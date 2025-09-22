ΟΠΕΚΕΠΕ: Το υπόμνημα Μυλωνάκη που έγινε ενημερωτικό σημείωμα και τελικά non paper – «Δεν ενημέρωσα κανέναν»

«Non paper» χαρακτήρισε τελικά από το βήμα της Βουλής το υπόμνημα/ενημερωτικό σημείωμα που φέρεται να ζήτησε από εξειδικευμένο συνεργάτη της προεδρίας της κυβέρνησης για την κατάσταση που επικρατούσε στον ΟΠΕΚΕΠΕ, ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης, δηλώνοντας αυτή τη φορά πως δεν ενημέρωσε κανέναν ούτε είχε γνώση για τις νόμιμες επισυνδέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

Απαντώντας σε επίκαιρη ερώτηση της προέδρου της Πλεύσης Ελευθερίας, Ζωής Κωνσταντοπούλου, για το ενημερωτικό σημείωμα πάνω στο οποίο βασίστηκε και η πρόταση της ΝΔ για σύσταση εξεταστικής επιτροπής ο κ. Μυλωνάκης είπε: «Επιμένετε να βαφτίζετε ενημερωτικό σημείωμα, ένα υπόμνημα παρότι το έχω ξεκαθαρίσει από το βήμα αυτό. Όσο και να μη σας αρέσει η απάντησή μου αυτή είναι η αλήθεια κι εγώ αυτή θα λέω. Δεν υπήρξε κανένα υπόμνημα, το έγγραφο αυτό δεν είναι υπόμνημα αλλά ενημερωτικό σημείωμα έτσι το χαρακτηρίζει και ο συντάκτης του. Δεν είναι έγγραφο γιατί δεν έχει τα τυπικά χαρακτηριστικά του, δεν έχει πρωτόκολλο και αποδέκτη. Ο συντάκτης του δεν είναι στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά συνεργάτης μας στη προεδρία κυβέρνησης. Είναι ένα είδος non paper. Σας στεναχωρεί αυτό αλλά τι να κάνουμε αυτή είναι η αλήθεια».

Ο κ. Μυλωνάκης πρόσθεσε επίσης ότι το ενημερωτικό αυτό σημείωμα το έλαβε στο κινητό του τηλέφωνο στις 15/6/2025 για λόγους προσωπικής ενημέρωσης αφήνοντας μάλιστα υπόνοιες για δική του παρακολούθηση. «Μου έστειλε στο κινητό μου τηλέφωνο και μου δημιουργεί ερωτήματα για το πώς κάποιοι διαφημίζουν ότι το κατέχουν», είπε χαρακτηριστικά.

Ο κ. Μυλωνάκης απέρριψε επίσης τις κατηγορίες που τον θέλουν να είναι το πρόσωπο το οποίο ενημέρωσε τους βουλευτές της ΝΔ -μεταξύ των οποίων και ο Χρ. Μπουκώρος- πως παρακολουθούνται από τις νόμιμες επισυνδέσεις της ευρωπαϊκής εισαγγελίας.

«Μπορείτε να μου πείτε που και πότε έχει πει ο κ. Μπουκώρος αυτά που λέτε; βρήκατε καμία δήλωση να με κατονομάζει; Σας το λέω με τον πιο κατηγορηματικό τρόπο, δεν ενημέρωσα κανέναν και δεν είχα γνώση για επισυνδέσεις και το περιεχόμενό τους. Ούτε σε αυτή ούτε σε άλλη δικογραφία», σημείωσε.

«Ελπίζω ότι αντιλαμβάνεστε τη σημασία και τη βαρύτητα που έχει η επίκαιρη που έχω καταθέσει. Στη θέση σας θα την αντιλαμβανόμουν ως μια σημαντική ευκαιρία- ίσως τη τελευταία- να τοποθετηθείτε στη Βουλή γι’ αυτά που συγκροτούν το “Μαξίμου Gate”, το Μυλωνάκης gate που είναι και “Μητσοτάκης Gate”. Έχετε ως αντικείμενο τη διαφάνεια όμως αυτό που φαίνεται να έχετε υπηρετήσει το τελευταίο διάστημα και τουλάχιστον από 2024 είναι η συσκότιση, το σκοτάδι», απάντησε η κ. Κωνσταντοπούλου, η οποία ζήτησε από τον κ. υπουργό να καταθέσει το περιβόητο ενημερωτικό σημείωμα-non paper στη Βουλή προκειμένου να λάβουν σχετική γνώση οι βουλευτές και τα κόμματα.

Επίσης, ρώτησε επανειλημμένα αν ήταν ενήμερος των όσων συνέβησαν ο ίδιος ο πρωθυπουργός ενώ διερωτήθηκε -χωρίς να λάβει απάντηση- γιατί δεν ζήτησαν από τον κ. Βάρρα (που βρίσκεται στο Μαξίμου και έχει γνώση του ΟΠΕΚΕΠΕ) να ενημερωθεί για τις εξελίξεις στον Οργανισμό αλλά έσπευσε να ρωτήσει εξειδικευμένο συνεργάτη.

Στο ίδιο πλαίσιο ρώτησε -και πάλι χωρίς να λάβει απάντηση- αν ο κ. Βάρρας είχε ενημερώσει το Μαξίμου για τις καταθέσεις που έδωσε για το σκάνδαλο στην ευρωπαϊκή εισαγγελία.

«Έχετε στο Μαξίμου αυτόν και ρωτάτε άλλον συνεργάτη; Τον παρακάμψατε τον κ. Βάρρα; Δεν ενημέρωσε κανέναν για τις καταθέσεις που έδωσε στην ευρωπαϊκή εισαγγελία ή ενημέρωσε και αποφασίσατε ότι πρέπει με άλλο τρόπο να χειριστείτε τα πράγματα;», αναρωτήθηκε.