Η ποπ σταρ Κέιτι Πέρι, μαζί με άλλες πέντε γυναίκες, ολοκλήρωσε μια σύντομη αποστολή στο Διάστημα τη Δευτέρα, με έναν από τους πυραύλους της Blue Origin – εταιρείας του δισεκατομμυριούχου Τζεφ Μπέζος.

Στην αποστολή συμμετείχαν επίσης η αρραβωνιαστικιά του Μπέζος, Λόρεν Σάντσεζ, η παρουσιάστρια του CBS Γκέιλ Κινγκ, η πρώην επιστήμονας πυραυλικής της NASA Αΐσα Μπόου, η επιστήμονας Αμάντα Νγκουιέν και η παραγωγός ταινιών Κεριαν Φλιν — απαρτίζοντας την πρώτη αποκλειστικά γυναικεία διαστημική αποστολή εδώ και πάνω από 60 χρόνια.

On April 14, Blue Origin successfully completed its 11th human spaceflight for the New Shepard program. pic.twitter.com/RusR5GdnLX

We just completed our 11th human spaceflight and the 31st flight of the New Shepard program. The astronaut crew included Aisha Bowe, Amanda Nguyễn, Gayle King, Katy Perry, Kerianne Flynn, and Lauren Sánchez.

To date, New Shepard has flown 58 people to space. Read more:… pic.twitter.com/Qglt1p1Wc2

— Blue Origin (@blueorigin) April 14, 2025