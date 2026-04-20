Φορεσιά πολέμου

Καμιά φορά το ποδόσφαιρο είναι σημάδια. Δυόμισι μήνες πριν το πρώτο σουτ του Βιθέντε Ταμπόρδα, μοναδικό του Παναθηναϊκού «εντός εστίας» κατέληξε στα δίχτυα και έγραψε το τελικό 0-1 επί του Ολυμπιακού που άλλαξε «κατάσταση» στους Ερυθρόλευκους. Ήταν 8 Φλεβάρη, στη νύχτα επετείου της τραγωδίας. Έφτασε 19 Απρίλη για να ξαναδούμε τους Ερυθρόλευκους με την «πολεμική» τους φορεσιά: Όπως πρέπει για να νικήσουν ντέρμπι.

Πήραν αυτό που ο Κωνσταντής Τζολάκης είπε όχι στον Ταμπόρδα στα 50 δευτερόλεπτα. Το ίδιο που ο Φρανσίσκο Ορτέγκα (9΄) και ο Σαντιάγκο Έσε εξήγησαν αλά… Σάντα Φε και Μπουένος Άιρες σε Ταμπόρδα και Σαντίνο Αντίνο, ότι το θέλουν για λογαριασμό τους. Και φυσικά αυτό που επιτέλους προηγήθηκαν σε μια συνθήκη τόσο υποτιμημένη μα τόσο σημαντική στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. «Επιτέλους» ήταν σα να λέει ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στο γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς. Δευτερόλεπτα πριν «χτυπιόνταν» για το ανεπανάληπτο χαμένο τετ α τετ του Ελ Κααμπί, που καθάρισε ο Αλμπάν Λαφόν

Αν δεν προηγηθείς, χώροι δεν ανοίγουν. Πολλώ δε μάλλον απέναντι σε αυτό το κάτι σαν ποδόσφαιρο του Ράφα Μπενίτεθ με πέντε στην άμυνα και δύο μπροστά τους (Πέδρο Τσιριβέγια, Ρενάτο Σάντσες). Το χτύπησε υποδειγματικά ο Ολυμπιακός στο 11΄με την εξηντάρα μπαλιά του Σαντιάγκο Έσε στον Μαροκινό φορ αλλά δεν. Το «έσπασε» και στο 32΄ με τη συνεργασία Ροντινέι και Ζέλσον Μαρτίνς. Του προέκυψε στο μεγάλο λάθος του Τιν Γεντβάι που σαν σε πρόσωπο τραγικό πριν μπει γκολ έχει γονατίσει στο χορτάρι καταλαβαίνοντας τη γκάφα του να πασάρει στον Ζέλσον «πάρε-βάλε»

«Ήταν σημαντικό για εμάς και κάτι ακόμη. Το ότι βάλαμε το δεύτερο γκολ πριν βγει το ημίχρονο. Ήταν μια εξέλιξη που μας έδωσε την ηρεμία που χρειαζόμασταν» πρόσθεσε ο Μέντι για το 0-2 του Ροντινέι που προφανώς και του ανήκει. Γιατί έσπασε… αυγά. «Που είναι η ομάδα του Champions League που έκανε τις σερί νίκες» τον ρωτούσαν άπαντες. Την εμφάνισε αφήνοντας τον Ντανιέλ Ποντένσε και τον Μεντί Ταρέμι να κοιτάζουν από τον πάγκο. Οι εντεκάδες με Λεβερκούζεν και Άγιαξ ήταν με τον Ροντινέι μπροστά από τον Κοστίνια δεξιά. Αριστερά τον Ζέλσον και τον Τσικίνιο πίσω από το φορ (με τη Λεβερκούζεν ο Ταρέμι, στην Ολλανδία ο Ελ Κααμπί).

Ομάδες που στάθηκαν έξυπνα πίσω από τη μπάλα, έδωσαν την κατοχή, έστησαν παγίδες και πίεσαν όπως αρμόζει στη περίπτωση. Ολυμπιακός κανονικός. Σαν την ομάδα που πέρσι στα ελληνικά ντέρμπι έκανε τους αντιπάλους να νιώθουν άβολα στη σκέψη ότι θα πρέπει να κυκλοφορήσουν τη μπάλα. Γκρουπ έτοιμο να βάλει τα πόδια στη φωτιά. Να δηλώσει τις προθέσεις του με αυτά που καταλάβαινες ότι είναι αποφασισμένο να κάνει. Σαν αυτό απόψε στην Λεωφόρο. Σαν εκείνο που θα πρέπει να εμφανιστεί σε δύο εβδομάδες στην Τούμπα αν θέλει όντως να κυνηγήσει την ΑΕΚ ως το τέλος

Τα πρωταθλήματα δεν τελειώνουν μέχρι να… τελειώσουν. Αν πριν από δύο εβδομάδες δεν ήταν οφσάιντ ο Λορέντσο Πιρόλα στο γκολ του Γιουσούφ Γιαζίτσι ο Ολυμπιακός θα ήταν με τα… μπούνια στη μάχη του τίτλου και ας μην άξιζε με την ΑΕΚ ούτε τον βαθμό της ισοπαλίας. Απόψε θυμήθηκε τον εαυτό του και θύμισε και στους άλλους τι μπορεί να κάνει. Δεν το λες και μικρό πράγμα.