15.09.2025 | 13:24
Φωτιά ξέσπασε στα Καμένα Βούρλα - Σηκώθηκαν τρία εναέρια
Εξεταστική: Ξεκίνησε τις εργασίες εκλέγοντας μονοκομματικό προεδρείο – Απόπειρα συγκάλυψης καταγγέλλει η αντιπολίτευση
Πολιτική Γραμματεία 15 Σεπτεμβρίου 2025 | 14:12

Εξεταστική: Ξεκίνησε τις εργασίες εκλέγοντας μονοκομματικό προεδρείο – Απόπειρα συγκάλυψης καταγγέλλει η αντιπολίτευση

Η επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει ξανά την Τετάρτη (ενδεχομένως και Πέμπτη) προκειμένου να διευθετήσει διαδικαστικά ζητήματα όπως η τηλεοπτική κάλυψη των εργασιών από το κανάλι της Βουλής.

Παναγιώτης Τζαννετάτος
Παναγιώτης Τζαννετάτος
Με την εκλογή για ακόμα μια φορά μονοκομματικού προεδρείου, ξεκίνησαν στη Βουλή οι εργασίες της εξεταστικής επιτροπής για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Στην πρώτη συνεδρίαση τα μέλη εξέλεξαν το προεδρείου του οποίου η σύνθεση αποτελείται μόνο από βουλευτές της ΝΔ, λόγω της πλειοψηφίας που διατηρεί σε Ολομέλεια και επιτροπές.

Πρόεδρος εκλέχθηκε όπως αναμενόταν ο Ανδρέας Νικολακόπουλος με 18 ψήφους (τον υπερψήφισε και ο βουλευτής της Νίκης, Νίκος Βρεττός), αντιπρόεδρος η Μαρία Συρεγγέλα και γραμματέας η Ιωάννα Λυτίβη (έλαβαν από 17 θετικές ψήφους).

Η επιλογή πάντως της πλειοψηφίας προκάλεσε την αντίδραση των κομμάτων της αντιπολίτευσης που με δηλώσεις τους έκαναν λόγο από απόπειρα συγκάλυψης και ελέγχου των εργασιών της επιτροπής.

«Μετά τις αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις του καλοκαιριού η ενορχηστρωμένη απόπειρα συγκάλυψης συνεχίζεται», είπε η Μιλάνε Αποστολάκη από το ΠΑΣΟΚ και πρόσθεσε: «ότι και να μεθοδεύσει το Μαξίμου και η κυβερνητική πλειοψηφία, η γαλάζια εγκληματική οργάνωση στον ΟΠΕΚΕΠΕ θα αποκαλυφθεί».

Από την πλευρά του ΣΥΡΙΖΑ ο Βασίλης Κόκκαλης επισήμανε: «αφού αρνήθηκαν τη συγκρότηση προανακριτικής που ζητούσε η ευρωπαϊκή εισαγγελέας αρνήθηκαν και σήμερα το διακομματικό προεδρείο. Ο σκοπός προφανής, να ελέγξουν έγγραφα και μάρτυρες».

Η επιτροπή αναμένεται να συνεδριάσει ξανά την Τετάρτη (ενδεχομένως και Πέμπτη) προκειμένου να διευθετήσει διαδικαστικά ζητήματα όπως η τηλεοπτική κάλυψη των εργασιών από το κανάλι της Βουλής.

Στην τρίτη ωστόσο συνεδρίαση του οργάνου αναμένεται να συζητηθεί η λίστα των μαρτύρων που θα κληθούν, με τη ΝΔ να δηλώνει – όπως είχε κάνει και στα Τέμπη – ότι θα είναι δυναμική και θα μπορούν να γίνουν προσθαφαιρέσεις κατά τη διάρκεια των εργασιών.

Ωστόσο από τις αποφάσεις που θα ληφθούν θα ξεκαθαρίσει και η χρονική εξέλιξη του ελέγχου, αν δηλαδή η αναζήτηση των πολιτικών ευθυνών για τον ΟΠΕΚΕΠΕ θα ξεκινήσει από το μακρινό 1998 ή από τη δικογραφία που βρίσκεται ήδη στη Βουλή.

