΡΚ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΓΑΛΛΙΑ
# ΟΥΚΡΑΝΙΑ
# ΤΕΜΠΗ
# ΓΑΖΑ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
# ΚΑΙΡΟΣ
# COOKING
ΟΠΕΚΕΠΕ: Το υπόμνημα Μυλωνάκη που έγινε ενημερωτικό σημείωμα και τελικά non paper – «Δεν ενημέρωσα κανέναν»
Πολιτική Γραμματεία 22 Σεπτεμβρίου 2025 | 19:20

ΟΠΕΚΕΠΕ: Το υπόμνημα Μυλωνάκη που έγινε ενημερωτικό σημείωμα και τελικά non paper – «Δεν ενημέρωσα κανέναν»

«Ο συντάκτης του δεν είναι στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά συνεργάτης μας στη προεδρεία κυβέρνησης. Είναι ένα είδος non paper», είπε στη Βουλή ο Γιώργος Μυλωνάκης

Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΡεπορτάζΠαναγιώτης Τζαννετάτος
Ακρόαση άρθρου
A
A
Spotlight

«Non paper» χαρακτήρισε τελικά από το βήμα της Βουλής το υπόμνημα/ενημερωτικό σημείωμα που φέρεται να ζήτησε από εξειδικευμένο συνεργάτη της προεδρίας της κυβέρνησης για την κατάσταση που επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, δηλώνοντας αυτή τη φορά πως δεν ενημέρωσε κανέναν ούτε είχε γνώση για τις νόμιμες επισυνδέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για το ενημερωτικό σημείωμα πάνω στο οποίο βασίστηκε και η πρόταση της ΝΔ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής ο κ. Μυλωνάκης είπε: «Επιμένετε να βαφτίζετε ενημερωτικό σημείωμα, ένα υπόμνημα παρότι το έχω ξεκαθαρίσει από το βήμα αυτό. Όσο και να μη σας αρέσει η απάντησή μου αυτή είναι η αλήθεια κι εγώ αυτή θα λέω. Δεν υπήρξε κανένα υπόμνημα, το έγγραφο αυτό δεν είναι υπόμνημα αλλά ενημερωτικό σημείωμα έτσι το χαρακτηρίζει και ο συντάκτης του. Δεν είναι έγγραφο γιατί δεν έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά του, δεν έχει πρωτόκολλο και αποδέκτη. Ο συντάκτης του δεν είναι στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά συνεργάτης μας στη προεδρία κυβέρνησης. Είναι ένα είδος non paper. Σας στεναχωρεί αυτό αλλά τι να κάνουμε αυτή είναι η αλήθεια».

Ο κ. Μυλωνάκης πρόσθεσε επίσης ότι το ενημερωτικό αυτό σημείωμα το έλαβε στο κινητό του τηλέφωνο στις 15/6/2025 για λόγους προσωπικής ενημέρωσης αφήνοντας μάλιστα υπόνοιες για δική του παρακολούθηση. «Μου έστειλε στο κινητό μου τηλέφωνο και μου δημιουργεί ερωτήματα για το πώς κάποιοι διαφημίζουν ότι το κατέχουν», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μυλωνάκης απέρριψε επίσης τις κατηγορίες που τον θέλουν να είναι το πρόσωπο το οποίο ενημέρωσε τους βουλευτές της ΝΔ -μεταξύ των οποίων και ο Χρ. Μπουκώρος- πως παρακολουθούνται από τις νόμιμες επισυνδέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

«Μπορείτε να μου πείτε που και πότε έχει πει ο κ. Μπουκώρος αυτά που λέτε; βρήκατε καμία δήλωση να με κατονομάζει; Σας το λέω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, δεν ενημέρωσα κανέναν και δεν είχα γνώση για επισυνδέσεις και το περιεχόμενό τους. Ούτε σε αυτή ούτε σε άλλη δικογραφία», σημείωσε.

«Ελπίζω ότι αντιλαμβάνεστε τη σημασία και τη βαρύτητα που έχει η επίκαιρη που έχω καταθέσει. Στη θέση σας θα την αντιλαμβανόμουν ως μια σημαντική ευκαιρία- ίσως τη τελευταία- να τοποθετηθείτε στη Βουλή γι’ αυτά που συγκροτούν το “Μαξίμου Gate”, το Μυλωνάκης gate που είναι και “Μητσοτάκης Gate”. Έχετε ως αντικείμενο τη διαφάνεια όμως αυτό που φαίνεται να έχετε υπηρετήσει το τελευταίο διάστημα και τουλάχιστον από 2024 είναι η συσκότιση, το σκοτάδι», απάντησε η κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία ζήτησε από τον κ. υπουργό να καταθέσει το περιβόητο ενημερωτικό σημείωμα-non paper στη Βουλή προκειμένου να λάβουν σχετική γνώση οι βουλευτές και τα κόμματα.

Επίσης, ρώτησε επανειλημμένα αν ήταν ενήμερος των όσων συνέβησαν ο ίδιος ο πρωθυπουργός ενώ διερωτήθηκε -χωρίς να λάβει απάντηση- γιατί δεν ζήτησαν από τον κ. Βάρρα (που βρίσκεται στο Μαξίμου και έχει γνώση του ΟΠΕΚΕΠΕ) να ενημερωθεί για τις εξελίξεις στον Οργανισμό αλλά έσπευσε να ρωτήσει εξειδικευμένο συνεργάτη.

Στο ίδιο πλαίσιο ρώτησε -και πάλι χωρίς να λάβει απάντηση- αν ο κ. Βάρρας είχε ενημερώσει το Μαξίμου για τις καταθέσεις που έδωσε για το σκάνδαλο στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

«Έχετε στο Μαξίμου αυτόν και ρωτάτε άλλον συνεργάτη; Τον παρακάμψατε τον κ. Βάρρα; Δεν ενημέρωσε κανέναν για τις καταθέσεις που έδωσε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία ή ενημέρωσε και αποφασίσατε ότι πρέπει με άλλο τρόπο να χειριστείτε τα πράγματα;», αναρωτήθηκε.

Χαρίτσης: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν – Τι θα κάνει η κυβέρνηση;
Νέα Αριστερά 22.09.25

Χαρίτσης: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν – Τι θα κάνει η κυβέρνηση;

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για τον κίνδυνο να χαθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις, εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Γεραπετρίτης: Αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία οι ρωσικές παραβιάσεις σε Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία
Παραβίαση διεθνούς δικαίου 22.09.25

Γεραπετρίτης: Αποτέλεσμα του πολέμου στην Ουκρανία οι ρωσικές παραβιάσεις σε Πολωνία, Ρουμανία, Εσθονία

Η Ελλάδα καταδικάζει την παραβίαση του εναέριου χώρου της Εσθονίας, σημείωσε ο Γιώργος Γεραπετρίτης, στην παρέμβασή του στη συνεδρίαση του Σ.Α. του ΟΗΕ για τις απειλές στην ειρήνη και ασφάλεια.

Σύνταξη
Τέμπη: Προβληματίζει η επάρκεια της απόρριψης από τη δικαιοσύνη του αιτήματος εκταφής
Πολιτική 22.09.25

Τέμπη: Προβληματίζει η επάρκεια της απόρριψης από τη δικαιοσύνη του αιτήματος εκταφής

Η νομικός και πρώην μέλος της ΑΔΑΕ, Αικατερίνη Παπανικολάου, γράφει περί του αιτήματος εκταφής από συγγενείς των θυμάτων των Τεμπών, σχολιάζει την απορριπτική στάση της Δικαιοσύνης και καταλήγει στην κάθαρση, ως μονόδρομο απέναντι στην ύβρι....

Αικατερίνη Παπανικολάου
Δημοσκοπήσεις: Κόκκινες κάρτες στην κυβέρνηση για ακρίβεια και διαφθορά – Χαμηλός βαθμός στις εξαγγελίες Μητσοτάκη
Ρευστό σκηνικό 22.09.25

Δημοσκοπήσεις: Κόκκινες κάρτες στην κυβέρνηση για ακρίβεια και διαφθορά – Χαμηλός βαθμός στις εξαγγελίες Μητσοτάκη

Οι δημοσκοπήσεις καταγράφουν επίσης τη ρευστότητα στο πολιτικό σκηνικό και την αλλαγή ισορροπίας αν έφτιαχναν κόμματα οι Τσίπρας και Σαμαράς

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: «Η κτηνοτροφία καταρρέει, η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη» – Τα μέτρα που προτείνει για την ευλογιά
Δηλώσεις Γκαρά 22.09.25

«Η κτηνοτροφία καταρρέει, η κυβέρνηση παρακολουθεί αμέτοχη»: Τα μέτρα που προτείνει ο ΣΥΡΙΖΑ για την ευλογιά

Ο ΣΥΡΙΖΑ τονίζει ότι «η κυβέρνηση οφείλει να δράσει άμεσα, διαφορετικά η ευθύνη για τον αφανισμό ενός ολόκληρου κλάδου θα είναι αποκλειστικά δική της»

Σύνταξη
Ανδρουλάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μεθόδευσε μία διαδικασία – παρωδία – Αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο
Πολιτική Γραμματεία 22.09.25

Ανδρουλάκης για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ μεθόδευσε μία διαδικασία – παρωδία – Αντιμετωπίζει το κράτος ως κομματικό φέουδο

«Ήταν τέτοια η προχειρότητα της κυβερνητικής πλειοψηφίας» τονίσει ο Νίκος Ανδρουλάκης που στις κλήσεις μαρτύρων - όπως είπε - συμπεριέλαβε ακόμη και νεκρούς υπουργούς και στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Τέμπη: Σε θέση άμυνας η κυβέρνηση – Αναφαίρετο δικαίωμα των συγγενών να ζητήσουν εκταφή, λέει η αντιπολίτευση
Αντιπαράθεση 22.09.25

Στοιχειώνουν την κυβέρνηση τα Τέμπη - Αναφαίρετο δικαίωμα των συγγενών να ζητήσουν εκταφή, λέει η αντιπολίτευση

Η αντιπολίτευση εξαπολύει σφοδρή κριτική στην κυβέρνηση για τα Τέμπη και την μη ικανοποίηση της απαίτησης συγγενών των θυμάτων για εκταφή τον σορών.

Σύνταξη
Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Το πρόγραμμα Μητσοτάκη
Διπλωματία 22.09.25

Γενική συνέλευση ΟΗΕ: Δρακόντεια μέτρα ασφαλείας στη Νέα Υόρκη – Το πρόγραμμα Μητσοτάκη

Στο πλαίσιο της συμμετοχής του στην εβδομάδα Υψηλού Επιπέδου της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, ο κ. Μητσοτάκης θα έχει συναντήσεις με ηγέτες, μεταξύ των οποίων και ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν

Σύνταξη
Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή
Πολιτική 22.09.25

Συνέδριο της «όλης Κεντροαριστεράς» προτείνει ο Δούκας – Η Καρυστιανού βάζει δύσκολα σε Μητσοτάκη και Ζωή

Αναθερμαίνεται το φλερτ Φάμελλου – Χαρίτση, ο Δούκας ζητά δέσμευση από την ηγεσία του ΠΑΣΟΚ για συγκυβέρνηση μόνο των προοδευτικών, ένα «κόμμα Καρυστιανού» αναδιατάσσει οριζόντια το σκηνικό.

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Φάμελλος: Η σιωπή για τη Γάζα είναι συνενοχή – Άμεση αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης
ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ 21.09.25

Φάμελλος: Η σιωπή για τη Γάζα είναι συνενοχή – Άμεση αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης

Πρωτοβουλίες, με πρώτη πράξη την αναγνώριση Κράτους της Παλαιστίνης, ζητά από την ελληνική κυβέρνηση ο Σωκράτης Φάμελλος. «Ο όλεθρος πρέπει να σταματήσει άμεσα», λέει για τη Γάζα.

Σύνταξη
Κυρ. Μητσοτάκης: Πασχίζει να μαζέψει το κόμμα του, αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά
Πολιτική Γραμματεία 21.09.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Πασχίζει να μαζέψει το κόμμα του, αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά

Ο Κυρ. Μητσοτάκης με «μασάζ» στους βουλευτές του προσπαθεί να τους πείσει να βάλουν πλάτη για να σωθεί η παρτίδα που φαίνεται χαμένη, ενώ αισθάνεται την ανάσα ενός κόμματος Σαμαρά που μετά την εμφατική επιστροφή του στις πολιτικές παρεμβάσεις φαντάζει πιο κοντά.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ
Πολιτική 21.09.25

Ζαχαριάδης: Ενότητα των προοδευτικών δυνάμεων για να ηττηθεί η ΝΔ

«Έχουμε μια συμπεριφορά της ΝΔ απέναντι στους θεσμούς, απέναντι στο πολιτικό σύστημα, απέναντι στο κράτος Δικαίου, που είναι απολύτως αυταρχική και περιφρονητική» τόνισε ο εκπρόσωπος του ΣΥΡΙΖΑ Κώστας Ζαχαριάδης

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη
Πολιτική 21.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Πάνο Ρούτσι: Για 7η ημέρα η εισαγγελία και οι αρμόδιες αρχές κωφεύουν και αρνούνται το αυτονόητο αίτημα για δικαιοσύνη

Όπως τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ, για 7η ημέρα ο Πάνος Ρούτσι συνεχίζει την απεργία πείνας ζητώντας την εκταφή του παιδιού του που έχασε τη ζωή του στο έγκλημα των Τεμπών

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Η Γαλλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – Μακρόν: «Φιλοδοξία μας να σπάσει ο κύκλος της βίας»
Κόσμος 22.09.25

Η Γαλλία αναγνώρισε Κράτος της Παλαιστίνης – Μακρόν: «Φιλοδοξία μας να σπάσει ο κύκλος της βίας»

«Η Γαλλία αναγνωρίζει επίσημα το Κράτος της Παλαιστίνης», διακήρυξε από τον ΟΗΕ ο προέδρος της Γαλλίας, Εμανουέλ Μακρόν. «Πιστή στην ιστορική δέσμευση της χώρας μου στη Μέση Ανατολή, η Γαλλία αναγνωρίζει σήμερα το Κράτος της Παλαιστίνης», είπε καταχειροκροτούμενος από πολλούς διπλωμάτες, αλλά απουσία Ισραηλινού εκπροσώπου. «Η Γαλλία δεν έχει απογοητεύσει ποτέ το Ισραήλ όταν διακυβεύεται […]

Σύνταξη
ΗΠΑ: Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή για τη Χαμάς» [Βίντεο]
Δηλώσεις Λίβιτ 22.09.25

Ο πρόεδρος Τραμπ πιστεύει ότι η αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους είναι «ανταμοιβή για τη Χαμάς»

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Κάρολαίν Λέβιτ, ανέφερε πως ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, θεωρεί την αναγνώριση παλαιστινιακού κράτους ως ανταμοιβή για τη Χαμάς

Σύνταξη
Η υποστήριξη του Κάνιε Γουέστ προς το MAGA κίνημα «έχει να κάνει με το 1984 του Τζορτζ Όργουελ»
«Cancel» 22.09.25

Η υποστήριξη του Κάνιε Γουέστ προς το MAGA κίνημα «έχει να κάνει με το 1984 του Τζορτζ Όργουελ»

Ο Κάνιε Γουέστ μίλησε για την απόφασή του να υποστηρίξει το κίνημα «Make America Great Again» (MAGA) στο νέο ντοκιμαντέρ «In Whose Name?», κάνοντας λόγο για «σύγχρονη σκλαβιά».

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Καλάβρυτα: Συνελήφθη ο 53χρονος που πυροβόλησε άνδρα σε εκσκαφέα – Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας
Ελλάδα 22.09.25

Καλάβρυτα: Συνελήφθη ο 53χρονος που πυροβόλησε άνδρα σε εκσκαφέα – Κατηγορείται για απόπειρα ανθρωποκτονίας

Ο δράστης έβγαλε καραμπίνα στην εθνική οδό και πυροβόλησε τον οδηγό του εκσκαφέα - Εντοπίστηκε και συνελήφθη στα Καλάβρυτα μία ημέρα αργότερα

Σύνταξη
Πώς το Ισραήλ, μέρα με την μέρα, χάνει την κοινή γνώμη των ΗΠΑ
Κόσμος 22.09.25

Πώς το Ισραήλ, μέρα με την μέρα, χάνει την κοινή γνώμη των ΗΠΑ

Όσο ο πόλεμος στη Γάζα συνεχίζεται, το Ισραήλ συνεχίζει να χάνει υποστηρικτές στην κοινή γνώμη των ΗΠΑ, το μόνο πράγμα που την κρατά μακριά από τη μοίρα που υπέστη η Νότια Αφρική κατά το Άπαρτχαϊντ

Σοφοκλής Αρχοντάκης
Σοφοκλής Αρχοντάκης
Τάρα Ριντ: Η Αμερικανίδα που κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική κακοποίηση έγινε Ρωσίδα πολίτης
Τάρα Ριντ 22.09.25

Η Αμερικανίδα που κατηγόρησε τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική κακοποίηση έγινε Ρωσίδα πολίτης

Η Τάρα Ριντ, η οποία είχε κατηγορήσει τον Τζο Μπάιντεν για σεξουαλική επίθεση τη δεκαετία του 1990, απέκτησε πρόσφατα ρωσική υπηκοότητα. Η αιτία παραμένει ακόμα ασαφής

Σύνταξη
Οργή στο Χόλιγουντ: Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Ντε Νίρο ανάμεσα στους 400 και πλέον σταρ που καταδικάζουν τη Disney για τον Κίμελ 
«Είναι Ταλιμπάν» 22.09.25

Οργή στο Χόλιγουντ: Μέριλ Στριπ, Τομ Χανκς, Ντε Νίρο ανάμεσα στους 400 και πλέον σταρ που καταδικάζουν τη Disney για τον Κίμελ 

Οι ισχυροί σταρ του Χόλιγουντ υπέγραψαν ανοιχτή επιστολή που καταδικάζει την απόφαση της Disney να αναστείλει επ’ αόριστον την εκπομπή του Τζίμι Κίμελ. Η επιστολή είναι και η απάντηση τους στις πιέσεις της κυβέρνησης Τραμπ

Λουκάς Καρνής
Λουκάς Καρνής
Η ψυχιατρική στην εποχή της τεχνολογίας: Υπάρχει τελικά η «ψύχωση της AI»;
Τεχνητή νοημοσύνη 22.09.25

Υπάρχει τελικά η «ψύχωση της AI»; Η ψυχιατρική στην εποχή της τεχνολογίας

Μια νέα πρόκληση αναδύεται για την ψυχιατρική κοινότητα, καθώς όλο και περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν ψυχωτικά συμπτώματα έπειτα από συνομιλίες με chatbots τεχνητής νοημοσύνης (AI psychosis)

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Χαρίτσης: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν – Τι θα κάνει η κυβέρνηση;
Νέα Αριστερά 22.09.25

Χαρίτσης: Κίνδυνος αναστολής πληρωμών των αγροτικών επιδοτήσεων από την Κομισιόν – Τι θα κάνει η κυβέρνηση;

Ο πρόεδρος της Νέας Αριστεράς κατέθεσε επίκαιρη ερώτηση προς τον υπουργό Αγροτικής Ανάπτυξης, για τον κίνδυνο να χαθούν οι αγροτικές επιδοτήσεις, εξαιτίας του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Σύνταξη
Χαμάς: Στη δημοσιότητα νέο βίντεο με Ισραηλινό όμηρο που κρατείται στη Γάζα
Κόσμος 22.09.25

Στη δημοσιότητα νέο βίντεο της Χαμάς με Ισραηλινό όμηρο που κρατείται στη Γάζα

Ο νεαρός άνδρας ονομάζεται Αλόν Οχέλ και είναι 24 ετών, εμφανίζεται σε βίντεο της Χαμάς για δεύτερη φορά από τις αρχές του μήνα. Το Γαλλικό Πρακτορείο δεν ήταν σε θέση να επαληθεύσει την αυθεντικότητα του βίντεο

Σύνταξη
Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Ο Βιεϊρίνια τιμήθηκε από τον Γκαγκάτση για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο (vids)
Ποδόσφαιρο 22.09.25

Βραβεία ΠΣΑΠΠ: Ο Βιεϊρίνια τιμήθηκε από τον Γκαγκάτση για την προσφορά του στο ποδόσφαιρο (vids)

Ο πρόεδρος της ΕΠΟ Μάκης Γκαγκάτσης τίμησε τον Αντρέ Βιεϊρίνια στα βραβεία ΠΣΑΠΠ για την προσφορά του στο ελληνικό ποδόσφαιρο – Βραβεύτηκαν επίσης και οι Νίνης, Ζέκα, Φετφατζίδης.

Σύνταξη
Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι
On Field 22.09.25

Χαμός στην Άστον Βίλα και πολλές φήμες για Έμερι

Η αγγλική ομάδα δεν έχει νίκη μετά από πέντε αγωνιστικές στην Πρέμιερ Λιγκ και μια κίνηση του Ουνάι Έμερι προκάλεσε όργιο φημών, αναφορικά με το μέλλον του Ισπανού στον πάγκο των «χωριατών»

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Κολλέγιο της Φλόριντα ανακοινώνει την ανέγερση αγάλματος του δολοφονηθέντα ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ
Ή άγαλμα ή πρόστιμο 22.09.25

Κολλέγιο της Φλόριντα ανακοινώνει την ανέγερση αγάλματος του δολοφονηθέντα ακροδεξιού Τσάρλι Κερκ

Το New College της Φλόριντα, το οποίο πριν δύο χρόνια άλλαξε διοίκηση και πήρε συντηρητική κατεύθυνση, ανακοίνωσε ότι θα «τιμήσει» τον Τσάρλι Κερκ με την ανέγερση ενός αγάλματος του.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν
Ποδόσφαιρο 22.09.25

LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν

LIVE: Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μαρσέιγ – Παρί Σεν Ζερμέν για την 5η αγωνιστική της Ligue 1.

Σύνταξη
Το ΑΕΠ αυξάνεται, οι Έλληνες φτωχαίνουν – 4 συν μία 1 ερωταπαντήσεις για τα παράδοξα της ελληνικής οικονομίας
ΕΚΚΕ 22.09.25

Το ΑΕΠ αυξάνεται, οι Έλληνες φτωχαίνουν – 4 συν μία 1 ερωταπαντήσεις για τα παράδοξα της ελληνικής οικονομίας

Γιατί η αύξηση του ΑΕΠ δεν σημαίνει βελτίωση του βιοτικού επιπέδου; Πώς αλλάζει το παραγωγικό μοντέλο; Ο διευθυντής ερευνών του ΕΚΚΕ μιλάει για τις 4+1 πληγές της ελληνικής οικονομίας.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Ευρώπη: Η ακραία ζέστη συνδέεται με τον θάνατο σχεδόν 63.000 ανθρώπων το καλοκαίρι του 2024
Πρόβλημα δημόσιας υγείας 22.09.25

Ευρώπη: Η ακραία ζέστη συνδέεται με τον θάνατο σχεδόν 63.000 ανθρώπων το καλοκαίρι του 2024

Ακόμη μία έρευνα επιβεβαιώνει τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής στην Ευρώπη. Η ακραία ζέστη προκαλεί θανάτους, καθώς τα καλοκαίρια γίνονται όλο και πιο ζεστά.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Λαοθάλασσα στην Ιταλία για τη Γάζα – Μπλόκο σε δρόμους, λιμάνια και σχολεία
«Μπλόκο σε όλα» 22.09.25

Λαοθάλασσα στην Ιταλία για τη Γάζα – Μπλόκο σε δρόμους, λιμάνια και σχολεία

Από το Μιλάνο έως το Παλέρμο και από τη Ρώμη έως τη Γένοβα και το Λιβόρνο, οι Ιταλοί βγήκαν στους δρόμους για να καταγγείλουν την πολιτική και τις στρατιωτικές επιχειρήσεις του Ισραήλ στη Γάζα.

Σύνταξη
Βοιωτία: «Έκανα λάθος» λέει τώρα η 62χρονη – Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της μητέρας της
Ελλάδα 22.09.25

Βοιωτία: «Έκανα λάθος» λέει τώρα η 62χρονη – Τα αναπάντητα ερωτήματα για τις συνθήκες θανάτου της μητέρας της

Πολλά είναι τα ερωτήματα τόσο για το πώς πέθανε η ηλικιωμένη γυναίκα αλλά και για τον ρόλο άλλων προσώπων γύρω από την 62χρονη που έκρυψε τον θάνατο της μητέρας της και την έθαψα δίπλα στο σπίτι της

Σύνταξη
