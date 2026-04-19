Λουτσέσκου: «Είχαμε πολλά προβλήματα και κάποιες επιλογές ήταν αναγκαστικές»
Ο Ραζβάν Λουτσέσου στάθηκε στις απουσίες του ΠΑΟΚ, δεν θέλησε να μιλήσει για το πρωτάθλημα λόγω του τελικού Κυπέλλου και πρόσθεσε ότι η ΑΕΚ είχε αυτοπεποίθηση και ενέργεια
- Κεφαλονιά: «Θύμα κυκλώματος μαστροπείας η Μυρτώ», λέει ο πατέρας της – Στο κάδρο των ερευνών νέα πρόσωπα
- Φαράγγι του Βίκου: Επιχείρηση διάσωσης τραυματισμένης τουρίστριας από μονοπάτι
- Από την έντονη κινητικότητα στην ακινησία στο Ορμούζ - Το σοκαριστικό βίντεο των 12 δευτερολέπτων
- Ερωτήματα για θανατηφόρο τροχαίο στην Ηλιούπολη – Η σύζυγος του 64χρονου θύματος στο in
Ο ΠΑΟΚ ηττήθηκε με 3-0 από την ΑΕΚ στην Allwyn Arena και ο Ραζβάν Λουτσέσκου στις δηλώσεις του μετά το τέλος του παιχνιδιού στάθηκε στην ανωτερότητα της Ένωσης.
Ο Ρουμάνος τεχνικός ανέφερε πως η ομάδα του είχε σημαντικά προβλήματα να διαχειριστεί και πως οι Μεϊτέ και Ζίβκοβιτς είχαν κάνει μονάχα δύο προπονήσεις.
Αναλυτικά όλα όσα είπε ο Λουτσέσκου:
Αν οι επιλογές του δεν δικαίωσαν την προσπάθεια:
«Δεν θα σχολιάσω τις επιλογές. Είχαμε πολλά προβλήματα και κάποιες επιλογές ήταν αναγκαστικές. Ο Μιχαηλίδης ήρθε με το ζόρι στην προπόνηση λόγω ενοχλήσεων στο γόνατο, ο Ζίβκοβιτς και ο Μεϊτέ είχαν μία μακρά περίοδο εκτός και είχαν κάνει μόλις δύο προπονήσεις. Οι επιλογές ήταν πολύ περιορισμένες.
Η ΑΕΚ είχε περισσότερη αυτοπεποίθηση, ενέργεια. Κέρδισε δεύτερες μπάλες, πάλεψε στον αγωνιστικό χώρο. Εμείς είχαμε έλλειψη αυτοπεποίθησης, δεν είχαμε την απαραίτητη ενέργεια από το ξεκίνημα. Δεν έχει να κάνει μόνο με το σημερινό παιχνίδι. Έχει να κάνει με μία μακρά περίοδο δύο μηνών με δύσκολες καταστάσεις. Είναι πολύ δύσκολο για μία ομάδα όπως τη δική μας να παίξει χωρίς πέντε, έξι κομβικούς παίκτες. Αυτά κρίνουν το σημερινό παιχνίδι».
Σε ερώτηση αν ο ΠΑΟΚ άφησε μεγάλο κομμάτι του πρωταθλήματος με την ήττα αυτή ο Ρουμάνος απάντησε:
«Δεν είναι ώρα να μιλήσουμε για τον τίτλο. Πρέπει να κρατήσουμες την επιστροφή του Ζίβκοβιτς και του Κένι. Πρέπει να συγκεντρωθούμε και να αντιδράσουμε, γιατί έχουμε μπροστά μας τον τελικό του Κυπέλλου Ελλάδας το Σάββατο. Το παιχνίδι αυτό ήταν κομβικό για να μας βάλει στη μάχη του τίτλου, αλλά δεν είχαμε τη σωστή ενέργεια για να παλέψουμε το ματς».
- Μεντιλίμπαρ: «Μένουν τέσσερα παιχνίδια, όμως πιστεύουμε πως υπάρχει το περιθώριο»
- Μεγάλη νίκη με μπροστάρη τον Έσε
- ΖΑΟΝ – Παναθηναϊκός 1-3: Οι φιλοξενούμενες έκαναν την ανατροπή και είναι μια ανάσα από τον τίτλο
- Αποδοκιμασίες από τους οπαδούς του Παναθηναϊκού στη Λεωφόρο μετά την ήττα από τον Ολυμπιακό (vid)
- Super League: Η βαθμολογία των playoffs μετά τις νίκες ΑΕΚ και Ολυμπιακού
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός 0-2: Εξαιρετικοί οι «ερυθρόλευκοι» στη Λεωφόρο, έμειναν «ζωντανοί» για τον τίτλο! (vids)
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Εξαιρετική κίνηση του Ροντινέι και 2-0 οι Πειραιώτες – Δείτε και τα δύο γκολ (vids)
- Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Ο Ζέλσον κάνει το 1-0 από λάθος του Γεντβάι (vid)
Ακολουθήστε το in.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις