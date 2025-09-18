newspaper
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 13:30
Φωτιά στη Μαγνησία - Εκκενώθηκε σχολείο - Σηκώθηκαν τέσσερα εναέρια
Σημαντική είδηση:
18.09.2025 | 11:15
Τραγικός θάνατος στην Κέρκυρα για 70χρονο: Τον χτύπησε κολώνα ενώ έκανε εργασίες
ΟΠΕΚΕΠΕ: Χωρίς Μυλωνάκη, «Φραπέ» και «Χασάπη», αλλά με Ανωμερίτη και Τζουμάκα η λίστα των μαρτύρων στην εξεταστική
Πολιτική Γραμματεία 18 Σεπτεμβρίου 2025 | 15:52

ΟΠΕΚΕΠΕ: Χωρίς Μυλωνάκη, «Φραπέ» και «Χασάπη», αλλά με Ανωμερίτη και Τζουμάκα η λίστα των μαρτύρων στην εξεταστική

«Δεν είναι δυνατόν να μην εξεταστεί ο κ. Μυλωνάκης. Πρόσωπο για το οποίο είναι προφανές ότι οφείλονται εξηγήσεις που έχουν κοινό νήμα παρακρατικής λειτουργίας», τόνισε η εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ για την εξεταστική του ΟΠΕΚΕΠΕ

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Spotlight

Με τρανταχτές απουσίες προσώπων που έχουν παίξει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά με επιμονή σε πρόσωπα που εδώ και δεκαετίας έχουν πάψει να επιτελούν κάποιο ρόλο στη διαχείριση του Οργανισμού, η εξεταστική επιτροπή ολοκλήρωσε – τουλάχιστον σε πρώτη φάση – την κατάρτιση της λίστας των μαρτύρων που θα κληθούν να καταθέσουν σε αυτήν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πρόσωπα όπως ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης (τον οποίο δημοσιεύματα και πολιτικοί αντίπαλοι συνδέουν με τις αναφορές Μπουκώρου πως το Μαξίμου γνώριζε για τις παρακολουθήσεις της ΕΛ.ΑΣ., ένα χρόνο πριν έρθει η δικογραφία στη Βουλή), οι περιβόητοι «Χασάπης» και «Φραπές», παρότι ζητήθηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν περιλαμβάνονται τελικώς στις λίστες.

Αντίθετα, οι υπουργοί της δεκαετίας του ’90, Στέφανος Τζουμάκας και Γιώργος Ανωμερίτης, θα κάνουν την εμφάνισή τους και θα καταθέσουν κανονικά. Η παραδοξότητα αυτή, προκάλεσε την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία έσπευσαν να κάνουν λόγο για απόπειρα συγκάλυψης και κουκουλώματος του σκανδάλου.

«Είμαι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι η πρόταση της ΝΔ συμπίπτει κατά 70% με αυτές των υπόλοιπων κομμάτων. Η παράταξη της ΝΔ δεν έχει να κρύψει τίποτα και το μόνο που επιζητά είναι να διαλευκανθεί η υπόθεση», έσπευσε να πει ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Μακάριος Λαζαρίδης, με την εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, να σπεύδει να διευκρινίσει: «Τα πράγματα δεν πάνε ποσοτικά, το θέμα είναι το 30%, είναι κρίσιμο, κομβικό. Και ο αποκλεισμός τους από κατάλογο μαρτύρων που θα επιβάλει η πλειοψηφία είναι ένα πρώτο ηχηρό σήμα για μια επιχειρούμενη συγκάλυψη. Δεν είναι δυνατόν να μην εξεταστεί ο κ. Μυλωνάκης. Πρόσωπο για το οποίο είναι προφανές ότι οφείλονται εξηγήσεις που έχουν κοινό νήμα παρακρατικής λειτουργίας».

«Γιατί πρέπει να έρθει ο Μυλωνάκης; Σύμφωνα με αυτά που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, είναι μηνυόμενος για το θέμα ότι γνώριζε για τις επισυνδέσεις, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Μπουκώρος», είπε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης Κόκκαλης και πρόσθεσε: «Τι άλλο πρέπει να προκύψει για να κληθούν ο ‘Φραπές’ και ο ‘Χασάπης’;».

Την αντίθεσή τους στην πρόταση της ΝΔ, η οποία ούτως η άλλως πέρασε λόγω της πλειοψηφίας που διαθέτει στην εξεταστική, εξέφρασε το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής, αρχικά η εξεταστική θα ασχοληθεί με την παρούσα περίοδο διακυβέρνησης και τα όσα συνέβησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις κλήσεις διοικητικών στελεχών και υπουργών και, στη συνέχεια, θα στρέψει την έρευνά της στο παρελθόν. Στο πλαίσιο αυτό, η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει την προσεχή Τετάρτη, με μάρτυρες τους Ιωάννη Καββαδά και Νίκο Σαλάτα.

Αναλυτικά η λίστα των μαρτύρων της εξεταστικής:

1. Τσιάρας Κωνσταντίνος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 14.6.2024 έως σήμερα)

2. Αυγενάκης Ελευθέριος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 27.6.2023 έως 14.6.2024)

3. Τσακίρης Γεώργιος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 26.5.2023 έως 27.6.2023)

4. Γεωργαντάς Γεώργιος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 7.2.2022 έως 26.5.2023)

5. Λιβανός Σπήλιος (Σπυρίδων-Παναγιώτης), βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 5.1.2021 έως 7.2.2022)

6. Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης), βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 9.7.2019 έως 5.1.2021)

7. Αραχωβίτης Σταύρος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης (από 29.8.2018 έως 9.7.2019)

8. Αποστόλου Ευάγγελος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης (από 23.9.2015 έως 29.8.2018), Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από 27.1.2015 έως 28.8.2015)

9. Μελάς Δημήτριος, Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης (από 28.8.2015 έως 23.9.2015), Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 6.4.2021 έως 21.7.2022 και από 3.6.2008 έως 2.2.2009) και Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 19.11.2019 έως 22.3.2021)

10. Γκόλιας Ιωάννης, Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από 28.8.2015 έως 23.9.2015)

11. Σκουρλέτης Παναγιώτης, Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από 18.7.2015 έως 28.8.2015)

12. Λαφαζάνης Παναγιώτης, Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από 27.1.2015 έως 18.7.2015)

13. Καρασμάνης Γεώργιος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 10.6.2014 έως 27.1.2015)

14. Τσαυτάρης Αθανάσιος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 21.6.2012 έως 10.6.2014)

15. Μαραβέγιας Ναπολέων, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 17.5.2012 έως 21.6.2012)

16. Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 7.9.2010 έως 17.5.2012)

17. Μπατζελή Αικατερίνη, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 7.10.2009 έως 7.9.2010)

18. Χατζηγάκης Σωτήριος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 8.1.2009 έως 7.10.2009)

19. Κοντός Αλέξανδρος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 19.9.2007 έως 8.1.2009)

20. Τσιτουρίδης Σάββας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 10.3.2004 έως 23.9.2004)

21. Χατζημιχάλης Νικόλαος – Φώτιος, Υφυπουργός Γεωργίας (από 13.4.2000 έως 10.3.2004)

22. Αργυρής Ευάγγελος, Υφυπουργός Γεωργίας (από 13.4.2000 έως 10.3.2004)

23. Ανωμερίτης Γεώργιος, Υπουργός Γεωργίας (από 30.10.1998 έως 24.10.2001)

24. Τζουμάκας Στέφανος, Υπουργός Γεωργίας (από 22.1.1996 έως 30.10.1998)

25. Κορασίδης Μόσχος, Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ (2012-2015), Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 1.3.2010 έως 10.8.2012)

26. Στρατάκος Γεώργιος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (2019-2025)

27. Κασίμης Χαράλαμπος, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπεύθυνος για την ΚΑΠ, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας της Ελλάδας καθώς και τις Διεθνείς Σχέσεις (2015-2019).

28. Πιτσιλής Γεώργιος, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

29. Καββαδάς Ιωάννης, Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 2/9/2025 – μέχρι σήμερα

30. Σαλάτας Νικόλαος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 31.1.2025 έως 23.5.2025)

31. Ζαλίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 31.1.2025 έως σήμερα)

32. Καϊμακάμης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 31.1.2025 έως σήμερα)

33. Κουρδής Ιωάννης, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.1.2024 έως 31.1.2025)

34. Ζερβός Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.1.2024 έως 31.1.2025)

35. Μπαμπασίδης Κυριάκος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.1.2024 έως 31.1.2025) και Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 31.12.2014 έως 21.4.2015 και 21.7.2022 έως 23.1.2024)

36. Αθανασάκη Γεωργία, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 17.12.2022 έως 23.1.2024)

37. Σημανδράκος Ευάγγελος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 21.7.2022 έως 3.1.2024)

38. Τζαβέλλας Πέτρος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 19.11.2019 έως 17.12.2022)

39. Βαλμάς Ζήνων, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 22.3.2021 έως 20.7.2022)

40. Παπάς Θεοφάνης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 10.11.2020 έως 22.3.2021)

41. Βάρρας Γρηγόριος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 19.11.2019 έως 10.11.2020)

42. Κέντρος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.6.2016 έως 19.11.2019), Διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ

43. Αποστολάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.10.2015 έως 19.11.2019)

44. Καρυώτης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.10.2015 έως 23.6.2016)

45. Μωυσίδης Αντώνιος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 21.4.2015 έως 23.6.2016)

46. Κατσινοπούλου Ειρήνη, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 21.4.2015 έως 20.10.2015)

47. Γιάντση Άννα Μαρία, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 21.4.2015 έως 20.10.2015)

48. Αποστολάκος Γρηγόριος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 13.1.2013 έως 21.4.2015)

49. Καπρέλης Αθανάσιος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 1.3.2010 έως 14.1.2013 και από 23.6.2016 έως 19.11.2019)

50. Οφίδης Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 14.1.2013 έως 21.4.2015)

51. Χαλικιά Δήμητρα, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 14.1.2013 έως 2.5.2014)

52. Κορμέντζας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 1.3.2010 έως 14.1.2013)

53. Νότος Θωμάς, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.3.2009 έως 1.3.2010)

54. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 11.10.2007 έως 1.3.2010)

55. Βεργίνης Ξενοφών, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 2.2.2009 έως 14.1.2013 και από 23.6.2016 έως 23.3.2009)

56. Μπαλτατζής Κοσμάς, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 11.10.2007 έως 1.7.2008)

57. Σκιαδάς Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 22.4.2004 έως 19.8.2005)

58. Χριστοδούλου Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 8.1.2004 έως 20.12.2004)

59. Καρατζόγλου Ιωάννης, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 22.4.2004 έως 3.6.2008)

60. Σάγος Αθανάσιος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.2002 έως 22.4.2004)

61. Σεφεριάδης Ευάγγελος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ(από 20.9.1999 έως 19.9.2002)

62. Κωστής Χρήστος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.2002 έως 22.4.2004)

63. Καββαδίας Χρήστος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.2002 έως 8.1.2004)

64. Λέκκας Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.1999 έως 19.9.2002)

65. Βαϊλάκης Στυλιανός, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.1999 έως 19.9.2002)

66. Τυχεροπούλου Παρασκευή, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ

67. Ρέππα Αθανασία, Διευθύντρια τεχνικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ,

68. Κουρμέτζα Σταυρούλα, Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ

69. Σατολιάς Παύλος, Πρόεδρος, Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών

70. Εμμανουήλ Χνάρης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης (2017-2018, 2019-2021)

71. Κουρμέντζα Σταυρούλα, διευθύντρια τεχνικών ελέγχων ΟΠΕΚΕΠΕ

72. Ρέππα Αθανασία, διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων ΟΠΕΚΕΠΕ

73. Βολιτάκη Αριστέα, Διευθύντρια Αγροτικής Ανάπτυξης ΟΠΕΚΕΠΕ

74. Τζανέτος Καραμίχας, πρώην πρόεδρος ΠΑΣΕΓΕΣ (2000-2016)

75. Βασιλούλη Άννα, πρόεδρος συλλόγου εργαζομένων ΟΠΕΚΕΠΕ

76. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Neuropublic AE

77. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΓΑΙΑ Επιχειρείν»

78. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Cogniterra»

79. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «SOL»

AGRO
Κυριάκος Μητσοτάκης προς αγρότες: Ξέρω ότι σας χρωστάμε αλλά…

Κυριάκος Μητσοτάκης προς αγρότες: Ξέρω ότι σας χρωστάμε αλλά…

Vita.gr
Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Ψηφιακή αμνησία: Τι είναι και πώς να την αντιμετωπίσουμε;

Business
Metlen: Σύσταση «buy» και τιμή στόχος στα 61 ευρώ από Berenberg

Metlen: Σύσταση «buy» και τιμή στόχος στα 61 ευρώ από Berenberg

inWellness
inTown
Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της
«Πέπλο προστασίας» 18.09.25

Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της

«Επιχειρείτε να φιμώσετε, να κρύψετε μάρτυρες, όπως κάνατε στις προηγούμενες εξεταστικές και προανακριτικές παρωδίες που στήσατε», τονίζει η Νέα Αριστερά προς την κυβερνητική πλειοψηφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Παναγιωτόπουλος: Το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του Γεωργιάδη – Μπαράζ διώξεων και εκδικητικότητας εναντίον συνδικαλιστών
«Μαξίμου Α.Ε.» 18.09.25

«Το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του Γεωργιάδη» - Για «μπαράζ διώξεων συνδικαλιστών» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ

«Οι καρατομήσεις επιδόθηκαν στους ενδιαφερομένους, όπως θα γινόταν σε κάθε αυταρχικό και τυραννικό καθεστώς που σέβεται τον εαυτό του, χωρίς πρότερη ενημέρωση και καμία αιτιολογία», τονίζει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει η φωνή της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ, ούτε να γίνει αντικείμενο συναλλαγής στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Ανδρουλάκης: Δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει η φωνή της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ, ούτε να γίνει αντικείμενο συναλλαγής στο Μαξίμου

«Η απόφαση της κυβέρνησης να αποκλείσει τους φορείς της Θεσσαλονίκης από το νέο σχήμα διοίκησης της ΔΕΘ αντικατοπτρίζει την αντίληψή της για ένα συγκεντρωτικό κράτος», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
Ανδρουλάκης: Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. – Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή
Πολιτική 18.09.25

Ανδρουλάκης: Παρουσιάσαμε μέτρα που κοστολογούνται 2,6 δισ. – Αν ο λαός βγάλει πρώτο κόμμα το ΠΑΣΟΚ θα έχουμε πολιτική αλλαγή

Ο Νίκος Ανδρουλάκης άσκησε δριμεία κριτική στην κυβέρνηση ενώ για την προσχώρηση του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ τόνισε πως ήταν «μεγάλη έκπληξη για εμένα! Περίμενα ότι θα πάει στο Μ-Λ ΚΚΕ!»

Σύνταξη
Εξεταστική: Επί τάπητος η λίστα των μαρτύρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Στο κάδρο ο Γιώργος Μυλωνάκης- Τον πρωθυπουργό καλεί η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Εξεταστική: Επί τάπητος η λίστα των μαρτύρων για τον ΟΠΕΚΕΠΕ- Στο κάδρο ο Γιώργος Μυλωνάκης- Τον πρωθυπουργό καλεί η αντιπολίτευση

Αρχικά, τα μέλη συζήτησαν και συμφώνησαν επί των διαδικαστικών ζητημάτων που αφορούν στην δημοσιότητα των συνεδριάσεων και την συχνότητα των εργασιών (3 φορές την εβδομάδα)

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Οι δημοσκόποι βρίσκουν Τσίπρα, η κεντροαριστερά το… ψάχνει – Eπιστρέφουν τα συμπόσια
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Οι δημοσκόποι βρίσκουν Τσίπρα, η κεντροαριστερά το… ψάχνει – Eπιστρέφουν τα συμπόσια

Το φημολογούμενο κόμμα του πρώην πρωθυπουργού Αλέξη Τσίπρα έχει απήχηση, στο επίκεντρο η προέλευση των δυνητικών ψηφοφόρων, νέες εκδηλώσεις στην κεντροαριστερά για να μη χάσουν το τρένο

Σωτήρης Μπολάκης
Σωτήρης Μπολάκης
Εκνευρισμός στην παραδοσιακή βάση της ΝΔ για την προσθήκη Λοβέρδου – Άνοιγμα στο Κέντρο ή στη Δεξιά η κίνηση Μητσοτάκη;
Πολιτική 18.09.25

Εκνευρισμός στην παραδοσιακή βάση της ΝΔ για την προσθήκη Λοβέρδου – Άνοιγμα στο Κέντρο ή στη Δεξιά η κίνηση Μητσοτάκη;

Έντονες αντιδράσεις στο εσωτερικό της ΝΔ προκαλεί η ανακοίνωση της προσχώρησης του Ανδρέα Λοβέρδου στη ΝΔ. Το πλήθος των τοποθετήσεων και των πολιτικών του πρώην υπουργού του ΠΑΣΟΚ που κάνουν το άνοιγμα του πρωθυπουργού να απευθύνεται όχι στο Κέντρο αλλά στα δεξιά της Δεξιάς

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Άγριες κόντρες στη Βουλή Φλωρίδη-Μάντζου και Γιαννούλη με φόντο τη δικαιοσύνη: «Είστε πολιτικά ψεύτης, συκοφάντης και αχρείος»
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Άγριες κόντρες στη Βουλή Φλωρίδη-Μάντζου και Γιαννούλη με φόντο τη δικαιοσύνη: «Είστε πολιτικά ψεύτης, συκοφάντης και αχρείος»

Αφορμή για την κόντρα μεταξύ του αρμόδιου υπουργού Δικαιοσύνης, Γιώργου Φλωρίδη και των κοινοβουλευτικών εκπροσώπων του ΠΑΣΟΚ και του ΣΥΡΙΖΑ, Δημήτρη Μάντζου και Χρήστου Γιαννούλη, αποτέλεσε διάταξη του νομοσχεδίου που απαγορεύει από τους κατηγορούμενους (σε περιπτώσεις σοβαρών αδικημάτων) να έχουν πρόσβαση στη δικογραφία της υπόθεσής τους

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Κικίλιας: Οι ΗΠΑ παράγουν LNG που η Ελλάδα μπορεί να το μεταφέρει σε όλο τον κόσμο με τον πανίσχυρο στόλο της
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Κικίλιας: Οι ΗΠΑ παράγουν LNG που η Ελλάδα μπορεί να το μεταφέρει σε όλο τον κόσμο με τον πανίσχυρο στόλο της

Ο κ. Κικίλιας συναντήθηκε με τον υπουργό Εσωτερικών των ΗΠΑ και επικεφαλής του Εθνικού Συμβουλίου Ενεργειακής Κυριαρχίας (National Energy Dominance Council), Νταγκ Μπέργκαμ

Σύνταξη
Η κυβέρνηση θεωρεί βαριά τη λέξη γενοκτονία για τη Γάζα, στο λαό πέφτει πλέον βαριά και ασήκωτη η γενικευμένη κοροϊδία
in Confidential 18.09.25

Η κυβέρνηση θεωρεί βαριά τη λέξη γενοκτονία για τη Γάζα, στο λαό πέφτει πλέον βαριά και ασήκωτη η γενικευμένη κοροϊδία

Ζητείται ειλικρίνεια και πολιτική γενναιότητα γιατί η ακροδεξιά καραδοκεί και 12 χρόνια μετά τον Παύλο Φύσσα ελλοχεύει ο κίνδυνος να γίνει «κανονικότητα».

Γράφει η Τζέλα Δελαφράγκα
Κυρ. Μητσοτάκης: Μπροστά στην εξάντληση των κυβερνητικών επιχειρημάτων επιστρατεύει τον μπαμπούλα νέων μνημονίων
Πολιτική 18.09.25

Κυρ. Μητσοτάκης: Μπροστά στην εξάντληση των κυβερνητικών επιχειρημάτων επιστρατεύει τον μπαμπούλα νέων μνημονίων

Την απειλή δημοσιονομικού εκτροχιασμού επισείει ο Κυρ. Μητσοτάκης, έχοντας εξαντλήσει τα κυβερνητικά επιχειρήματα μπροστά στη χαμηλή απήχηση των εξαγγελιών του στους πολίτες. Η στροφή απέναντι στον Αλ. Τσίπρα και η συνέχιση της τακτικής του φλερτ προς το ΠΑΣΟΚ. «Πρωθυπουργό εκλέγει ο λαός» τονίζει, και ξορκίζει τα σενάρια για συγκυβέρνηση με άλλο πρωθυπουργό.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Το παρασκήνιο του ΚΥΣΕΑ, στη σκιά του Πίρι Ρέις
Διπλωματία 18.09.25

Το παρασκήνιο του ΚΥΣΕΑ, στη σκιά του Πίρι Ρέις

Η τουρκική navtex για το ωκεανογραφικό Πίρι Ρέις και η προσπάθεια σύνδεσης της αιφνιδιαστικής άσκησης ετοιμότητας που διέταξε το ΓΕΕΘΑ, με την αναγγελία των επιστημονικών ερευνών του τουρκικού σκάφους ήταν μία από τις «δυσάρεστες εκπλήξεις» του ΚΥΣΕΑ, που βάρυνε το κλίμα

Αλεξάνδρα Φωτάκη
Αλεξάνδρα Φωτάκη
ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κάθε φορά που τοποθετείται δημόσια, αποδεικνύει γιατί πρέπει να αποτελέσει πολιτικά παρελθόν
«Κουβέντα για τα καρτέλ» 17.09.25

ΣΥΡΙΖΑ για Μητσοτάκη: Κάθε φορά που τοποθετείται δημόσια, αποδεικνύει γιατί πρέπει να αποτελέσει πολιτικά παρελθόν

«Συγχαρητήρια, κύριε Μητσοτάκη. Το κράτος Δικαίου θα σας... ευγνωμονεί για τις υπηρεσίες σας», τονίζει χαρακτηριστικά ο ΣΥΡΙΖΑ για όσα είπε ο πρωθυπουργός για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Δημοσκόπηση: Τα μέτρα και οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ είναι «σε λανθασμένη κατεύθυνση» – Γυρίζουν την πλάτη στην κυβέρνηση οι νέοι
Δημοσκόπηση 17.09.25

Τα μέτρα και οι εξαγγελίες στη ΔΕΘ είναι «σε λανθασμένη κατεύθυνση» - Γυρίζουν την πλάτη στην κυβέρνηση οι νέοι

Μία ακόμα δημοσκόπηση για την κυβέρνηση με αρνητικό πρόσημο. Στα τάρταρα το ποσοστό των νέων που λένε πως τα μέτρα που ανακοινώθηκαν στη ΔΕΘ είναι στη σωστή κατεύθυνση. Άνετη πρωτιά στην πρόθεση ψήφου για τη ΝΔ. Ο «καταλληλότερος» για την Κεντροαριστερά.

Σύνταξη
ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του
«Μακριά από την κοινωνία» 17.09.25

ΠΑΣΟΚ για Μητσοτάκη: Χωρίς όραμα για τη χώρα και γεμάτος αλαζονεία, με μοναδική αγωνία την εξουσία του

«Όσο περισσότερο μένουν στη διακυβέρνηση της χώρας, κάνουν ζημιά. Η Ελλάδα και οι Έλληνες δεν έχουν άλλο χρόνο για χάσιμο. Οι εκλογές και η πολιτική αλλαγή είναι μονόδρομος», λέει το ΠΑΣΟΚ

Σύνταξη
ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Όσο κι αν προσπαθεί, δεν θα αποφύγει τη δυσαρέσκεια που δυναμώνει μέσα στον λαό
«Καλλιεργεί εφησυχασμό» 17.09.25

ΚΚΕ για Μητσοτάκη: Όσο κι αν προσπαθεί, δεν θα αποφύγει τη δυσαρέσκεια που δυναμώνει μέσα στον λαό

«Τα νέα κυβερνητικά μέτρα δεν μπορούν στο ελάχιστο να αντισταθμίσουν την ακρίβεια και τη φοροληστεία, ενώ προσθέτουν και νέα βάρη, με πιο εμβληματικό παράδειγμα το ν/σ για τη 13ωρη εργασία», λέει το ΚΚΕ

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Η ΝΔ, που έδινε μέτρα για τα ελλείμματα γραμμένα σε χαρτοπετσέτες, κάνει κριτική στο ΠΑΣΟΚ για κοστολόγηση
«Πρόγραμμα και σχέδιο» 17.09.25

Τσουκαλάς: Η ΝΔ, που έδινε μέτρα για τα ελλείμματα γραμμένα σε χαρτοπετσέτες, κάνει κριτική στο ΠΑΣΟΚ για κοστολόγηση

«Πολιτική αλλαγή χωρίς τη Νέα Δημοκρατία στην αντιπολίτευση, δεν υπάρχει. Επομένως, πρέπει το ΠΑΣΟΚ να είναι πρώτο κόμμα έστω και με μία ψήφο», τόνισε ο Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της
«Πέπλο προστασίας» 18.09.25

Νέα Αριστερά για εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Η ΝΔ αποκλείει μάρτυρες και προστατεύει τους δικούς της

«Επιχειρείτε να φιμώσετε, να κρύψετε μάρτυρες, όπως κάνατε στις προηγούμενες εξεταστικές και προανακριτικές παρωδίες που στήσατε», τονίζει η Νέα Αριστερά προς την κυβερνητική πλειοψηφία για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ

Σύνταξη
Το μυστικό του Βερμέερ: Τι κρύβεται κάτω από το Κορίτσι με το Κόκκινο Καπέλο;
Culture Live 18.09.25

Το μυστικό του Βερμέερ: Τι κρύβεται κάτω από το Κορίτσι με το Κόκκινο Καπέλο;

Ειδικοί στην Ουάσινγκτον εντόπισαν κάτω από τον διάσημο πίνακα μια ανδρική μορφή, που ενδέχεται να αποτελεί το μοναδικό πορτρέτο άνδρα του Βερμέερ ή ένα χαμένο έργο του Φαμπρίτιους

Σύνταξη
Σίτι – Νάπολι: Πρεμιέρα στο Champions League με επίκεντρο τον Κέβιν Ντε Μπρόινε
Ποδόσφαιρο 18.09.25

Σίτι – Νάπολι: Πρεμιέρα στο Champions League με επίκεντρο τον Κέβιν Ντε Μπρόινε

Αβροφροσύνες Γκουαρδιόλα – Ντοναρούμα πριν το μεγάλο ματς στο Μάντσεστερ. Σιτι - Νάπολι απόψε στο Έτιχαντ με επίκεντρο τον Κέβιν , όπως παραδέχτηκε και ο κόουτς Αντόνιο Κόντε.

Γιάννης Κουριδάκος
Παναγιωτόπουλος: Το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του Γεωργιάδη – Μπαράζ διώξεων και εκδικητικότητας εναντίον συνδικαλιστών
«Μαξίμου Α.Ε.» 18.09.25

«Το ΕΣΥ δεν είναι λάφυρο του Γεωργιάδη» - Για «μπαράζ διώξεων συνδικαλιστών» κάνει λόγο ο ΣΥΡΙΖΑ

«Οι καρατομήσεις επιδόθηκαν στους ενδιαφερομένους, όπως θα γινόταν σε κάθε αυταρχικό και τυραννικό καθεστώς που σέβεται τον εαυτό του, χωρίς πρότερη ενημέρωση και καμία αιτιολογία», τονίζει ο Ανδρέας Παναγιωτόπουλος

Σύνταξη
Η βιογραφική ταινία για τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά ξεκινά γυρίσματα σε μια νεοϋορκέζικη γειτονιά-ορόσημο
East Village 18.09.25

Η βιογραφική ταινία για τον Ζαν Μισέλ Μπασκιά ξεκινά γυρίσματα σε μια νεοϋορκέζικη γειτονιά-ορόσημο

Την πολυαναμενόμενη βιογραφία «Samo Lives» υπογράφει ο σκηνοθέτης Τζούλιους Ονάχ, ενώ στον πρωταγωνιστικό ρόλο του Μπασκιά θα δούμε τον ηθοποιό Κέλβιν Χάρισον Τζούνιορ.

Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ιόλη Μπέη-Κωνσταντινίδη
Ανδρουλάκης: Δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει η φωνή της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ, ούτε να γίνει αντικείμενο συναλλαγής στο Μαξίμου
Πολιτική Γραμματεία 18.09.25

Ανδρουλάκης: Δεν θα επιτρέψουμε να σβήσει η φωνή της Θεσσαλονίκης από τη ΔΕΘ, ούτε να γίνει αντικείμενο συναλλαγής στο Μαξίμου

«Η απόφαση της κυβέρνησης να αποκλείσει τους φορείς της Θεσσαλονίκης από το νέο σχήμα διοίκησης της ΔΕΘ αντικατοπτρίζει την αντίληψή της για ένα συγκεντρωτικό κράτος», λέει ο Νίκος Ανδρουλάκης

Σύνταξη
«Με γ@μ@σε»: Οι ιδιωτικές εκρήξεις του Τραμπ πίσω από την δημόσια στήριξη του Νετανιάχου
WSJ 18.09.25

«Με γ@μ@σε»: Οι ιδιωτικές εκρήξεις του Τραμπ πίσω από την δημόσια στήριξη του Νετανιάχου

Ο Πρόεδρος Τραμπ είναι απογοητευμένος με τον Ισραηλινό Πρωθυπουργό Μπενιαμίν Νετανιάχου. Το ερώτημα είναι αν θα θυμώσει αρκετά ώστε να κάνει κάτι για αυτό.

Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Σιμόνη Σωτηρέλη Παπαδοπούλου
Οι κίνδυνοι από τη «γρήγορη μόδα»: Η φτήνια τρώει τον παρά και θέσεις εργασίας
Χάνονται θέσεις εργασίας 18.09.25

Οι κίνδυνοι από τη «γρήγορη μόδα»: Η φτήνια τρώει τον παρά και θέσεις εργασίας

Επείγοντα μέτρα για την προστασία της βιομηχανίας ένδυσης από τη γρήγορη μόδα ζητούν ευρωπαϊκές επαγγελματικές ομοσπονδίες. Διότι οι αγορές από πλατφόρμες όπως οι Shein και Temu είναι «πεταμένα λεφτά»

Σύνταξη
Αγρότες: «Φτάνει πια η κοροϊδία» – Πανθεσσαλικό μπλόκο, ζητούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα
Βγήκαν τα τρακτέρ 18.09.25

«Φτάνει πια η κοροϊδία» - Πανθεσσαλικό μπλόκο αγροτών, ζητούν λύσεις στα οξυμένα προβλήματα

«Κλιμακώνουμε τον συντονισμένο αγώνα για την επιβίωσή μας απέναντι στην πολιτική κυβέρνησης και ΚΑΠ της ΕΕ», ήταν το μήνυμα που έστειλαν οι αγρότες κατά τη διάρκεια της κινητοποίησης στη Θεσσαλία

Σύνταξη
O πόλεμος στη Γάζα και ο πόλεμος του παγωτού: Χωρίς τον Tζέρι τα Βen & Jerry’s λόγω (και) του Παλαιστινιακού
Πολιτικός ακτιβιστής 18.09.25

O πόλεμος στη Γάζα και ο πόλεμος του παγωτού: Χωρίς τον Tζέρι τα Βen & Jerry’s λόγω (και) του Παλαιστινιακού

Aποχώρησε από την Ben & Jerry's ο συνιδρυτής της αγαπημένης μάρκας παγωτού και πολιτικός ακτιβιστής Τζέρι Γκρίνφιλντ, εν μέσω οξείας διαμάχης με τη μητρική Unilever, με αιχμή τη γενοκτονία στη Γάζα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
Αναστασία Γιάμαλη: Δεν δέχομαι απλά τον όρο φεμινίστρια, τον φωνάζω, γιατί με απασχολεί το θέμα της ισότητας
Buongiorno 18.09.25

Αναστασία Γιάμαλη: Δεν δέχομαι απλά τον όρο φεμινίστρια, τον φωνάζω, γιατί με απασχολεί το θέμα της ισότητας

Η Αναστασία Γιάμαλη μίλησε στο Buongiorno για την τηλεοπτική της πορεία, την ιδεολογία της, τον φεμινισμό, αλλά και τις προσωπικές δυσκολίες που τη διαμορφώνουν.

Σύνταξη
Αθήνα: Θραύσματα μνήμης από τον καιρό που έγινε έδρα του ελληνικού κράτους
Κειμήλιον των παλαιών Αθηνών 18.09.25

Αθήνα: Ένα κτίριο, ένας αιώνας, μια ολόκληρη ιστορία

Σχεδόν ταυτοχρόνως με τα επίσημα ανάκτορα του Βασιλέως και επί σχεδίου του αρχιτέκτονος Κλεάνθους ανηγέρθη στον κήπον του Κλαυθμώνος η κατοικία του πρώτου πρεσβευτού της Αγγλίας

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Βαγγέλης Στεργιόπουλος
Η Ιταλία έτοιμη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ
Τι είπε ο ΥΠΕΞ 18.09.25

Η Ιταλία έτοιμη να αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ

Η Ιταλία ανακοίνωσε ότι θα αναγνωρίσει παλαιστινιακό κράτος στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ τον Σεπτέμβριο, ακολουθώντας το παράδειγμα της Γαλλίας και της Βρετανίας

Σύνταξη
Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα
Culture Live 18.09.25

Together for Palestine: Ρίτσαρντ Γκιρ και όλοι όσοι ξέρεις ένωσαν τη φωνή τους ενάντια στη γενοκτονία στη Γάζα

Η φιλανθρωπική εκδήλωση Together for Palestine, συγκέντρωσε 1,5 εκατομμύρια λίρες για την υποστήριξη της Παλαιστίνης. Στη σκηνή ανέβηκαν μεγάλα ονόματα του χώρου του θεάματος

Σύνταξη
Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-82: Με το δεξί και κορυφαίο τον Ναν η πρεμιέρα στο «Π. Γιαννακόπουλος» (vid)
Μπάσκετ 18.09.25

Παναθηναϊκός – Παρτιζάν 91-82: Με το δεξί και κορυφαίο τον Ναν η πρεμιέρα στο «Π. Γιαννακόπουλος» (vid)

Με εξαιρετική εμφάνιση του Κέντρικ Ναν, ο Παναθηναϊκός νίκησε 91-82 την Παρτιζάν και ξεκίνησε με το δεξί τις υποχρεώσεις του στο τουρνουά «Παύλος Γιαννακόπουλος» που διεξάγεται στην Αυστραλία.

Σύνταξη
Θεσσαλονίκη: Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή
Στη Θεσσαλονίκη 18.09.25

Κακουργηματική δίωξη σε οδηγό νταλίκας για θανατηφόρο τροχαίο με θύμα 29χρονο δικυκλιστή (βίντεο)

Για την υπόθεση συνελήφθησαν άλλοι τρεις εμπλεκόμενοι, οι οποίοι κατηύθυναν τον οδηγό προκειμένου να διασχίσει κάθετα τη λεωφόρο Γεωργικής Σχολής στη Θεσσαλονίκη - Τελούν και οι τέσσερις υπό κράτηση

Σύνταξη
Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

Μείωσε το «άνοιγμα» το ΧΑ, οι σκέψεις της CrediaBank, απογειώθηκε η Aegean, πήρε ημερομηνία η ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, η BlackRock και οι «40», το μοντέλο Θεοδωρικάκου, η οικογένεια Φύλλα επιστρέφει… (;)

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

ΑΑΔΕ: Αυτόματα με λίγα κλικ οι αλλαγές ΚΑΔ για επιχειρήσεις και επαγγελματίες

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

82ο φεστιβάλ Βενετίας: Ο (αυτονόητος) κίνδυνος της πυρηνικής απειλής

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Πρωτεία στην περιβαλλοντική ρύπανση για τις ελληνικές πόλεις

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Keanu Reeves: Ο τραγικός έρωτας με τη Jennifer Syme και η σημαδεμένη ζωή ενός αντι-σταρ

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Digital sunset: Η βραδινή ιεροτελεστία για βαθύ, ξεκούραστο ύπνο

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Νήπιο: Δείχνει με το δάχτυλο τα πάντα; Σας έχουμε υπέροχα νέα!

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

Ντοκουμέντα & διάλογοι για τη μαφία της Κρήτης

