newspaper
Κυριακή 19 Απριλίου 2026
weather-icon 21o
Stream

in
newspaper

# ΟΥΓΓΑΡΙΑ
# ΣΚΑΝΔΑΛΟ ΟΠΕΚΕΠΕ
# ΙΡΑΝ
# ΤΕΜΠΗ
# ΥΠΟΚΛΟΠΕΣ
# ΑΝΔΡΟΥΛΑΚΗΣ
# ΜΗΤΣΟΤΑΚΗΣ
# ΤΣΙΠΡΑΣ
# ΑΚΡΙΒΕΙΑ
# ΕΠΣΤΑΪΝ
# ΔΗΜΟΣΚΟΠΗΣΗ
# ΚΑΙΡΟΣ
# ΑΚΡΩΣ ΖΩΔΙΑΚΟ
«Πρόεδρε are you in pain?» Το Tik Tok βίντεο του Ανδρουλάκη από την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση
Πολιτική Γραμματεία 19 Απριλίου 2026, 14:14

«Πρόεδρε are you in pain?» Το Tik Tok βίντεο του Ανδρουλάκη από την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης βρίσκεται στη Βαρκελώνη και δημοσίευσε στιγμιότυπα από την εναρκτήρια συνεδρίαση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης

Σύνταξη
Ακρόαση άρθρου
A
A
Vita.gr
Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Spotlight

Στιγμιότυπα από την παρουσία του στην εναρκτήρια συνεδρίαση της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, που πραγματοποιήθηκε στη Βαρκελώνη, δημοσίευσε στο Tik Tok ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Νίκος Ανδρουλάκης.

Το βίντεο ξεκινά με τον «πρόεδρο» Νίκο Ανδρουλάκη να ερωτάται: «are you in pain?» και να απαντά «no, I’m in Spain».

«Η Ευρώπη του κοινού μας πολιτισμού, της αλληλεγγύης, της ασφάλειας όλων των λαών και του σεβασμού των δικαιωμάτων κάθε ανθρώπου είναι η Ευρώπη που διεκδικούμε. Είναι η Ευρώπη που αγωνιζόμαστε», τόνισε ο κ. Ανδρουλάκης στο βίντεο.

«Όταν οι προκλήσεις είναι παγκόσμιες, οι λύσεις πρέπει να είναι προοδευτικές. Με τον Ισπανό πρωθυπουργό και πρόεδρο της Σοσιαλιστικής Διεθνούς Πέδρο Σάντσεθ, τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Στέφαν Λεβέν, ηγέτες και εκπροσώπους κομμάτων και κινημάτων, συντονίζουμε τις προσπάθειές μας για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Για μια κοινωνία με δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και προοπτική», σημειώνεται από το ΠΑΣΟΚ -ΚΙΝΑΛ.

Το βίντεο του Νίκου Ανδρουλάκη:

@nikos.androulakisSpain called, and we answered. 🇪🇸✈️ Οταν οι προκλήσεις είναι παγκόσμιες, οι λύσεις πρέπει να είναι προοδευτικές. Με τον Pedro Sánchez, τον Stefan Löfven και εκπροσώπους κινημάτων, συντονίζουμε τις προσπάθειές μας για τις μεγάλες προκλήσεις της εποχής μας. Για μια κοινωνία με δικαιοσύνη, αλληλεγγύη και προοπτική.♬ πρωτότυπος ήχος – Nikos Androulakis

Σημειώνεται ότι στη διάσκεψη παίρνουν μέρος, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Νότιας Αφρικής Σίριλ Ραμαφόζα -ο οποίος έχει συγκρουστεί με τον Τραμπ- και η πρόεδρος του Μεξικού Κλαούντια Σέινμπαουμ, στην πρώτη επίσκεψη που πραγματοποιεί Μεξικανός ηγέτης στην Ισπανία από το 2018.

«Νομίζω ότι είναι σημαντικό τα προοδευτικά κόμματα και οι κυβερνήσεις να ενωθούν για να μεταδώσουν στο κοινό, ειδικά στην Ισπανία, ότι ανήκουμε σε κάτι που υπερβαίνει την εσωτερική πολιτική», σχολίασε ο Σάντσεθ από το Πεκίνο στη διάρκεια επίσημης επίσκεψης στην Κίνα, όπου αυτός και ο Κινέζος πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ δεσμεύτηκαν να ενισχύσουν τους διμερείς δεσμούς. Η ακροδεξιά στην Ευρώπη έχασε μια από τις πιο προβεβλημένες προσωπικότητές της με την ήττα στις βουλευτικές εκλογές της Ουγγαρίας του Βίκτορ Ορμπάν. Ο Σάντσεθ χαιρέτισε το γεγονός, σχολιάζοντας: «μπορούμε να σταματήσουμε το κύμα και η Ουγγαρία το απέδειξε».

Η Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση λαμβάνει χώρα στις 17-18 Απριλίου. Ο πρωθυπουργός της Ισπανίας και πρόεδρος της Σοσιαλιστικής Διεθνούς Πέδρο Σάντσεθ και ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος Στέφαν Λεβέν ξεκίνησαν την Παγκόσμια Προοδευτική Κινητοποίηση (GPM) στο τελευταίο συνέδριο του PES στο Άμστερνταμ, με την υποστήριξη διεθνών ηγετών.

Headlines:
Δείτε όλες τις Τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, στο in.gr
Xρηματιστήριο Αθηνών
Χρηματιστήριο Αθηνών: Στα 7,2 δισ. ευρώ τα εταιρικά ομόλογα – 23 εκδόσεις σε διαπραγμάτευση στο ταμπλό

Χρηματιστήριο Αθηνών: Στα 7,2 δισ. ευρώ τα εταιρικά ομόλογα – 23 εκδόσεις σε διαπραγμάτευση στο ταμπλό

googlenews

Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Vita.gr
Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Φυτική διατροφή & βιολογικό ρολόι: Μπορούμε πραγματικά να επιβραδύνουμε τη γήρανση;

Κόσμος
Ανοιχτό αφήνει το θέμα των διαπραγματεύσεων Ιράν- ΗΠΑ, το πρακτορείο Tasnim

Ανοιχτό αφήνει το θέμα των διαπραγματεύσεων Ιράν- ΗΠΑ, το πρακτορείο Tasnim

inWellness
inTown
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
inTickets 19.04.26

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μαρία Κωνσταντοπούλου
Μαρία Κωνσταντοπούλου
sp_banner_Desk
Stream newspaper
Υπόθεση Λαζαρίδη: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου, παρά την (όψιμη) παραίτηση – Γιατί η αποχώρηση από την κυβέρνηση έγινε μονόδρομος
Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Υπόθεση Λαζαρίδη: Ανοιχτή πληγή για το Μαξίμου, παρά την (όψιμη) παραίτηση – Γιατί η αποχώρηση από την κυβέρνηση έγινε μονόδρομος

Η καθυστερημένη παραίτηση Λαζαρίδη, μετά από μέρες πολιτικής κάλυψης από το Μαξίμου -και μετά την καταλυτική παρέμβαση της Ντ. Μπακογιάννη- δεν φαίνεται αρκετή για να σβήσει τις φωτιές που άναψε η υπόθεση στην κυβέρνηση. Οι λόγοι της αρχικής στήριξης Μητσοτάκη σε Λαζαρίδη και οι αιτίες που κατέστησαν την παραίτηση υποχρεωτική.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Η selfie του Ανδρουλάκη με Σάντσεθ και Λούλα
Πολιτική 19.04.26

Η selfie του Ανδρουλάκη με Σάντσεθ και Λούλα

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ συμμετέχει στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης, που διεξάγεται με πρωτοβουλία του Πέδρο Σάντσεθ και του Ευρωπαϊκού Σοσιαλιστικού Κόμματος

Σύνταξη
Τσουκαλάς: Σεξιστική επίθεση με στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού η επίθεση Λαζαρίδη στη Ντόρα Μπακογιάννη
ΠΑΣΟΚ 19.04.26

Τσουκαλάς: Σεξιστική επίθεση με στοιχεία ηλικιακού ρατσισμού η επίθεση Λαζαρίδη στη Ντόρα Μπακογιάννη

«Ο κ. Λαζαρίδης είναι το πραγματικό πρόσωπο του κ. Μητσοτάκη, είναι ο κολλητός του και η διαχρονική επιλογή του», υπογράμμισε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Κώστας Τσουκαλάς

Σύνταξη
Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Υπονομεύει ο ίδιος με “λαγό” τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης»
Επικαιρότητα 19.04.26

Τσουκαλάς για Μητσοτάκη: «Υπονομεύει ο ίδιος με "λαγό" τον κ. Γεωργιάδη, την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης»

Ο κ. Τσουκαλάς κάνει λόγο για αντιφάσεις, αλαζονεία και υπονόμευση των θεσμών, με αφορμή την υπόθεση Λαζαρίδη και ζητήματα που αφορούν το κράτος δικαίου και τη λειτουργία της Δικαιοσύνης

Σύνταξη
Επίθεση Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Αναμασά το αφήγημα της «τοξικότητας» για τα σκάνδαλα
Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Επίθεση Μητσοτάκη στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία – Αναμασά το αφήγημα της «τοξικότητας» για τα σκάνδαλα

Αμφισβητεί την «αντικειμενικότητα» της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και υποδεικνύει ταυτόχρονα πως να ασκεί τα καθήκοντα της ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην κυριακάτικη ανάρτησή του. Ο πρωθυπουργός δεν κάνει καμία αναφορά στην παραίτηση Λαζαρίδη ενώ παράλληλα αναμασά τα περί τοξικότητας. Στέλνει έμμεσο μήνυμα προς τους βουλευτές της ΝΔ ότι παραμένει σταθερός στο θέμα της άρσης της ασυλίας

Σύνταξη
Στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν – Νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας
Διπλωματία 19.04.26

Στην Αθήνα στις 24 και 25 Απριλίου ο Μακρόν – Νέα αμυντική συμφωνία Ελλάδας – Γαλλίας

Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης αναμένεται μεταξύ άλλων, να συμφωνηθεί η ανανέωση της Ελληνο-Γαλλικής Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην 'Αμυνα και την Ασφάλεια.

Σύνταξη
Δεν κλείνει η πληγή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με την παραίτηση Λαζαρίδη, στο στόχαστρο ο «αντιθεσμικός» Γεωργιάδης
Πολιτική Γραμματεία 19.04.26

Δεν κλείνει η πληγή στην κυβέρνηση Μητσοτάκη με την παραίτηση Λαζαρίδη, στο στόχαστρο ο «αντιθεσμικός» Γεωργιάδης

Σφοδρά πυρά από τα κόμματα της αντιπολίτευσης τόσο για την υπόθεση Λαζαρίδη όσο και για τις ανοίκειες επιθέσεις Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία. Κυβέρνηση και Μητσοτάκης παραμένουν εκτεθειμένοι λόγω της σημαντικής καθυστέρησης στην παραίτηση του βουλευτή Καβάλας

Σύνταξη
Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν
Πολιτική 19.04.26

Οι γαλάζιοι αντάρτες ξαναχτυπούν

Μια ομάδα 10-15 βουλευτών ετοιμάζεται να βγει στο αντάρτικο και να μην ψηφίσει την άρση ασυλίας για τουλάχιστον 8 από τους 11 εμπλεκόμενους στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ βουλευτές

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
Άρθρο παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα – «Ώρα ευθύνης»
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Άρθρο παρέμβαση του Αλέξη Τσίπρα – «Ώρα ευθύνης»

«Ως πότε θα ανεχόμαστε μια κυβέρνηση συνώνυμη της διαφθοράς» σημειώνει ο Αλέξης Τσίπρας, προσθέτοντας ότι είναι «ζωτική ανάγκη» ένα μεγάλο δημοκρατικό «ξεβόλεμα» και μια νέα ισχυρή κυβερνώσα Αριστερά.

Σύνταξη
Μακάριος Λαζαρίδης: Το παρασκήνιο της παραίτησης
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Το παρασκήνιο της παραίτησης Λαζαρίδη

Εντονο παρασκήνιο πίσω από την παραίτηση του Μακάριου Λαζαρίδη - Επιταχυντής εξελίξεων η Ντόρα Μπακογιάννη - Η κρίσιμη επικοινωνία με το Μαξίμου

Κυριάκος Δημάγγελος
Κυριάκος Δημάγγελος
«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη
Επικαιρότητα 18.04.26

«Συμμαχία δημοκρατίας, προοπτικής και ελπίδας από τις προοδευτικές δυνάμεις» τονίζουν Γλαβίνας – Μαρκογιαννάκη από τη Βαρκελώνη

Θανάσης Γλαβίνας και Όλγα Μαρκογιαννάκη συμμετέχουν στο συνέδριο της Παγκόσμιας Προοδευτικής Κινητοποίησης που διεξάγεται στη Βαρκελώνη.

Σύνταξη
ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο
Επικαιρότητα 18.04.26

ΣΥΡΙΖΑ: Άριστος στην προπαγάνδα ο Γεωργιάδης – Να φύγει και από αντιπρόεδρος της ΝΔ και από το Υπουργικό Συμβούλιο

Ο ΣΥΡΙΖΑ υπογραμμίζει ότι «η ευθύνη ανήκει στον ίδιο τον πρωθυπουργό» και προσθέτει πως «αν υιοθετεί τις απόψεις αυτές, οφείλει να τοποθετηθεί δημόσια. Αν όχι, οφείλει να τις καταδικάσει και να απομακρύνει τον κ. Γεωργιάδη»

Σύνταξη
Με τις ευλογίες του Μαξίμου το ανοιχτό μπούλινγκ Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία
Πολιτική Γραμματεία 18.04.26

Με τις ευλογίες του Μαξίμου το ανοιχτό μπούλινγκ Γεωργιάδη στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Ο ρόλος μπροστινού του Άδωνη Γεωργιάδη στις ακραίες επιθέσεις της κυβέρνησης στην ευρωπαϊκή εισαγγελική αρχή και η στάση του Μαξίμου που όχι μόνο δεν αποδοκιμάζει, αλλά στην ουσία υιοθετεί το περιεχόμενο της επιχείρησης στοχοποίησης που εξαπολύει ο υπουργός Υγείας.

Γιάννης Μπασκάκης
Γιάννης Μπασκάκης
Σακελλαρίδης: Έπρεπε να παρέμβει η Μπακογιάννη για να κατανοήσουν ότι δεν μπορεί να παραμένει ο Λαζαρίδης
Νέα Αριστερά 18.04.26

Σακελλαρίδης: Έπρεπε να παρέμβει η Μπακογιάννη για να κατανοήσουν ότι δεν μπορεί να παραμένει ο Λαζαρίδης

«Η υποκρισία και η κοροϊδία της κυβέρνησης Μητσοτάκη σε όλο της το μεγαλείο», σχολίασε ο γραμματέας της Νέας Αριστεράς, Γαβριήλ Σακελλαρίδης, για την παραίτηση Λαζαρίδη

Σύνταξη
Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη
ΠΑΣΟΚ 18.04.26

Η σέλφι και τα… χαμόγελα του Νίκου Ανδρουλάκη με τον Πέδρο Σάντσεθ στη Βαρκελώνη

Ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ - ΚΙΝΑΛ, Νίκος Ανδρουλάκης, μοιράστηκε μια σέλφι με τον Ισπανό πρωθυπουργό και την επικεφαλής της ευρωομάδας των Σοσιαλιστών, Ιράτσε Γκαρσία Πέρες, που δεν έλειψαν τα χαμόγελα

Σύνταξη
inStream - Ροή Ειδήσεων
Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο
On Field 19.04.26

Έγραψε ιστορία ο Ματαράτσο

Η Σοσιεδάδ κατέκτησε το Κύπελλο Ισπανίας και ο Αμερικανός τεχνικός είναι πλέον κάτοχος ενός σημαντικού ρεκόρ

Χριστόφορος Ευαγγελάτος
Χριστόφορος Ευαγγελάτος
LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ
Ποδόσφαιρο 19.04.26

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ

LIVE: Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ. Παρακολουθήστε live στις 18:30 την εξέλιξη της αναμέτρησης Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα
Βόμβα 19.04.26

Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα

Ο πατέρας της 19χρονης δεν μπορεί να πιστέψει τι συνέβη στην αδικοχαμένη 19χρονη - «Εγώ έμαθα ότι την κόρη μου την είχαν έτοιμη να τη ναρκώσουν», τονίζει την ώρα που η υπόθεση παίρνει νέα τροπή με την ενδεχόμενη εμπλοκή και άλλων ατόμων

Σύνταξη
Βερόνα-Μίλαν 0-1: Οι ροσονέρι προσπέρασαν τη Νάπολι και είναι 2οι – Αγκαλιά με θέση για το Champions League
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Βερόνα-Μίλαν 0-1: Οι ροσονέρι προσπέρασαν τη Νάπολι και είναι 2οι – Αγκαλιά με θέση για το Champions League

Επέστρεψε στις νίκες η Μίλαν, μετά από δυο αγωνιστικές. Πάντως, δεν ήταν καλή απέναντι στην ουραγό Βερόνα που την απείλησε και με ισοφάριση αλλά η νίκη είναι σημαντική. Το γκολ ο Ραμπιό στο 41’.

Σύνταξη
Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι 4-1: Σπουδαία νίκη για τους «ρεντς» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκιμπς-Γουάιτ
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι 4-1: Σπουδαία νίκη για τους «ρεντς» με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Γκιμπς-Γουάιτ

Με μεγάλο πρωταγωνιστή τον Μόργκαν Γκιμπς-Γουάιτ που πέτυχε χατ-τρικ, η Νότιγχαμ Φόρεστ νίκησε 3-1 τη Μπέρνλι αν και βρέθηκε πίσω στο σκορ. Έφτασε τις 5 αγωνιστικές αήττητη η ομάδα του Βίτορ Περέιρα.

Άκης Στρατόπουλος
Άκης Στρατόπουλος
Έβερτον – Λίβερπουλ 1-2: «Διπλό» με buzzer beater του Φαν Ντάικ
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Έβερτον – Λίβερπουλ 1-2: «Διπλό» με buzzer beater του Φαν Ντάικ

Με τον Βίρτζιλ Φαν Ντάικ να σκοράρει στο δέκατο λεπτό των καθυστερήσεων, η Λίβερπουλ κατάφερε να επικρατήσει με 2-1 της Έβερτον στο πρώτο ντέρμπι του Μέρσεϊσαϊντ στο νέο γήπεδο των «ζαχαρωτών».

Σύνταξη
LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ
Ποδόσφαιρο 19.04.26

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ

LIVE: ΑΕΚ – ΠΑΟΚ. Παρακολουθήστε live στις 18:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης ΑΕΚ – ΠΑΟΚ για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 2 HD.

Σύνταξη
Super League 2: Σωτηρία για την Ελλάδα Σύρου και την Athens Kallithea (0-0), υποβιβάστηκε το Αιγάλεω (3-2)
Super League 2 19.04.26

Εξασφάλισαν την παραμονή τους Ελλάς Σύρου και Athens Kallithea (0-0), υποβιβάστηκε το Αιγάλεω (3-2)

Υποβιβάστηκε το Αιγάλεω μετά την ήττα του με 3-2 από τον Παναργειακό, μία αγωνιστική πριν την ολοκλήρωση των πλέι άουτ του Β΄ ομίλου. Σώθηκαν Ελλάς Σύρου και Athens Kallithea μετά το μεταξύ τους 0-0.

Αλέξανδρος Κωτάκης
Διαπραγματεύσεις με τον Ιράν με ή χωρίς τον Βανς; – Σύγχυση, καθώς ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τον… Τραμπ
Πόλεμος στο Ιράν 19.04.26

Διαπραγματεύσεις με τον Ιράν με ή χωρίς τον Βανς; – Σύγχυση, καθώς ο Λευκός Οίκος διαψεύδει τον… Τραμπ

Το Ιράν έχει πιέσει για την παρουσία Βανς στις συνομιλίες. Ο Τραμπ, επικαλούμενος λόγους ασφαλείας, δήλωσε ότι θα πάνε οι Κούσνερ-Γουίτκοφ. Ο Λευκός Οίκος συμπεριλαμβάνει και τον αντιπρόεδρο στη αντιπροσωπεία.

Σύνταξη
Ερωτήματα για θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη – Η σύζυγος του 64χρονου θύματος στο in
Το χρονικό 19.04.26

Ερωτήματα για θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη – Η σύζυγος του 64χρονου θύματος στο in

Η σύζυγος του θύματος απευθυνθεί έκκληση μέσω του in σε όποιον έχει δει κάτι από το θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη να επικοινωνήσει με τις αρμόδιες αρχές

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Πάτρα: Ζήτησε 20 ευρώ δανεικά από τον γείτονά του, δεν του τα έδωσε και τον ξυλοκόπησε
Καταγγελία στο in 19.04.26

Πάτρα: Ζήτησε 20 ευρώ δανεικά από τον γείτονά του, δεν του τα έδωσε και τον ξυλοκόπησε

Ένας 56χρονος καταγγέλλει στο in τον ξυλοδαρμό από τον γείτονά του για το ποσό των 20 ευρώ που φέρεται να αρνήθηκε να του δώσει. Το περιστατικό συνέβη το βράδυ στην Πάτρα

Αναστασία Σταματοπούλου
Αναστασία Σταματοπούλου
Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο
Υψηλή τεχνολογία 19.04.26

Πεκίνο: Ανθρωποειδές ρομπότ κατέρριψε το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ σε ημιμαραθώνιο

Ανθρωποειδές ρομπότ που κέρδισε αγώνα ημιμαραθωνίου για ρομπότ κατόρθωσε να καταρρίψει το ανθρώπινο παγκόσμιο ρεκόρ. Ο αγώνας μεταξύ ρομπότ πραγματοποιήθηκε σε μια επίδειξη τεχνολογίας στο Πεκίνο.

Αρχοντία Κάτσουρα
Αρχοντία Κάτσουρα
Παραμένει ψηλά η ανεπίσημη εργασία στην Ελλάδα – Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο (πίνακες)
Μελέτη ΙΟΒΕ 19.04.26

Παραμένει ψηλά η ανεπίσημη εργασία στην Ελλάδα - Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο

Η μεγάλη αύξηση των παραβάσεων και των προστίμων για την αδήλωτη εργασία οφείλεται κυρίως στο γεγονός ότι ένα μεγάλο κομμάτι της αγοράς εξακολουθεί να κινείται στη ζώνη της παραβατικότητας

Σύνταξη
Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;
Culture Live 19.04.26

Τα σκάνδαλα, ο μύθος, η πικρή αλήθεια: Πόσο ακριβής θα είναι η ταινία για τον Μάικλ Τζάκσον;

Ο Μάικλ Τζάκσον επιστρέφει στη μεγάλη οθόνη με ένα πολυαναμενόμενο biopic που αναμένεται να σπάσει ταμεία. Πόσο όμως θα αγγίξει τις σκοτεινές σελίδες της ζωής του και πόσα θα μείνουν εκτός;

Ευγενία Κοτρώτσιου
Ευγενία Κοτρώτσιου
Ουκρανία: Οκτώ άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, μετά τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο
Ουκρανία 19.04.26

Οκτώ άνθρωποι παραμένουν στο νοσοκομείο, μετά τους πυροβολισμούς σε σούπερ μάρκετ στο Κίεβο

Ένας άνδρας, γεννημένος στη Ρωσία, άνοιξε πυρ με ένα αυτόματο όπλο εναντίον περαστικών, προτού ταμπουρωθεί μέσα σε ένα σούπερ μάρκετ κρατώντας ομήρους, όπου τον πυροβόλησε και σκότωσε η αστυνομία

Σύνταξη
Εργοδοτική παραβατικότητα: Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις πιάστηκε να παρανομεί σε εργασιακά θέματα
Επιθεώρηση Εργασίας 19.04.26

Μία στις τέσσερις επιχειρήσεις πιάστηκε να παρανομεί σε εργασιακά θέματα

Η ψηφιακή κάρτα και η μη καταβολή δεδουλευμένων είναι οι πιο συχνές παραβάσεις στους ελέγχους της Επιθεώρησης Εργασιακών Σχέσεων. Στο 27% η εργοδοτική παραβατικότητα.

Αφροδίτη Τζιαντζή
Αφροδίτη Τζιαντζή
LIVE: Άστον Βίλα – Σάντερλαντ
Premier League 19.04.26

LIVE: Άστον Βίλα – Σάντερλαντ

LIVE: Άστον Βίλα – Σάντερλαντ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Άστον Βίλα – Σάντερλαντ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Βερόνα – Μίλαν
Serie A 19.04.26

LIVE: Βερόνα – Μίλαν

LIVE: Βερόνα – Μίλαν. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Βερόνα – Μίλαν για την 33η αγωνιστική της Serie A.

Σύνταξη
LIVE: Έβερτον – Λίβερπουλ
Premier League 19.04.26

LIVE: Έβερτον – Λίβερπουλ

LIVE: Έβερτον – Λίβερπουλ. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Έβερτον – Λίβερπουλ για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι
Premier League 19.04.26

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι

LIVE: Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι. Παρακολουθήστε live στις 16:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Νότιγχαμ Φόρεστ – Μπέρνλι για την 33η αγωνιστική της Premier League.

Σύνταξη
Must Read
Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκ

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

in.gr | Ταυτότητα

Διαχειριστής - Διευθυντής: Λευτέρης Θ. Χαραλαμπόπουλος

Διευθύντρια Σύνταξης: Αργυρώ Τσατσούλη

Ιδιοκτησία - Δικαιούχος domain name: ALTER EGO MEDIA A.E.

Νόμιμος Εκπρόσωπος: Ιωάννης Βρέντζος

Έδρα - Γραφεία: Λεωφόρος Συγγρού αρ 340, Καλλιθέα, ΤΚ 17673

ΑΦΜ: 800745939, ΔΟΥ: ΚΕΦΟΔΕ ΑΤΤΙΚΗΣ

Ηλεκτρονική διεύθυνση Επικοινωνίας: in@alteregomedia.org, Τηλ. Επικοινωνίας: 2107547007

ΜΗΤ Αριθμός Πιστοποίησης Μ.Η.Τ.232442

Cookies