Με τρανταχτές απουσίες προσώπων που έχουν παίξει με τον έναν ή τον άλλο τρόπο κεντρικό ρόλο στην εξέλιξη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ, αλλά με επιμονή σε πρόσωπα που εδώ και δεκαετίας έχουν πάψει να επιτελούν κάποιο ρόλο στη διαχείριση του Οργανισμού, η εξεταστική επιτροπή ολοκλήρωσε – τουλάχιστον σε πρώτη φάση – την κατάρτιση της λίστας των μαρτύρων που θα κληθούν να καταθέσουν σε αυτήν.

Είναι χαρακτηριστικό ότι πρόσωπα όπως ο υφυπουργός παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργος Μυλωνάκης (τον οποίο δημοσιεύματα και πολιτικοί αντίπαλοι συνδέουν με τις αναφορές Μπουκώρου πως το Μαξίμου γνώριζε για τις παρακολουθήσεις της ΕΛ.ΑΣ., ένα χρόνο πριν έρθει η δικογραφία στη Βουλή), οι περιβόητοι «Χασάπης» και «Φραπές», παρότι ζητήθηκαν από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, δεν περιλαμβάνονται τελικώς στις λίστες.

Αντίθετα, οι υπουργοί της δεκαετίας του ’90, Στέφανος Τζουμάκας και Γιώργος Ανωμερίτης, θα κάνουν την εμφάνισή τους και θα καταθέσουν κανονικά. Η παραδοξότητα αυτή, προκάλεσε την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης, τα οποία έσπευσαν να κάνουν λόγο για απόπειρα συγκάλυψης και κουκουλώματος του σκανδάλου.

«Είμαι ικανοποιημένος από το γεγονός ότι η πρόταση της ΝΔ συμπίπτει κατά 70% με αυτές των υπόλοιπων κομμάτων. Η παράταξη της ΝΔ δεν έχει να κρύψει τίποτα και το μόνο που επιζητά είναι να διαλευκανθεί η υπόθεση», έσπευσε να πει ο εισηγητής της πλειοψηφίας, Μακάριος Λαζαρίδης, με την εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, Μιλένα Αποστολάκη, να σπεύδει να διευκρινίσει: «Τα πράγματα δεν πάνε ποσοτικά, το θέμα είναι το 30%, είναι κρίσιμο, κομβικό. Και ο αποκλεισμός τους από κατάλογο μαρτύρων που θα επιβάλει η πλειοψηφία είναι ένα πρώτο ηχηρό σήμα για μια επιχειρούμενη συγκάλυψη. Δεν είναι δυνατόν να μην εξεταστεί ο κ. Μυλωνάκης. Πρόσωπο για το οποίο είναι προφανές ότι οφείλονται εξηγήσεις που έχουν κοινό νήμα παρακρατικής λειτουργίας».

«Γιατί πρέπει να έρθει ο Μυλωνάκης; Σύμφωνα με αυτά που ήρθαν στο φως της δημοσιότητας, είναι μηνυόμενος για το θέμα ότι γνώριζε για τις επισυνδέσεις, σύμφωνα με τα όσα είπε ο Μπουκώρος», είπε από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης Κόκκαλης και πρόσθεσε: «Τι άλλο πρέπει να προκύψει για να κληθούν ο ‘Φραπές’ και ο ‘Χασάπης’;».

Την αντίθεσή τους στην πρόταση της ΝΔ, η οποία ούτως η άλλως πέρασε λόγω της πλειοψηφίας που διαθέτει στην εξεταστική, εξέφρασε το σύνολο των κομμάτων της αντιπολίτευσης. Σύμφωνα με την απόφαση της επιτροπής, αρχικά η εξεταστική θα ασχοληθεί με την παρούσα περίοδο διακυβέρνησης και τα όσα συνέβησαν στον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τις κλήσεις διοικητικών στελεχών και υπουργών και, στη συνέχεια, θα στρέψει την έρευνά της στο παρελθόν. Στο πλαίσιο αυτό, η επόμενη συνεδρίαση θα γίνει την προσεχή Τετάρτη, με μάρτυρες τους Ιωάννη Καββαδά και Νίκο Σαλάτα.

Αναλυτικά η λίστα των μαρτύρων της εξεταστικής:

1. Τσιάρας Κωνσταντίνος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 14.6.2024 έως σήμερα)

2. Αυγενάκης Ελευθέριος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 27.6.2023 έως 14.6.2024)

3. Τσακίρης Γεώργιος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 26.5.2023 έως 27.6.2023)

4. Γεωργαντάς Γεώργιος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 7.2.2022 έως 26.5.2023)

5. Λιβανός Σπήλιος (Σπυρίδων-Παναγιώτης), βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 5.1.2021 έως 7.2.2022)

6. Βορίδης Μαυρουδής (Μάκης), βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 9.7.2019 έως 5.1.2021)

7. Αραχωβίτης Σταύρος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης (από 29.8.2018 έως 9.7.2019)

8. Αποστόλου Ευάγγελος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης (από 23.9.2015 έως 29.8.2018), Αναπληρωτής Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από 27.1.2015 έως 28.8.2015)

9. Μελάς Δημήτριος, Αναπληρωτής Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης (από 28.8.2015 έως 23.9.2015), Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 6.4.2021 έως 21.7.2022 και από 3.6.2008 έως 2.2.2009) και Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 19.11.2019 έως 22.3.2021)

10. Γκόλιας Ιωάννης, Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από 28.8.2015 έως 23.9.2015)

11. Σκουρλέτης Παναγιώτης, Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από 18.7.2015 έως 28.8.2015)

12. Λαφαζάνης Παναγιώτης, Υπουργός Παραγωγικής Ανασυγκρότησης, Περιβάλλοντος και Ενέργειας (από 27.1.2015 έως 18.7.2015)

13. Καρασμάνης Γεώργιος, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 10.6.2014 έως 27.1.2015)

14. Τσαυτάρης Αθανάσιος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 21.6.2012 έως 10.6.2014)

15. Μαραβέγιας Ναπολέων, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 17.5.2012 έως 21.6.2012)

16. Σκανδαλίδης Κωνσταντίνος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 7.9.2010 έως 17.5.2012)

17. Μπατζελή Αικατερίνη, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 7.10.2009 έως 7.9.2010)

18. Χατζηγάκης Σωτήριος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 8.1.2009 έως 7.10.2009)

19. Κοντός Αλέξανδρος, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 19.9.2007 έως 8.1.2009)

20. Τσιτουρίδης Σάββας, Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων (από 10.3.2004 έως 23.9.2004)

21. Χατζημιχάλης Νικόλαος – Φώτιος, Υφυπουργός Γεωργίας (από 13.4.2000 έως 10.3.2004)

22. Αργυρής Ευάγγελος, Υφυπουργός Γεωργίας (από 13.4.2000 έως 10.3.2004)

23. Ανωμερίτης Γεώργιος, Υπουργός Γεωργίας (από 30.10.1998 έως 24.10.2001)

24. Τζουμάκας Στέφανος, Υπουργός Γεωργίας (από 22.1.1996 έως 30.10.1998)

25. Κορασίδης Μόσχος, Γενικός Γραμματέας του ΥΠΑΑΤ (2012-2015), Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 1.3.2010 έως 10.8.2012)

26. Στρατάκος Γεώργιος, Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων (2019-2025)

27. Κασίμης Χαράλαμπος, Γενικός Γραμματέας Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, υπεύθυνος για την ΚΑΠ, το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και το Επιχειρησιακό Πρόγραμμα Αλιείας και Θάλασσας της Ελλάδας καθώς και τις Διεθνείς Σχέσεις (2015-2019).

28. Πιτσιλής Γεώργιος, Διοικητής Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων

29. Καββαδάς Ιωάννης, Πρόεδρος ΟΠΕΚΕΠΕ 2/9/2025 – μέχρι σήμερα

30. Σαλάτας Νικόλαος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 31.1.2025 έως 23.5.2025)

31. Ζαλίδης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 31.1.2025 έως σήμερα)

32. Καϊμακάμης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 31.1.2025 έως σήμερα)

33. Κουρδής Ιωάννης, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.1.2024 έως 31.1.2025)

34. Ζερβός Ελευθέριος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.1.2024 έως 31.1.2025)

35. Μπαμπασίδης Κυριάκος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.1.2024 έως 31.1.2025) και Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 31.12.2014 έως 21.4.2015 και 21.7.2022 έως 23.1.2024)

36. Αθανασάκη Γεωργία, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 17.12.2022 έως 23.1.2024)

37. Σημανδράκος Ευάγγελος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 21.7.2022 έως 3.1.2024)

38. Τζαβέλλας Πέτρος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 19.11.2019 έως 17.12.2022)

39. Βαλμάς Ζήνων, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 22.3.2021 έως 20.7.2022)

40. Παπάς Θεοφάνης, βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 10.11.2020 έως 22.3.2021)

41. Βάρρας Γρηγόριος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 19.11.2019 έως 10.11.2020)

42. Κέντρος Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.6.2016 έως 19.11.2019), Διευθυντής Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ

43. Αποστολάκης Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.10.2015 έως 19.11.2019)

44. Καρυώτης Ιωάννης, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.10.2015 έως 23.6.2016)

45. Μωυσίδης Αντώνιος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 21.4.2015 έως 23.6.2016)

46. Κατσινοπούλου Ειρήνη, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 21.4.2015 έως 20.10.2015)

47. Γιάντση Άννα Μαρία, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 21.4.2015 έως 20.10.2015)

48. Αποστολάκος Γρηγόριος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 13.1.2013 έως 21.4.2015)

49. Καπρέλης Αθανάσιος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 1.3.2010 έως 14.1.2013 και από 23.6.2016 έως 19.11.2019)

50. Οφίδης Αλέξανδρος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 14.1.2013 έως 21.4.2015)

51. Χαλικιά Δήμητρα, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 14.1.2013 έως 2.5.2014)

52. Κορμέντζας Γεώργιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 1.3.2010 έως 14.1.2013)

53. Νότος Θωμάς, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 23.3.2009 έως 1.3.2010)

54. Γιαννόπουλος Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 11.10.2007 έως 1.3.2010)

55. Βεργίνης Ξενοφών, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 2.2.2009 έως 14.1.2013 και από 23.6.2016 έως 23.3.2009)

56. Μπαλτατζής Κοσμάς, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 11.10.2007 έως 1.7.2008)

57. Σκιαδάς Κωνσταντίνος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 22.4.2004 έως 19.8.2005)

58. Χριστοδούλου Δημήτριος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 8.1.2004 έως 20.12.2004)

59. Καρατζόγλου Ιωάννης, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 22.4.2004 έως 3.6.2008)

60. Σάγος Αθανάσιος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.2002 έως 22.4.2004)

61. Σεφεριάδης Ευάγγελος, Πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ(από 20.9.1999 έως 19.9.2002)

62. Κωστής Χρήστος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.2002 έως 22.4.2004)

63. Καββαδίας Χρήστος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.2002 έως 8.1.2004)

64. Λέκκας Αναστάσιος, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.1999 έως 19.9.2002)

65. Βαϊλάκης Στυλιανός, Αντιπρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ (από 20.9.1999 έως 19.9.2002)

66. Τυχεροπούλου Παρασκευή, Προϊσταμένη της Διεύθυνσης Άμεσων Ενισχύσεων και Αγοράς του ΟΠΕΚΕΠΕ

67. Ρέππα Αθανασία, Διευθύντρια τεχνικών ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ,

68. Κουρμέτζα Σταυρούλα, Διευθύντρια Τεχνικών Ελέγχων του ΟΠΕΚΕΠΕ

69. Σατολιάς Παύλος, Πρόεδρος, Εθνική Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών

70. Εμμανουήλ Χνάρης, βουλευτής ΠΑΣΟΚ, Αντιπεριφερειάρχης Κρήτης (2017-2018, 2019-2021)

73. Βολιτάκη Αριστέα, Διευθύντρια Αγροτικής Ανάπτυξης ΟΠΕΚΕΠΕ

74. Τζανέτος Καραμίχας, πρώην πρόεδρος ΠΑΣΕΓΕΣ (2000-2016)

75. Βασιλούλη Άννα, πρόεδρος συλλόγου εργαζομένων ΟΠΕΚΕΠΕ

76. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας Neuropublic AE

77. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «ΓΑΙΑ Επιχειρείν»

78. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «Cogniterra»

79. Νόμιμος εκπρόσωπος της εταιρείας «SOL»