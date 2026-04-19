Μεγάλη νίκη με μπροστάρη τον Έσε

Ο Ολυμπιακός παρατάχθηκε στην Λεωφόρο γνωρίζοντας πως η νίκη στην έδρα των «πράσινων» ήταν επί της ουσίας μονόδρομος. Δεν υπήρχε άλλο αποτέλεσμα για τους «ερυθρόλευκους» πέρα από τη νίκη και η επικράτηση των πειραιωτών με 2-0, ήταν σίγουρα ιδιαίτερα σημαντική.

Σημαντική για πολλούς λόγους αλλά πάνω απ’ όλα γιατί οι «ερυθρόλευκοι» έστειλαν το μήνυμα πως δεν θα εγκαταλείψουν την «μάχη» και θα τα δώσουν όλα μέχρι και το τελευταίο δευτερόλεπτο.

Αυτό άλλωστε είναι και το ζητούμενο για την ομάδα του λιμανιού και η αρχή έγινε με τη νίκη επί του Παναθηναϊκού στην Λεωφόρο. Οι πρωταθλητές πήραν τους τρεις βαθμούς και καλούνται να κάνουν ότι περνά απ’ το χέρι τους στα παιχνίδια που θ’ ακολουθήσουν.

Σίγουρα ο Ολυμπιακός δεν είναι σε πλεονεκτική θέση, καθώς η ΑΕΚ έχει διαφορά πέντε βαθμών, αλλά απομένουν τέσσερις ακόμα αγωνιστικές κι ένας αγώνας ανάμεσα στις δύο ομάδες, την τελευταία αγωνιστική των πλέι οφ. Όλα λοιπόν μπορούν να γίνουν κι αν μια ομάδα είναι σε θέση να κάνει την ανατροπή, αυτή είναι ο Ολυμπιακός.

Αυτό που πρέπει να κάνουν οι «ερυθρόλευκοι» είναι να δουν με μεγάλη προσοχή το επόμενο παιχνίδι, αυτό εναντίον του ΠΑΟΚ στην Τούμπα, όπου κι εκεί για την ομάδα του Πειραιά η νίκη θα είναι «μονόδρομος».

Ο Ολυμπιακός έδειξε στην Λεωφόρο πως μπορεί να πάει στην Θεσσαλονίκη και να πάρει το διπλό, αλλά αυτό το παιχνίδι είναι σε δεκαπέντε μέρες. Τι σημαίνει αυτό; Ότι οι «ερυθρόλευκοι» έχουν τον χρόνο για να προετοιμαστούν καλά για την κόντρα στην Τούμπα και να παρουσιαστούν με σωστή νοοτροπία.

Πάμε όμως να εστιάσουμε και στο πρόσωπο της αναμέτρησης, που ήταν δίχως αμφιβολία ο Σαντιάγο Έσε. Ο Αργεντίνος μέσος ήταν ο κορυφαίος παίκτης του Ολυμπιακού στην αναμέτρηση και η παρουσία του στον άξονα της μεσαίας γραμμής χαρακτηρίζεται υπερπολύτιμη για τους πειραιώτες.

Ο Έσε έδωσε πολλές «μάχες», πίεσε πολύ και έκοψε σε πολλές περιπτώσεις τις προσπάθειες των παικτών του Παναθηναϊκού να επιτεθούν.

Είχε «καθαρό» μυαλό στις μεταβιβάσεις του και δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ήταν αυτός που έκανε την εξαιρετική πάσα στον Ελ Κααμπί στο δωδέκατο λεπτό του αγώνα.

Μια πάσα που έβγαλε τετ α τετ τον Μαροκινό φορ με τον Λαφόντ, αλλά ο Ελ Κααμπί δεν πλάσαρε σωστά κι έδωσε την ευκαιρία στον πορτιέρε του Παναθηναϊκού ν’ αποκρούσει την μπάλα.

Ο Έσε είναι μεγάλη σταθερά στο παιχνίδι των «ερυθρόλευκων» κι όταν ο Αργεντίνος αμυντικός μέσος είναι σε τόσο καλή βραδιά, όπως ήταν απόψε στην Λεωφόρο, ο Ολυμπιακός αισθάνεται μεγαλύτερη σιγουριά, τόσο στο ανασταλτικό όσο και στο δημιουργικό σκέλος του παιχνιδιού.

Για το τέλος θα πρέπει βεβαίως να επισημάνουμε, ότι η νίκη των «ερυθρόλευκων» ήταν σημαντική για έναν επιπλέον λόγο.

Αυτό ήταν το τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» στην Λεωφόρο και ο Ολυμπιακός πήρε τη νίκη απέναντι στους «πράσινους» και δεν είναι τυχαίο πως οι παίκτες του Παναθηναϊκού αποδοκιμάστηκαν από τους οπαδούς τους στο φινάλε της αναμέτρησης.