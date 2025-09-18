Αντιμέτωπη με αναστολή των αγροτικών επιδοτήσεων βρίσκεται η Ελλάδα με την Κομισιόν να παίρνει το «όπλο» της στέλνοντας τελεσίγραφο στην ελληνική κυβέρνηση προκειμένου να καταθέσει νέο πλαίσιο, στον απόηχο του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής δίνει διορία (2 Οκτωβρίου) στην Ελλάδα επισημαίνοντας ότι το σχέδιο που προτείνει η χώρα μας για τις αγροτικές επιδοτήσεις δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ελλείψεων και δεν συμμορφώνεται με τις ευρωπαϊκές διατάξεις.

Ήξεραν και δεν έκανα τίποτα

Σύμφωνα με καλά πληροφορημένες πηγές του in το αρμόδιο υπουργείο ήξερε από τις τις αρχές Αυγούστου για το ζήτημα και δεν έκανε τίποτα. O υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας επιβεβαίωσε (ΣΚΑΪ 100,3) ότι η σχετική προθεσμία λήγει στις αρχές Οκτωβρίου αλλά όπως μαθαίνει το in ήλπιζε πως η «καυτή πατάτα» δεν θα «σκάσει στα χέρια του». Η ολιγωρία του υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης θέτει σε κίνδυνο την είσπραξη των κονδυλίων, ενώ δεν είναι αμελητέες και οι πολιτικές προεκτάσεις του ζητήματος.

Αν η χώρα μας δεν συμμορφωθεί, η Κομισιόν προειδοποιεί με αναστολή μηνιαίων και ενδιάμεσων πληρωμών, δηλαδή με αναστολή των αγροτικών επιδοτήσεων.

Όπως προκύπτει από επιστολή της 1ης Αυγούστου, η Γενική Διεύθυνση Γεωργίας και Αγροτικής Ανάπτυξης (GD AGRI ) της Κομισιόν «μετά από ανάλυση του σχεδίου δράσης και των συμπληρωματικών πληροφοριών που παρασχέθηκαν από τις ελληνικές αρχές στην επιστολή σας της 2ας Ιουνίου 2025, η GD AGRI είναι της άποψης ότι το σχέδιο, όπως προτείνεται επί του παρόντος, δεν επαρκεί για την αποκατάσταση των ελλείψεων και, ως εκ τούτου, δεν συμμορφώνεται με τις διατάξεις του άρθρου 29 παράγραφος 1 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/129».

Σχέδιο δράσης

Η GD AGRI «θεωρεί ότι οι δράσεις που προτείνονται είναι πολύ γενικές και δεν προσδιορίζουν τα συγκεκριμένα μέτρα που θα ληφθούν για την αντιμετώπιση των πιθανών σοβαρών ελλείψεων που διαπιστώθηκαν». Οι ελληνικές αρχές, «δεδομένης της σοβαρότητας των ελλείψεων, καλούνται να αναλάβουν αποφασιστική δράση προκειμένου να ενισχύσουν: Την ιχνηλασιμότητα των ζώων. Την αξιοπιστία της βάσης δεδομένων».

Οι αρχές της χώρας μας καλούνται επίσης «να τροποποιήσουν και να ενισχύσουν το σχέδιο δράσης τους, κατά τρόπο που να διασφαλίζει ότι όλες οι δράσεις είναι επαρκώς λεπτομερείς και αντιμετωπίζουν τα ζητήματα που έχουν διαπιστωθεί».

Σύμφωνα με το άρθρο 29 παράγραφος 3 του κανονισμού (ΕΕ) 2022/128 οι ελληνικές αρχές καλούνται «να υποβάλουν επικαιροποιημένο σχέδιο δράσης εντός 2 μηνών από την παραλαβή της παρούσας επιστολής στην ελληνική γλώσσα».

Καθησυχαστικός ο Τσιάρας, αλλά…

Ο Κώστας Τσιάρας, με τη «βόμβα» έτοιμη να εκραγεί, ανέφερε στον ραδιοσταθμό του Φαλήρο ότι το ζήτημα «αφορά στην υποβολή ενός νέου σχεδίου, το οποίο προφανώς ενσωματώνεται στην υλοποίηση του Action Plan» και τόνισε ότι «δεν υπάρχει κίνδυνος να χαθούν τα ευρωπαϊκά κονδύλια για τις αγροτικές επιδοτήσεις».

Σημείωσε ακόμα ότι τα βήματα που πρέπει να γίνουν για την εξυγίανση του ΟΠΕΠΕΚΕ γίνονται σε απόλυτη συνεννόηση με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και «υπάρχει απόλυτη συμφωνία για όλα αυτά τα οποία γίνονται».

Όλα αυτά με την εξεταστική επιτροπή για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ να ξεκινά και τα ονόματα μαρτύρων από τα κόμματα να γίνονται γνωστά. Σύμφωνα με την πρόταση της πλειοψηφίας η επιτροπή αναμένεται να εκκινήσει από το 2025 και τις αποκαλύψεις για τις αγροτικές κοινοτικές επιδοτήσεις στη βάση της δικογραφίας που έχει σταλεί στη Βουλή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ και σταδιακά θα γυρίσει το χρόνο πίσω φτάνοντας στο μακρινό 1998.

Την τελευταία στιγμή μάλιστα είχαμε και αλλαγή πλάνων με την πλειοψηφία να προχωρά σε αλλαγή από τα… αποδυτήρια. Πρώτος μάρτυρας θα καταθέσει στην επιτροπή ο Κώστας Τσιάρας αντί του τέως επικεφαλής του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκου Σαλάτα, που αναμενόταν να ανοίξει την αυλαία.

