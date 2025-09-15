Εξεταστική ΟΠΕΚΕΠΕ: Να τερματίσει «το κουκούλωμα» καλεί την κυβέρνηση η Νέα Αριστερά
Κατακεραυνώνει τη Νέα Δημοκρατία η Νέα Αριστερά ενώ ξεκίνησαν στη Βουλή οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.
Με την εκλογή για ακόμα μια φορά μονοκομματικού προεδρείου ξεκίνησαν στη Βουλή οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ με τη Νέα Αριστερά να μιλά για «μονοκομματικό γαλάζιο προεδρείο».
Στην πρώτη συνεδρίαση τα μέλη εξέλεξαν το προεδρείου του οποίου η σύνθεση αποτελείται μόνο από βουλευτές της ΝΔ, λόγω της πλειοψηφίας που διατηρεί σε Ολομέλεια και επιτροπές.
«Ευτελισμός των κοινοβουλευτικών διαδικασιών»
«Η Νέα Δημοκρατία ανοίγει και πάλι τον δρόμο για συγκάλυψη, όπως έκανε και με την εξεταστική για τη λίστα Πέτσα, φέρνοντας τον πλήρη ευτελισμό των κοινοβουλευτικών διαδικασιών. Αντί για ουσία, προτεραιότητα φαίνεται να έχει η επικοινωνία – εντυπωσιακή, αλλά, όπως πάντα, κενή περιεχομένου», σχολιάζει η Νέα Αριστερά που στήριξε το αίτημα για διακομματικό προεδρείο, ενώ ζήτησε πλήρη πρόσβαση στη δικογραφία και στα πρακτικά του ΟΠΕΚΕΠΕ, ανοιχτή λίστα μαρτύρων και ξεκάθαρη έναρξη της έρευνας για την περίοδο 2019-2022, όπως την ερευνά η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία.
«Απαιτούμε από την κυβέρνηση να σταματήσει τα τερτίπια, τις φιμώσεις και το κουκούλωμα της διαδικασίας, διότι ο ελληνικός λαός έχει δικαίωμα να δει τι πραγματικά συμβαίνει», αναφέρει σε ανακοίνωση που εξέδωσε.
Και καταλήγει: «Η ΝΔ αποδεικνύει κάθε μέρα ότι η συγκάλυψη είναι η μόνη πολιτική της γραμμή».
Πρόεδρος, αντιπρόεδρος, γραμματέας
Θυμίζουμε πως πρόεδρος εκλέχθηκε ο Ανδρέας Νικολακόπουλος με 18 ψήφους (τον υπερψήφισε και ο βουλευτής της Νίκης, Νίκος Βρεττός), αντιπρόεδρος η Μαρία Συρεγγέλα και γραμματέας η Ιωάννα Λυτίβη (έλαβαν από 17 θετικές ψήφους).
