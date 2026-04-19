Super League: Η βαθμολογία των playoffs μετά τις νίκες ΑΕΚ και Ολυμπιακού

Η ΑΕΚ επικράτησε με το ευρύ 3-0 του ΠΑΟΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα πάρτι τίτλου για την «Ένωση». Πλέον, η ομάδα του Μάρκο Νίκολιτς έχει 66 βαθμούς και διατηρεί μία απόσταση ασφαλείας από τους διώκτες της και έχει μεγάλο προβάδισμα για την κατάκτηση του τίτλου, τέσσερις αγωνιστικές πριν το φινάλε των play offs 1-4 της Stoiximan Super League.

Στο ιστορικό τελευταίο ντέρμπι «αιωνίων» που πραγματοποιήθηκε στο γήπεδο της Λεωφόρου Αλεξάνδρας, ο Ολυμπιακός νίκησε εύκολα με 2-0 τον τραγικό Παναθηναϊκό και έχει πλέον ξεκάθαρα το πάνω χέρι για τη δεύτερη θέση που οδηγεί στα προκριματικά του UEFA Champions League.

Στους 61 πόντους οι δεύτεροι Πειραιώτες, στους 58 ο τρίτος ΠΑΟΚ, στους 50 βαθμούς το «τριφύλλι» που δεν έχει καμία ελπίδα για κάτι καλύτερο από την τέταρτη θέση.

Tα αποτελέσματα της 1ης αγωνιστικής των play offs: Κυριακή 5 Απριλίου

ΠΑΟΚ – Παναθηναϊκός 0-0

Ολυμπιακός – ΑΕΚ 0-1

Τα αποτελέσματα της 2ης αγωνιστικής: Κυριακή 19 Απριλίου

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2

Η βαθμολογία:

Το υπόλοιπο πρόγραμμα των play offs:

3η αγωνιστική: Κυριακή 3 Μαΐου

19:00 ΠΑΟΚ – Ολυμπιακός

21:00 Παναθηναϊκός – ΑΕΚ

4η αγωνιστική: Κυριακή 10 Μαΐου

19:30 ΑΕΚ – Παναθηναϊκός

19:30 Ολυμπιακός – ΠΑΟΚ

5η αγωνιστική: Τετάρτη 13 Μαΐου

19:30 Ολυμπιακός – Παναθηναϊκός

19:30 ΠΑΟΚ – ΑΕΚ

6η αγωνιστική: Κυριακή 17 Μαΐου

19:30 ΑΕΚ – Ολυμπιακός

19:30 Παναθηναϊκός – ΠΑΟΚ