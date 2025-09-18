newspaper
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 13:30
Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
Εξεταστική: Επί τάπητος η λίστα των μαρτύρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Στο κάδρο ο Γιώργος Μυλωνάκης- Τον πρωθυπουργό καλεί η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 12:32

Εξεταστική: Επί τάπητος η λίστα των μαρτύρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Στο κάδρο ο Γιώργος Μυλωνάκης- Τον πρωθυπουργό καλεί η αντιπολίτευση

Αρχικά, τα μέλη συζήτησαν και συμφώνησαν επί των διαδικαστικών ζητημάτων που αφορούν στην δημοσιότητα των συνεδριάσεων και την συχνότητα των εργασιών (3 φορές την εβδομάδα)

Παναγιώτης Τζαννετάτος
ΡεπορτάζΠαναγιώτης Τζαννετάτος
Με την κατάθεση από τα κόμματα της λίστας των μαρτύρων που θα  κληθούν στην εξεταστική για να τοποθετηθούν επί του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζεται στη Βουλή η συνεδρίασης της επιτροπής.

Αρχικά, τα μέλη συζήτησαν και συμφώνησαν επί των διαδικαστικών ζητημάτων που αφορούν στην δημοσιότητα των συνεδριάσεων, την συχνότητα των εργασιών (3 φορές την εβδομάδα) αλλά την άρνηση αποζημίωσης των βουλευτών για τη συμμετοχή τους στην εξεταστική.

Σύμφωνα με την πρόταση της πλειοψηφίας μάλιστα, η επιτροπή αναμένεται να εκκινήσει από το 2025 και τις αποκαλύψεις για τις αγροτικές κοινοτικές επιδοτήσεις στη βάση της δικογραφίας που έχει σταλεί στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σταδιακά θα γυρίσει το χρόνο πίσω φτάνοντας στο μακρινό 1998.

Ωστόσο, όπως φαίνεται ο κατάλογος των μαρτύρων θα είναι δυναμικός και θα μπορούν να γίνουν προσθαφαιρέσεις στη λίστα ανάλογα με την πορεία των εργασιών της επιτροπής.

Στη λίστα ο Μυλωνάκης, ζητούν και Μητσοτάκη

Στις λίστες που κατέθεσαν τα κόμματα της μείζονος αντιπολίτευσης (ΠΑΣΟΚ-ΣΥΡΙΖΑ) περιλαμβάνονται ονόματα διατελεσσάντων υπουργών, διοικητικών υπαλλήλων, στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ αλλά και συνδυκαλιστών που με τον έναν ή άλλο τρόπο έπαιξαν ρόλο στην εξέλιξη της υπόθεσης των επιδοτήσεων.

Μεταξύ αυτών μάλιστα φιγουράρει το όνομα του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη (προτάθηκε σχεδόν απ’ όλους) με τον εισηγητή της ΝΕΑΡ, κ. Ζεϊμπέκ να ζητά να κληθεί πρώτος για να καταθέσει.

Στο κάδρο, μπαίνει και ο ίδιος ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.

Αναλυτικότερα το ΠΑΣΟΚ προτείνει για μάρτυρες του εξής:

1) Βάρρας Γρηγόριος, Πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ
2) Σημανδράκος Ευάγγελος, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ
3) Τυχεροπούλου Παρασκευή, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ, Διευθύντρια Ελέγχων
4) Θεοδώροπουλος Πάνος, Τοπογράφος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ
5) Καλλιούρης Γρηγόρης, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ
6) Κορασίδης Μόσχος, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Ανάπτυξης
7) Στρατάκος Γεώργιος, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Ανάπτυξης
8) Μπαγινέτας Κώστας, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
9) Παπαγιαννίδης Δημήτρης, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης
10) Παπάς Θεοφάνης, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ
11) Μέλας Δημήτρης, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ
12) Μπαμπασίδης Κυριάκος, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ
13) Ζερβός Ελευθέριος, πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ
14) Ξυλούρης Γιώργος
15) Στρατάκης Ανδρέας
16) Κουρμέντζα Σταυρούλα, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων
17) Ρέππα Αθανασία, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθύντρια   Τεχνικών Ελέγχων
18) Σεραφειμίδου Ελβήρα, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθύντρια  ΟΠΕΚΕΠΕ Κεντρικής Μακεδονίας
19) Ζαφειρίου Βασιλική, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΠΕΚΕΠΕ
20) Κέντρος Γιώργος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθυντής Εσωτερικού Ελέγχου ΟΠΕΚΕΠΕ
21) Κώστας Αλεξόπουλος Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθυντής ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτης
22) Μάκης Αλεξανδρόπουλος Πρώην Γεν Διευθυντής Διευθυντής Κτηνιατρικής ΥΠΑΑΤ
23) Βορίδης Μάκης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2019-2021
24) Λιβανός Σπήλιος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2021-2022
25) Γεωργαντάς Γιώργος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2022-2023
26) Αυγενάκης Λευτέρης, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιούνιος 2023-2024
27) Τσιάρας Κώστας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιούνιος 2024 έως σήμερα
28) Παπασταύρου Σταύρος, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024
29) Μπρατάκος Ιωάννης, Υφυπουργός παρά των Πρωθυπουργώ 2023-2024
30) Μυλωνάκης Γεώργιος, Υφυπουργός Παρά τω Πρωθυπουργό 2024-2025
31) Μητσοτάκης Κυριάκος, Πρωθυπουργός της Ελλάδας 2019-σήμερα
32) Πιτσιλής Γιώργος, Πρόεδρος ΑΑΔΕ
33) Μπουκώρος Χρήστος, Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης 2025
34) Οικονόμου Γιάννης, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2021
35) Τρουλινός Γιάννης, Διευθυντής πολιτικού γραφείου Γιάννη Κεφαλογιάννη
36) Κεφαλογιάννης Νίκος
37) Σερμετζίδου Καλλιόπη, Υποψήφια Βουλευτής Νέας Δημοκρατίας Νομός Κοζάνης

ΤΕΧΝΙΚΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΟΙ
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ NEUROPUBLIC
38) Γαργλαλάκος Τάσος, Ιδρυτής NEUROPUBLIC
39) Γαργαλάκου Ρόζα, Μέλος ΔΣ NEUROPUBLIC και Μέλος ΔΣ GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
40) Σταματάκη Κλαίρη, Μέλος ΔΣ  NEUROPUBLIC
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ COGNITERA41) Παναγιώτης Παπαδόπουλος, Πρόεδρος της PGB συμβουλευτικής εταιρίας που είναι πρόεδρος στο ΔΣ της Cognitera
42) Καραπλιάνης Σπύρος, Τεχνικός Σύμβουλος
EKΠΡΟΣΩΠΟΣ ΕΤΑΙΡΙΑΣ NERCO-N.ΧΛΥΚΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Α.Ε.Μ.
43) Χλύκας Νικόλαος
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ ΑΠΟ ΤΟ 2017 ΕΩΣ ΣΗΜΕΡΑ
44) Τρυπιτσίδης Αναστάσιος, 2024 Έως σήμερα,
45) Ιωάννης Κουφαδάκης Διευθύνων Σύμβουλος 2017,
46) Ιωάννης Μαυρούδης Διευθύνων Σύμβουλος 2018-2022
47) Έλλη Τσιφόρου Διευθύνουσα Σύμβουλο 2022-2024
48) Μπαρλιάς Χρήστος, Αντιπρόεδρος GAIA ΕΠΙΧΕΙΡΕΙΝ
49) Αντωνιάδης Χριστόδουλος Μέλος ΔΣ στη ΓΑΙΑ
ΙΔΙΟΚΤΗΤΕΣ ΤΩΝ ΚΕΝΤΡΩΝ ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ
50) Καλφούτζος Ηλίας, ΚΥΔ Θεσσαλίας
51) Ντογκούλης Δημήτρης, ΚΥΔ Θεσσαλίας
52) Κωνσταντινίδης Ευθύμης, ΚΥΔ Κρήτης
53) Πλατής Μιχαήλ, ΚΥΔ Κρήτης
54) Χατζάκης Γεώργιος, ΚΥΔ Κρήτης

ΥΠΟΥΡΓΟΙ, ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΙ ΚΑΙ ΓΕΝΙΚΟΙ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ 2017 -2025
55) Αποστόλου Βαγγέλης Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2015-2018
56) Τσιρώνης Γιάννης Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2016-2018
57) Τελιγιορίδου Ολυμπία Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2018-2019
58) Αραχωβίτης Σταύρος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2018-2019
59) Κόκκαλης Βασίλης,  Υφυπουρός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2016-2019
60) Σκρέκας Κώστας , Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2019-2021
61) Αραμπατζή Φωτεινή, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2019-2021
62) Κεδίκογλου Σίμος, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 2021-2023
63) Στύλιος Γιώργος, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Αύγουστος 2021-Μάιος 2023.
64) Σταμενίτης Διονύσης, Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Ιούνιος 2023-Ιούνιος 2025
65) Κασίμης Χαράλαμπος πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 2015
66) Στουπής Νίκος, πρώην ΓΓ του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης 2016

ΜΕΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΟΠΕΚΕΠΕ
67) Σαλάτας Νικόλαος, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ
68) Κορμέτζας Γιώργος, πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ
69) Μωυσίδης Αντώνιος, πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ
70) Γιώργος Αποστολάκης, πρώην Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ
71) Αθανάσιος Καπρέλης, Πρώην Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ
72) Τζαβέλας Πέτρος, Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ
73) Σπυρίδης Ευθύμιος,  Μέλος ΔΣ ΟΠΕΚΕΠΕ, Εκπρόσωπος ΓΕΩΤΕΕ

ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ ΟΠΕΚΕΠΕ
74) Βολιτάκη Αριστέα, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ, Διευθυντής Αγροτικής Ανάπτυξης
75) Βαλλιώτης Αθανάσιος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διευθυντής ΟΠΕΚΕΠΕ Λάρισας
76) Καρκαλέτσου Μαγδαληνή, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Επικεφαλής εσωτερικού ελέγχου ΟΠΕΚΕΠΕ
77) Μαχλέρας Φραγκίσκος – Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Άμεσων Ενισχύσεων ΟΠΕΚΕΠΕ
78) Μπαχάρης Νίκος, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Τεχνικών Ελέγχων
79) Λαμπρόπουλος Αποστόλης, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ – Υπάλληλος στην ΜΕΑ Πρώην Γενικός Διευθυντής ΟΠΕΚΕΠΕ
80) Αδαμοπούλου Καλλιόπη, Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Προϊσταμένη Τμήματος Ελέγχων
81) Γιώργος Τσικνάκης Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Κρήτης
82) Παπαθανασίου Χαριτίνη – Υπάλληλος ΟΠΕΚΕΠΕ Διεύθυνση Ηπείρου – Δ. Μακεδονίας

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΜΩΝ
83) Τζανέτος Καραμίχας πρώην Πρόεδρος ΠΑΣΕΓΕΣ, 2000 έως 2016
84) Σατολιάς Παύλος Πρόεδρος Νέας ΠΑΣΕΓΕΣ 2017-έως σήμερα
85) Μόσχος Δημήτρης Πρόεδρος Συνδέσμου Ελληνικής Κτηνοτροφίας
86) Καπούνης Δημήτρης Πρόεδρος Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου
87) Κρητικού Διαμάντω Πρόεδρος Αγροτικού Συλλόγου Αμύνταιου
ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ
88) Βαρυτίμου Φωτεινή, πρώην Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΟΠΕΚΕΠΕ
89) Βασιλούλη Άννα Πρόεδρος Συλλόγου Εργαζομένων ΟΠΕΚΕΠΕ
90) Κακαβάς Νίκος – Υπάλληλος και Πρόεδρος της ΠΟΓΕΔΥ (ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΝΩΣΗ ΓΕΩΠΟΝΩΝ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΥΠΑΛΛΗΛΩΝ)
ΦΟΡΕΙΣ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ (ΔΗΩ),
91) Δημήτρης Δημητριάδης

Ο ΣΥΡΙΖΑ προτείνει τους εξής μάρτυρες:

1. Μητσοτάκης Κυριάκος, Πρωθυπουργός της χώρας, Πρόεδρος της ΝΔ
2. Βορίδης Μαυρουδής(Μάκης), Βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Μετανάστευσης & Ασύλου 15 Μαρτίου 2025 – 27 Ιουνίου 2025, Υπουργός Επικρατείας 27 Ιουνίου 2023 – 15 Μαρτίου 2025, Υπουργός Εσωτερικών 5 Ιανουαρίου 2021 – 23 Απριλίου 2023, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, 9 Ιουλίου 2019 – 5 Ιανουαρίου 2021)
3. Αυγενάκης Ελευθέριος, Βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Αγροτικής ΑΝάπτυξης & Τροφίμων 27 Ιουνίου 2023 – 14 Ιουνίου 2024, Υφυπουργός Αθλητισμού 9 Ιουλίου 2019 – 26 Μαΐου 2023, Γραμματέας Πολιτικής Επιτροπής ΝΔ 27 Απριλίου 2016 – 8 Ιουλίου 2019)
4. Πιερρακάκης Κυριάκος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Επικρατείας & Ψηφιακής Διακυβέρνησης, την περίοδο 9/7/19-26/5/23, Υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων & Αθλητισμού, την περίοδο 27/6/23-15/3/25, Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & Οικονομικών την περίοδο 15/3/25-μέχρι σήμερα)
5. Γεραπετρίτης Γεώργιος, βουλευτής ΝΔ μέλος της Κυβέρνησης, (Υπουργός Επικρατείας την περίοδο 9/7/19-26/5/23, Υπουργός Υποδομών & Μεταφορών την περίοδο 27/6/23 – μέχρι σήμερα Υπουργός Εξωτερικών)
6. Σκέρτσος Χρήστος-Γεώργιος (Άκης), βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης  (Υφυπουργός στον Πρωθυπουργό, αρμόδιος για τον Συντονισμό του Κυβερνητικού Έργου την περίοδο 9/7/19-13/8/21, Υπουργός Επικρατείας, την περίοδο 13/8/21-26/5/23, Κυβερνητικός Εκπρόσωπος 20/4/23-26/5/23 και Υπουργός Επικρατείας από 27/6/23 μέχρι σήμερα)
7. Σταμενίτης Διονύσιος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων 27/6/23-30/6/25)
8. Μπουκώρος Χρήστος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης την περίοδο 15/3/25-27/6/25)
9. Χατζηβασιλείου Αναστάσιος, βουλευτής ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Εξωτερικών την περίοδο 20/1/25-27/6/25)
10. Κεφαλογιάννης Ιωάννης, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Μεταφορών την περίοδο 7/7/19-1/9/21, Υφυπουργός Εθνικής Άμυνας 27/6/23-15/3/25, Υπουργός Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας την περίοδο 15/3/25 μέχρι σήμερα)
11. Παπασταύρου Σταύρος, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Επικρατείας από 27/6/23-28/3/24, Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας 14/3/24-μέχρι σήμερα)
12. Λιβανός Σπήλιος (Σπυρίδων-Παναγιώτης), βουλευτής της ΝΔ και μέλος της Κυβέρνησης την περίοδο 7 Ιουλίου 2019 – 22 Απριλίου 2023 (Κοινοβουλευτικός Εκπρόσωπος την περίοδο Ιουλίου 2019 – Ιανουαρίου 2021,  Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων την περίοδο   4/1/2021 – 7/2/2022)
13. Γεωργαντάς Γεώργιος, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης(Υφυπουργός Απλούστευσης Διαδικασιών την περίοδο 9/72019 – 7/2/2022, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την περίοδο 8/2/2022 – 26/5 2023)
14. Σενετάκης Μάξιμος, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Ανάπτυξης την περίοδο 27/6/23 μέχρι σήμερα)
15. Τσιάρας Κωνσταντίνος, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υπουργός Δικαιοσύνης την περίοδο 9/7/2019 – 26/52023, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων 14/6/23-μέχρι σήμερα)
16. Κέλλας Χρήστος, βουλευτής της ΝΔ, μέλος της Κυβέρνησης (Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, την περίοδο 14/6/24-μέχρι σήμερα)
17. Μυλωνάκης Γεώργιος, Υφυπουργός παρά τω Πρωθυπουργώ με αρμοδιότητα την παρακολούθηση και αξιολόγηση μέτρων και πολιτικών ακεραιότητας και διαφάνειας στη λειτουργία της δημόσιας διοίκησης.
18. Στρατάκος Γεώργιος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων την περίοδο Ιουνίου 2019-Ιουνίου 2025
19. Γιόγιακας Βασίλειος, Βουλευτής της ΝΔ Ν. Θεσπρωτίας
20. Βάρρας Γρηγόρης, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, από 19/112019 έως 10/11/2020, σύμβουλος του Πρωθυπουργού με καθήκοντα για τον πρωτογενή τομέα και τη διαχείριση του φυσικού περιβάλλοντος.
21. Σημανδράκος Ευάγγελος, πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ τον Ιούλιο του 2022, θέση που κατείχε μέχρι τον Δεκεμβριος 2023.
22. Μελάς Δημήτρης, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ την περίοδο Μάρτιος 2021-Ιούλιος 2022,
23. Ζερβός Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη (ΦΕΚ 43/23-1-2024),24. Μπαμπασίδης Κυριάκος, Αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ, την περίοδο 22/7/22-29/12/23, Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ από τον Ιανουάριου 2024
25. Τυχεροπούλου Παρασκευή, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς,
26. Ρέππα Αθανασία, Διευθύντρια τεχνικών ελέγχων του Οργανισμού,
27. Βαλιώτης  Αθανάσιος, προϊστάμενος Περιφερειακής Μονάδας Θεσσαλίας-Στερεάς Ελλάδας
28. Αλεξόπουλος Κωνσταντίνος, περιφερειακός διευθυντής οπεκεπε Κρήτης
29. Ζαφειρίου Βασιλική, Προϊσταμένη του Τμήματος Ελέγχου της Περιφερειακής Διεύθυνσης Κρήτης του ΟΠΕΚΕΠΕ,
30. Κουρμέτζα Σταυρούλα, προϊσταμένη της Διεύθυνσης Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ
31. Μελιτίνη Οικονομάκη, μέλος του ΔΣ ΟΠΕΚΕΠΕ, με απόφαση του υπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων Λευτέρη Αυγενάκη (ΦΕΚ 43/23-1-2024),
32. Κορασίδης Μόσχος, πρώην Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ την περίοδο από Ιούλιο του 2012 έως τον Μάρτιο του 2015, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 01/03/2010-13/01/2013
33. Πολιτοπούλου Ζωή, υπάλληλος της διεύθυνσης άμεσων ενισχύσεων και αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ
34. Κέντρος Γεώργιος, διευθυντής της διεύθυνσης άμεσων ενισχύσεων και αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ, διατελέσας αντιπρόεδρος 17/06/2016 – 18/11/2019
35. Καπρέλης Αθανάσιος, 01/03/2010 – 13/01/2013 17/06/2016 – 31/10/2019
36. Αποστολάκος Γρηγόριος, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 13/01/2013 – 01/04/2015
37. Μωυσίδης Αντώνιος, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 27/04/2015 – 17/06/2016
38. Παπάς Θεοφάνης, βουλευτής της ΝΔ από το 2003- μέχρι σήμερα, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 11/11/2020- 26/02/2021
39. Σαλάτας Νικόλαος, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 30/01/2025 – 23/05/2025
40. Καββαδάς Ιωάννης, πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 26/08/2025 – μέχρι σήμερα
41. Κορμέντζας Γεώργιος, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 01/03/2010 – 13/01/2013
42. Οφίδης Αλέξανδρος, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 13/01/2013 – 01/04/2015
43. Χαλικιά Δήμητρα, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 13/01/2013 – 26/06/20213
44. Κατσινοπούλου Ειρήνη,αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 27/04/2015 – 20/10/2025
45. Γιάντση Άννα Μαρία, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 27/04/2015 –  20/10/2025
46. Αποστολάκης Γεώργιος, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 20/10/2025 – 18/11/2019
47. Καριώτης Ιωάννης,αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ  20/10/2025 – 16/06/2016
48. Τζαβέλλας Πέτρος, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 19/11/2019 – 18/12/2022
49. Βαλμάς Ζήνων, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 15/03/2021 – 20/07/2022
50. Αθανασάκη Γεωργία, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 19/12/2022 – 30/10/2023
51. Κουρδής Ιωάννης,αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 23/01/2024 – 29/01/2024
52. Ζαλίδης Γεώργιος, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 30/01/2025 – μέχρι σήμερα
53. Καϊμακάμης Ιωάννης, αντιπρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 30/01/2025 -μέχρι σήμερα
54. Παπαδάκης Γρύλος, πρόεδρος κτηνοτροφικού συλλόγου Μυλοποτάμου
55. Νασιόπουλος Κωνσταντίνος, διευθυντής του πολιτικού γραφείου του Κέλλα Χρήστου
56. Τρουλλινός Ιωάννης, Διευθυντής του πολιτικού΄γραφείου του Γιάννη Κεφαλογιάννη
57. Στρατάκης Ανδρέας, ελαιοπαραγωγός από την Κρήτη
58. Ξυλούρης Γιώργος, παραγωγός από την Κρήτη, Πρόεδρος της Κεντρικής Συνεταιριστικής Ένωσης Σουλτανίνας,
59. Μπίκας Δημήτρης, πρώην υπάλληλος του ΥΠΑΑΤ
60. Μητροδήμος Κώστας, αγρότης από την Λάρισα
61. Γκανής Βάιος, αγρότης
62. Καλφούντζος Ηλίας, γεωπόνος
63. Καπούνης Δημήτρης, πρόεδρος της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών Νάξου
64. Αραχωβίτης Σταύρος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης 29/08/2018-09/07/2019
65. Κασίμης Χαράλαμπος, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπεύθυνος για την ΚΑΠ, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης  και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας της Ελλάδας καθώς και τις Διεθνείς Σχέσεις, από τον Μάρτιο του 2015, μέχρι τον Ιούλιο του 2019.
66. Αποστόλου Ευάγγελος,αναπληρωτής υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης από τον Ιανουάριο του 2015 μέχρι τον Αύγουστο του 2015, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων  από 23 Σεπτεμβρίου 2015 μέχρι 29 Αυγούστου 2018
67. εταιρεία Πληροφορικής και Τεχνολογίας Neuropublic AE
68. εταιρεία «ΓΑΙΑ Επιχειρείν»
69. εταιρεία «Cognitera»

Με Ανωμερίτη και …Τζουμάκα η λίστα της ΝΔ

Από την πλευρά η πλειοψηφία κατέθεσε λίστα μαρτύρων με 74 ονόματα από την οποία προφανώς απουσιάζουν τα ονόματα του πρωθυπουργού και των μελών του Μεγάρου Μαξίμου.

Ωστόσο, υπάρχουν εκείνα των Γιώργου Ανωμερίτη και Στέφανου Τζουμάκα που διετέλεσαν υπουργοί πριν αλλάξει η χιλιετία.

Αναλυτικά ο κατάλογος της ΝΔ:

1. Τσιάρας Κωνσταντίνος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 14.6.2024 έως σήμερα)
2. Αυγενάκης Ελευθέριος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 27.6.2023 έως 14.6.2024)
3. Τσακίρης Γεώργιος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από
26.5.2023 έως 27.6.2023)
4. Γεωργαντάς Γεώργιος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 7.2.2022 έως 26.5.2023)
5. Λιβανός Σπήλιος (Σπυρίδων-Παναγιώτης), βουλευτής της Νέας
Δημοκρατίας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 5.1.2021
έως 7.2.2022)
6. Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης), βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας,
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 9.7.2019 έως 5.1.2021)
7. Αραχωβίτης Σταύρος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Υπουργός Αγροτικής
Ανάπτυξης (από 29.8.2018 έως 9.7.2019)
8. Αποστόλου Ευάγγελος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης (από 23.9.2015
έως 29.8.2018), Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από 27.1.2015 έως 28.8.2015)
9. Μελάς Δημήτριος, Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης (από
28.8.2015 έως 23.9.2015), Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 6.4.2021 έως
21.7.2022 και από 3.6.2008 έως 2.2.2009) και Αντιπρόεδρος του
ΟΠΕΚΕΠΕ (από 19.11.2019 έως 22.3.2021)
10. Γκόλιας Ιωάννης, Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από 28.8.2015 έως 23.9.2015)
11. Σκουρλέτης Παναγιώτης, Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από 18.7.2015 έως 28.8.2015)
12. Λαφαζάνης Παναγιώτης, Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης,
Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από 27.1.2015 έως 18.7.2015)
13. Καρασμάνης Γεώργιος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός
Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 10.6.2014 έως 27.1.2015)
14. Τσαυτάρης Αθανάσιος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(από 21.6.2012 έως 10.6.2014)15. Μαραβέγιας Ναπολέων, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(από 17.5.2012 έως 21.6.2012)
16. Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων (από 7.9.2010 έως 17.5.2012)
17. Μπατζελή Αικατερίνη, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(από 7.10.2009 έως 7.9.2010)
18. Χατζηγάκης Σωτήριος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
(από 8.1.2009 έως 7.10.2009)
19. Κοντός Αλέξανδρος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από
19.9.2007 έως 8.1.2009)
20. Τσιτουρίδης Σάββας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από
10.3.2004 έως 23.9.2004)
21. Χατζημιχάλης Νικόλαος – Φώτιος, Υφυπουργός Γεωργίας (από 13.4.2000
έως 10.3.2004)
22. Αργυρής Ευάγγελος, Υφυπουργός Γεωργίας (από 13.4.2000 έως
10.3.2004)
23. Ανωμερίτης Γεώργιος, Υπουργός Γεωργίας (από 30.10.1998 έως
24.10.2001)
24. Τζουμάκας Στέφανος, Υπουργός Γεωργίας (από 22.1.1996 έως
30.10.1998)
25. Κορασίδης Μόσχος, Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ (2012-2015),
Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 1.3.2010 έως 10.8.2012)
26. Στρατάκος Γεώργιος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής
Ανάπτυξης & Τροφίμων (2019-2025)
27. Κασίμης Χαράλαμπος, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και
Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και
Τροφίμων, υπεύθυνος για την ΚΑΠ, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης
και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας της Ελλάδας καθώς
και τις Διεθνείς Σχέσεις (2015-2019).
28. Πιτσιλής Γεώργιος, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων
29. Καββαδάς Ιωάννης, Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 2/9/2025 – μέχρι σήμερα
30. Σαλάτας Νικόλαος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 31.1.2025 έως
23.5.2025)
31. Ζαλίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 31.1.2025 έως
σήμερα)
32. Καϊμακάμης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 31.1.2025 έως
σήμερα)33. Κουρδής Ιωάννης, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.1.2024 έως
31.1.2025)
34. Ζερβός Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.1.2024 έως
31.1.2025)
35. Μπαμπασίδης Κυριάκος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.1.2024 έως
31.1.2025) και Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 31.12.2014 έως
21.4.2015 και 21.7.2022 έως 23.1.2024)
36. Αθανασάκη Γεωργία, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 17.12.2022 έως
23.1.2024)
37. Σημανδράκος Ευάγγελος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 21.7.2022 έως

3.1.2024)
38. Τζαβέλλας Πέτρος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 19.11.2019 έως
17.12.2022)
39. Βαλμάς Ζήνων, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 22.3.2021 έως
20.7.2022)
40. Παπάς Θεοφάνης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Πρόεδρος του
ΟΠΕΚΕΠΕ (από 10.11.2020 έως 22.3.2021)
41. Βάρρας Γρηγόριος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 19.11.2019 έως
10.11.2020)
42. Κέντρος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.6.2016 έως
19.11.2019), Διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ
43. Αποστολάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.10.2015
έως 19.11.2019)
44. Καρυώτης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.10.2015 έως
23.6.2016)
45. Μωυσίδης Αντώνιος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 21.4.2015 έως
23.6.2016)
46. Κατσινοπούλου Ειρήνη, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 21.4.2015
έως 20.10.2015)
47. Γιάντση Άννα Μαρία, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 21.4.2015 έως
20.10.2015)
48. Αποστολάκος Γρηγόριος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 13.1.2013 έως
21.4.2015)
49. Καπρέλης Αθανάσιος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 1.3.2010 έως
14.1.2013 και από 23.6.2016 έως 19.11.2019)
50. Οφίδης Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 14.1.2013 έως
21.4.2015)51. Χαλικιά Δήμητρα, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 14.1.2013 έως
2.5.2014)
52. Κορμέντζας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 1.3.2010 έως
14.1.2013)
53. Νότος Θωμάς, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.3.2009 έως
1.3.2010)
54. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από
11.10.2007 έως 1.3.2010)
55. Βεργίνης Ξενοφών, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 2.2.2009 έως
14.1.2013 και από 23.6.2016 έως 23.3.2009)
56. Μπαλτατζής Κοσμάς, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 11.10.2007
έως 1.7.2008)
57. Σκιαδάς Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 22.4.2004
έως 19.8.2005)
58. Χριστοδούλου Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 8.1.2004
έως 20.12.2004)
59. Καρατζόγλου Ιωάννης, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 22.4.2004 έως
3.6.2008)
60. Σάγος Αθανάσιος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.2002 έως
22.4.2004)
61. Σεφεριάδης Ευάγγελος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ(από 20.9.1999 έως
19.9.2002)
62. Κωστής Χρήστος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.2002 έως
22.4.2004)
63. Καββαδίας Χρήστος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.2002 έως
8.1.2004)
64. Λέκκας Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.1999 έως
19.9.2002)
65. Βαϊλάκης Στυλιανός, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.1999 έως
19.9.2002)
66. Τυχεροπούλου Παρασκευή, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων
Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ
67. Ρέππα Αθανασία, Διευθύντρια τεχνικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ,
68. Κουρμέτζα Σταυρούλα, Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ
69. Σατολιάς Παύλος, Πρόεδρος, Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών
70. Εμμανουήλ Χνάρης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης
(2017-2018, 2019-2021)71. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Neuropublic AE
72. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΓΑΙΑ Επιχειρείν»
73. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Cogniterra»
74. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «SOL»

Ο κατάλογος της Νέας Αριστεράς 

Κατάλογος μαρτύρων που πρέπει να κληθούν στην Εξεταστική Επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ σύμφωνα με τη Νέα Αριστερά.

Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης

Νυν και πρώην Υπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΝΔ:

Βορίδης Μάκης

Λιβανός Σπήλιος

Γεωργαντάς Γιώργος

Αυγενάκης Λευτέρης

Τσιάρας Κώστας

Νυν & πρώην Υφυπουργοί Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων ΝΔ

Σταμενίτης Διονύσιος

Κέλλας Χρήστος

Κελέτσης Σταύρος

Στύλιος Γεώργιος

Σκρέκας Κώστας

Οικονόμου Γιάννης

Άλλοι νυν & πρώην Υπουργοί/Υφυπουργοί κυβέρνησης ΝΔ

Μυλωνάκης Γιώργος

Παπασταύρου Σταύρος

Κεφαλογιάννης Γιάννης

Σενετάκης Μάξιμος

Μπρατάκος Γιάννης

Βουλευτές ΝΔ

Μπουκώρος Χρήστος

Χατζηβασιλείου Αναστάσιος

Πρόεδροι ΟΠΕΚΕΠΕ

Βάρρας Γρηγόριος

Παπάς Θεοφάνης

Μελάς Δημήτριος

Σημανδράκος Ευάγγελος

Μπαμπασίδης Κυριάκος

Σαλάτας Νικόλαος

Καββαδάς Ιωάννης

Αντιπρόεδροι ΟΠΕΚΕΠΕ

Ζερβός Ελευθέριος

Κουρδής Γιάννης

Ζαλίδης Γεώργιος

Καϊμενάκης Ιωάννης

Στελέχη/Διευθύντες/Υπάλληλοι ΟΠΕΚΕΠΕ

Αλεξόπουλος Κώστας

Τυχεροπούλου Παρασκευή

Κέντρος Γιώργος

Κοροβέσης Αντώνης

Μαχλέρας Φραγκίσκος

Ζαφειρίου Βασιλική

Οικονομάκη Μελετίνη

Σπυρίδης Ευθύμιος

Θεοδωρόπουλος Παναγιώτης

Άλλοι μάρτυρες

Ξυλούρης Γιώργος (Φραπές), κτηνοτρόφος

Στρατάκης Ανδρέας (Χασάπης), πρ. σύμβουλος Βορίδη

Καρασαρίνης Ανδρέας, πρ. Γραμματέας αγροτικών φορέων ΝΔ

Τρουλλινός Γιάννης, συνεργάτης Γιάννη Κεφαλογιάννη

Στρατάκος Γιώργος, πρ. ΓΓ ΥΠΑΑΤ

Ντογκούλης Δημήτρης, πρ. ΓΕΩΤΕΕ Κεντρικής Ελλάδας

Σεμερτζίδου Καλλιόπη, πρ. Συντονίστρια Κοινοτικών Πόρων, Γυναικείας Αγροτικής Επιχειρηματικότητας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων της Νέας Δημοκρατίας

Καχριμάνης Αλέξανδρος, Περιφερειάρχης Ηπείρου

Βενιεράκης Γιώργος, Πρόεδρος του Αγροτικού Συνεταιρισμού Ρεθύμνου

Καλφούντζος Ηλίας, γεωπόνος

Παπαδάκης Γρύλλος, κτηνοτρόφος

Μπαγινέτας Κωνσταντίνος, πρ. ΓΓ Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του ΥΠΑΑΤ

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

