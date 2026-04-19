Κυριακή 19 Απριλίου 2026
ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0: Επιβλητική η «Ένωση», ακόμη πιο κοντά στον τίτλο (vid)
Ποδόσφαιρο 19 Απριλίου 2026, 19:56

ΑΕΚ – ΠΑΟΚ 3-0: Επιβλητική η «Ένωση», ακόμη πιο κοντά στον τίτλο (vid)

Η ΑΕΚ ήταν ανώτερη του ΠΑΟΚ κατά κράτος και μετά τη νίκη της με 3-0, πήγε στο +8 από τους ασπρόμαυρους. – Κεντζιόρα (36′, αυτ.), Κοϊτά (74′) και Πινέδα (80′) τα γκολ της «Ένωσης».

Παράσταση τίτλου από την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια όπου διέλυσε με 3-0 τον ΠΑΟΚ για τη δεύτερη αγωνιστική των play offs 1-4 της Stoiximan Super League και μόνο αν… αυτοκτονήσει θα χάσει το πρωτάθλημα.

Γλίτωσαν από πολύ βαριά ήττα οι φιλοξενούμενοι που δεν μπήκαν ποτέ στο κλίμα του ματς. Κι όλα αυτά, μία μέρα πριν συμπληρώσουν έναν αιώνα ζωής.

Πώς ξεκίνησαν

Η ΑΕΚ είχε τον Στρακόσα στο τέρμα και στην άμυνα τους Ρότα, Μουκουντί, Ρέλβας και Πενράις. Στον άξονα ήταν Πινέδα και Μαρίν, με τους Γκατσίνοβιτς, Περέιρα στα άκρα και τους Ζίνι, Βάργκα στην κορυφή της επίθεσης.

Για τον ΠΑΟΚ στο τέρμα ήταν ο Τσιφτσής και τετράδα στην άμυνα οι Σάντσες, Κετζιόρα, Λόβρεν και Μπάμπα. Οι Ζαφείρης και Οζντόεφ στον άξονα, ο Γερεμέγεφ στην κορυφή της επίθεσης και τριάδα πίσω του οι Χατσίδης, Κωνσταντέλιας και Τάισον.

Μονότερμα και προβάδισμα με αυτογκόλ για την ΑΕΚ

Το πρώτο ημίχρονο ήταν ο απόλυτος μονόλογος για την ΑΕΚ που δεν απειλήθηκε στιγμή από τον ΠΑΟΚ ο οποίος έμεινε αρχικά όρθιος λόγω Τσιφτσή. Ο Έλληνας τερματοφύλακας έσωσε στο 4’ το τελείωμα του Πινέδα από θέση βολής ενώ στο 19’ κράτησε το μηδέν με απίθανη διπλή επέμβαση σε πλασέ του Ζίνι και προβολή του Βάργκα.

Νικήθηκε μόνο από συμπαίκτη του, όταν στο 36’ ο Περέιρα έκανε σέντρα στην περιοχή και ο Κετζιόρα στην προσπάθειά του να διώξει έστειλε την μπάλα στα δίχτυα της ομάδας του για το 1-0. Περέιρα και Γκατσίνοβιτς είχαν από μία καλή στιγμή μέχρι την ανάπαυλα ενώ ένα γκολ του Ζίνι στο 44’ ακυρώθηκε για φάουλ στον Τσιφτσή.

Γιορτή στη Φιλαδέλφεια

Το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε με πολλές διακοπές και αλλαγές και για γίνει φάση έπρεπε να φτάσουμε στο 63’ όταν η ΑΕΚ έχασε «τρελή» ευκαιρία. Ο Περέιρα βρήκε τον Ζίνι στον χώρο, εκείνος πλάσαρε, ο Τσιφτσής απέκρουσε και στη συνέχεια της φάσης ο Περέιρα αν και μπορούσε να εκτελέσει γύρισε στον Ανγκολέζο που σάστισε και κόπηκε. Στην εξέλιξη ο Ρότα σούταρε έξω.

Ακολούθησε μία καλή στιγμή με τον Πινέδα και φτάσαμε στο 73’ όταν μετά από ωραία ομαδική προσπάθεια και ασίστ του Μεξικανού, ο Κοϊτά χόρεψε δύο αντιπάλους και με τρομερό τελείωμα έκανε το 2-0. Στο 79’ ο Κοϊτά έχασε άλλη μία μεγάλη ευκαιρία και δύο λεπτά μετά ο Πινέδα έκλεψε την μπάλα και απέναντι από τον Τσιφτσή τον εκτέλεσε για το 3-0.

Για να δούμε την πρώτη και μοναδική μεγάλη ευκαιρία του ΠΑΟΚ έπρεπε να φτάσουμε στο 87’ όταν από κοντά ο Καμαρά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι με κεφαλιά. Μέχρι το τέλος δεν συνέβη τίποτα άλλο και η ΑΕΚ πήρε μία τεράστια νίκη που τη φέρνει ακόμα πιο κοντά στον τίτλο.

ΤΟ ΚΛΕΙΔΙ ΤΟΥ ΜΑΤΣ:

Εκπληκτική εμφάνιση του Περέιρα για όσο άντεξε, ήταν και πάλι καταλυτικός όπως και στο Φάληρο.

ΑΛΛΑΞΕ ΤΟ ΜΑΤΣ:

Οι αλλαγές του Νίκολιτς στο δεύτερο μέρος έδωσαν στην ΑΕΚ αυτό που άξιζε. Μία εύκολη νίκη που θα μπορούσε να είναι και με ακόμα μεγαλύτερο σκορ.

Ο ΧΕΙΡΟΤΕΡΟΣ ΤΟΥ ΓΗΠΕΔΟΥ:

Θα μπορούσε να μπει και όλος ο ΠΑΟΚ που ήταν σαν να μην κατέβηκε σε αυτό το παιχνίδι.

Ο ΔΙΑΙΤΗΤΗΣ:

Καλό ματς από τον Χεσούς Χιλ Μανθάνο που θα μπορούσε να σφυρίζει και λίγο λιγότερο σε κάποιες στιγμές.

VAR-ΟΛΟΓΩΝΤΑΣ:

Δεν χρειάστηκε η παρέμβαση του Πάμπλο Γκονσάλες Φουέρτες από το VAR.

ΣΚΟΡΕΡ:

Κετζιόρα (36’ αυτ), Κοϊτά (73’), Πινέδα (81’)

ΣΥΝΘΕΣΕΙΣ:

ΑΕΚ (Μάρκο Νίκολιτς): Στρακόσια, Πένραϊς (56′ Πήλιος), Ρέλβας, Μουκουντί, Ρότα, Μαρίν, Πινέδα, Γκατσίνοβιτς (56′ Κοϊτά), Περέιρα (67′ Ζοάο Μάριο), Ζίνι (86′ Κουτέσα), Βάργκα

ΠΑΟΚ (Ραζβάν Λουτσέσκου): Τσιφτσής, Μπάμπα, Λόβρεν (46′ Μιχαηλίδης), Κετζιόρα, Σάντσες (46′ Κένι), Οζντόεφ, Ζαφείρης (58′ Καμαρά), Κωνσταντέλιας, Τάισον (82′ Πέλκας), Χατσίδης (58′ Ζίβκοβιτς), Γερεμέγεφ

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ:

Παναθηναϊκός – ΑΕΚ (3/5, 21:00)

Παγκόσμια οικονομία: Ο πόλεμος αναζωπυρώνει το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού – Οι δείκτες PMI

Κόλπος Ομάν: Οι ΗΠΑ χτύπησαν και κατέλαβαν φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο» - Ένα μουσικό ταξίδι 20 χρόνων στο Κύτταρο

Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Μεγάλη νίκη με μπροστάρη τον Έσε

Ο Ολυμπιακός πήρε το διπλό στην Λεωφόρο και στέλνει μήνυμα πως θα δώσει την μάχη μέχρι το φινάλε

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Εξαιρετική κίνηση του Ροντινέι και 2-0 οι Πειραιώτες – Δείτε και τα δύο γκολ (vids)
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Άψογη ενέργεια του Ροντινέι και 2-0 ο Ολυμπιακός – Δείτε και τα δύο γκολ (vids)

Στο 45+1' του α' μέρους ο Ολυμπιακός διπλασιάζει τα τέρματά του κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Ροντινέι άντεξε στο μαρκάρισμα, μπήκε στην περιοχή και με εξαιρετικό σουτ έκανε το 2-0 – Δείτε τα δύο γκολ.

Λουτσέσκου: «Είχαμε πολλά προβλήματα και κάποιες επιλογές ήταν αναγκαστικές»
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Λουτσέσκου: «Είχαμε πολλά προβλήματα και κάποιες επιλογές ήταν αναγκαστικές»

Ο Ραζβάν Λουτσέσου στάθηκε στις απουσίες του ΠΑΟΚ, δεν θέλησε να μιλήσει για το πρωτάθλημα λόγω του τελικού Κυπέλλου και πρόσθεσε ότι η ΑΕΚ είχε αυτοπεποίθηση και ενέργεια

Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ 2-1: Σε απόσταση «βολής» για τον τίτλο οι «Πολίτες»! (vid)
Ποδόσφαιρο 19.04.26

Μάντσεστερ Σίτι – Άρσεναλ 2-1: Σε απόσταση «βολής» για τον τίτλο οι «Πολίτες»! (vid)

Η Μάντσεστερ Σίτι έβγαλε «μέταλλο» στο πιο κρίσιμο σημείο και μετά τη νίκη της με 2-1 επί της την Άρσεναλ την πλησίασε στους 3 βαθμούς διαφορά. Συγκλονιστικές οι πέντε τελευταίες αγωνιστικές.

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός
Ποδόσφαιρο 19.04.26

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός

LIVE: Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός. Παρακολουθήστε live στις 21:00 την εξέλιξη της αναμέτρησης Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός για τη 2η αγωνιστική των πλέι οφ της Stoiximan Super League. Τηλεοπτικά από COSMOTE SPORT 1 HD.

Δύο μεγαθήρια «βλέπουν» τον Έμερι, αλλά η Άστον Βίλα δεν ανησυχεί
Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»
Σε διάγγελμα προς τους Καναδούς, ο Κάρνεϊ είπε ότι η Οτάβα «δεν μπορεί να ελέγξει την αστάθεια που προέρχεται από τους γείτονες». Συνεπώς, ξεκινάει προσπάθεια για να ενισχύσει την οικονομία του Καναδά

Σιδηρόδρομος: Πόλεμος στους εργαζόμενους και αποκομμένη περιφέρεια – «Και μετά τις βελτιώσεις 25 χρόνια πίσω θα είμαστε»
Οι Κώστας Γενιδούνιας και Βασίλης Ζαβογιάννης από τα δύο σωματεία εργαζομένων της Hellenic Train μιλούν στο in. Ο σιδηρόδρομος, λένε, βλέπει τις βελτιώσεις να πραγματοποιούνται αργά, ενώ οι συνδικαλιστές αντιμετωπίζουν την εμπάθεια της εταιρείας

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό – Τραμπ: Του ανοίξαμε τρύπα στο μηχανοστάσιο
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό ναυτικό αναχαίτισε και κατέλαβε ιρανικό φορτηγό πλοίο. Το πλοίο, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.

Από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα, οι ισχυροί της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με την εξουσία
Οι σχέσεις των ισχυρών της τεχνολογίας σήμερα με την κυβέρνηση Τραμπ εύκολα βρίσκει αντιστοιχίες στη ναζιστική Γερμανία.. Υπάρχει δημοκρατική απάντηση; Η Ισπανία και η Γερμανία λένε ναι.

Τροχαίο στη Λιοσίων: Σεσημασμένος για διακίνηση ναρκωτικών ο ανήλικος που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη
Ο ανήλικος που παρέσυρε τη 16χρονη στη Λιοσίων έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει υποπέσει σε διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η διακίνηση ναρκωτικών.

Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls
Ο Ρούμεν Ράντεφ είναι ευρωσκεπτικιστής πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών. Παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία.

Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων – Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «υπερβολικές απαιτήσεις»
Σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA, το Ιράν δεν συμφωνεί με τις «υπερβολικές απαιτήσεις, τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, τις συνεχείς αλλαγές στάσης, τις επαναλαμβανόμενες αντιφάσεις και τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό».

Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Μητσοτάκης – Ο πρωθυπουργός καλύπτει τον Γεωργιάδη
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε ότι ο πρωθυπουργός είναι «ίδιος και χειρότερος» από τον Άδωνι Γεωργιάδη που επιτίθεται στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

