Blue Origin: Βρέθηκε ο ανταγωνιστής του Falcon 9 της SpaceX
Διάστημα 19 Απριλίου 2026

Ο προωθητικός πύραυλος New Glenn της Blue Origin προσγειώθηκε μετά την εκτόξευσή του.

O προωθητήρας του πυραύλου New Glenn, προσγειώθηκε μετά την εκτόξευση, όπως ανακοίνωσε την Κυριακή η Blue Origin του Τζεφ Μπέζος, σηματοδοτώντας την πρώτη προσγείωση ενός επαναχρησιμοποιούμενου προωθητήρα και εντείνοντας τον ανταγωνισμό της με την SpaceX του Ίλον Μασκ.

Η αποστολή ήταν καθοριστική για να αποδειχθεί ότι ο New Glenn, ένας πύραυλος βαρέων φορτίων ύψους 29 ορόφων, διαθέτει αξιόπιστη ικανότητα επαναχρησιμοποίησης του προωθητήρα και μπορεί να ανταγωνιστεί τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX

Ο πύραυλος, ο οποίος είχε παράθυρο εκτόξευσης από τις 6:45 π.μ. έως τις 12:19 μ.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) την Κυριακή, απογειώθηκε γύρω στις 7:25 π.μ. (ώρα Ανατολικής Ακτής) από το Ακρωτήριο Κανάβεραλ της Φλόριντα, και η προσγείωση του ενισχυτή πραγματοποιήθηκε περίπου 10 λεπτά αργότερα.

Ο BlueBird 7

Ο New Glenn μετέφερε τον δορυφόρο BlueBird 7 της AST SpaceMobile σε χαμηλή τροχιά γύρω από τη Γη, σε μια πτήση που σηματοδοτεί ένα καθοριστικό βήμα για την εταιρεία.

Η αποστολή ήταν καθοριστική για να αποδειχθεί ότι ο New Glenn, ένας πύραυλος βαρέων φορτίων ύψους 29 ορόφων, διαθέτει αξιόπιστη ικανότητα επαναχρησιμοποίησης του προωθητήρα και μπορεί να ανταγωνιστεί τον πύραυλο Falcon 9 της SpaceX.

Ο προωθητήρας του πυραύλου, με το όνομα «Never Tell Me the Odds», είχε προηγουμένως πετάξει στην αποστολή NG-2 τον Νοέμβριο και ανακτήθηκε, προετοιμάζοντας την ιστορική προσπάθεια αυτής της εβδομάδας.

Το όνομα του προωθητήρα είναι μια αναφορά σε μια ατάκα του Χαν Σόλο στην ταινία «Star Wars: The Empire Strikes Back».

Μετά από μια σειρά καθυστερήσεων νωρίτερα αυτό το μήνα, η αποστολή έρχεται εν μέσω μιας έντονης δραστηριότητας στον τομέα του διαστήματος, συμπεριλαμβανομένης της επιτυχημένης πτήσης της NASA Artemis II γύρω από τη Σελήνη, η οποία έφερε τους ανθρώπους πιο μακριά από τη Γη από ό,τι είχε ταξιδέψει κανείς πριν.

Η Blue Origin είχε ανακοινώσει τον Νοέμβριο ότι θα κατασκευάσει μια μεγαλύτερη και πιο ισχυρή έκδοση του πυραύλου New Glenn, με την ονομασία New Glenn 9×4.

SpaceX έναντι Blue Origin

Η επιτυχής προσγείωση του προωθητήρα υποδηλώνει ότι η Blue Origin μειώνει τη διαφορά που την χωρίζει από τη SpaceX, η οποία, σύμφωνα με το Reuters, υπέβαλε νωρίτερα αυτό το μήνα εμπιστευτικά αίτηση για δημόσια εγγραφή στις ΗΠΑ, με στόχο αποτίμηση περίπου 1,75 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η SpaceX και η Blue Origin, στον τελευταίο ανταγωνισμό μεταξύ των εταιρειών που διευθύνονται από δισεκατομμυριούχους, έχουν ξεκινήσει έναν αγώνα για να βοηθήσουν στην επιστροφή του ανθρώπου στη Σελήνη πριν από την προγραμματισμένη επανδρωμένη αποστολή της Κίνας το 2030, σχεδιάζοντας τα σεληνιακά σκάφη προσγείωσης που θα χρησιμοποιήσει η NASA.

Η SpaceX κατασκευάζει ένα τεράστιο σύστημα προσγείωσης ανθρώπων (Human Landing System) βασισμένο στο Starship από ανοξείδωτο χάλυβα, ενώ η Blue Origin αναπτύσσει ένα πιο παραδοσιακό σκάφος προσγείωσης Blue Moon και στοχεύει να επιτύχει μια κρίσιμη μη επανδρωμένη ομαλή προσγείωση στη Σελήνη (Mark 1) αυτό το καλοκαίρι.

Η επόμενη αποστολή Artemis της NASA, που έχει προγραμματιστεί για το επόμενο έτος, αναμένεται να δοκιμάσει και τα δύο σκάφη προσγείωσης ενώ βρίσκονται σε τροχιά γύρω από τη Γη, πριν από την αποστολή που θα μεταφέρει αστροναύτες στη Σελήνη για πρώτη φορά από το 1972.

«Το New Glenn είναι το όχημα που μπορεί να μεταφέρει τη NASA ή οποιονδήποτε αλλού στο ηλιακό σύστημα», δήλωσε η Λόρα Μαγκίνις, αντιπρόεδρος της αποστολής New Glenn.

Πηγή: OT.gr

Παγκόσμια οικονομία: Ο πόλεμος αναζωπυρώνει το φάντασμα του στασιμοπληθωρισμού – Οι δείκτες PMI

Κόλπος Ομάν: Οι ΗΠΑ χτύπησαν και κατέλαβαν φορτηγό πλοίο με ιρανική σημαία

Γεωργία Νταγάκη: «Από την Κρήτη ως το Άπειρο»
Η Γεωργία Νταγάκη μας προσκαλεί την Παρασκευή 24 Απριλίου σε ένα μουσικό ταξίδι που συμπυκνώνει 20 χρόνια δημιουργικής πορείας, αναζήτησης και εξέλιξης.

Εντείνεται η κούρσα Μπέζος – Μασκ για το διάστημα
Διάστημα 16.04.26

Οι εταιρείες που ιδρύθηκαν από τον Μπέζος προχωρούν στις δορυφορικές συνδέσεις και τις εκτοξεύσεις πυραύλων στο διάστημα – H SpaceX του Μασκ κυριαρχεί και στις δύο αυτές επιχειρήσεις

Διάστημα: ο νέος «σκουπιδότοπος» της ανθρωπότητας
Η εκρηκτική αύξηση των δορυφόρων και τα διαστημικά απόβλητα φέρνουν στο προσκήνιο την ανάγκη για διεθνή ρύθμιση, την ώρα που η τεχνολογία αναζητά λύσεις βιωσιμότητας εκτός Γης

Το συγκλονιστικό βίντεο λίγα λεπτά μετά την προσθαλάσσωση της αποστολής Artemis II
Κάτι περισσότερο μετά από έναν αιώνα, ο άνθρωπος έφτασε ξανά κοντά στη Σελήνη, με την αποστολή του Artemis II να γράφει ιστορία

Artemis II: Η αποστολή που άλλαξε όσα ξέραμε για τη Σελήνη – Όσα έκρυβε η αθέατη πλευρά της
Έπειτα από σχεδόν 10 ημέρες στο Διάστημα, οι αστροναύτες της αποστολής Artemis II ολοκλήρωσαν με επιτυχία το πρώτο ταξίδι ανθρώπων στη Σελήνη εδώ και πάνω από μισόν αιώνα

Artemis II: Η ανθρωπότητα από την αθέατη πλευρά της Σελήνης – Εικόνες που κόβουν την ανάσα
Μοναδικές εικόνες κατέγραψε το πλήρωμα του Artemis II. Ορισμένα από τα εντυπωσιακά πλάνα θυμίζουν εικόνες που τραβήχτηκαν από τον αστροναύτη Bill Anders 58 χρόνια νωρίτερα, καθώς το πλήρωμα του «Apollo 8» πετούσε γύρω από τη Σελήνη.

Καναδάς: Ο πρωθυπουργός Καρνεϊ χαρακτηρίζει τους δεσμούς με τις ΗΠΑ «αδυναμία που πρέπει να διορθωθεί»
Σε διάγγελμα προς τους Καναδούς, ο Κάρνεϊ είπε ότι η Οτάβα «δεν μπορεί να ελέγξει την αστάθεια που προέρχεται από τους γείτονες». Συνεπώς, ξεκινάει προσπάθεια για να ενισχύσει την οικονομία του Καναδά

Σιδηρόδρομος: Πόλεμος στους εργαζόμενους και αποκομμένη περιφέρεια – «Και μετά τις βελτιώσεις 25 χρόνια πίσω θα είμαστε»
Οι Κώστας Γενιδούνιας και Βασίλης Ζαβογιάννης από τα δύο σωματεία εργαζομένων της Hellenic Train μιλούν στο in. Ο σιδηρόδρομος, λένε, βλέπει τις βελτιώσεις να πραγματοποιούνται αργά, ενώ οι συνδικαλιστές αντιμετωπίζουν την εμπάθεια της εταιρείας

Οι ΗΠΑ κατέλαβαν πλοίο που προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό – Τραμπ: Του ανοίξαμε τρύπα στο μηχανοστάσιο
Ο Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι το αμερικανικό ναυτικό αναχαίτισε και κατέλαβε ιρανικό φορτηγό πλοίο. Το πλοίο, σύμφωνα με τον Αμερικανό πρόεδρο, προσπάθησε να σπάσει τον αποκλεισμό των λιμανιών του Ιράν.

Από τον Β’ Παγκόσμιο μέχρι σήμερα, οι ισχυροί της οικονομίας ευθυγραμμίζονται με την εξουσία
Οι σχέσεις των ισχυρών της τεχνολογίας σήμερα με την κυβέρνηση Τραμπ εύκολα βρίσκει αντιστοιχίες στη ναζιστική Γερμανία.. Υπάρχει δημοκρατική απάντηση; Η Ισπανία και η Γερμανία λένε ναι.

Τροχαίο στη Λιοσίων: Σεσημασμένος για διακίνηση ναρκωτικών ο ανήλικος που παρέσυρε και εγκατέλειψε τη 16χρονη
Ο ανήλικος που παρέσυρε τη 16χρονη στη Λιοσίων έχει απασχολήσει και στο παρελθόν τις αρχές. Σύμφωνα με την αστυνομία, έχει υποπέσει σε διάφορα αδικήματα, μεταξύ των οποίων η διακίνηση ναρκωτικών.

Παναθηναϊκός – Ολυμπιακός: Εξαιρετική κίνηση του Ροντινέι και 2-0 οι Πειραιώτες – Δείτε και τα δύο γκολ (vids)
Στο 45+1' του α' μέρους ο Ολυμπιακός διπλασιάζει τα τέρματά του κόντρα στον Παναθηναϊκό. Ο Ροντινέι άντεξε στο μαρκάρισμα, μπήκε στην περιοχή και με εξαιρετικό σουτ έκανε το 2-0 – Δείτε τα δύο γκολ.

Δεν του… πάει ο Απρίλης
Ο Μίκελ Αρτέτα βλέπει ξανά την ομάδα του να χάνει πολύτιμο έδαφος στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος

Βουλγαρία: Ο φιλορώσος Ρούμεν Ράντεφ προηγείται στις εκλογές, σύμφωνα με τα exit polls
Ο Ρούμεν Ράντεφ είναι ευρωσκεπτικιστής πρώην πιλότος μαχητικών αεροσκαφών. Παραιτήθηκε από την προεδρία τον Ιανουάριο για να συμμετάσχει στις βουλευτικές εκλογές στη Βουλγαρία.

Λουτσέσκου: «Είχαμε πολλά προβλήματα και κάποιες επιλογές ήταν αναγκαστικές»
Ο Ραζβάν Λουτσέσου στάθηκε στις απουσίες του ΠΑΟΚ, δεν θέλησε να μιλήσει για το πρωτάθλημα λόγω του τελικού Κυπέλλου και πρόσθεσε ότι η ΑΕΚ είχε αυτοπεποίθηση και ενέργεια

Το Ιράν αρνείται να παραστεί στον δεύτερο γύρο των διαπραγματεύσεων – Κατηγορεί τις ΗΠΑ για «υπερβολικές απαιτήσεις»
Σύμφωνα με το πρακτορείο IRNA, το Ιράν δεν συμφωνεί με τις «υπερβολικές απαιτήσεις, τις μη ρεαλιστικές προσδοκίες, τις συνεχείς αλλαγές στάσης, τις επαναλαμβανόμενες αντιφάσεις και τον συνεχιζόμενο ναυτικό αποκλεισμό».

Φάμελλος: Αρχιερέας της τοξικότητας ο Μητσοτάκης – Ο πρωθυπουργός καλύπτει τον Γεωργιάδη
Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ - ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, τόνισε ότι ο πρωθυπουργός είναι «ίδιος και χειρότερος» από τον Άδωνι Γεωργιάδη που επιτίθεται στην ευρωπαϊκή εισαγγελία

«Η Θυσία των Παρθένων στη Σύγχρονη Βαβυλώνα»: Το σκάνδαλο μαστροπείας ανηλίκων στη βικτωριανή Βρετανία
Ένα σκάνδαλο του 1885 αποκάλυψε ένα οργανωμένο δίκτυο εκμετάλλευσης ανήλικων κοριτσιών στη βικτωριανή Αγγλία, οδηγώντας σε αλλαγές στη νομοθεσία — χωρίς όμως να λογοδοτήσουν οι ισχυροί

Πρόωρες εκλογές βλέπει… η αγορά, ο Στουρνάρας τις ξορκίζει, «βράζουν» βιομηχανία και σούπερ μάρκετ, συν 14 δισ. στο ΧΑ, οι «σκιές» σε Εθνική και Coca Cola και τα βαριά ονόματα στη CrediaBank

Politico – Μέση Ανατολή: Από πόλεμο πέντε εβδομάδων σε σύγκρουση μηνών, σύμφωνα με το Πεντάγωνο

Η ανατομία του πένθους στο Ιράν – Πώς η κηδεία Χαμενεΐ κρίνει την επιβίωση του καθεστώτος

Ο ξεχασμένος Ιρλανδός: Ο Μικ Μίνι έθαψε τον εαυτό του ζωντανό για 61 ημέρες αναζητώντας φήμη και χρήμα

Μπαλκόνι ή κήπος; Αυτά είναι όλα όσα θα χρειαστείς για την δική σου όαση

Όσκαρ 2026: Στο τραπέζι η ακύρωση του κόκκινου χαλιού λόγω διεθνών εξελίξεων

Το άλυτο παζλ της μακροζωίας: Γιατί ζουν οι γυναίκες περισσότερο από τους άνδρες;

Αδέλφια που μαλώνουν: Τι μαθαίνουν τα παιδιά μέσα από τις συγκρούσεις

Οι επιπτώσεις του πολέμου στη Μέση Ανατολή στην ελληνική οικονομία

